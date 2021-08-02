Apple удалила из App Store приложение для знакомств антипрививочников Статьи редакции
Пользователи Unjected писали, что вакцины — это «биологическое оружие» и «микрочипы с нанотехнологиями».
Apple удалила из своего магазина приложений платформу Unjected, предназначенную для знакомство противников вакцинации, пишет Business Insider. Представитель Apple заявил, что социальная сеть нарушила политику компании в отношении контента, информирующего о коронавирусе.
Разработчики приложения публично заявляли, что оно создано для «единомышленников, не поддерживающих вакцинацию». Пользователи соцсети называли вакцины «экспериментальным модификатором генов мРНК», «биологическим оружием» и «микрочипами с нанотехнологиями, используемыми для подключения людей к сети 5G».
Соцсеть Unjected расценивает удаление приложения как «цензуру». Пользователей, уже установивших приложение, просят его не удалять, поскольку скачать его заново не получится. Теперь платформа собирается «уйти от Apple» и создать свой сайт.
Unjected создали две жительницы Гавайев в мае 2021 года. Сервис позиционируется как «сообщество единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова». Приложение успели скачать около 18 тысяч раз.
Интересно, при чуме в те годы тоже были такие люди?
Интернета не было же ещё алё
Как же так, чипирования боятся, а телефонами во всю пользуются. Лицемеры.
Резиновый Данила
Да ты бы и расстреливал, будь твоя воля
Само собой, ради всего хорошего
Приложение удалили - частная компания, хочет и может.
Трампа везде забанили - частные компании.
Везде, сука, частные компании.
Даже в Тиндере какие-то долбоящеры стали писать fully vaccinated.
Зачем эта информация? Чтоб их не забанили, если вдруг вход туда будет только для уколотых?