В Японии создали подстаканник, который влияет на восприятие вкуса напитков «изменением веса» стакана Статьи редакции
Создатели подстаканника обнаружили, что более тяжёлая посуда создаёт ощущение более сильного вкуса.
Студент Токийского университета Масахару Хиросе и его преподаватель придумали простой способ усилить вкус напитков — оказалось, для этого достаточно утяжелить посуду. В качестве эксперимента они создали подстаканник с изменяемым центром тяжести, который может увеличить или уменьшить ощущаемый вес стакана. Об этом сообщает Gizmodo.
Хиросе заметил связь между вкусом напитка и тяжестью посуды во время путешествия по Европе — одно и то же вино воспринималось по-разному в зависимости от того, в какую посуду его наливали. Худший вкус у вина, по словам Хиросе, был в бумажных стаканчиках. Это натолкнуло его на идею «динамического изменения вкуса» напитка в одной и той же посуде с помощью изменения её ощущаемого веса.
Подстаканник снабжён электродвигателем, который перемещает груз по планке, меняя положение центра тяжести. Когда груз приближается к стакану — он кажется человеку более тяжёлым, когда груз отдаляется от стакана — стакан будто становится легче. Хиросе с преподавателем протестировали подстаканник на 20 людях — испытуемые сообщили, что одни и те же напитки в «тяжёлом» стакане действительно кажутся более вкусными, чем в «лёгком».
Связь между вкусом и внешним обликом блюда или напитка широко известна, но зависимость вкуса от ощущаемого веса посуды никогда не исследовали. Теперь Хиросе собирается представить своё изобретение на виртуальной конференции Siggraph 2021 в августе.
Возьми тяжелый стакан
Полностью согласен с твоим комментарием, просто этот чел бесит
Создатели подстаканника обнаружили, что более тяжёлая посуда создаёт ощущение более сильного вкуса.
Все верно, именно поэтому я обычно:
обнаружили, что более тяжёлая посуда создаёт ощущение более сильного вкуса.
Так вот почему из стакана вкуснее, чем из банки/бутылки.
Для красного вина бокалы обычно изготовляются с мискообразной чашей – благодаря этому увеличивается площадь соприкосновения напитка с воздухом и усиливается аэрация (насыщение вина кислородом), способствующая гармонизации вкуса вина и полному раскрытию его аромата.
Продам 6 пивных бокалов хугарден, каждый весом около 1кг. Женщины не могут их поднять со стола :(
Женщины не могут их поднять со стола :(
А женщины ли они после этого?