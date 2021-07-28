Двуногий робот впервые пробежал пять километров — на это ему хватило 53 минуты и одного заряда батарей Статьи редакции
Ранее робота Cassie научили подниматься и спускаться по лестнице.
Специалисты Университета штата Орегон организовали рекордную пробежку для двуногого робота Cassie — изделия компании Agility Robotics, которая принадлежит университету. На одном заряде Cassie преодолел дистанцию в пять километров за 53 минуты, из которых 6,5 минут ушло на перезапуск робота после двух падений — из-за перегрева компьютера и неудачного входа в резкий поворот. Учёные рассказали об этом на официальном сайте вуза.
Cassie создали студенты Университета штата Орегон в 2017 году на грант в один миллион долларов от Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Двуногим роботом управляет нейросеть с использованием глубокого машинного обучения с подкреплением. Это позволяет Cassie стабильно балансировать и передвигаться на двух конечностях, а также подниматься и спускаться по лестнице.
Agility Robotics использует Cassie как экспериментальную платформу для своих коммерческих двуногих роботов Digit и Ford — компания предлагает использовать их для обработки и доставки посылок.
Не долго трансгендеры властвовали в женском спорте. Сейчас роботы начнут менять пол и заберут все медали. Потом переплавят медали на микросхемы и станут ещё круче.
а нахуй он нужен двуногий? четвероногие устойчивее, могут бегать быстрее и им проще подняться если упадут
Ну животные же некоторые стали двуногими (люди например). Видимо и у двуногости есть свои плюсы
ну люди понятно почему стали, потому что у них передние конечности позволяли лучше добывать пищу. Руки оказались полезнее 4х ног. Но при этом они потеряли в скорости, устойчивости, выносливости в лазании, возможности пробираться по неустойчивым поверхностям и тд. Роботу же сколько угодно манипуляторов можно навешать оставив ему 4 ноги
потому что не было таких мутаций которые привели к 6 ногим млекопитающим в нужной цепочке эволюции. Если бы она была в нужное время, счас норм бы ходили на 4х ногах с руками и как минимум не страдали болезнями спины , это вообще человеческая болячка из за прямохождения и высокой вертикальной нагрузки на позвоночник
У прямохождения не 1 плюс а множество. Например, меньше площадь падения лучей, то есть меньше нагрев. При прямохождении затрачивается меньше энергии. И ещё масса плюсов.
Роботу же сколько угодно манипуляторов можно навешать оставив ему 4 ноги
Вот только навешивание дополнительных манипуляторов увеличивает вес.
Для некоторых задач определённо 2 ноги полезнее чем 4 ноги.
Как минимум для задачи быть похожим на человека. Что может быть полезно во многих случаях. Как минимум чтобы роботы тестировали всякие штуки вместо человека.
Действительный космос
Вообще интересный вопрос. Но я где-то читала, что антропоморфизм в разработке роботов - тупиковый путь, и лучше подчерпывать из природы другие формы под конкретные задачи. Человеческое тело сбалансировано, но во многих задачах уступает телам животных, которые пусть что-то одно, но могут делать лучше. Не знаю насколько разумная мысль)
Кожаный теркин30см
Потому что у нас вся инфраструктура создана для двуногих. Четырехколёсный робот по рандомным ступенькам не поднимется и в падик не зайдет 🤷♂️
В армии США будут воевать роботы и дроны, а в России есть воинская обязанность.
Жду когда каждый сможет купить себе робораба домой. Надоело уже часть жизни проводить выполняя всякую херню по дому