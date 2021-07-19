В итальянских музеях начали следить за реакцией посетителей, чтобы оценить привлекательность экспонатов Статьи редакции
Система собирает данные о количестве посетителей и их поведении перед картинами, скульптурами и артефактами.
В музеях Болоньи внедрили систему ShareArt — рядом с экспонатами разместили камеры, отслеживающие посетителей. Система вычисляет, как долго и как близко люди рассматривают картины, скульптуры и артефакты, а затем выдаёт «оценку привлекательности». Об этом сообщило Bloomberg.
Таким образом кураторы выставок хотят понять, какие именно экспонаты привлекают больше посетителей и на основе этого изменить планировки. По задумке руководства музеев, это позволит увеличить число туристов и возместить хотя бы часть из 190 миллионов евро выручки, которые музеи потеряли из-за пандемии.
Систему разработала команда из правительственного агентства ENEA, которое занимается развитием новых технологий в Италии. ShareArt использует камеры рядом с экспонатами, а затем объединяет и сравнивает, как люди проводят время рядом с разными картинами, скульптурами и артефактами.
Изначальный вариант системы разработали ещё в 2016 году, однако первые публичные тесты начали только в июле 2021 года после открытия музеев и галерей. Пока в музеях установили 14 устройств ShareArt: данные транслируют в специальный график, который отражает, на чём именно концентрируется внимание людей.
Разработчики уже получили первые результаты. К примеру, выяснилось, что в случае с картиной Трофима Биго «Святой Себастьян, помогающий Святой Ирэн», посетители фокусировались не на центре композиции, а на правой части лица Себастьяна. По мнению исследователей, причиной стала игра света и тени.
ShareArt также отслеживает, как много посетителей останавливаются перед картинами и как долго на них смотрят. Оказалось, что очень немногие работы способны удерживать людей больше чем на 15 секунд. В среднем у экспоната проводят от 4 до 5 секунд.
Некоторые выводы исследователей оказались неожиданными: например, на диптихе 14-го века художника Витале дельи Экви внимание всегда привлекала только правая половина произведения. Левую часть большинство посетителей просто пропускали.
Пока в музее не поняли, в чём причина такого поведения посетителей, но считают, что чем больше данных они смогут получить, тем лучше смогут организовать выставки. Анализ поведения зрителей может привести к изменениям в освещении, постановке и размещении произведений искусства по отношению друг к другу.
Другим примером применения технологии стал анализ привлекательности статуи Аполлона Вейского, датированной 510-500 годами до Нашей Эры. Хотя кураторы Римского национального этрусского музея считали её одним из украшений коллекции, на неё обращают внимание лишь немногие зрители. Если бы статую разместили по принципу «лучшее напоследок», то её бы вообще не стали смотреть, пояснили в ENEA.
Система не ограничивается анализом данных о количестве зрителей экспозиции. После снятия ограничений ShareArt также сможет анализировать эмоции посетителей по мимике на лице — это даст исследователям ещё больше данных для изучения.
Кстати идея в перспективе очень годная. Она может дать более объективную оценку искусства. Будет тебе кто-то доказывать что это ШЕДЕВР, а ты ему статистику - вот нихуя эта картина людей не цепляет, очень низкое удержание, какой же это шедевр, если одну из основных функций искусства - вызывать эмоции - не выполняет?
Может не суперобъективная оценка, но гораздо более информативная, чем то, что было до этого - мнения "экспертов без какого-либо сертифицирования".
Предельный рак
Именно благодаря статистической «объективной» оценке сформировалось современное массовое блокбастерное кино. Правда к искусству оно в основном имеет мало отношения.
Ну тогда ждём определение искусства в студию
Хочешь начать извечный спор о разнице искусства и массовой продукции?
Предельный рак
Возможно. Но массовое кино - это массовое искусство или массовый продукт?
Вот наверное от случая к случаю, и одно может перетекать в другое.
Скажем, первые два терминатора вполне могут сойти за искусство, но последние части франшизы однозначно продукт.
А снайдеркат лиги справедливости формально вроде как типовой блокбастер, однако это авторское кино, что делает его более похожим на искусство.
В кино условно деление на авторское и продюсерское/студийное. У авторского основной художественный контроль соответственно у автора (да, пускай у группы авторов). Студия, находясь у руля, ориентируется на статистику, тест-показы, отработанные схемы, клише. Автор профессиональный художник, а студия-продюсеры профессиональные производители контента.
Я искренне и без подъебок советую тебе почитать учебник обществознания за 10 класс под авторством Боголюбова. Чем старше издание — тем лучше.
То, что понятно узкому кругу лиц и реже сопряжено с получением гешефта — элитарное искусство. То, что понятно более широкому слою общества и направлено на получение бабок — массовое. Массовое искусство по степени баланса «глубина/желание заработать» может быть в совершенно разных ипостасях, но это по-прежнему искусство — вид освоения и эстетического отношения к действительности
Да я вроде бы ничего против этого и не писал. Просто банку супа саму по себе искусством не очень получается считать.
А я бы скорее делил не по признаку аудитории, а по процессу производства. Производство катаны это скорее искусство, а кухонных ножей - продукция.
Воот, наверное это очень важное отличие: при создании произведения искусства не планируется аудитория, а при создании продукта планирование аудитории это один из самых важных аспектов (маркетинг же).
Вот только как катану можно произвести в качестве инструмента, так и кухонный нож в качестве произведения искусства с каким-то месседжем. А можно и совместить оба подхода. Совмещение — и есть признак массового искусства. Месседжи есть и там, просто в угоду массовости=>бОльшей прибыли они проще
кухонный нож в качестве произведения искусства
Кажется мы повторяем тот же дискурс, который был в искусстве 60 лет назад
Она может дать более объективную оценку искусства
Эта фраза - абсурд. Искусство работает на субъективном уровне, а вся объективность, которая в нём есть - это про то, как искусство создавать, всякие приёмы и так далее, и мнение масс в этих вопросах ничего не значит.
Искусство это вещь в себе, так же как и фундаментальная наука. У них один смысл и одна цель - исследование (наука исследует реальный мир, искусство - субъективный). От фундаментальной науки до масс долетают всякие приятные ништяки: лазеры, жк-экраны, интернеты. Но это не значит, что весь смысл науки - делать то, что нравится массам. Учёные пилят свою теорию струн и им пофиг, что люди в ней ничего не понимают. С искусством ровно то же самое.
Полностью согласен. Очень много экспонатов в музеях находятся не потому, что это шедевр, красиво или просто интересно. А только потому, что они принадлежат тому же автору, который сделал шедевр. Или просто старые.
Как статуя в конце статьи. Она определенно имеет огромную историческую ценность. Но для человека, который идет в музей посмотреть на красоту это ерунда какая-то, а не статуя
Трекеры выползли из интернетов 😱
Можно пойти дальше. Если слишком долго задерживал внимание на частях картины с обнажёнкой, то рядом на дисплее высвечивается табличка в зависимости от: ASS LOVER/GAY/PEDOPHILE ну и т.д.
Ой зря. Трафик на анализе всегда прост, циничен и ленив. Результаты им не дадут ничего ценного, наоборот, возможно уведут в сторону от цели. Искусство действует на сознание за пределами математического анализа сколько секунд ты смотрел на шедевр. Проще говоря они хотят разменять магию на мэйнстрим, подсовывая нам на фронтенде не то, что нас обогатит, а то, что понравится большинству.
Оказалось, что очень немногие работы способны удерживать людей больше чем на 15 секунд. В среднем у экспоната проводят от 4 до 5 секунд.
Хуя вы не эстеты. Я помню в бесплатную галерею в ТЦ "Галерея" ходил чуть ли не каждый день и каждую картину рассматривал минут по 15
Смысл в том, чтобы увидеть больше чем при поверхностном просмотре. Заметить мелкие детали, подумать над тем, почему автор выбрал именно это решение, что им двигало, что было в его голове, когда он рисовал. Подумать над тем, что было до изображённого кадра. Даёт некоторый особый опыт. Не обязательно именно так смотреть картины, но это определённо не абсолютно бессмысленно.
Проблема в том, что функция «подумать» доступна далеко не всем посетителям музеев, это раз
Два, что-то просто не цепляет, тут в первую очередь решает эстетика. Хуй я клал на батальные сцены и зачем там применяли какие-то решения, у меня на это не встаёт. Зато на парочку бессюжетных портретов залипал от души — в омуте глаз могу найти куда больше.
функция «подумать» доступна далеко не всем посетителям музеев
Так я ж конкретно про свой опыт говорю и объяснил почему мне такой способ подходит. Я не переношу его на всех и не говорю, что все должны так делать. Фраза "Хуя вы не эстеты." была не в уничижительном, а в комичном контексте.
обожаю это видео, где видны настоящие эмоции простых людей на высокое искусство
По крайней мере такая идея в теории может сократить количество высеров, которые иногда именуют ещё "современным искусством" в музеях.
Как это миленько и сколько гордости за великую страну Италия! Будь как Италия! Столько бед и невзгод, но ещё больше силы, и умения счастливо жить Вопреки. La vita è bella