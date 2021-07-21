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Технологии
Никита Логинов

В Японии создали подстаканник, который влияет на восприятие вкуса напитков «изменением веса» стакана Статьи редакции

Создатели подстаканника обнаружили, что более тяжёлая посуда создаёт ощущение более сильного вкуса.

8 8 комментариев
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Электродвигатель перемещает груз по длинной планке подстаканника и меняет ощущаемый вес стакана Скриншот видеопрезентации

Студент Токийского университета Масахару Хиросе и его преподаватель придумали простой способ усилить вкус напитков — оказалось, для этого достаточно утяжелить посуду. В качестве эксперимента они создали подстаканник с изменяемым центром тяжести, который может увеличить или уменьшить ощущаемый вес стакана. Об этом сообщает Gizmodo.

Хиросе заметил связь между вкусом напитка и тяжестью посуды во время путешествия по Европе — одно и то же вино воспринималось по-разному в зависимости от того, в какую посуду его наливали. Худший вкус у вина, по словам Хиросе, был в бумажных стаканчиках. Это натолкнуло его на идею «динамического изменения вкуса» напитка в одной и той же посуде с помощью изменения её ощущаемого веса.

Подстаканник снабжён электродвигателем, который перемещает груз по планке, меняя положение центра тяжести. Когда груз приближается к стакану — он кажется человеку более тяжёлым, когда груз отдаляется от стакана — стакан будто становится легче. Хиросе с преподавателем протестировали подстаканник на 20 людях — испытуемые сообщили, что одни и те же напитки в «тяжёлом» стакане действительно кажутся более вкусными, чем в «лёгком».

Связь между вкусом и внешним обликом блюда или напитка широко известна, но зависимость вкуса от ощущаемого веса посуды никогда не исследовали. Теперь Хиросе собирается представить своё изобретение на виртуальной конференции Siggraph 2021 в августе.

#новости #изобретения #еда

8 8 комментариев
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Антигравитационный торт

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Возьми тяжелый стакан 

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Ilya Martyanov

Антигравитацион…
0

Полностью согласен с твоим комментарием, просто этот чел бесит

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Yaroslaff Chekunov

Ilya
0

Просто не бесись

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Luchano Spaguetti

3

Создатели подстаканника обнаружили, что более тяжёлая посуда создаёт ощущение более сильного вкуса.

Все верно, именно поэтому я обычно:

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Михаил Мятный

1

обнаружили, что более тяжёлая посуда создаёт ощущение более сильного вкуса.

Так вот почему из стакана вкуснее, чем из банки/бутылки. 

Ответить

Dimitry Who

Михаил
0

Для красного вина бокалы обычно изготовляются с мискообразной чашей – благодаря этому увеличивается площадь соприкосновения напитка с воздухом и усиливается аэрация (насыщение вина кислородом), способствующая гармонизации вкуса вина и полному раскрытию его аромата.

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Photuum

0

Продам 6 пивных бокалов хугарден, каждый весом около 1кг. Женщины не могут их поднять со стола :(

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Luchano Spaguetti

Photuum
0

 Женщины не могут их поднять со стола :(

А женщины ли они после этого? 

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