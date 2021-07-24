Нейросеть впервые победила людей в гонке квадрокоптеров, побив мировой рекорд прохождения круга Статьи редакции
Однако расчёты полёта дрона пока приходится выполнять заранее из-за их сложности.
Специалисты по робототехнике из Цюрихского университета разработали программные алгоритмы, которые позволили нейросети впервые победить пилотов-людей в гонке квадрокоптеров. Учёные рассказали о своём достижении в журнале Science.
Это не первая попытка создать программу для оптимального прохождения пути квадрокоптером — в 2018 году та же команда из Цюриха уже представляла подобные алгоритмы. Но тогда их программа проиграла по времени даже неопытным пилотам-людям. Проблема в том, что компьютер строит траекторию из набора плавных кривых линий, тогда как человек управляет квадрокоптером более резко и отрывисто, выигрывая время.
Новая программа управляет квадрокоптером в «более человеческом» стиле и потому опережает людей-пилотов мирового класса. Она использует очень сложные вычисления, которые приходится выполнять заранее на мощном компьютере — просчёт нескольких минут полёта занимает более часа. Но учёные говорят, что программу можно будет оптимизировать для работы в реальном времени.
Разработка программ оптимального прохождения пути квадрокоптерами — важная прикладная задача. Подобные алгоритмы нужны для систем автоматизированного поиска и спасения жертв стихийных бедствий и несчастных случаев, а также для планирования маршрутов доставки грузов дронами.
Сосатb, кожаные мешки
Меня успокаивает одна суть ИИ - нет стремления выжить, и пока этого свойства нет, то и нечего бояться
Она использует очень сложные вычисления, которые приходится выполнять заранее на мощном компьютере — просчёт нескольких минут полёта занимает более часа.
Ну то есть хуйня полная