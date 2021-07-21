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Технологии
Артём Мазанов

РБК: в России провели первые за два года испытания по отключению рунета от глобальной сети Статьи редакции

Организаторы предварительно назвали результат успешным.

23 23 комментария
1495 просмотров

С 15 июня по 15 июля в России прошли испытания по автономности рунета или по «обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета». Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика».

В документах не говорится, чему были посвящены учения и чем они закончились. Источник издания рассказал, что целью испытаний было «определить возможность работы рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз». Он уточнил, что официальные итоги ещё не подвели, предварительно учения признали успешными. По словам ещё одного источника, власти «тестировали возможность физического отключения российской части интернета».

По данным РБК, в испытаниях участвовали все операторы «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2), а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».

Представитель Роскомнадзора заявил РБК, что такие учения «проводятся ежегодно» и «направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети интернет».

Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы — «средства противодействия угрозам».

Первые учения по изоляции рунета прошли в декабре 2019 года. «Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы», — заявляли тогда в правительстве. На 2020 год было запланировано четыре этапа учений: 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. Ни один из этапов не прошёл из-за пандемии коронавируса.

#новости #автономныйрунет

23 23 комментария
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23 комментария
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Федеральный микрофон

9

скорее бы все русские ушли с тж

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Коровка говорит мууу

Федеральный
6

И остались казахи

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Андрей Охапкин

Федеральный
2

Ради 3.5 украинцев содержать сайт будет невыгодно

Ответить

Андрей Охапкин

Андрей
0

А, ещё есть белорусы и казахи

Ответить

Федеральный микрофон

Андрей
0

но и отключить его уже не смогут))

Ответить

Коровка говорит мууу

7
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Федя Прозоров

Коровка
3

Помню те времена, когда получали карточки на интернет

Ответить

Al

Коровка
0

Помню всякие пикабу в 2014 ржали над этим. 

Ответить

мЕдь

0

Когда же уже они поймут, что дружить куда выгоднее.

Ответить

Федя Прозоров

мЕдь
6

Кому выгоднее? Пилить бюджеты на ненужное оборудование очень даже выгодно

Ответить

Рыжий

Федя
0

В том и беда, что на нужное. 40 лет назад были радиоглушилки, теперь будет изолированный рунет

Ответить

Федя Прозоров

Рыжий
1

Ненужное в плане обеспечения стабильности обычного интернета

Ответить

Банковский Макс

Рыжий
0

Радиоглушки так охуенно работали, что мои родители в молодости спокойно ББС слушали

Ответить

Al

2

Любая хуйня может быть оправдана этими формулировками. Чипы в анусы ради вашей же безопасности. 

Ответить

Вася Пупкин

0

Рутьюб, Одноклассники, карта Мир - мы начали забывать свои корни.

Ответить

Жутконос

Вася
1

Помни. Есть вещи на порядок выше, слышишь?

Ответить

Алина Кипр

0

Наконец-то .

Ответить

Slow Zeleniy

–3

Так и победим! Твердо и четко! 

Ответить

Михаил Октябрьский

0

Учения по отгораживанию от Мира

Ответить

Банковский фонарь

0

это как плановое отключение горячей воды

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Федя Прозоров

Банковский
0

А я думал, что это у меня яндекс серверные ошибки кидал. А это вона как!

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Goose in Bus

0

ну што ш получилось поднять локальный днс? или пиздят?

Ответить

Al

0

А в яндексе такой заголовок:
РБК: Рунет смогли успешно отключить от глобальной сети

Какой-то пиздец. Отключают же изнутри, а не снаружи. Блядь, даже такую хуйню в 2012 представить было невозможно. 

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