Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo Advertisement
Технологии
Дамир Камалетдинов

Спецслужбы устроили массовую слежку за журналистами по всему миру с помощью шпионского ПО израильской NSO Group. Главное Статьи редакции

В прессу попали 50 тысяч номеров, за которыми следили с помощью уязвимостей в смартфонах, компания утверждает, что продавала ПО только спецслужбам.

3 3 комментария
122 просмотров
Фото 9to5Mac

Власти как минимум десяти стран использовали программное обеспечение израильской компании NSO Group для массовой слежки за журналистами, активистами, бизнесменами и политическими деятелями. Программа Pegasus позволяла тайно следить за десятками тысяч людей с помощью неизвестных уязвимостей в смартфонах. TJ рассказывает главное о скандале.

Что случилось

19 июля почти два десятка зарубежных СМИ, включая The Washington Post и Guardian, опубликовали совместное расследование, которое провели при поддержке правозащитников Amnesty International. В материале говорилось о шпионской программе Pegasus, которую израильская компания NSO Group продавала властям разных стран для слежки за активистами, расследователями, оппозиционерами и диссидентами.

СМИ: Казахстан, Азербайджан и ещё девять стран…
Программа позволяет тайно и удалённо собирать данные с чужих телефонов.
tjournal.ru

Среди клиентов компании оказались и страны бывшего СССР, включая Казахстан и Азербайджан. В последнем случае жертвой Pegasus стала журналистка Хадиджа Исмаилова — её считают одной из главных расследовательниц в стране. Она провела в тюрьме полтора года из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов и растрате, хотя правозащитники называли дело сфабрикованным.

Расследование журналистов о Pegasus основано на списке как минимум из 50 тысяч телефонных номеров, оказавшихся в базе слежки. The Washington Post удалось распознать из перечня лишь около тысячи человек: они оказались активистами, оппозиционерами и журналистами СМИ Венгрии, Азербайджана, Казахстана, Индии, Израиля, Бахрейна, Мексики, Марокко, Руанды, Саудовской Аравии или ОАЭ.

В списке также обнаружили крупных бизнесменов и топ-менеджеров, членов королевских семей арабских стран, как минимум 85 правозащитников и более 600 политиков. Среди целей программы оказались в том числе и близкие убитого в консульстве Саудовской Аравии активиста Джамаля Хашукджи — жена и невеста.

Журналистам удалось подтвердить по меньшей мере 37 случаев взлома смартфонов с помощью Pegasus. Для этого они осмотрели 67 смартфонов, владельцы которых были в списке — на 23 обнаружили следы программы, а на 14 нашли следы проникновения.

Чем занимается NSO Group

На официальном сайте израильской компании говорится, что она проводит «киберразведку в интересах глобальной безопасности». Один из основных продуктов NSO Group — комплекс Pegasus, позволяющий тайно и удалённо получать доступ к данным на смартфонах.

NSO Group — одна из многих компаний, которые в Израиле основали бывшие военные, ушедшие в отставку. У истоков фирмы стоят выходцы из подразделения 8200, которое занимается электронной разведкой — они изначально собирались создать программу для удалённого взлома устройств. По задумке основателей NSO Group, разработка помогла бы властям бороться с терроризмом и преступностью.

Формально её разработали для борьбы с преступностью, а компания утверждает, что продаёт лицензии на ПО властям разных стран лишь в исключительных случаях после одобрения израильского правительства. Официально среди клиентов как минимум 60 силовых структур из 40 государств, но какие именно — в NSO Group не уточняют.

Фото PBS

По данным журналистов, одним из самых крупных клиентов выступает Мексика — на неё приходится 15 тысяч телефонных номеров из 50 тысяч, попавших к журналистам. В списке целей политики, представители профсоюзов, журналисты и оппозиционеры. Другим крупным заказчиком выступает Индия — на неё приходятся сотни номеров.

Как минимум несколько десятков раз слежку заказывали власти Венгрии: они взломали смартфоны адвокатов, оппозиционеров и пятерых журналистов. К примеру, смартфон репортёра Сабольча Паньи инфицировали неоднократно, причём примерно в то же время, когда он направлял запросы чиновникам о чувствительных темах.

Как работает Pegasus

Про Pegasus впервые стало известно в 2016 году: тогда журналист Ахмед Мансур получил подозрительную ссылку по sms-сообщению и связался с экспертами из Citizen Lab. Они выяснили, что за ссылкой спрятался вредоносный код, который позволял удалённо взломать iPhone при помощи комбинации уязвимостей «нулевого дня» — это позволяло получить полный доступ к функциям и памяти устройства.

В 2018 году исследователи зафиксировали следы Pegasus уже в 45 странах от Мексики до Индии. А через год NSO Group стала фигурантом скандала из-за Facebook: разработчики WhatsApp узнали об уязвимости, которую эксплуатировала компания и обратились в суд. Баг в коде позволял позвонить жертве и установить шпионскую программу, даже если пользователь не снимал трубку. Суд ни к чему не привёл, зато выяснилось, что Facebook и сама хотела приобрести доступ к Pegasus.

Точный механизм работы программы остаётся в секрете, к тому же, методы постоянно меняются. Pegasus позволяет получить полный доступ к устройству удалённо и без следов: можно просматривать переписки, получать местоположение, включать камеру или микрофон.

В NSO Group используют незадокументированные уязвимости iOS и Android, которые позволяют взламывать айфоны даже с последними обновлениями и без участия жертвы — не нужно открывать ссылки или вводить пароли. В Amnesty International предполагают, что для этого используют уязвимости приложений, но удалось подтвердить лишь баг в мессенджере iMessage, который установлен по умолчанию на всех iPhone.

Во время расследования исследователи использовали сразу несколько 0-day-уязвимостей и взломали iPhone 12 с последней на тот момент iOS 14.6 без ведома пользователя. Для векторов атаки использовали парсеры JPG и GIF, а также другие методики.

Последствия: NSO Group всё отрицает, Apple и Amazon реагируют на уязвимости

До расследования в NSO Group утверждали, что предоставляют права на технологию только «в исключительных случаях после согласования с израильским правительством». Формально это действительно так: экспорт технологий контролирует Минобороны страны, но ведомство не слишком пристально регулирует стартапы.

После публикации расследования в NSO Group назвали число жертв в 50 тысяч человек «преувеличенным», а выводы «некорректными». Юристы фирмы заявили, что базу номеров могли собрать при помощи несвязанных с Pegasus технологий.

На своём сайте представители компании высказались более резко. Они назвали источники расследования недостоверными, а данные — «далёкими от реальности». В NSO Group подчеркнули, что не имеют отношения к убийству Джамаля Хашукджи, а также не хранят никаких данных на своих серверах.

Мы хотели бы подчеркнуть, что NSO продаёт технологии правительствам и разведывательным службам с единственной целью — сохранять жизни, предотвращая преступления и терроризм. NSO не управляет системами и не видит никаких данных.

NSO Group

В Apple заявили, что считают свои устройства самыми защищёнными на потребительском рынке и подчеркнули прицельный характер атак. По мнению представителей компании, они не могут затронуть массовую аудиторию, но с уязвимостями продолжат бороться.

Описанные атаки очень изощрённы, их разработка стоит миллионы долларов, они зачастую имеют короткий срок жизни и нацелены на отдельных людей. И хотя они не угрожают подавляющему большинству наших пользователей, мы продолжим неустанно работать, чтобы защитить всех потребителей.

Иван Крстич
руководитель разработки и архитектуры безопасности Apple

В Amazon остановили и заблокировали работу аккаунта NSO Group на своём облачном хостинге без формальной причины. При этом компания может обратиться к услугам любого другого провайдера: сервера использовали лишь для передачи контента.

Облачный сервис Amazon закрыл аккаунты…
NSO Group пользовалась сервисом Amazon CloudFront для передачи контента.
tjournal.ru

Исследователи Amnesty International опубликовали инструмент для проверки своего смартфона на заражение Pegasus. Программа работает на iOS и Android и пока что позволяет обнаружить следы проникновения шпионской программы.

Эдвард Сноуден в разговоре с The Guardian призвал запретить торговлю шпионским ПО глобально и на законодательном уровне. По его мнению, это сравнимо с продажей оружия массового поражения, поэтому странам стоит отказаться от этой практики.

#разборы #шпионаж #спецслужбы

3 3 комментария
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0448\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430\u0436","\u0441\u043f\u0435\u0446\u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u044b","\u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440\u044b"], "comments": 3, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 412833, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 20 Jul 2021 16:49:59 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Денис Фадеев

0

Не ребят, я всё равно в сионистский заговор никогда не поверю, даже не пытайтесь. 

Ответить

Кислотный беспилотник

Денис
0

Тут дело не в национальности, а в том, что группка уебков с властью зарвалась. Впрочем, нихуя нового

Ответить

Smaug The Terrible

0

Эдвард Сноуден в разговоре с The Guardian призвал запретить торговлю шпионским ПО глобально и на законодательном уровне. По его мнению, это сравнимо с продажей оружия массового поражения, поэтому странам стоит отказаться от этой практики.

Ну и в чем он не прав?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
Обсуждаемое
Новости
«МБХ медиа» рассказало о крупной стройке на 20-50 миллиардов рублей рядом с резиденцией Путина в Ново-Огарёво. Главное
По данным издания, там строят мост, лечебно-оздоровительный, спортивный и гостиничный комплексы. С резиденцией президента их свяжет подземный тоннель.
151
Новости
Объединение юристов «Команда 29», защищавшее Фонд борьбы с коррупцией, объявило о закрытии
Российские власти связывают их с чешской нежелательной организацией.
208
Спорт
Команду российских гребцов сняли с Олимпиады в Токио — у двух из них подтвердилось наличие допинга
Мельдоний, вокруг которого уже было несколько скандалов, снова мешает российским спортсменам.
172
Популярное за три дня
Дизайн и архитектура
Екатеринбургские художники «перенесли» граффити с памятника архитектуры на двери управляющей компании
Так они привлекли внимание к разрушению исторического наследия.
47
Петербург
В Петербурге на выборы выдвинулись два тёзки депутата Бориса Вишневского. По данным СМИ, они специально сменили имена
Если их зарегистрируют, в бюллетене на выборах в одном округе может оказаться три Вишневских.
78
Животные
4
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null