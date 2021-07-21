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Технологии
Никита Логинов

В США впервые имплантировали человеку полностью искусственное сердце — протез поступил в свободную продажу Статьи редакции

Устройство позволит пациенту прожить до пересадки настоящего органа.

27 27 комментариев
1138 просмотров
Искусственное сердце французской компании Carmat Фото France24

Хирурги Медицинской школы Дюкского университета успешно установили 39-летнему пациенту искусственное сердце Aeson французской компании Carmat. Это первое коммерческое использование протеза нового поколения и первая подобная операция в США, как сообщают официальный сайт университета и пресс-релиз производителя.

Протез полностью имитирует настоящее сердце — он состоит из четырёх камер, двух микронасосов, двух выпускных патрубков и четырёх клапанов, сделанных из биоматериала животного происхождения. Сложная электроника со множеством датчиков и микропроцессоров динамически меняет интенсивность работы искусственного сердца в зависимости от текущих физических нагрузок. Так протез может проработать до пяти лет.

Схема искусственного сердца Aeson Изображение Carmat

Внутри грудной клетки располагается только часть протеза — пациенту придётся носить в сумке дополнительное оборудование массой в четыре килограмма, в том числе и аккумуляторные батареи, которые нужно заряжать каждые четыре часа. Но даже с такими ограничениями Aeson обеспечивает пациенту рекордный уровень автономии — прежние модели полностью искусственных сердец требовали стационарного оборудования.

Компания Carmat получила разрешение на продажу искусственных сердец Aeson в Европе 22 декабря 2020 года, но в США этим протезам только предстоит получить одобрение со стороны FDA. Искусственное сердце не предназначено для постоянного использования — оно лишь даёт пациентам с сердечной недостаточностью возможность дожить до пересадки.

#новости #медицина #биология

27 27 комментариев
19
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27 комментариев
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Организационный динозавр

10

Хочу себе такое, чтобы быть бессердечной тварью

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социальныирудимент

Организационный
1

А что будешь делать если электричество выключат?

Ответить

Леха

социальныирудим…
4

Станет выключенной тварью 

Ответить

Товарищ Колбасный

3

Интересно, а оно имитирует сердцебиение, или создаёт постоянное давление в системе? Слышал, что среди учёных до сих пор идут споры том, нужен ли пульс с точки зрения гемодинамики в теле. 

Ответить

Eugene Podosenov

Товарищ
3

Сложная электроника со множеством датчиков и микропроцессоров динамически меняет интенсивность работы искусственного сердца в зависимости от текущих физических нагрузок

Ответить

Товарищ Колбасный

Eugene
1

Чёрт. Интересно, как я умудрился дважды прочитать статью и пропустить этот кусок? Спасибо.

Ответить

Феминизм

Товарищ
3

Про пульс интересно.
Думаю, что пульс оно таки имитирует, просто "на всякий пожарный", раз по-прежнему непонятно, важно это или нет

Ответить

Никита Логинов

Товарищ
2

Слышал, что пульс не нужен, но тоже интересно :)

Ответить

Ivan Knyazev

1

Охуенная и хуевая новость в одном флаконе. Такими темпами дед будет жить вечно.

Ответить

Марк Захаров

Ivan
1

Так а зачем деду искусственное сердце, если он может из своих холопов взять настоящее, да и вообще любой другой орган. Что ему мешает как рокфеллеру, пересаживать по нескольку раз сердце?

Ответить

Kakomicli

Марк
1

Если бы мог, он себе бы давно ноги пересадил от кого-ниб баскетболиста, а не ходульки бы заставлял мастерить

Ответить

Феминизм здорового человека

Марк
0

Проблема пересадок органов других живых людей в том, приживутся они или нет. Думаю, искусственность сердца нивелирует этот проблем.
К тому же если предположить безотказность такого сердца во время гарантийного срока, исключается смерть по кардиологическим причинам

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Товарищ Колбасный

Ivan
1

У деда уже не с сердцем проблемы 😆 

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Странник Вечный

2

Четыре килограмма? Каждые четыре часа? Что ж там за аккумулятор такой? Автомобильный штоле?

Ответить

Р О Б А Т

Странник
3

Автомогильный 

Ответить

Товарищ Колбасный

Странник
1

Вероятно, многократное резервирование. У него ведь нет опции сгонять в ремонт. Да и давление в кровеносной системе нехилое, там энергопотребление будет ого-го.

Ответить

Kakomicli

2

Не ходи к нему на встречу, не ходи
У него полиуретановый камушек в груди

Ответить

stikerman

Kakomicli
1

Вот и сбылось. Не дай бог конечно никому такой камушек.

Ответить

Товарищ Колбасный

stikerman
2

С другой стороны, для него это чудесное спасение здесь и сейчас, в противном случае, он бы точно сыграл в деревянный макинтош, пока дождётся донорского сердца. Тут знаете ли, день бы простоять, да ночь продержаться. 

Ответить

stikerman

Товарищ
1

Это да, но учитывая какие очереди донорские, все же есть риск в ящик сыграть

Ответить

Николай Николаевич

2

Сразу становится стыдно за нытьё «батарейки даже на день не хватает»

Ответить

цорiк

2

Надеюсь, работает на 238м плутонии?

Ответить

Р О Б А Т

1

Биоробат

Ответить

Миша Копейкин

1

Опять Гудвин подарки раздаёт

Ответить

Посторонний

0

Только меня смущают угловатые формы вверху изделия? Как это в тело помещать будут, чтобы оно не порвало/сдавило/порезало ткани? Или на верхную часть есть насадка округлых форм?

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knight_killer

0
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Николай Синицын

0

Теперь по настоящему

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