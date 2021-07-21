Устройство позволит пациенту прожить до пересадки настоящего органа.

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Искусственное сердце французской компании Carmat Фото France24

Хирурги Медицинской школы Дюкского университета успешно установили 39-летнему пациенту искусственное сердце Aeson французской компании Carmat. Это первое коммерческое использование протеза нового поколения и первая подобная операция в США, как сообщают официальный сайт университета и пресс-релиз производителя.

Протез полностью имитирует настоящее сердце — он состоит из четырёх камер, двух микронасосов, двух выпускных патрубков и четырёх клапанов, сделанных из биоматериала животного происхождения. Сложная электроника со множеством датчиков и микропроцессоров динамически меняет интенсивность работы искусственного сердца в зависимости от текущих физических нагрузок. Так протез может проработать до пяти лет.

Схема искусственного сердца Aeson Изображение Carmat

Внутри грудной клетки располагается только часть протеза — пациенту придётся носить в сумке дополнительное оборудование массой в четыре килограмма, в том числе и аккумуляторные батареи, которые нужно заряжать каждые четыре часа. Но даже с такими ограничениями Aeson обеспечивает пациенту рекордный уровень автономии — прежние модели полностью искусственных сердец требовали стационарного оборудования.