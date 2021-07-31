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Технологии
Артём Мазанов

В московском метро начали тестировать оплату проезда с помощью распознавания лиц Статьи редакции

Тестирование проводится на станциях на Филевской линии, для участия нужно подать заявку.

15 15 комментариев
372 просмотров

В тестировании на первом этапе примет участие тысяча пассажиров. Они смогут проходить через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый чёрный стикер. Об этом рассказал Дептранс Москвы.

По данным властей, «персональные данные надёжно хранятся и никому не передаются». Подать заявку на тестирование можно на сайте метро.

Face Pay будет ещё одним удобным сервисом для пассажиров, но не обязательным. Уверены, такой способ выберут десятки тысяч москвичей, которые следят за трендами и любят современные технологии.

Дептранс Москвы

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что «сотрудники метро уже используют этот сервис и совершили более миллиона успешных проходов на станции».

В Москве бесконтактную оплату проезда через систему распознавания лиц Face Pay планируют запустить на всех станциях метро до конца 2021 года.

#новости #москва

15 15 комментариев
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MangaloriANAL

21

По данным властей, «персональные данные надёжно хранятся и никому не передаются».

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Александр Борродач

MangaloriANAL
0

Считают сервера Глаза Б-га надежными

Ответить

Разноцветный супер_стар

7

Снял маску, чтобы оплатить лицом - штраф

Ответить

мЕдь

4

Face Pay

Какой-то не отечественный нейминг. Где что-то типа "лошарика"??

Ответить

Александр Борродач

мЕдь
3

Щячлопей

Ответить

Английский единорожек88

Александр
0

Щячлоплат

Ответить

Andrew Muralov

мЕдь
2

МордоЕзд. 

Ответить

FOX

мЕдь
0

МордаЛицаПлат

Ответить

Нижний интернет

3

Списывание штрафов по распознаванию лиц когда?

Вышел такой на митинг и оооооп, -20000 рублей на счету Сбера. 

А если сильно хитрожопый и бандану с кепкой нацепил, то держи уголовку за экстремизъм сука. Сначала условка, при повторном 2 года колонии-поселения. 

Написал в Интернете что Путин вор, вышел на улицу за хлебушком и оооооп, получите -30000 рублей с баланса. 

Ну разве это не прекрасно? :3

Ответить

Дмитрий Орлов

1

Близнецам норм, можно по одному кататься, как собственно можно иметь и одни права на двоих

Ответить

Небесный дым

Дмитрий
3

Это же Россия, тут у близнецов будут списывать дважды. 

Ответить

Tony Urban

0

Оплата проезда в автозаке с помощью лица

Ответить

Andre Macareno

0

Четвертый вочдогз должен быть в Москве

Ответить

Andrew Muralov

0

... для участия нужно подать заявку на кредит в сбербанке. 

Ответить

Роман Морозов

0

На всех китайцев единый счёт?

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