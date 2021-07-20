В Китае представили поезд на магнитной подушке, который разгоняется до 600 км/час Статьи редакции
Это самый быстрый наземный транспорт в мире.
Поезд выехал на производственную линию в прибрежном городе Циндао на востоке Китая, пишет информагентство Xinhua.
По данным China Railway Rolling Stock Corporation, поезд стал последним научно-техническим достижением страны в области железнодорожного транспорта. Производство поезда началось в октябре 2016 года. Прототип изготовили в Циндао, а испытания проводили в Шанхае в июне 2020 года.
По данным ведущего инженера проекта Дин Саньсаня, поезд может состоять из двух-десяти вагонов на 100 пассажиров. Он может стать лучшим решением для поездок на расстояние до 1500 км и займёт нишу между высокоскоростными поездами и авиацией.
Максимальная скорость транспорта — 600 км/час. По данным производителей, это самый быстрый наземный транспорт в мире.
Поезда на магнитной подушке работают с помощью силы электромагнитного поля, поэтому они издают меньше шума из-за отсутствия трения колеса о рельс. Кроме того, их минимальный радиус поворота вдвое меньше, чем у метро, что позволяет лучше обходить здания при планировании маршрута. Такие поезда предназначены для проезда на узких местах.
Как отмечает издание Xinhua, Китай — мировой лидер в строительстве высокоскоростной железной дороги, к концу 2020 года в стране насчитывалось 37 900 км высокоскоростных железнодорожных линий.
мда, а у нас все никак не могут всм мск-спб построить. 600 кмч это офигеть конечно. грубо говоря за час до питера вместо четырех.
Ага, час дороги до аэропорта, час ожидания, полчаса посадки, час полета, два часа дороги из аэропорта
А если не видно разницы, то зачем платить больше? Самый кайфовый способ добраться до Москвы – ночной поезд. Лёг поспал и ни часа времени не потерял
4 часа из центра одного города до центра другого
Не особо. Почему то в поезде который перекачан электричеством нет блядь зарядок для ноутбука. Пиздануться просто, я все 4 часа в охуеваторе сидел.
Пиздануться просто, я все 4 часа в охуеваторе сидел.
Как же ты выжил, господи
Греческий Гоша
Примерно с такой логикой живут простые советские граждане, но я уже не застал союз людей с гимном «хавай что дают».
Не, ну просто ехать 4 часа, считать царапины на стекле и разглядывать соседку надоедает через 15 минут. И казалось бы ну розеточки сделайте и я буду счастлив, а там блядь юсб порты.
Более пидорские только экспрессы московские из Домодедово, где блядь чемодан на полку для чемодана не влезает. Просто какой-то непередаваемый уровень долбоебизма 🥴
Климат не тот)
Хочу все на таком покататься. В 2020 даже в Японию собирался, но все пошло не так.
Он уже был у них, и давно. Просто это самый быстрый и длительный в плане расстояния. Но далеко не первый маглев
Китай не картонной имитации смехдержава, очевидный успех поступательного движения! Великий Дракон Xi предположение загрузки сибирского леса для таких поездов.