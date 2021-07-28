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Технологии
Никита Логинов

Двуногий робот впервые пробежал пять километров — на это ему хватило 53 минуты и одного заряда батарей Статьи редакции

Ранее робота Cassie научили подниматься и спускаться по лестнице.

28 28 комментариев
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Робот Cassie перед забегом Скриншот из видеопрезентации Университета штата Орегон

Специалисты Университета штата Орегон организовали рекордную пробежку для двуногого робота Cassie — изделия компании Agility Robotics, которая принадлежит университету. На одном заряде Cassie преодолел дистанцию в пять километров за 53 минуты, из которых 6,5 минут ушло на перезапуск робота после двух падений — из-за перегрева компьютера и неудачного входа в резкий поворот. Учёные рассказали об этом на официальном сайте вуза.

Cassie создали студенты Университета штата Орегон в 2017 году на грант в один миллион долларов от Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Двуногим роботом управляет нейросеть с использованием глубокого машинного обучения с подкреплением. Это позволяет Cassie стабильно балансировать и передвигаться на двух конечностях, а также подниматься и спускаться по лестнице.

Глубокое обучение с подкреплением — один из трёх основных способов машинного обучения. Его суть можно описать так: человек задаёт некоторую цель и нейросеть пытается достичь её с минимумом ошибок, обучаясь на откликах окружающей среды. Если перед нейросетью поставлена цель пробежать пять километров — каждый успешно сделанный шаг будет «подкреплять» её алгоритмы, а каждое падение — вынуждать нейросеть менять своё поведение.

Agility Robotics использует Cassie как экспериментальную платформу для своих коммерческих двуногих роботов Digit и Ford — компания предлагает использовать их для обработки и доставки посылок.

#новости #роботы #нейросети

28 28 комментариев
15
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Миша Копейкин

7

Не долго трансгендеры властвовали в женском спорте. Сейчас роботы начнут менять пол и заберут все медали. Потом переплавят медали на микросхемы и станут ещё круче.

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solawind

3

а нахуй он нужен двуногий? четвероногие устойчивее, могут бегать быстрее и им проще подняться если упадут

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Старательный ихтиандр

solawind
3

Выше стоишь, дальше глядишь

Ответить

Никита Логинов

Старательный
7

Эффективнее выслеживаешь кожаных мешков

Ответить

Никон Макиенко

solawind
2

Нутк, ты Терминатора видел? Чтобы пушки в руках держать.

Ответить

Миша Копейкин

solawind
1

Ну животные же некоторые стали двуногими (люди например). Видимо и у двуногости есть свои плюсы

Ответить

solawind

Миша
2

ну люди понятно почему стали, потому что у них передние конечности позволяли лучше добывать пищу. Руки оказались полезнее 4х ног. Но при этом они потеряли в скорости,  устойчивости, выносливости в лазании, возможности пробираться по неустойчивым поверхностям и тд. Роботу же сколько угодно манипуляторов можно навешать оставив ему 4 ноги

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Леха

solawind
1

Почему эволюция не породила четырехногих и двухруких людей тогда?

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Ivan Boldyrev

Леха
3

Потому что не могут из жопы расти сразу две руки и четыре ноги.

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solawind

Леха
1

потому что не было таких мутаций которые привели к 6 ногим млекопитающим в нужной цепочке эволюции. Если бы она была в нужное время, счас норм бы ходили на 4х ногах с руками и как минимум не страдали болезнями спины , это вообще человеческая болячка из за прямохождения и высокой вертикальной нагрузки на позвоночник

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Pa Chu

Леха
0

Ты троллишь, что ли? Как это не породила? Большая часть насекомых - со множеством конечностей. Глупости какие-то говоришь, честное слово

Ответить

Старательный

solawind
1

Разве потеряли в скорости?

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Миша Копейкин

solawind
1

У прямохождения не 1 плюс а множество. Например, меньше площадь падения лучей, то есть меньше нагрев. При прямохождении затрачивается меньше энергии. И ещё масса плюсов.
 Роботу же сколько угодно манипуляторов можно навешать оставив ему 4 ноги

Вот только навешивание дополнительных манипуляторов увеличивает вес.
Для некоторых задач определённо 2 ноги полезнее чем 4 ноги.
Как минимум для задачи быть похожим на человека. Что может быть полезно во многих случаях. Как минимум чтобы роботы тестировали всякие штуки вместо человека.

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Действительный космос

Миша
2

Вообще интересный вопрос. Но я где-то читала, что антропоморфизм в разработке роботов - тупиковый путь, и лучше подчерпывать из природы другие формы под конкретные задачи. Человеческое тело сбалансировано, но во многих задачах уступает телам животных, которые пусть что-то одно, но могут делать лучше. Не знаю насколько разумная мысль) 

Ответить

Леха

Действи…
1

Не совсем. Эволюция не зря создала нас такими, это миллионы лет мутаций и выживания самой удачной. Слепо ориентироваться конечно не стоит, но кое-что почерпнуть вполне можно 

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Андрей Рядькин

solawind
1

Чтобы победить человека нужно двигаться как человек

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Кожаный теркин30см

solawind
1

Потому что у нас вся инфраструктура создана для двуногих. Четырехколёсный робот по рандомным ступенькам не поднимется и в падик не зайдет 🤷‍♂️

Ответить

Pa Chu

Кожаный
0

как тебе такое, Илон Маск

https://www.youtube.com/watch?v=Jp_U9xmhFl4

Ответить

Pa Chu

solawind
0

уже не говоря о том, что колесная база для энергоэффективности сильно полезнее

Ответить

Р О Б А Т

4
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мЕдь

2
Ответить

Химический клуб

1

Это его проблемы

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Иванов Олег

1

Хоть в чем то я лучше его

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Alexander Sol.

1

О, прикольно, напомнило роботов из Deus Ex. Осталось пулемёт нацепить.

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Nick Rosenberg

1
Ответить

Саша Александров

1

В армии США будут воевать роботы и дроны, а в России есть воинская обязанность.

Ответить

Arthur Sergeev

1

Они делают роботов, потому, что у них на улице вообще нет людей. 

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Vlad Kucherenko

0

Жду когда каждый сможет купить себе робораба домой. Надоело уже часть жизни проводить выполняя всякую херню по дому

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