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Технологии
Яна Ломакина

Apple удалила из App Store приложение для знакомств антипрививочников Статьи редакции

Пользователи Unjected писали, что вакцины — это «биологическое оружие» и «микрочипы с нанотехнологиями».

Apple удалила из своего магазина приложений платформу Unjected, предназначенную для знакомство противников вакцинации, пишет Business Insider. Представитель Apple заявил, что социальная сеть нарушила политику компании в отношении контента, информирующего о коронавирусе.

Разработчики приложения публично заявляли, что оно создано для «единомышленников, не поддерживающих вакцинацию». Пользователи соцсети называли вакцины «экспериментальным модификатором генов мРНК», «биологическим оружием» и «микрочипами с нанотехнологиями, используемыми для подключения людей к сети 5G».

Соцсеть Unjected расценивает удаление приложения как «цензуру». Пользователей, уже установивших приложение, просят его не удалять, поскольку скачать его заново не получится. Теперь платформа собирается «уйти от Apple» и создать свой сайт.

Unjected создали две жительницы Гавайев в мае 2021 года. Сервис позиционируется как «сообщество единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова». Приложение успели скачать около 18 тысяч раз.

#новости #apple #вакцинация

779 просмотров
16 16 комментариев
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Андрей Николаевич

–1

Интересно, при чуме в те годы тоже были такие люди? 

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FOX

Андрей
13

Были но не долго

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Сергей Сергеич

Андрей
1

Интернета не было же ещё алё

Ответить

AZP

Сергей
0

На бересте объявления о знакомстве писали.

Ответить

Argumenta Ambigua

Андрей
0

к сожалению были

Ответить

Vyacheslav Gorin

Андрей
0

На 2G вышки вроде не гнали

Ответить

Владимир Климов

3

Как же так, чипирования боятся, а телефонами во всю пользуются. Лицемеры.

Ответить

Дневной ихтиандр

2

Да, теперь они, конечно, перестанут скептически относиться к вакцине. Отличное решение проблемы, которое точно не приведет к еще более негативным последствиям

Ответить

Резиновый Данила

0

Зачем удалять резервацию для них, сидели бы там себе спокойно

Ответить

Нужный цвет

Резиновый
–1

Потому-что они бы расплодились(

Ответить

Резиновый Данила

Нужный
0

Ничего страшного, у детей антипрививочников кризис среднего возраста наступает в 5 лет

Ответить

Слышный вентилятор

Резиновый
0

Относись к этому сообществу, как деструктивной секте.

Ответить

Трудящийся калькулятор

–2

Правильно сделали. 
Я бы еще деактивировал Apple ID всех, кто его скачал. 

Ответить

Резиновый Данила

Трудящийся
1

Да ты бы и расстреливал, будь твоя воля
Само собой, ради всего хорошего

Ответить

AZP

–1

Приложение удалили - частная компания, хочет и может.
Трампа везде забанили - частные компании.
Везде, сука, частные компании.

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AZP

–1

Даже в Тиндере какие-то долбоящеры стали писать fully vaccinated.
Зачем эта информация? Чтоб их не забанили, если вдруг вход туда будет только для уколотых?

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