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Новости vc.ru

В Китае представили поезд на магнитной подушке, который разгоняется до 600 км/час Статьи редакции

Это самый быстрый наземный транспорт в мире.

41 41 комментарий
1212 просмотров
Высокоскоростной поезд  Xinhua/Li Ziheng

Поезд выехал на производственную линию в прибрежном городе Циндао на востоке Китая, пишет информагентство Xinhua.

По данным China Railway Rolling Stock Corporation, поезд стал последним научно-техническим достижением страны в области железнодорожного транспорта. Производство поезда началось в октябре 2016 года. Прототип изготовили в Циндао, а испытания проводили в Шанхае в июне 2020 года.

China Xinhua News @XHNews
Superfast! China has unveiled the world's first high-speed maglev train capable of speeds of up to 600 km/h. #GLOBALink https://t.co/uPsVO6PRoS

По данным ведущего инженера проекта Дин Саньсаня, поезд может состоять из двух-десяти вагонов на 100 пассажиров. Он может стать лучшим решением для поездок на расстояние до 1500 км и займёт нишу между высокоскоростными поездами и авиацией.

Максимальная скорость транспорта — 600 км/час. По данным производителей, это самый быстрый наземный транспорт в мире.

Поезда на магнитной подушке работают с помощью силы электромагнитного поля, поэтому они издают меньше шума из-за отсутствия трения колеса о рельс. Кроме того, их минимальный радиус поворота вдвое меньше, чем у метро, что позволяет лучше обходить здания при планировании маршрута. Такие поезда предназначены для проезда на узких местах.

Как отмечает издание Xinhua, Китай — мировой лидер в строительстве высокоскоростной железной дороги, к концу 2020 года в стране насчитывалось 37 900 км высокоскоростных железнодорожных линий.

#новости #транспорт #поезда

41 41 комментарий
17
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Dmitry R.

4

мда, а у нас все никак не могут всм мск-спб построить. 600 кмч это офигеть конечно. грубо говоря за час до питера вместо четырех.

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Максоний

Dmitry
0

час до питера

Так для этого есть самолет, лол

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Греческий Гоша

Максоний
6

Ага, час дороги до аэропорта, час ожидания, полчаса посадки, час полета, два часа дороги из аэропорта

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Максоний

Греческ…
0

Час дороги до вокзала, 4 часа езды, 2 часа от вокзала

Ответить

Греческий Гоша

Максоний
2

А если не видно разницы, то зачем платить больше? Самый кайфовый способ добраться до Москвы – ночной поезд. Лёг поспал и ни часа времени не потерял

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Neketa Fo

Греческ…
1

Да, парадокс перелета Москва Питер что времени на поездки и шляние по аэропорту затрачивают времени намного больше сапсана. +ебанутые цена на московский экспресс и вот уже не кажется такой дешевой поездка на летающей маршрутке

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Максоний

Греческ…
0

Вот тут согласен, еще и пивка на ночь можно под беседу засадить.

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hyposlasher

Максоний
2

4 часа из центра одного города до центра другого

Ответить

Максоний

hyposla…
0

С такими ответственными замерами полет на самолете — 2 часа от центра одного города до центра другого.
И часто тебе надо из центра в центр?

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Маринеску

Максоний
0

Московский вокзал в центре. Куда ты от него 2 часа едешь?

Ответить

Neketa Fo

Маринес…
1

Видать домой, куда-нибудь в район Пулково

Ответить

Максоний

Neketa
0

Из околопулково мне то ехать полчаса, потому что метро рядом, просто не все такие счастливые. С юзов охуеешь пиздюхать из лигово

Ответить

Максоний

Маринес…
0

Я про дорогу спб-мск, это раз.
Два, из Пушкина, Колпино и почти любого частного сектора без тачки/таксы ты столько и всадишь

Ответить

Маринеску

Максоний
1

 Я про дорогу спб-питер

Наркоман штоле?

Ответить

Максоний

Маринес…
0

Бля да

Ответить

Маринеску

Максоний
0

Приедь в аэропорт за полтора часа, регистрация, досмотр, а там ещё и рейс могут задержать.

Ответить

Максоний

Маринес…
0

за полтора часа

Опустим ковидные меры. Нахуя?

Ответить

Маринеску

Максоний
0

А ты за сколько до вылета приезжаешь?

Ответить

Максоний

Маринес…
0

Давай без еврейской хуйни, я последний раз летал в не особо сознательном возрасте. Просто интересуюсь

Ответить

Маринеску

Максоний
0

Ну скажем так, в аэропорту и без ковида приключений хватает. На регистрацию может очередь невъебенная быть. Опять же выезжаешь заранее, т.к. в дороге тоже можно нарваться на пробку из-за дтп и подобного. А на вокзал спокойно приезжаешь на метро.

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Neketa Fo

Dmitry
2

до максимальной скорости все равно никогда разгоняться не будет. А на условные 450км/ч думаю будет выходить только на небольших отрезках. По крайней мере в японии так с их скоростными поездами. Опять же на некоторых линиях те же поезда вообще не летают. 

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Neketa Fo

Dmitry
1

4 часа до Питера это охуенно круто. Вы уже совсем охуели простите пожалуйста 

Ответить

Греческий Гоша

Neketa
0

Не особо. Почему то в поезде который перекачан электричеством нет блядь зарядок для ноутбука. Пиздануться просто, я все 4 часа в охуеваторе сидел.

Ответить

Никита Дровняшин

Греческ…
2

Пиздануться просто, я все 4 часа в охуеваторе сидел.

Как же ты выжил, господи

Ответить

Максоний

Никита
0

Ну ваще неприятный эскпериенс, даже если в поезде не смотреть порнуху все 4 часа, выходить на свободу с подсевшей батарейкой

Ответить

Греческий Гоша

Никита
0

Примерно с такой логикой живут простые советские граждане, но я уже не застал союз людей с гимном «хавай что дают».

Ответить

Neketa Fo

Греческ…
0

Ну вы конечно барин

Ответить

Греческий Гоша

Neketa
0

Не, ну просто ехать 4 часа, считать царапины на стекле и разглядывать соседку надоедает через 15 минут. И казалось бы ну розеточки сделайте и я буду счастлив, а там блядь юсб порты.

Более пидорские только экспрессы московские из Домодедово, где блядь чемодан на полку для чемодана не влезает. Просто какой-то непередаваемый уровень долбоебизма 🥴

Ответить

Алексей Штейн

Dmitry
1

Климат не тот)

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Dmitry R.

Алексей
0

все не то))

Ответить

Helge Høyde

4
Ответить

Николай Николаевич

2

Хочу все на таком покататься. В 2020 даже в Японию собирался, но все пошло не так.

Ответить

Греческий Гоша

Николай
1

Кайфанешь невероятно

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Максоний

Николай
0

У меня тоже была дикая идея купить билетик на проходняковый баскетбольный матч на олимпиаде и скатататься

Ответить

Жестокий Мика

0

А какой он наземный, если он на магнитной подушке?

Ответить

Максоний

Жестокий
0

Чел ты...

Ответить

Жестокий Мика

Максоний
2

По сути он парит.
Потому что законом не запрещено парю где хочу.

Ответить

Максоний

Жестокий
0

Безопаснее тепловоза на 228%

Ответить

Богдан Мамаев

0

Он уже был у них, и давно. Просто это самый быстрый и длительный в плане расстояния. Но далеко не первый маглев

Ответить

Eugard

0

Китай не картонной имитации смехдержава, очевидный успех поступательного движения! Великий Дракон Xi предположение загрузки сибирского леса для таких поездов. 

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Funny Kaplan

0
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