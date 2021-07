{"items":[{"comment_id":5964993,"subsite_id":246497,"user_id":225664,"type":"comment_add","id":5964993,"hash":"9f241dfeb4a9ad86b65b6f0b77608522","date":1626871850,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413327?comment=5964993","text":"\u0420\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442 \u0443\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0431\u043e\u0440 \u0432 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0443? \u041d\u0430\u043c \u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043a\u0430\u0442\u043e\u043c\u043a\u0443, \u0431\u0435\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443 \u0438 \u043f\u0430\u043b\u043a\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":225664,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/225664-stikerman","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bb805818-01db-533a-985b-1b5cb81c308c\/","name":"stikerman","isVerified":false},"content":{"id":413327,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413327","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5964994,"subsite_id":246497,"user_id":393009,"type":"comment_add","id":5964994,"hash":"cc4307f11163d0d8a1af51a264f33b3c","date":1626871862,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413317?comment=5964994","text":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0438\u0430\u0440\u0445 \u041c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0438 \u0432\u0441\u0435\u044f \u0420\u0443\u0441\u0438 \u041a\u0438\u0440\u0438\u043b\u043b \u043f\u0440\u0438\u0437\u0432\u0430\u043b \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u0440\u043e\u0436\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0430\u043c, \u043d\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0430\u0431\u043e\u0440\u0442\u044b, \u0430 \u043e\u0442\u0434\u0430\u0442\u044c \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0426\u0435\u0440\u043a\u0432\u0438.","media":[{"type":"link","value":"ria.ru"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":393009,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/393009-vladislav-mikk","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/06776aef-400f-5853-b083-dd3c4e125821\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432 \u041c\u0438\u043a\u043a","isVerified":false},"content":{"id":413317,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413317","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5964996,"subsite_id":246497,"user_id":411242,"type":"comment_add","id":5964996,"hash":"33179b08829be189a87f6b3d21ae6efe","date":1626871874,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413328?comment=5964996","text":"\u041d\u043e\u0432\u0443\u044e \u0433\u043e\u0441\u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u0438\u044e \u0432\u043e\u0437\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0410\u0440\u0441\u0435\u043d \u0410\u0432\u0430\u043a\u043e\u0432?

\u0418\u043b\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u043e \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438: \u0432\u0441\u0435 \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438 \u0443 \u0444\u0438\u0440\u043c \u043f\u043e\u0434\u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u041a\u043e\u043b\u043e\u043c\u043e\u0439\u0448\u0435 \u0438 \u0410\u0445\u043c\u0435\u0442\u043e\u0432\u0443?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":411242,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/411242-pyo-qf","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4b3dd039-8d4c-5770-a0d2-1b2d11b037ec\/","name":"Pyo Qf","isVerified":false},"content":{"id":413328,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413328","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5964997,"subsite_id":246497,"user_id":324888,"type":"comment_add","id":5964997,"hash":"b4e0c16143123f624eb048af7658cdb8","date":1626871891,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413327?comment=5964997","text":"\u0412 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0430\u0445 \u0432\u0441\u0451 \u0435\u0449\u0451 \u043b\u0435\u043f\u044f\u0442 \u0438\u0437 \u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u0432\u043e\u0437\u044f\u0442 \u043a\u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043a\u043e\u0439 \u043f\u043e \u0431\u0443\u043c\u0430\u0433\u0435? \u041c\u0440\u0430\u043a.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":324888,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/324888-med","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9191670c-c545-80aa-3b11-4e82fa1a45f0\/","name":"\u043c\u0415\u0434\u044c","isVerified":false},"content":{"id":413327,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413327","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5965000,"subsite_id":214344,"user_id":198729,"type":"comment_add","id":5965000,"hash":"d7eafafe9439b00481e3e10e6ce6facf","date":1626871899,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413290-v-ssha-vpervye-implantirovali-cheloveku-polnostyu-iskusstvennoe-serdce-protez-postupil-v-svobodnuyu-prodazhu?comment=5965000","text":"\u041f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430\u0434\u043e\u043a \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0436\u0438\u0432\u044b\u0445 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u043f\u0440\u0438\u0436\u0438\u0432\u0443\u0442\u0441\u044f \u043e\u043d\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0442. \u0414\u0443\u043c\u0430\u044e, \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0430 \u043d\u0438\u0432\u0435\u043b\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c.

\u041a \u0442\u043e\u043c\u0443 \u0436\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c \u0431\u0435\u0437\u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0430 \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0439\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0440\u043e\u043a\u0430, \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u044c \u043f\u043e \u043a\u0430\u0440\u0434\u0438\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0430\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":198729,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/198729-feminizm-zdorovogo-cheloveka","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8ae9bfef-f6f0-5a9c-b2f2-f0abc9b48cda\/","name":"\u0424\u0435\u043c\u0438\u043d\u0438\u0437\u043c \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430","isVerified":false},"content":{"id":413290,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413290-v-ssha-vpervye-implantirovali-cheloveku-polnostyu-iskusstvennoe-serdce-protez-postupil-v-svobodnuyu-prodazhu","title":"\u0412 \u0421\u0428\u0410 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0438\u043c\u043f\u043b\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0443 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0435 \u2014 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0437 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u0443\u044e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5965002,"subsite_id":246497,"user_id":395063,"type":"comment_add","id":5965002,"hash":"a7d6b52e4cd3560eca22d3dcc12bd31c","date":1626871926,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413317?comment=5965002","text":"\u0414\u0430, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0438\u0445 \u0435\u0431\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0432\u044f\u0449\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":395063,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/395063-fedya-prozorov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2d174fdb-fd9a-55ca-8209-0a51d140dd8f\/","name":"\u0424\u0435\u0434\u044f \u041f\u0440\u043e\u0437\u043e\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413317,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413317","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5965004,"subsite_id":214344,"user_id":242947,"type":"comment_add","id":5965004,"hash":"c8631b26c7b766b6dc1fb34d46698f1b","date":1626871936,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413290-v-ssha-vpervye-implantirovali-cheloveku-polnostyu-iskusstvennoe-serdce-protez-postupil-v-svobodnuyu-prodazhu?comment=5965004","text":"\u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043c\u0435\u043d\u044f \u0441\u043c\u0443\u0449\u0430\u044e\u0442 \u0443\u0433\u043b\u043e\u0432\u0430\u0442\u044b\u0435 \u0444\u043e\u0440\u043c\u044b \u0432\u0432\u0435\u0440\u0445\u0443 \u0438\u0437\u0434\u0435\u043b\u0438\u044f? \u041a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0432 \u0442\u0435\u043b\u043e \u043f\u043e\u043c\u0435\u0449\u0430\u0442\u044c \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u043d\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0440\u0432\u0430\u043b\u043e\/\u0441\u0434\u0430\u0432\u0438\u043b\u043e\/\u043f\u043e\u0440\u0435\u0437\u0430\u043b\u043e \u0442\u043a\u0430\u043d\u0438? \u0418\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0432\u0435\u0440\u0445\u043d\u0443\u044e \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0435\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430\u0441\u0430\u0434\u043a\u0430 \u043e\u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0445 \u0444\u043e\u0440\u043c?","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a48fdb44-86f0-5a7f-89a6-648a589923d1\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":242947,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/242947-postoronniy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a7d0e9bd-2181-63b9-ba73-085f7a4c09f5\/","name":"\u041f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u043d\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":413290,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413290-v-ssha-vpervye-implantirovali-cheloveku-polnostyu-iskusstvennoe-serdce-protez-postupil-v-svobodnuyu-prodazhu","title":"\u0412 \u0421\u0428\u0410 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0438\u043c\u043f\u043b\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0443 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0435 \u2014 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0437 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u0443\u044e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5965005,"subsite_id":246497,"user_id":225664,"type":"comment_add","id":5965005,"hash":"1a98cb5a1015553d2129a139cea22a23","date":1626871942,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413327?comment=5965005","text":"\u0417\u0440\u044f \u0442\u044b \u0442\u0430\u043a, \u043c\u0430\u0442\u043e\u0440\u0438\u043a\u0430 \u043c\u0435\u043b\u043a\u0430\u044f \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0432\u0430\u0436\u043d\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":225664,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/225664-stikerman","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bb805818-01db-533a-985b-1b5cb81c308c\/","name":"stikerman","isVerified":false},"content":{"id":413327,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413327","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5965006,"subsite_id":214344,"user_id":92246,"type":"comment_add","id":5965006,"hash":"3c158c67725d5b02e9a24b04391f71c1","date":1626871944,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413219-v-yaponii-sozdali-podstakannik-kotoryy-vliyaet-na-vospriyatie-vkusa-napitkov-izmeneniem-vesa-stakana?comment=5965006","text":"\u0418 \u043a\u043e\u043b\u0430 \u0438\u0437 \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u0430 \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u043a\u0443\u0441\u043d\u0435\u0435, \u0430 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043b\u0438\u0432\u0430\u0435\u0448\u044c \u0432 \u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043d \u2014 \u0442\u043e \u043d\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u044b \ud83e\udd14","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":92246,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/92246-sergey-gnuskov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8cd34528-6107-d72e-3745-fde286af3006\/","name":"Sergey Gnuskov","isVerified":false},"content":{"id":413219,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413219-v-yaponii-sozdali-podstakannik-kotoryy-vliyaet-na-vospriyatie-vkusa-napitkov-izmeneniem-vesa-stakana","title":"\u0412 \u042f\u043f\u043e\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043d\u043d\u0438\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0432\u043b\u0438\u044f\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0432\u043e\u0441\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 \u0432\u043a\u0443\u0441\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0442\u043a\u043e\u0432 \u00ab\u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0432\u0435\u0441\u0430\u00bb \u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5965007,"subsite_id":214344,"user_id":364201,"type":"comment_add","id":5965007,"hash":"c114a1c122f43b26f47f81b86810becf","date":1626871948,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413290-v-ssha-vpervye-implantirovali-cheloveku-polnostyu-iskusstvennoe-serdce-protez-postupil-v-svobodnuyu-prodazhu?comment=5965007","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/44ddfad9-f5c8-53f8-9ef5-7be4454973c1\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":364201,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/364201-knight-killer","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c509b2d4-381f-5637-bd8d-370b3f482b0a\/","name":"knight_killer","isVerified":false},"content":{"id":413290,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413290-v-ssha-vpervye-implantirovali-cheloveku-polnostyu-iskusstvennoe-serdce-protez-postupil-v-svobodnuyu-prodazhu","title":"\u0412 \u0421\u0428\u0410 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0438\u043c\u043f\u043b\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0443 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0435 \u2014 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0437 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u0443\u044e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5965010,"subsite_id":214358,"user_id":271681,"type":"comment_add","id":5965010,"hash":"8e26f4129b7810173334d00610d939fe","date":1626871978,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/413306-v-moskovskom-zooparke-rodilsya-detenysh-redkogo-shchetinohvostogo-kenguru-v-prirode-ih-ostalos-okolo-6-tysyach?comment=5965010","text":"\u0410 \u044d\u0442\u043e \u043a\u0435\u043d\u0433\u0443\u0440\u0443 \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e? \u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432 \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":271681,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/271681-vera-elizarova","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/24c91f2d-d118-62f9-97fe-45a56413af32\/","name":"\u0412\u0435\u0440\u0430 \u0415\u043b\u0438\u0437\u0430\u0440\u043e\u0432\u0430","isVerified":false},"content":{"id":413306,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/413306-v-moskovskom-zooparke-rodilsya-detenysh-redkogo-shchetinohvostogo-kenguru-v-prirode-ih-ostalos-okolo-6-tysyach","title":"\u0412 \u041c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u043c \u0437\u043e\u043e\u043f\u0430\u0440\u043a\u0435 \u0440\u043e\u0434\u0438\u043b\u0441\u044f \u0434\u0435\u0442\u0451\u043d\u044b\u0448 \u0440\u0435\u0434\u043a\u043e\u0433\u043e \u0449\u0435\u0442\u0438\u043d\u043e\u0445\u0432\u043e\u0441\u0442\u043e\u0433\u043e \u043a\u0435\u043d\u0433\u0443\u0440\u0443. \u0412 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0438\u0445 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 6\u00a0\u0442\u044b\u0441\u044f\u0447"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5965013,"subsite_id":232504,"user_id":186592,"type":"comment_add","id":5965013,"hash":"924864155f940d77d8cdff5ecc303445","date":1626871989,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413318?comment=5965013","text":"\u0412\u043e-\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0445 \u043a\u0442\u043e \u0432 90-\u0435 \u0432\u0451\u043b \u0441\u0435\u0431\u044f \u0438\u043d\u0430\u0447\u0435?

\u0412\u043e-\u0432\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043e\u043d \u0442\u0443\u043f\u043e \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u043d\u0435 \u0438\u0433\u0440\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e \u0442\u0435\u043c \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430\u043c \u0438\u0433\u0440\u044b, \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043c\u044b \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0438\u043c\u0435\u0435\u043c\u00a0

\u041d\u0443 \u0430 \u0432-\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0438\u0445 \u043e\u043d \u0432 \u0442\u043e\u043c \u043b\u0438\u0448\u044c \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441, \u0447\u0442\u043e \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u043a\u0430\u043d\u0446\u0435\u043b\u044f\u0440\u0438\u044e \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0432 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f, \u0430 \"\u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\" \u043f\u0443\u0442\u0435\u043d\u0430 \u043e\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u0435\u0436\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u0430\u044f, \u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e. \u0427\u0451\u0442 \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e, \u0438 \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u044e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043b\u0438 \u0432 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":186592,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/186592-bkmz-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3ee5cbe6-89d3-53e8-8954-b8b504f080d2\/","name":"Bkmz \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413318,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413318","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5965014,"subsite_id":214358,"user_id":271681,"type":"comment_add","id":5965014,"hash":"8eff19388eb273ea611f72c16bc0bd8b","date":1626871990,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/413306-v-moskovskom-zooparke-rodilsya-detenysh-redkogo-shchetinohvostogo-kenguru-v-prirode-ih-ostalos-okolo-6-tysyach?comment=5965014","text":"\u041f\u0448\u0435\u043d\u0438\u0446\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":271681,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/271681-vera-elizarova","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/24c91f2d-d118-62f9-97fe-45a56413af32\/","name":"\u0412\u0435\u0440\u0430 \u0415\u043b\u0438\u0437\u0430\u0440\u043e\u0432\u0430","isVerified":false},"content":{"id":413306,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/413306-v-moskovskom-zooparke-rodilsya-detenysh-redkogo-shchetinohvostogo-kenguru-v-prirode-ih-ostalos-okolo-6-tysyach","title":"\u0412 \u041c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u043c \u0437\u043e\u043e\u043f\u0430\u0440\u043a\u0435 \u0440\u043e\u0434\u0438\u043b\u0441\u044f \u0434\u0435\u0442\u0451\u043d\u044b\u0448 \u0440\u0435\u0434\u043a\u043e\u0433\u043e \u0449\u0435\u0442\u0438\u043d\u043e\u0445\u0432\u043e\u0441\u0442\u043e\u0433\u043e \u043a\u0435\u043d\u0433\u0443\u0440\u0443. \u0412 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0438\u0445 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 6\u00a0\u0442\u044b\u0441\u044f\u0447"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5965017,"subsite_id":214344,"user_id":310829,"type":"comment_add","id":5965017,"hash":"b7342ed9d1786346c61af999d249df48","date":1626872001,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413290-v-ssha-vpervye-implantirovali-cheloveku-polnostyu-iskusstvennoe-serdce-protez-postupil-v-svobodnuyu-prodazhu?comment=5965017","text":"\u0422\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043f\u043e \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u043c\u0443","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/cafd7605-b1ce-5704-a006-7326c337ac11\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":310829,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/310829-nikolay-sinicyn","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/089d2330-af70-4cff-2a6d-77a48d866185\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439 \u0421\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b\u043d","isVerified":false},"content":{"id":413290,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413290-v-ssha-vpervye-implantirovali-cheloveku-polnostyu-iskusstvennoe-serdce-protez-postupil-v-svobodnuyu-prodazhu","title":"\u0412 \u0421\u0428\u0410 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0438\u043c\u043f\u043b\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0443 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0435 \u2014 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0437 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u0443\u044e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5965016,"subsite_id":214351,"user_id":12824,"type":"comment_add","id":5965016,"hash":"37d9bde77e4080af809b70ab6e90cf11","date":1626871999,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/411964-rekviem-po-respublike-pochemu-germaniya-provalila-pervuyu-popytku-postroit-demokratiyu?comment=5965016","text":"\u041e\u043d\u0438 \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0442\u043e \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0441\u043f\u0438\u043b\u044f\u0442 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443, \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u044b \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0441\u0438\u043b\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":12824,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/12824-sf","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/77ced934-0489-3824-c27c-23a6b55741e4\/","name":"sf","isVerified":false},"content":{"id":411964,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/411964-rekviem-po-respublike-pochemu-germaniya-provalila-pervuyu-popytku-postroit-demokratiyu","title":"\u0420\u0435\u043a\u0432\u0438\u0435\u043c \u043f\u043e \u0440\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0435: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u0443\u044e \u043f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0434\u0435\u043c\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u044e"},"isAnonymous":false}]}