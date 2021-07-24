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Технологии
Никита Логинов

Нейросеть впервые победила людей в гонке квадрокоптеров, побив мировой рекорд прохождения круга Статьи редакции

Однако расчёты полёта дрона пока приходится выполнять заранее из-за их сложности.

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Квадрокоптер швейцарских учёных, на котором они поставили новый мировой рекорд прохождения круга Скриншот видеопрезентации Цюрихского университета

Специалисты по робототехнике из Цюрихского университета разработали программные алгоритмы, которые позволили нейросети впервые победить пилотов-людей в гонке квадрокоптеров. Учёные рассказали о своём достижении в журнале Science.

Это не первая попытка создать программу для оптимального прохождения пути квадрокоптером — в 2018 году та же команда из Цюриха уже представляла подобные алгоритмы. Но тогда их программа проиграла по времени даже неопытным пилотам-людям. Проблема в том, что компьютер строит траекторию из набора плавных кривых линий, тогда как человек управляет квадрокоптером более резко и отрывисто, выигрывая время.

Новая программа управляет квадрокоптером в «более человеческом» стиле и потому опережает людей-пилотов мирового класса. Она использует очень сложные вычисления, которые приходится выполнять заранее на мощном компьютере — просчёт нескольких минут полёта занимает более часа. Но учёные говорят, что программу можно будет оптимизировать для работы в реальном времени.

Разработка программ оптимального прохождения пути квадрокоптерами — важная прикладная задача. Подобные алгоритмы нужны для систем автоматизированного поиска и спасения жертв стихийных бедствий и несчастных случаев, а также для планирования маршрутов доставки грузов дронами.

#новости #квадрокоптеры #нейросети

4 4 комментария
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Сосатb, кожаные мешки 

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Roman Sapon

Р
0

Меня успокаивает одна суть ИИ - нет стремления выжить, и пока этого свойства нет, то и нечего бояться

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Александр Лукашенко

0

 Она использует очень сложные вычисления, которые приходится выполнять заранее на мощном компьютере — просчёт нескольких минут полёта занимает более часа.

Ну то есть хуйня полная 

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Биологический кавалер

Александр
0

Сам ты хуйня, Александр Лукашенко

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