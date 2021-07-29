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Технологии
Никита Логинов

Израильский студент создал концепт экзоперчаток с искусственными мышцами — они обеспечивают усиленный хват и сцепление Статьи редакции

Такие перчатки могут быть полезны для скалолазов и любителей паркура.

18 18 комментариев
733 просмотров
Общий вид экзоперчатки Gripit на человеке Изображение Лиоры Эдри

Концепт экзоперчаток Gripit разработала студент-дизайнер Лиор Эдри в рамках стартапа Yehonatan Medical. Перчатки используют электроактивные полимеры (ЕАР) в качестве искусственных мышц, которые позволяют значительно усилить хват пальцами и сцепление с поверхностями, сообщает DesignBoom.

Сенсор Gripit регистрирует мышечную активность и посылает электрические разряды в гибкие ЕАР-компоненты, которые охватывают пальцы перчатки. Под воздействием разрядов электроактивные полимеры изгибаются, из-за чего пальцы сжимаются с намного большей силой, чем может обеспечить человек. В сочетании с поверхностью из термопластичного эластомера и резины это повышает способность цепляться за небольшие выступы.

Сенсор и двигательные компоненты Gripit из электроактивных полимеров Изображение Лиоры Эдри

Для работы экзоперчаткам Gripit нужна электрическая батарея, которая надевается на спину как рюкзак. По расчётам Лиоры Эдри, перчатки и батарея не будут сковывать движений человека благодаря компактным размерам и гибким материалам. Она надеется, что экзоперчатки будут пользоваться спросом среди альпинистов, паркурщиков и прочих любителей экстремального отдыха.

#новости #экзоскелеты #изобретения #концепты

18 18 комментариев
11
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18 комментариев
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Леха

13

обеспечивают усиленный хват

палестинской земли

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Alex Volkov

4

Если обеспечивают мягкий, но крепкий хват, пожалуй закажу)

Ответить

TJaba

Alex
7

Наноразмеров не выпускают

Ответить

Грустная Псина

3

А потом эта батарея ёбнет на спине и пиздец.

Ответить

Никита Логинов

Грустная
2

Обеспечит усиленный прыжок.

Ответить

Р О Б А Т

Никита
2

Отрицательный 

Ответить

Грустная Псина

Никита
2

с огоньком)

Ответить

Кислотный беспилотник

Никита
0

О, сразу и джетпак изобрели

Ответить

Саша Александров

2

Евреи умные хуи столько стартапов, инновационных производств и технологий. Искал у себя еврейские корни к сожалению неудачно

Ответить

Alex Volkov

Саша
3

Создай стартап по поиску корней.

Ответить

Нравственный волк

2

Любителям паркура нужны не перчатки,а гробы

Ответить

TJaba

Нравственный
2

Не всегда, а вот экзоколенные суставы пригодятся

Ответить

van der Pusch

2

Ага, фиг там они скалолазам помогут
С такими здоровенными перчатками только по стремянке лазить

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Р О Б А Т

2

Альпинистка моя, скалолазка моя

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Индивидуальный Женя

1

Не так уж нова идея

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Андрей Охапкин

1

А помните как раньше "паркур" считался чем-то молодежным и крутым?

Ответить

Алексей Токмолаев

1

Дрочеры малолетние их будут покупать, а не альпинисты

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Bibba La Bibba

0

Работы в блендере не могут считаться за концепты новых продуктов, так как полная абстракция. Почему тогда не концепт члена, который может держать стакан с пивом?

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