Пользователи Unjected писали, что вакцины — это «биологическое оружие» и «микрочипы с нанотехнологиями».

Apple удалила из своего магазина приложений платформу Unjected, предназначенную для знакомство противников вакцинации, пишет Business Insider. Представитель Apple заявил, что социальная сеть нарушила политику компании в отношении контента, информирующего о коронавирусе.

Разработчики приложения публично заявляли, что оно создано для «единомышленников, не поддерживающих вакцинацию». Пользователи соцсети называли вакцины «экспериментальным модификатором генов мРНК», «биологическим оружием» и «микрочипами с нанотехнологиями, используемыми для подключения людей к сети 5G».

Соцсеть Unjected расценивает удаление приложения как «цензуру». Пользователей, уже установивших приложение, просят его не удалять, поскольку скачать его заново не получится. Теперь платформа собирается «уйти от Apple» и создать свой сайт.

Unjected создали две жительницы Гавайев в мае 2021 года. Сервис позиционируется как «сообщество единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова». Приложение успели скачать около 18 тысяч раз.