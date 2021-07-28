Глубокое обучение с подкреплением — один из трёх основных способов машинного обучения. Его суть можно описать так: человек задаёт некоторую цель и нейросеть пытается достичь её с минимумом ошибок, обучаясь на откликах окружающей среды. Если перед нейросетью поставлена цель пробежать пять километров — каждый успешно сделанный шаг будет «подкреплять» её алгоритмы, а каждое падение — вынуждать нейросеть менять своё поведение.