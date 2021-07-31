В московском метро начали тестировать оплату проезда с помощью распознавания лиц Статьи редакции
Тестирование проводится на станциях на Филевской линии, для участия нужно подать заявку.
В тестировании на первом этапе примет участие тысяча пассажиров. Они смогут проходить через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый чёрный стикер. Об этом рассказал Дептранс Москвы.
По данным властей, «персональные данные надёжно хранятся и никому не передаются». Подать заявку на тестирование можно на сайте метро.
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что «сотрудники метро уже используют этот сервис и совершили более миллиона успешных проходов на станции».
В Москве бесконтактную оплату проезда через систему распознавания лиц Face Pay планируют запустить на всех станциях метро до конца 2021 года.
По данным властей, «персональные данные надёжно хранятся и никому не передаются».
Face Pay
Какой-то не отечественный нейминг. Где что-то типа "лошарика"??
Щячлопей
Списывание штрафов по распознаванию лиц когда?
Вышел такой на митинг и оооооп, -20000 рублей на счету Сбера.
А если сильно хитрожопый и бандану с кепкой нацепил, то держи уголовку за экстремизъм сука. Сначала условка, при повторном 2 года колонии-поселения.
Написал в Интернете что Путин вор, вышел на улицу за хлебушком и оооооп, получите -30000 рублей с баланса.
Ну разве это не прекрасно? :3
Близнецам норм, можно по одному кататься, как собственно можно иметь и одни права на двоих