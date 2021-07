{"items":[{"comment_id":5963688,"subsite_id":214351,"user_id":322653,"type":"comment_add","id":5963688,"hash":"bac70ade0f6302093e8d41bf973dd28b","date":1626860784,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr?comment=5963688","text":"> \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u0442\u044c

\u0434\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0435\u0431\u043e, \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0430\u043b\u043b\u0430\u0445\u0430 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":322653,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/322653-alisa-baryshman","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/90a694c8-22e8-5b29-98e4-3ee7cb955bcd\/","name":"\u0410\u043b\u0438\u0441\u0430 \u0411\u0430\u0440\u044b\u0448\u043c\u0430\u043d","isVerified":false},"content":{"id":413039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b \u0421\u0421\u0421\u0420?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963689,"subsite_id":245416,"user_id":166397,"type":"comment_add","id":5963689,"hash":"16b13995dbefef4b1de1c0b9d72b5c73","date":1626860807,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413248-avstraliyskiy-gorod-brisben-primet-sleduyushchie-olimpiyskie-igry?comment=5963689","text":"\u041d\u0430\u0439\u043c\u0438\u0441\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":166397,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/166397-kuzkin-otec","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a49c0b72-ef7f-692a-b0ff-a911b07e9d42\/","name":"\u041a\u0443\u0437\u044c\u043a\u0438\u043d \u043e\u0442\u0435\u0446","isVerified":false},"content":{"id":413248,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413248-avstraliyskiy-gorod-brisben-primet-sleduyushchie-olimpiyskie-igry","title":"\u0410\u0432\u0441\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434 - \u0411\u0440\u0438\u0441\u0431\u0435\u043d \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0442 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u041e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0438\u0433\u0440\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963690,"subsite_id":246497,"user_id":315691,"type":"comment_add","id":5963690,"hash":"0200bd6e12ed1e404fcc40c499c58d9a","date":1626860816,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413220?comment=5963690","text":"\u0421\u0442\u0440\u0430\u043f\u043e\u043d\u043e\u043c \u0447\u0442\u043e\u043b\u0438 \u0431\u044c\u0435\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":315691,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/315691-dmitriy-pigov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9bff2b9f-a4eb-4e6c-ae13-67b18b369ead\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u041f\u0438\u0433\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413220,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413220","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963691,"subsite_id":245416,"user_id":249421,"type":"comment_add","id":5963691,"hash":"d1ba282c470ceff8d3e96dc64329c3f5","date":1626860843,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413227-vlasti-danii-razreshili-vakcinirovat-beremennyh?comment=5963691","text":"\u043a\u043e\u0433\u043e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":249421,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/249421-gorod-dmitriev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/60c2a5f4-f25c-5aa5-afe0-897fda3cf79d\/","name":"\u0413\u043e\u0440\u043e\u0434 \u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413227,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413227-vlasti-danii-razreshili-vakcinirovat-beremennyh","title":"\u0412\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0414\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963692,"subsite_id":246497,"user_id":385355,"type":"comment_add","id":5963692,"hash":"316ac14b01551ef4d3ff53ed86fb804a","date":1626860851,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413185?comment=5963692","text":"\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430-\u0442\u043e \u0432 \u0421\u0421\u0421\u0420 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0430\u0442\u043e\u043c\u043d\u0443\u044e \u0431\u043e\u043c\u0431\u0443 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0436\u0430\u0440\u043e\u0442\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f. \u0427\u0435\u0440\u0442\u0435\u0436\u0438 \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438, \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0438 \u0431\u0430\u0431\u043b\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u0438\u043b\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0445\u0430\u0439\u043f\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":385355,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/385355-estonskiy-derevenshchina","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/975108b2-ca34-5207-9a75-d22e280440e1\/","name":"\u042d\u0441\u0442\u043e\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u0430","isVerified":false},"content":{"id":413185,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413185","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963694,"subsite_id":245416,"user_id":377581,"type":"comment_add","id":5963694,"hash":"cb803ca9aff77398afe35731900f91a8","date":1626860882,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413214-ustroivshego-strelbu-v-kazanskoy-shkole-ilnaza-galyavieva-priznali-nevmenyaemym?comment=5963694","text":"\u0434\u0443\u043c\u0430\u0435\u0448\u044c \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0432\u043f\u0438\u0448\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u0438\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0430?

\u0432\u0440\u044f\u0434 \u043b\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377581,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377581-madegghead","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/616e7e50-7c6d-4481-e407-0aa1120e7620\/","name":"Madegghead","isVerified":false},"content":{"id":413214,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413214-ustroivshego-strelbu-v-kazanskoy-shkole-ilnaza-galyavieva-priznali-nevmenyaemym","title":"\u0423\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u044c\u0431\u0443 \u0432 \u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0435 \u0418\u043b\u044c\u043d\u0430\u0437\u0430 \u0413\u0430\u043b\u044f\u0432\u0438\u0435\u0432\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0432\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u043c\u044b\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963696,"subsite_id":214351,"user_id":387667,"type":"comment_add","id":5963696,"hash":"896f19b482555cb4ba56263a3f07b9ac","date":1626860910,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr?comment=5963696","text":">\u0422\u0430\u043c \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435(\u0434\u0430\u0436\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0438\u0435 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u044b \u0448\u043a\u043e\u043b\u044b), \u0442\u0430\u043c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u043e\u043d\u043d\u0430\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430, \u0442\u0430\u043c \u0430\u0431\u0441\u043e\u043b\u044e\u0442\u043d\u043e \u0437\u0432\u0435\u0440\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u0430\u044f \u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0430, \u0438 \u043f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043b\u043d\u0430\u044f \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0441\u0432\u044f\u0449\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438.



\u0412\u0430\u0443, \u044d\u0442\u043e \u0431\u0443\u043a\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043b\u0443\u0447\u0448\u0430\u044f \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0430 \u041a\u0438\u0442\u0430\u044f, \u0447\u0442\u043e \u044f \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b. \u0410\u0436 \u0437\u0430\u0445\u043e\u0442\u0435\u043b\u043e\u0441\u044c \u0442\u0443\u0434\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":387667,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/387667-rustyrazor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aa828927-bbbd-5df1-8bb8-dffbd5cb80f7\/","name":"rustyrazor","isVerified":false},"content":{"id":413039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b \u0421\u0421\u0421\u0420?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963697,"subsite_id":232504,"user_id":395063,"type":"comment_add","id":5963697,"hash":"e4d70bffd448ee08429592c3a74c7481","date":1626860913,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413229?comment=5963697","text":"\u042f \u0440\u0430\u0434, \u0447\u0442\u043e \u043c\u043e\u0438 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u044b \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u042d\u043b\u043e\u043d\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":395063,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/395063-fedya-prozorov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2d174fdb-fd9a-55ca-8209-0a51d140dd8f\/","name":"\u0424\u0435\u0434\u044f \u041f\u0440\u043e\u0437\u043e\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413229,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413229","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963698,"subsite_id":255087,"user_id":225979,"type":"comment_add","id":5963698,"hash":"807e6ae31672b6b2ce277416506a07a9","date":1626860915,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/sportj\/412834-zhenskaya-sbornaya-norvegii-po-plyazhnomu-gandbolu-otkazalas-vystupat-v-bikini-i-nadela-shorty-komandu-oshtrafovali?comment=5963698","text":"\u0410 \u043a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u043b \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0447\u0442\u043e \u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043b\u044f\u0436\u043d\u044b\u0439 \u0433\u0430\u043d\u0434\u0431\u043e\u043b?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":225979,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/225979-sergey-shpota","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9dae30a5-df31-a370-7e2d-3436dee9b8a9\/","name":"Sergey Shpota","isVerified":false},"content":{"id":412834,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/sportj\/412834-zhenskaya-sbornaya-norvegii-po-plyazhnomu-gandbolu-otkazalas-vystupat-v-bikini-i-nadela-shorty-komandu-oshtrafovali","title":"\u0416\u0435\u043d\u0441\u043a\u0430\u044f \u0441\u0431\u043e\u0440\u043d\u0430\u044f \u041d\u043e\u0440\u0432\u0435\u0433\u0438\u0438 \u043f\u043e \u043f\u043b\u044f\u0436\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0433\u0430\u043d\u0434\u0431\u043e\u043b\u0443 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432\u044b\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0431\u0438\u043a\u0438\u043d\u0438 \u0438 \u043d\u0430\u0434\u0435\u043b\u0430 \u0448\u043e\u0440\u0442\u044b. \u041a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0443 \u043e\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963700,"subsite_id":214343,"user_id":8657,"type":"comment_add","id":5963700,"hash":"968a8d81228f3fb7e9cbd56db1d48e86","date":1626860938,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/412893-rezonans-polet-dzheffa-bezosa-v-kosmos?comment=5963700","text":"\u0427\u0443\u0432\u0430\u043a, \u044f \u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e \"\u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\" \u0441 \u043d\u0435\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e, \u0430 \u043f\u0440\u043e \u0443\u0445\u043e\u0434 \u043e\u0442 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0433\u043e \u0410\u043c\u0430\u0437\u043e\u043d\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":8657,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/8657-stanley-h-tweedle","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f049908a-f3a9-289a-d5b7-a76aa2f150ec\/","name":"Stanley H. Tweedle","isVerified":false},"content":{"id":412893,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/412893-rezonans-polet-dzheffa-bezosa-v-kosmos","title":"\u0420\u0435\u0437\u043e\u043d\u0430\u043d\u0441: \u041f\u043e\u043b\u0451\u0442 \u0414\u0436\u0435\u0444\u0444\u0430 \u0411\u0435\u0437\u043e\u0441\u0430 \u0432 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963701,"subsite_id":245416,"user_id":171725,"type":"comment_add","id":5963701,"hash":"ac030c840873eaf8933724d5751e5a57","date":1626860938,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413214-ustroivshego-strelbu-v-kazanskoy-shkole-ilnaza-galyavieva-priznali-nevmenyaemym?comment=5963701","text":"\u0414\u0430,\u043d\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0441\u0442\u043a\u0430\u043c\u0438,\u0431\u0443\u043b\u043b\u0438\u043d\u0433\u043e\u043c,\u0430\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u0435\u0439 \u0438 \u0441\u0443\u0438\u0446\u0438\u0434\u0430\u043c\u0438 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b \u0432 \u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0435,\u043d\u0438 \u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0438 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430\u043c\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0435\u0449\u0451 \u043d\u0435 \u0432 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0430. \u0421\u043e\u043c\u043d\u0435\u0432\u0430\u044e\u0441\u044c \u0447\u0442\u043e \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b \u043f\u043e\u0434\u043e\u0448\u043b\u0438 \u0431\u044b \u043a \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0443 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e. \u041d\u043e \u0442\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435,\u0434\u0430 \u0442\u044b \u043f\u0440\u0430\u0432. \u0427\u0442\u043e \u0431\u044b \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u043b\u043e \u0440\u0435\u0448\u0438\u0442\u044c \u044d\u0442\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0443? \u041d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434 \u043a \u0430\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u0432\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0438\u043d\u0434\u0438\u0432\u0438\u0434\u0443,\u0430 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0446\u0435\u043b\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u0432\u043e\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f,\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f,\u0441\u0435\u043c\u044c\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":171725,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/171725-alena-yarovaya","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b788083a-b8c3-99f6-7412-b0e6291422e7\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043d\u0430 \u042f\u0440\u043e\u0432\u0430\u044f","isVerified":false},"content":{"id":413214,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413214-ustroivshego-strelbu-v-kazanskoy-shkole-ilnaza-galyavieva-priznali-nevmenyaemym","title":"\u0423\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u044c\u0431\u0443 \u0432 \u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0435 \u0418\u043b\u044c\u043d\u0430\u0437\u0430 \u0413\u0430\u043b\u044f\u0432\u0438\u0435\u0432\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0432\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u043c\u044b\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963703,"subsite_id":246497,"user_id":397800,"type":"comment_add","id":5963703,"hash":"73b5fa833b21ff9444f1166fa3c5b8cb","date":1626860939,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413172?comment=5963703","text":"\u0414\u0430 \u0445\u0435\u0440 \u0435\u0433\u043e \u0437\u043d\u0430\u0435\u0442 \u0447\u0442\u043e \u043c\u0430\u043b\u043e\u043b\u0435\u0442\u043a\u0438 \u043d\u0430\u0442\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438. \"\u0421\u0435\u043c\u044c\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0445\u0430\u043b\u0430 \u0432 \u0421\u0430\u0440\u0430\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0418\u0433\u043e\u0440\u044f \u2013 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u043a \u0442\u044f\u0436\u0435\u043b\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u043b \u0442\u0440\u0430\u0433\u0435\u0434\u0438\u044e.\" \u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432\u043e \u0434\u0432\u043e\u0440\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u0430\u0446\u0430\u043d \u0443\u0436\u0435 \u043b\u0435\u0442 15 \u0430\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u0432\u0435\u043d, \u0441\u0438\u0434\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0435\u0442\u043a\u0430\u0445 , \u043d\u0438\u0433\u0434\u0435 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442, \u0436\u0438\u0432\u0451\u0442 \u0441 \u043c\u0430\u043c\u043e\u0439 \u0438 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043c\u043e\u043b\u0447\u0438\u0442. \u0411\u0430\u0431\u044b \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0434\u043e\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0434\u043e \u0447\u0435\u0433\u043e \u0445\u043e\u0447\u0435\u0448\u044c , \u0442\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u043e \u043c\u0430\u043b\u043e\u043b\u0435\u0442\u043a\u0435 , \u0442\u0430\u043c \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0433\u043e\u0440\u043c\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0443\u0434\u0430\u0440 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0447\u0442\u043e \u043a\u0440\u044b\u0448\u0430 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0442\u044a\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":397800,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/397800-olegio-dr","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3d1c80b2-23e9-5c9a-a118-6cb6d5c28e50\/","name":"Olegio Dr","isVerified":false},"content":{"id":413172,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413172","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963705,"subsite_id":214351,"user_id":185552,"type":"comment_add","id":5963705,"hash":"ee922b558337980c500d5f05ee0cb4f7","date":1626860965,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/411964-rekviem-po-respublike-pochemu-germaniya-provalila-pervuyu-popytku-postroit-demokratiyu?comment=5963705","text":"\u041a\u043e\u043c\u043c\u0443\u043d\u044f\u043a\u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0442\u0443\u0442 \u043f\u043e\u0434\u043d\u0430\u0441\u0440\u0430\u043b\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":185552,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/185552-sladkiypoludennyysonnyyparalich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a9091372-1168-5a38-a81a-b12ba5d05591\/","name":"\u0421\u043b\u0430\u0434\u043a\u0438\u0439\u043f\u043e\u043b\u0443\u0434\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439\u0441\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439\u043f\u0430\u0440\u0430\u043b\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":411964,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/411964-rekviem-po-respublike-pochemu-germaniya-provalila-pervuyu-popytku-postroit-demokratiyu","title":"\u0420\u0435\u043a\u0432\u0438\u0435\u043c \u043f\u043e \u0440\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0435: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u0443\u044e \u043f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0434\u0435\u043c\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963706,"subsite_id":245416,"user_id":3814,"type":"comment_add","id":5963706,"hash":"dca5fb2e131692df65b38c62ad8d34ba","date":1626860972,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413214-ustroivshego-strelbu-v-kazanskoy-shkole-ilnaza-galyavieva-priznali-nevmenyaemym?comment=5963706","text":"\u041f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0437\u0430\u043f\u0430\u0434\u043d\u0430\u044f \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0448\u043b\u0430 \u043f\u043e \u043f\u0438\u0437\u0434\u0435, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043b\u044e\u0434\u044f\u043c \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043e 1000 \u0438 1 \u0433\u0435\u043d\u0434\u0435\u0440\u0435 \u0438 \u043e \u0442\u043e\u043c \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0449\u0430\u0442\u044c \u043f\u0435\u0434\u043e\u0444\u0438\u043b\u0438\u044e, \u0432\u043e\u0441\u043f\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u044f \u043a\u0430\u043a \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0440\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e\u0435 \u043d\u0435\u0440\u0430\u0432\u0435\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e. \u0410 \u0442\u0430\u043a, \u0434\u0430, \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0435\u043d \u0441 \u0442\u0435\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c \u0435\u0449\u0451 \u043b\u0435\u0442 10 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434, \u043d\u043e \u043a \u0441\u043e\u0436\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e, \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442 \u0432\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0440\u0435\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b \u044d\u0442\u043e \u0438\u043b\u0438 \u0441\u043a\u0430\u0442\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0435\u0449\u0451 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443\u044e \u0436\u0435\u0441\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0446\u0435\u043d\u043d\u043e \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442, \u043d\u043e \u043b\u0435\u0442 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 50","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":3814,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/3814-monakhov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/15e73a76-d9e8-8cd6-99ae-18e7657d7744\/","name":"monakhov","isVerified":false},"content":{"id":413214,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413214-ustroivshego-strelbu-v-kazanskoy-shkole-ilnaza-galyavieva-priznali-nevmenyaemym","title":"\u0423\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u044c\u0431\u0443 \u0432 \u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0435 \u0418\u043b\u044c\u043d\u0430\u0437\u0430 \u0413\u0430\u043b\u044f\u0432\u0438\u0435\u0432\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0432\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u043c\u044b\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963707,"subsite_id":214351,"user_id":372889,"type":"comment_add","id":5963707,"hash":"5e6c765e78c07581147959474f65c9e5","date":1626860977,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr?comment=5963707","text":"\u04207 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438 \u0441\u043c\u0435\u0441\u044c \u0442\u043e\u043f\u043b\u0438\u0432\u0430.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":372889,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/372889-varep","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/41819e3b-e487-5465-80af-78564d1edae3\/","name":"Varep","isVerified":false},"content":{"id":413039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b \u0421\u0421\u0421\u0420?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963708,"subsite_id":214351,"user_id":184182,"type":"comment_add","id":5963708,"hash":"ea02fa843be34a2dd55c2f29f5382bbe","date":1626861000,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/411964-rekviem-po-respublike-pochemu-germaniya-provalila-pervuyu-popytku-postroit-demokratiyu?comment=5963708","text":"\u041a\u0430\u043a \u0431\u0443\u0434\u0442\u043e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044e \u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u0438 \u0441 1994 \u043f\u043e 2000 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u043b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":184182,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/184182-ipluven-maksimal","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d1d48a84-438c-0729-a0ca-3cfe39f55a9a\/","name":"\u0418\u043f\u043b\u0443\u0432\u0435\u043d \u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b","isVerified":false},"content":{"id":411964,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/411964-rekviem-po-respublike-pochemu-germaniya-provalila-pervuyu-popytku-postroit-demokratiyu","title":"\u0420\u0435\u043a\u0432\u0438\u0435\u043c \u043f\u043e \u0440\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0435: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u0443\u044e \u043f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0434\u0435\u043c\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963711,"subsite_id":214344,"user_id":84469,"type":"comment_add","id":5963711,"hash":"f238aad6acc4306d69b35380f42707a5","date":1626861024,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413219-v-yaponii-sozdali-podstakannik-kotoryy-vliyaet-na-vospriyatie-vkusa-napitkov-izmeneniem-vesa-stakana?comment=5963711","text":"\u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0431\u0435\u0441\u0438\u0441\u044c","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5e419d5d-a70c-5e76-af16-1b857b84e13d\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":84469,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/84469-yaroslaff-chekunov","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/95\/62\/08\/dbf986cddf1093.jpg","name":"Yaroslaff Chekunov","isVerified":false},"content":{"id":413219,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413219-v-yaponii-sozdali-podstakannik-kotoryy-vliyaet-na-vospriyatie-vkusa-napitkov-izmeneniem-vesa-stakana","title":"\u0412 \u042f\u043f\u043e\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043d\u043d\u0438\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0432\u043b\u0438\u044f\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0432\u043e\u0441\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 \u0432\u043a\u0443\u0441\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0442\u043a\u043e\u0432 \u00ab\u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0432\u0435\u0441\u0430\u00bb \u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963714,"subsite_id":214351,"user_id":308324,"type":"comment_add","id":5963714,"hash":"52e35dddc72861657bc35bcf3f2f1f14","date":1626861035,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr?comment=5963714","text":"\u0410\u0433\u0430, \u0442.\u0435. \u0442\u044b \u0442\u0430\u043c \u043f\u0438\u0437\u0434\u0438\u0448\u044c \u0432 \u0442\u0435\u043c\u0435, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0441\u0430\u043c \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0448\u044c\u0441\u044f (\u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b), \u0442\u0435\u0431\u0435 \u0442\u044b\u0447\u0443\u0442 \u0432 \u043d\u043e\u0441 \u0444\u0430\u043a\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u0434\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430\u0432\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0435 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b, \u0438 \u0442\u044b \u0443\u0431\u0435\u0433\u0430\u0435\u0448\u044c \u0441 \u043a\u0440\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0422\u0420\u041e\u041b\u041b\u0418.

\u041c\u043e\u0449\u043d\u043e, \u0432\u043d\u0443\u0448\u0430\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":308324,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/308324-doktor-streyndzhlav","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4361a426-7a7d-1cb9-fc62-8e1fdccb5f61\/","name":"Doktor Streyndzhlav","isVerified":false},"content":{"id":413039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b \u0421\u0421\u0421\u0420?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963715,"subsite_id":246497,"user_id":397800,"type":"comment_add","id":5963715,"hash":"c7dc29da5e808b0b02fd69e7961f0d57","date":1626861069,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413137?comment=5963715","text":"\u0411\u0440\u043e, \u043f\u0440\u0438\u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u044e\u0441\u044c , \u043f\u043e\u0440\u0430 \u0431\u0440\u043e\u0441\u0430\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":397800,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/397800-olegio-dr","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3d1c80b2-23e9-5c9a-a118-6cb6d5c28e50\/","name":"Olegio Dr","isVerified":false},"content":{"id":413137,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413137","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963719,"subsite_id":243936,"user_id":223840,"type":"comment_add","id":5963719,"hash":"6c72c403120229c0c01c55e0963dfc99","date":1626861108,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/links\/413240-v-mid-rf-zayavili-o-pozitivnoy-roli-uspehov-talibana?comment=5963719","text":"\ud83d\udd2b\ud83e\uddd4\ud83c\udffd\u200d\u2640\ufe0f\ud83e\uddd4\ud83c\udffd\ud83e\uddd4\ud83c\udffd\u200d\u2642\ufe0f\ud83d\udd4c\ud83e\uddd4\ud83c\udffd\ud83e\uddd4\ud83c\udffd\u200d\u2640\ufe0f\ud83e\uddd4\ud83c\udffd\u200d\u2642\ufe0f\ud83d\udc4d","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":223840,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/223840-alexander-the-nth","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8633874d-effe-5561-85c1-6bb3689e229b\/","name":"Alexander the Nth","isVerified":false},"content":{"id":413240,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/links\/413240-v-mid-rf-zayavili-o-pozitivnoy-roli-uspehov-talibana","title":"\u0412 \u041c\u0418\u0414 \u0420\u0424 \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043e \u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0440\u043e\u043b\u0438 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u043e\u0432 \"\u0422\u0430\u043b\u0438\u0431\u0430\u043d\u0430\""},"isAnonymous":false}]}