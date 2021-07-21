РБК: в России провели первые за два года испытания по отключению рунета от глобальной сети Статьи редакции
Организаторы предварительно назвали результат успешным.
С 15 июня по 15 июля в России прошли испытания по автономности рунета или по «обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета». Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика».
В документах не говорится, чему были посвящены учения и чем они закончились. Источник издания рассказал, что целью испытаний было «определить возможность работы рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз». Он уточнил, что официальные итоги ещё не подвели, предварительно учения признали успешными. По словам ещё одного источника, власти «тестировали возможность физического отключения российской части интернета».
По данным РБК, в испытаниях участвовали все операторы «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2), а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».
Представитель Роскомнадзора заявил РБК, что такие учения «проводятся ежегодно» и «направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети интернет».
Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы — «средства противодействия угрозам».
Первые учения по изоляции рунета прошли в декабре 2019 года. «Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы», — заявляли тогда в правительстве. На 2020 год было запланировано четыре этапа учений: 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. Ни один из этапов не прошёл из-за пандемии коронавируса.
Ради 3.5 украинцев содержать сайт будет невыгодно
Когда же уже они поймут, что дружить куда выгоднее.
Кому выгоднее? Пилить бюджеты на ненужное оборудование очень даже выгодно
Банковский Макс
Радиоглушки так охуенно работали, что мои родители в молодости спокойно ББС слушали
Любая хуйня может быть оправдана этими формулировками. Чипы в анусы ради вашей же безопасности.
Рутьюб, Одноклассники, карта Мир - мы начали забывать свои корни.
А я думал, что это у меня яндекс серверные ошибки кидал. А это вона как!
А в яндексе такой заголовок:
РБК: Рунет смогли успешно отключить от глобальной сети
Какой-то пиздец. Отключают же изнутри, а не снаружи. Блядь, даже такую хуйню в 2012 представить было невозможно.