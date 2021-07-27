Dell перестал продавать мощные игровые компьютеры жителям шести американских штатов из-за закона об энергопотреблении Статьи редакции
Ограничение касается предварительно собранных компьютеров, но не затрагивает отдельные комплектующие.
Компания Dell больше не доставляет в Калифорнию, Колорадо, Гавайи, Орегон, Вермонт и Вашингтон моноблоки и собранные системные блоки, которые не укладываются в новые стандарты энергоэффективности для компьютеров. К схожим мерам может прибегнуть и Acer. Об этом сообщает The Register.
Новые стандарты энергопотребления начали принимать с конца 2016 года — сначала в Калифорнии, а затем и в других штатах. С 1 июля 2021 года под эти стандарты попали настольные компьютеры и игровые ноутбуки. 9 декабря ограничения распространятся на ноутбуки с несколькими мониторами и мониторы с высокой частотой обновления экрана.
Таким устройствам, выпущенным после 1 июля 2021 года, разрешено потреблять не более 75 киловатт-часов за год. Согласно расчётам Совета по защите природных ресурсов, благодаря этим мерам Калифорния сможет сэкономить более 2,3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, что эквивалентно сокращению ежегодных парниковых выбросов на 730 тысяч тонн.
При этом Dell не запрещает покупать мощные комплектующие по отдельности и собирать из них игровые компьютеры. Также новые правила разрешают приобретать готовые серверы и компьютеры с мощным оборудованием для профессиональных задач вроде работы с видео и 3D-графикой.
Тупые левые зелёные, не успокоятся, пока всё не уничтожат и жить мы будем в каменном веке
ну они потихоньку уничтожают свои штаты.
Т.е из Калифорнии народ бежит в Техас, из НЮ во Флориду.
Проблема что и левые разрушив экономику одного штата бегут вслед за деньгами, не хотят жить там где насрали уже.
+ друг переехал в техас. говорит там лучше работается прогерам, и таких как он много по его словам
Сою и жуков, хуле ты как маленький
сделать налог на животных
Чтобы в итоге платить за мясо еще больше? Зачем?
Они не хотят запретить сварочные аппараты и бойлеры в домах? А если закрыть один сталеплавильный завод, так это вообще под миллиард топовых компьютеров по мощности.
Незнакомый калькулятор
Бойлеры не только от электричества раьотают
кондиционер - часть культурного кода американцев
они скорее от бургеров откажуться чем от выставления температуры в помещении на 15 градусов, когда снаружи 35
А сталь можно в домашних домнах выплавлять, как завещал товарищ Мао
Они просто мотивируют людей самих собирать компы
Все-таки звание pc master race нужно заслужить
скорее подталкивают уходить от игровых пк в сторону консолей. этот год уже у многих отбил желание делать сборки, даже проверенные товарищи уже посматривают на приставки
и это прямо таки очень грустно
Консоли тоже не влезают в эти лимиты
Хорошо, что на Макинтошах такой проблемы, как игровой кампуктер, не стоит вообще
нет игр - нет проблем
стоп, а mac pro на две системы
Такие системы, как макпро, берутся для игорей в самую последнюю очередь, сдаётся мне)
На скрине в статье БП на 550
Правовой микроскоп
Допустим, он потребляет 250 Вт*ч в смешанном режиме, типа игры/браузер/работа, 8 часов в день.
250 Вт*ч * 8 * 365 / 1000 = 730 кВт*ч, в почти в 10 раз больше
Тут либо опечатка, либо стандарты потребления какие-то оторванные от реальности долбоебы принимают.
Даже какой-нибудь ультрабук с энергоэффективным процессором либо не влезет, либо в притык влезет в 75 кВт за год (15 Вт при работе по 12 часов в сутки дают нам 65 кВт в год).
Ну и абсолютно любой настольный пк превысит это ограничение.
15 Вт - это энергопакет только ЦП, причем очень простенького, остальное посчитай
число кастомных сборок у них в процентном соотношении гораздо ниже чем в РФ и Восточной Европе, как и желание покопаться под капотом. dell крупный игрок на рынке готовых сборок, особенно в усаса, так что подобная ситуация для них проблематична. так как общий тренд экономии энергии та еще зараза - ждем и в Центральной, Западной Европе, а так же Скандинавии подобные ограничения уже скоро
Столичный лолипоп
почему нельзя просто поднять тарифы за электроэнергию?)
Молодцы, неразвитые народы обычно посмеиваются над тем, что принесет будущим поколениям большие беды и выводов из текущей ситуации обычно не делают. Ахах охохо а потом бац и водухом в городе дышать невозможно, и водичка пресная закончилась, ну пора воевать что ли.
А как американская "персональная ответственность" и всё такое? Кому нужно, тот сам будет заботиться о будущих поколениях и уменьшит количество вредных выбросов со своей стороны.
"и все такое" не работает с ходу, к этому нужно приучать с детства. После трех лет пребывания на ПМЖ в европе малой моего кума приехал совсем другим человеком, он впитал вполне разумные вещи, как не мусорить где попало, как безопастно водить машину, почему нужно охранять природу и тд. Но начинать нужно с принудительных мер, люди везде одинаковые. Еще один хороший пример-Норвегия, там с добычи нефти создан фонд ,который сохранит средства для будущих поколений, при которых ее уже не будет. Все сделано по уму, но мы по прежнему хихикаем и все встречаем с присущим нам пох..уизмом а потом выражаем недовольство что власти или все спиздили или ничего не делают.
Я читал, что в штатах вводят новые правила по части энергосбережения в режиме ожидания. Именно поэтому в ближайщее время будет переход на блоки питания и материнские платы с поддержкой atx12vo - это позволит управлять питанием накопителей с помощью материнской платы, а не БП. И даст ощутимое падение потребления в момент простоя.