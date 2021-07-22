Учёные создали реалистичный метод 3D-моделирования жидкостей. Он симулирует «плёнку» между предметом и поверхностью воды Статьи редакции
Это первая система симуляции жидкостей, которая точно имитирует физический эффект поверхностного натяжения.
Группа специалистов американских и китайских вузов создала новый подход к трёхмерному моделированию жидкостей. Он точно воссоздаёт поверхностное натяжение — «плёнку», которая позволяет лёгким насекомым бегать по воде, а также придаёт каплям жидкости характерную форму. Учёные рассказали об этом в журнале ACM Transactions on Graphics.
Самые простые системы моделирования изображают только воздействие твёрдого тела на жидкость, более сложные системы учитывают обоюдное воздействие тела и жидкости друг на друга. Новый метод добавляет третью компоненту в математическую модель — мембрану поверхностного натяжения жидкости. В результате получается реалистичная картинка того, как лёгкие предметы лежат на поверхности воды.
Система точно имитирует ослабление и усиление поверхностного натяжения под воздействием химических веществ, а также взаимное притяжение тел, которые плавают близко друг к другу. Есть и слабое место — метод пока не работает на неоднородных жидкостях и пористых телах вроде губки.
Теперь можно симулировать диплом
Тайна раскрыта! Шах и мат, аметисты!
Это метафора
Сам ты метафора!!!
вишня так и плавает да, очень реалистично
На two minute papers недавно видео было про этот метод https://youtu.be/VqeNSZqiBzc. Рекомендую кстати кому интересны подобные штуки этот клёви канал
миллиард полигонов на воду, трехсотядерный тредриппер какой-нибудь на просчет всей этой симуляции и вперёд, но для кино это просто пушка
сталкиваюсь с силой поверхностного натяжения - при налитии пивка в стакан доверху, люди любят удивляться - ЕЩЕ Б ЧУТЬ ЧУТЬ И ВЫЛИЛОСЬ , КАКАЯ ТОЧНОСТЬ. а оно хер выльется из-за этой силы 😎