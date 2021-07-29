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Технологии
Артём Мазанов

МТС предупредил об ухудшении качества услуг связи из-за новых требований закона об автономном рунете Статьи редакции

Раньше за модернизацию оборудования отвечало государство, теперь это решили возложить на операторов.

54 54 комментария
3618 просмотров

МТС в заключении на проект постановления правительства РФ заявил, что новые требования Минцифры по модернизации оборудования Роскомнадзора для исполнения закона об автономном рунете могут сказаться на качестве услуг и стабильности работы сетей. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

Операторы с ноября 2019 года должны устанавливать на свои сети технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые предоставляет Роскомнадзор. За модернизацию оборудования отвечает государство, но по новым требованиям операторы должны будут сами увеличить пропускную способность ТСПУ до уровня сети связи, на которой оно установлено.

МТС уточнил, что для модернизации оборудования будет требоваться согласие Роскомнадзора. Если регулятор решит, что необходимости в этом нет, это может сказаться на качестве услуг для абонентов и отказоустойчивости сети.

В новом постановлении также не обозначены сроки, в которые Роскомнадзор должен установить ТСПУ.

Учитывая, что этими же поправками операторы обязаны подготовить сети к установке оборудования, провести электроэнергию и линии связи, оборудовать помещение, им необходимо заранее понимать, когда на сетях будут работы.

МТС

Собеседник «Ъ» из крупного оператора поддержал опасения МТС: «Для установки ТСПУ и так приходится существенно менять конструкцию сетей, делать их менее отказоустойчивыми, увеличивается вероятность аварий, поэтому любая установка или модернизация оборудования должна совершаться только планово и по регламенту». Он также добавил, что неизвестно, за чей счет должна проводиться модернизация оборудования.

В Минцифры заявили «Коммерсанту», что проект будет дополнительно дорабатываться, в том числе по замечаниям МТС.

Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы — «средства противодействия угрозам».

#новости #автономныйрунет

54 54 комментария
27
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54 комментария
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мЕдь

21

То СОРМ, то ТСПУ. Какое говно ещё операторов заставят установить?

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Владимир Климов

мЕдь
43

портрет путина в каждое помещение 

Ответить

alexferman

Владимир
14

В каждый пакет данных

Ответить

Интеллектуальный

alexfer…
3

В нашем двоичном коде 3 цифры!

Ответить

Существенный Данила

Владимир
3

У меня и так у компьютера два креста, две иконы, два флага России и один флаг Кировской области.

Ответить

Smaug The

Существ…
1

Осталось логотип Кировлеса добавить

Ответить

Существенный

Smaug
2

За такое могут посадить

Ответить

Максим Ростокин

Существ…
2

Лес валить

Ответить

Dmitry Vakhnin

Максим
0

Пора валить

Ответить

Интеллектуальный

Smaug
0

Можно переименоваться в Вяткалес. Никто не поймет ).

Ответить

Антон Лисин

Владимир
1

На каждый кабель через каждый 1 метр 

Ответить

Дмитрий Петров

Владимир
0

Над каждой стойкой

Ответить

Дядя Серёжа

Дмитрий
0

Пантократор!

Ответить

Грустная Псина

мЕдь
4

оборудование для майнинга цифрового рубля.

Ответить

Сергей Низовцев

мЕдь
–1

Шифрование Кузнечиком и сервера на Эльбрусе.

Ответить

Соответствующий алмаз

18

В России просто слишком хороший мобильный интернет, поэтому решили перенять международный опыт.

Ответить

Феминизм здорового человека

Соответствующий
7

Мобильный интернет у нас был пиздатый, сейчас из пиздатого только дешевизна.

Ответить

Андрей Охапкин

Феминизм
0

А что не так?

Ответить

Саша Фанкар

Андрей
1

Будет работать с диалап-скоростью. 

Ответить

Игорь Рачук

Феминизм
0

 сейчас из пиздатого только дешевизна

Сотри коммент свой!!! Немедленно!!!!

Ответить

alexferman

–21

Ой как удобно блять - возложить издержки на государство и грести прибыли лопатой, а как обязали самих этим заниматься - так заверещали сразу и угрожать начали. Атланты хуевы.

Ответить

Контрольный супер_стар

alexferman
22

Издержки чего возложили на государство? 

Ответить

Smaug The Terrible

Контрольный
18

Заставили государство заставить себя установить оборудование для ухудшения услуг

Ответить

Nevi Lant

alexferman
7

Не умеешь ты набрасывать

Ответить

alexferman

Nevi
–4

Злые вы, уйду я от вас

Ответить

Собачий историк

alexferman
2

сам ты хуев, понял ? 

Ответить

Антон Лисин

5

Значит и цены упадут 

Ответить

Существенный Данила

Антон
14

Хорошая шутка

Ответить

Феминизм здорового человека

Антон
8

Хаха

Ответить

Владимир Климов

Антон
0

скорее у тебя от старости писюн упадёт 

Ответить

Долгосрочный чувак

2

Ну бля... Отличная же связь в Москве. И че теперь делать!?

Ответить

Грустная Псина

Долгосрочный
6

Ты куда звонишь?

Ответить

Импортный цвет

Грустная
6

Сынок

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Грустная
2

кому

Тебе звоню

Ответить

Существенный

Doktor
1

Тогда почему я вас, обои, читаю?

Ответить

Грустная Псина

Существ…
1

Потому что ты под грибами.

Ответить

Долгосрочный чувак

Грустная
0

Ну, вообще приходится периодически звонить. И интернет отличный. 

Ответить

Феминизм здорового человека

4

В Питере все операторы уже и так как пару лет обосрались и порезали скорости, куда хуже

Ответить

Р О Б А Т

4

Закон об автономности (самоизоляции) рунета, а не охуенности связи 

Ответить

Владимир Климов

1

заебали блять

Ответить

Существенный Данила

Владимир
3

Сейчас надо потерпеть. Нас испытывают.

Ответить

Vladislav Pauls

0

Я лет 5+ назад этих Яйцеголовых послал у другого оператора всё устраивает а это Яйцо постоянно бабки выкачивало под всякими предлогами! (Да и сейчас на аббонентвх оторвутся, написано ведь Своими силами а значит из кармана абонентов!)

Ответить

Долгосрочный чувак

Vladislav
0

Какой регион и какого оператора выбрали, если не секрет?

Ответить

Vladislav Pauls

Долгосрочный
1

Yota

Ответить

Долгосрочный

Vladisl…
0

А регион? Был у меня с ними конфликт лет 5 назад в Москве. 

Ответить

Scentedcreatorfan

Vladislav
0

У мтс дико невыгодные тарифы. Даже на самом лайтовом по стоимости "конструктор" можно поставить минимум 200 минут и 50 смс, как будто данные услуги обязательно всем нужны, и ценник там начинается от 300 рублей соответственно за то, чем ты можешь и не пользоваться.
Максимально жлобский оператор, у которого по питеру еще и скорость выше 20 мбит не поднимается

Ответить

Саша Фанкар

1

Обосрались и пустили весь интернет через одно место. 

Ответить

HIP HOP

1

Куда хуже?

Ответить

aliftin

0

Они теперь любую херню на это списывать будут. 

Ответить

Феминизм здорового человека

0

Del

Ответить

Luchano Spaguetti

0

 Он также добавил, что неизвестно, за чей счет должна проводиться модернизация оборудования.

За счет повышения ценников на тарифные планы. 

Ответить

Существенный Данила

Luchano
0

повышения ценников

назвать "естественная инфляция" - прокатит.

Ответить

Илья Мартынов

0

Как забавно у нас называют оборудования для блокировок неугодных ресурсов :) прям вспомнился почему-то старый фильмец "Марс атакует"

Ответить

Саша Фанкар

0

Как только интернеты станут суверенными - им можно смело косплеить лагерь Дахау. Свой Йозеф Хартингер у нас вряд ли появится в обозримом будущем.

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