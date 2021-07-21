В США впервые имплантировали человеку полностью искусственное сердце — протез поступил в свободную продажу Статьи редакции
Устройство позволит пациенту прожить до пересадки настоящего органа.
Хирурги Медицинской школы Дюкского университета успешно установили 39-летнему пациенту искусственное сердце Aeson французской компании Carmat. Это первое коммерческое использование протеза нового поколения и первая подобная операция в США, как сообщают официальный сайт университета и пресс-релиз производителя.
Протез полностью имитирует настоящее сердце — он состоит из четырёх камер, двух микронасосов, двух выпускных патрубков и четырёх клапанов, сделанных из биоматериала животного происхождения. Сложная электроника со множеством датчиков и микропроцессоров динамически меняет интенсивность работы искусственного сердца в зависимости от текущих физических нагрузок. Так протез может проработать до пяти лет.
Внутри грудной клетки располагается только часть протеза — пациенту придётся носить в сумке дополнительное оборудование массой в четыре килограмма, в том числе и аккумуляторные батареи, которые нужно заряжать каждые четыре часа. Но даже с такими ограничениями Aeson обеспечивает пациенту рекордный уровень автономии — прежние модели полностью искусственных сердец требовали стационарного оборудования.
Компания Carmat получила разрешение на продажу искусственных сердец Aeson в Европе 22 декабря 2020 года, но в США этим протезам только предстоит получить одобрение со стороны FDA. Искусственное сердце не предназначено для постоянного использования — оно лишь даёт пациентам с сердечной недостаточностью возможность дожить до пересадки.
А что будешь делать если электричество выключат?
Интересно, а оно имитирует сердцебиение, или создаёт постоянное давление в системе? Слышал, что среди учёных до сих пор идут споры том, нужен ли пульс с точки зрения гемодинамики в теле.
Сложная электроника со множеством датчиков и микропроцессоров динамически меняет интенсивность работы искусственного сердца в зависимости от текущих физических нагрузок
Чёрт. Интересно, как я умудрился дважды прочитать статью и пропустить этот кусок? Спасибо.
Охуенная и хуевая новость в одном флаконе. Такими темпами дед будет жить вечно.
Так а зачем деду искусственное сердце, если он может из своих холопов взять настоящее, да и вообще любой другой орган. Что ему мешает как рокфеллеру, пересаживать по нескольку раз сердце?
Проблема пересадок органов других живых людей в том, приживутся они или нет. Думаю, искусственность сердца нивелирует этот проблем.
К тому же если предположить безотказность такого сердца во время гарантийного срока, исключается смерть по кардиологическим причинам
Четыре килограмма? Каждые четыре часа? Что ж там за аккумулятор такой? Автомобильный штоле?
Вероятно, многократное резервирование. У него ведь нет опции сгонять в ремонт. Да и давление в кровеносной системе нехилое, там энергопотребление будет ого-го.
Не ходи к нему на встречу, не ходи
У него полиуретановый камушек в груди
С другой стороны, для него это чудесное спасение здесь и сейчас, в противном случае, он бы точно сыграл в деревянный макинтош, пока дождётся донорского сердца. Тут знаете ли, день бы простоять, да ночь продержаться.
Только меня смущают угловатые формы вверху изделия? Как это в тело помещать будут, чтобы оно не порвало/сдавило/порезало ткани? Или на верхную часть есть насадка округлых форм?