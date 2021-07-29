Израильский студент создал концепт экзоперчаток с искусственными мышцами — они обеспечивают усиленный хват и сцепление Статьи редакции
Такие перчатки могут быть полезны для скалолазов и любителей паркура.
Концепт экзоперчаток Gripit разработала студент-дизайнер Лиор Эдри в рамках стартапа Yehonatan Medical. Перчатки используют электроактивные полимеры (ЕАР) в качестве искусственных мышц, которые позволяют значительно усилить хват пальцами и сцепление с поверхностями, сообщает DesignBoom.
Сенсор Gripit регистрирует мышечную активность и посылает электрические разряды в гибкие ЕАР-компоненты, которые охватывают пальцы перчатки. Под воздействием разрядов электроактивные полимеры изгибаются, из-за чего пальцы сжимаются с намного большей силой, чем может обеспечить человек. В сочетании с поверхностью из термопластичного эластомера и резины это повышает способность цепляться за небольшие выступы.
Для работы экзоперчаткам Gripit нужна электрическая батарея, которая надевается на спину как рюкзак. По расчётам Лиоры Эдри, перчатки и батарея не будут сковывать движений человека благодаря компактным размерам и гибким материалам. Она надеется, что экзоперчатки будут пользоваться спросом среди альпинистов, паркурщиков и прочих любителей экстремального отдыха.
Если обеспечивают мягкий, но крепкий хват, пожалуй закажу)
А потом эта батарея ёбнет на спине и пиздец.
Евреи умные хуи столько стартапов, инновационных производств и технологий. Искал у себя еврейские корни к сожалению неудачно
Ага, фиг там они скалолазам помогут
С такими здоровенными перчатками только по стремянке лазить
Работы в блендере не могут считаться за концепты новых продуктов, так как полная абстракция. Почему тогда не концепт члена, который может держать стакан с пивом?