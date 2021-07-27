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Технологии
Никита Логинов

Dell перестал продавать мощные игровые компьютеры жителям шести американских штатов из-за закона об энергопотреблении Статьи редакции

Ограничение касается предварительно собранных компьютеров, но не затрагивает отдельные комплектующие.

Сообщение о невозможности доставки игрового системного блока в шесть штатов США Скриншот официального сайта Dell

Компания Dell больше не доставляет в Калифорнию, Колорадо, Гавайи, Орегон, Вермонт и Вашингтон моноблоки и собранные системные блоки, которые не укладываются в новые стандарты энергоэффективности для компьютеров. К схожим мерам может прибегнуть и Acer. Об этом сообщает The Register.

Новые стандарты энергопотребления начали принимать с конца 2016 года — сначала в Калифорнии, а затем и в других штатах. С 1 июля 2021 года под эти стандарты попали настольные компьютеры и игровые ноутбуки. 9 декабря ограничения распространятся на ноутбуки с несколькими мониторами и мониторы с высокой частотой обновления экрана.

Таким устройствам, выпущенным после 1 июля 2021 года, разрешено потреблять не более 75 киловатт-часов за год. Согласно расчётам Совета по защите природных ресурсов, благодаря этим мерам Калифорния сможет сэкономить более 2,3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, что эквивалентно сокращению ежегодных парниковых выбросов на 730 тысяч тонн.

При этом Dell не запрещает покупать мощные комплектующие по отдельности и собирать из них игровые компьютеры. Также новые правила разрешают приобретать готовые серверы и компьютеры с мощным оборудованием для профессиональных задач вроде работы с видео и 3D-графикой.

#новости #сша #игры #компьютеры

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64 64 комментария
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Иван Прохоров

17

Тупые левые зелёные, не успокоятся, пока всё не уничтожат и жить мы будем в каменном веке

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Madegghead

Иван
9

ну они потихоньку уничтожают свои штаты.
Т.е из Калифорнии народ бежит в Техас, из НЮ во Флориду.
Проблема что и левые разрушив экономику одного штата бегут вслед за деньгами, не хотят жить там где насрали уже.

Ответить

Zeynal Verdiyev

Madegghead
0

+ друг переехал в техас. говорит там лучше работается прогерам, и таких как он много по его словам

Ответить

van der Pusch

Zeynal
0

твой друг случайно не маск?

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Лот тот

Иван
1

- перейти на рыбу? (закрыть фермы)
- сделать налог на животных? (которые выделяют больше газа и температуры чем все машины)

не хуйня,запретим компьютер и уничтожим почву батарейкой от электрокара.

Ответить

AZP

Лот
3

перейти на рыбу? (закрыть фермы)

Рыбу тоже на фермах выращивают.
 сделать налог на животных? (которые выделяют больше газа и температуры чем все машины)

А жрать что? Камни лизать?

Ответить

Иван Иванович

AZP
4

Сою и жуков, хуле ты как маленький

Ответить

Doktor

Иван
0

ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ КОРОВЫ НЕ ПЕРДЕЛИ

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Лот
2

сделать налог на животных

Чтобы в итоге платить за мясо еще больше? Зачем?

Ответить

Трудовой торшер

11

вау, класс. ты платишь за электроэнергию, а тебе всё равно указывают сколько ты можешь её расходовать и ограничивают в хотелках.

Ответить

Товарищ Колбасный

Трудовой
5

Они не хотят запретить сварочные аппараты и бойлеры в домах? А если закрыть один сталеплавильный завод, так это вообще под миллиард топовых компьютеров по мощности.

Ответить

van der Pusch

Товарищ
6

можно просто запретить китай

Ответить

Незнакомый калькулятор

Товарищ
1

Бойлеры не только от электричества раьотают

Ответить

Товарищ

Незнако…
3

Как и сварка, как и плавка металла. Хотите чисто электрического примера – хорошо, запретите кондиционеры и метро.

Ответить

Незнакомый

Товарищ
1

Нужно просто купить генератор

Ответить

van der Pusch

Товарищ
0

кондиционер - часть культурного кода американцев
они скорее от бургеров откажуться чем от выставления температуры в помещении на 15 градусов, когда снаружи 35

Ответить

Иван Иванович

Товарищ
1

А сталь можно в домашних домнах выплавлять, как завещал товарищ Мао

Ответить

Рыжий

Трудовой
0

Вспоминаем про квоты на потребление электричества в России 

Ответить

Le Petit Train Jaune

8

Совпадение? Не думаю!

Ответить

van der Pusch

6

Они просто мотивируют людей самих собирать компы
Все-таки звание pc master race нужно заслужить

Ответить

Argumenta Ambigua

van
0

скорее подталкивают уходить от игровых пк в сторону консолей. этот год уже у многих отбил желание делать сборки, даже проверенные товарищи уже посматривают на приставки

Ответить

van der Pusch

Argumenta
0

и это прямо таки очень грустно

Ответить

Argumenta

van
0

пиздец, посмотрим какая просадка у pc гейминга будет к началу 2023, а она будет. меня лично это беспокоит в плане выхода новинок

Ответить

Денис Евдокимов

Argumenta
0

Консоли тоже не влезают в эти лимиты

Ответить

Argumenta

Денис
0

про консоли и их энергопотребление вообще ничего точно сказать не могу. однако, консоль требует телека, как правило большого, жрет много, особенно в связке с консолью. определенно не влезет, а еще и переплюнет

Ответить

Денис Евдокимов

Argumen…
0

Около 200 ватт у них в пике

Ответить

MomoDev

5

че не зря за демократов голосовали?

Ответить

Le Petit Train Jaune

3

Хорошо, что на Макинтошах такой проблемы, как игровой кампуктер, не стоит вообще 

Ответить

van der Pusch

Le
6

нет игр - нет проблем

Ответить

Рыжий

van
1

Нет железа - нет проблем 

Ответить

Argumenta Ambigua

Le
0

стоп, а mac pro на две системы

Ответить

Le Petit Train Jaune

Argumenta
0

Такие системы, как макпро, берутся для игорей в самую последнюю очередь, сдаётся мне)

Ответить

Argumenta

Le
1

капелька рофла в бочке серьезности

Ответить

Правовой микроскоп

4

Разве 75 кВт*ч не экстремально мало? Обычный десктоп при средней нагрузке киловатт 500 будет в год потреблять же

Ответить

Кислотный беспилотник

Правовой
1

На скрине в статье БП на 550

Ответить

Правовой микроскоп

Кислотный
1

Допустим, он потребляет 250 Вт*ч в смешанном режиме, типа игры/браузер/работа, 8 часов в день.
250 Вт*ч * 8 * 365 / 1000 = 730 кВт*ч, в почти в 10 раз больше

Ответить

Argumenta

Правовой
0

приплюсуй еще монитор

Ответить

Правовой

Argumen…
0

Как я понял, для каждого устройства отдельный лимит, что не отменяет его абсурдности

Ответить

Argumenta

Правовой
0

все это вообще очень глупо выглядит, поверхностно. в лучших традициях роспотребнадзора

Ответить

rustyrazor

Правовой
1

Тут либо опечатка, либо стандарты потребления какие-то оторванные от реальности долбоебы принимают. 
Даже какой-нибудь ультрабук с энергоэффективным процессором либо не влезет, либо в притык влезет в 75 кВт за год (15 Вт при работе по 12 часов в сутки дают нам 65 кВт в год). 
Ну и абсолютно любой настольный пк превысит это ограничение.

Ответить

Argumenta Ambigua

rustyrazor
1

15 Вт - это энергопакет только ЦП, причем очень простенького, остальное посчитай

Ответить

Денис Евдокимов

rustyrazor
1

Ты забыл про монитор к нему ватт на 30

Ответить

Столичный лолипоп

3

на весь такой огромный штат такой маленький магазин DNS

Ответить

Argumenta Ambigua

Столичный
2

число кастомных сборок у них в процентном соотношении гораздо ниже чем в РФ и Восточной Европе, как и желание покопаться под капотом. dell крупный игрок на рынке готовых сборок, особенно в усаса, так что подобная ситуация для них проблематична. так как общий тренд экономии энергии та еще зараза - ждем и в Центральной, Западной Европе, а так же Скандинавии подобные ограничения уже скоро

Ответить

Столичный лолипоп

Argumenta
0

почему нельзя просто поднять тарифы за электроэнергию?)

Ответить

Argumenta

Столичн…
1

это явно ущемит кое кого, ты догадываешься. тогда придется тарифы для разных слоев делать разные

Ответить

Столичный

Argumen…
1

кое кто может взять микрозайм )

Ответить

Argumenta

Столичн…
1

кое кому уже могут и не дать

Ответить

Незнакомый калькулятор

3

Сука это смешно

Ответить

KSA

3

Хорошо жить в свободной стране!

Ответить

Llaren Hlaalo

3

"Алло, полиция ? Да, мой сосед играет в третий крайзис на ультрачах"

Ответить

Особый турник

3

Страна Свободы, бля…

Ответить

Виталий Лановой

2

бред какой

Ответить

KSA

2

 и мониторы с высокой частотой обновления экрана.

Заботишься о здоровье? Х*й тебе!

Ответить

Olegio Dr

1

Молодцы, неразвитые народы обычно посмеиваются над тем, что принесет будущим поколениям большие беды и выводов из текущей ситуации обычно не делают. Ахах охохо а потом бац и водухом в городе дышать невозможно, и водичка пресная закончилась, ну пора воевать что ли. 

Ответить

Андрей Охапкин

Olegio
0

ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, ЭТО ВСЁ РАДИ БУДУЩЕГО ДЕТЕЙ

Ответить

Андрей Охапкин

Olegio
0

А как американская "персональная ответственность" и всё такое? Кому нужно, тот сам будет заботиться о будущих поколениях и уменьшит количество вредных выбросов со своей стороны. 

Ответить

Olegio Dr

Андрей
0

"и все такое" не работает с ходу, к этому нужно приучать с детства. После трех лет пребывания на ПМЖ в европе малой моего кума приехал совсем другим человеком, он впитал вполне разумные вещи, как не мусорить где попало, как безопастно водить машину, почему нужно охранять природу и тд. Но начинать нужно с принудительных мер, люди везде одинаковые. Еще один хороший пример-Норвегия, там с добычи нефти создан фонд ,который сохранит средства для будущих поколений, при которых ее уже не будет. Все сделано по уму, но мы по прежнему хихикаем и все встречаем с присущим нам пох..уизмом а потом выражаем недовольство что власти или все спиздили или ничего не делают.

Ответить

mt

1

Шиза

Ответить

Сергей Ахрем

1

чёт в ор

Ответить

Иван Иванович

1

Ставь лайк если ждёшь развала этой хуйни

Ответить

Специальный торшер

0

Я читал, что в штатах вводят новые правила по части энергосбережения в режиме ожидания. Именно поэтому в ближайщее время будет переход на блоки питания и материнские платы с поддержкой atx12vo - это позволит управлять питанием накопителей с помощью материнской платы, а не БП. И даст ощутимое падение потребления в момент простоя.

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Р О Б А Т

0

В интересное время живём 

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Ядерный каякер

0

Как же русские сильно переживают и заботятся о бедных американцах. 

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