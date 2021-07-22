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Технологии
Никита Логинов

Учёные создали реалистичный метод 3D-моделирования жидкостей. Он симулирует «плёнку» между предметом и поверхностью воды Статьи редакции

Это первая система симуляции жидкостей, которая точно имитирует физический эффект поверхностного натяжения.

16 16 комментариев
1440 просмотров
Примеры работы нового метода симуляции жидкостей Изображение Пекинского университета

Группа специалистов американских и китайских вузов создала новый подход к трёхмерному моделированию жидкостей. Он точно воссоздаёт поверхностное натяжение — «плёнку», которая позволяет лёгким насекомым бегать по воде, а также придаёт каплям жидкости характерную форму. Учёные рассказали об этом в журнале ACM Transactions on Graphics.

Самые простые системы моделирования изображают только воздействие твёрдого тела на жидкость, более сложные системы учитывают обоюдное воздействие тела и жидкости друг на друга. Новый метод добавляет третью компоненту в математическую модель — мембрану поверхностного натяжения жидкости. В результате получается реалистичная картинка того, как лёгкие предметы лежат на поверхности воды.

Результат работы новой системы моделирования жидкостей, в левом верхнем углу — реальное фото для сравнения Изображение Пекинского университета

Система точно имитирует ослабление и усиление поверхностного натяжения под воздействием химических веществ, а также взаимное притяжение тел, которые плавают близко друг к другу. Есть и слабое место — метод пока не работает на неоднородных жидкостях и пористых телах вроде губки.

#новости #графика #дизайн

16 16 комментариев
20
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Коровка говорит мууу

9

Теперь можно симулировать диплом

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Федя Прозоров

Коровка
6

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Александр

Федя
1

Понятно вас европейцы

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Валерий Колосов

4

вишня так и плавает да, очень реалистично

Ответить

Никита Логинов

Валерий
2

Это вроде не вишня, а плавать может даже металлическая монета, как тебе такой поворот?

Ответить

Валерий Колосов

Никита
0

конечно может, это же 3д графика

Ответить

Р О Б А Т

1

сложна

Ответить

Никита Логинов

Р
9

На то они и учёные....

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K Ch

Р
4

хуевый ты AI

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гачик

2

На two minute papers недавно видео было про этот метод https://youtu.be/VqeNSZqiBzc. Рекомендую кстати кому интересны подобные штуки этот клёви канал

Ответить

Михаил Русланович

2

миллиард полигонов на воду, трехсотядерный тредриппер какой-нибудь на просчет всей этой симуляции и вперёд, но для кино это просто пушка

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Андрей Галицкий

1

сталкиваюсь с силой поверхностного натяжения - при налитии пивка в стакан доверху, люди любят удивляться - ЕЩЕ Б ЧУТЬ ЧУТЬ И ВЫЛИЛОСЬ , КАКАЯ ТОЧНОСТЬ. а оно хер выльется из-за этой силы 😎

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