Тестирование проводится на станциях на Филевской линии, для участия нужно подать заявку.

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В тестировании на первом этапе примет участие тысяча пассажиров. Они смогут проходить через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый чёрный стикер. Об этом рассказал Дептранс Москвы.

По данным властей, «персональные данные надёжно хранятся и никому не передаются». Подать заявку на тестирование можно на сайте метро.

Face Pay будет ещё одним удобным сервисом для пассажиров, но не обязательным. Уверены, такой способ выберут десятки тысяч москвичей, которые следят за трендами и любят современные технологии. Дептранс Москвы

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что «сотрудники метро уже используют этот сервис и совершили более миллиона успешных проходов на станции».