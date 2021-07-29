МТС предупредил об ухудшении качества услуг связи из-за новых требований закона об автономном рунете Статьи редакции
Раньше за модернизацию оборудования отвечало государство, теперь это решили возложить на операторов.
МТС в заключении на проект постановления правительства РФ заявил, что новые требования Минцифры по модернизации оборудования Роскомнадзора для исполнения закона об автономном рунете могут сказаться на качестве услуг и стабильности работы сетей. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».
Операторы с ноября 2019 года должны устанавливать на свои сети технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые предоставляет Роскомнадзор. За модернизацию оборудования отвечает государство, но по новым требованиям операторы должны будут сами увеличить пропускную способность ТСПУ до уровня сети связи, на которой оно установлено.
МТС уточнил, что для модернизации оборудования будет требоваться согласие Роскомнадзора. Если регулятор решит, что необходимости в этом нет, это может сказаться на качестве услуг для абонентов и отказоустойчивости сети.
В новом постановлении также не обозначены сроки, в которые Роскомнадзор должен установить ТСПУ.
Собеседник «Ъ» из крупного оператора поддержал опасения МТС: «Для установки ТСПУ и так приходится существенно менять конструкцию сетей, делать их менее отказоустойчивыми, увеличивается вероятность аварий, поэтому любая установка или модернизация оборудования должна совершаться только планово и по регламенту». Он также добавил, что неизвестно, за чей счет должна проводиться модернизация оборудования.
В Минцифры заявили «Коммерсанту», что проект будет дополнительно дорабатываться, в том числе по замечаниям МТС.
Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы — «средства противодействия угрозам».
То СОРМ, то ТСПУ. Какое говно ещё операторов заставят установить?
портрет путина в каждое помещение
В каждый пакет данных
У меня и так у компьютера два креста, две иконы, два флага России и один флаг Кировской области.
Существенный
За такое могут посадить
Над каждой стойкой
Мобильный интернет у нас был пиздатый, сейчас из пиздатого только дешевизна.
А что не так?
сейчас из пиздатого только дешевизна
Сотри коммент свой!!! Немедленно!!!!
Ой как удобно блять - возложить издержки на государство и грести прибыли лопатой, а как обязали самих этим заниматься - так заверещали сразу и угрожать начали. Атланты хуевы.
Контрольный супер_стар
Издержки чего возложили на государство?
Заставили государство заставить себя установить оборудование для ухудшения услуг
Не умеешь ты набрасывать
Значит и цены упадут
Ты куда звонишь?
кому
Тебе звоню
Существенный
Тогда почему я вас, обои, читаю?
Долгосрочный чувак
Ну, вообще приходится периодически звонить. И интернет отличный.
В Питере все операторы уже и так как пару лет обосрались и порезали скорости, куда хуже
заебали блять
Я лет 5+ назад этих Яйцеголовых послал у другого оператора всё устраивает а это Яйцо постоянно бабки выкачивало под всякими предлогами! (Да и сейчас на аббонентвх оторвутся, написано ведь Своими силами а значит из кармана абонентов!)
Долгосрочный чувак
Какой регион и какого оператора выбрали, если не секрет?
Yota
У мтс дико невыгодные тарифы. Даже на самом лайтовом по стоимости "конструктор" можно поставить минимум 200 минут и 50 смс, как будто данные услуги обязательно всем нужны, и ценник там начинается от 300 рублей соответственно за то, чем ты можешь и не пользоваться.
Максимально жлобский оператор, у которого по питеру еще и скорость выше 20 мбит не поднимается
Он также добавил, что неизвестно, за чей счет должна проводиться модернизация оборудования.
За счет повышения ценников на тарифные планы.
Существенный Данила
повышения ценников
назвать "естественная инфляция" - прокатит.
Как забавно у нас называют оборудования для блокировок неугодных ресурсов :) прям вспомнился почему-то старый фильмец "Марс атакует"
Как только интернеты станут суверенными - им можно смело косплеить лагерь Дахау. Свой Йозеф Хартингер у нас вряд ли появится в обозримом будущем.