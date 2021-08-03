Технологии
Никита Логинов

Amazon стал использовать «умные» камеры для контроля водителей доставки — нейросеть определяет их зарплаты и рейтинг Статьи редакции

Некоторые сотрудники из-за этого жалуются на вторжение в личную жизнь и увольняются.

27 27 комментариев
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Автомобиль доставки Amazon Фото CNBC

Компания Amazon разработала и внедрила систему автоматизированной оценки работы водителей доставки с помощью «умных» камер. Нейросеть, которая управляет этими камерами, определяет заработок каждого водителя и его «рейтинг безопасности», который влияет на карьерные перспективы сотрудника. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на внутренние документы Amazon.

Каждая машина доставки Amazon оснащена четырьмя камерами производства компании Netradyne — одна из них расположена под салонным зеркалом заднего вида и направлена прямо на водителя. Камеры фиксируют такие действия, как проезд на красный сигнал светофора, игнорирование знака «Стоп!», превышение скорости и нарушение дистанции между автомобилями.

Также камеры считывают «язык тела» и мимику водителя, и могут выносить звуковые предупреждения за зевки, взгляды на телефон, «нежелательные разговоры» и прочие признаки «снижения внимания». Некоторые водители посчитали это недопустимым уровнем вмешательства в частную жизнь и уволились из Amazon.

Кадр из видеоинструкции Amazon для водителей Скриншот Insider

За каждое нарушение нейросеть снижает рейтинг безопасности водителя, добавляя один штрафной балл, кроме проезда на красный свет и игнорирования знака «Стоп!» — за это водитель получает сразу 10 штрафных баллов. В конце рабочей недели система рассылает руководителям оценочные листы по каждому водителю. За хороший рейтинг безопасности водитель получает бонусы, за низкий — водителя увольняют.

Система работает неидеально и может расценить вибрацию смартфона на передней панели из-за неровной дороги как звонок в рабочее время. Ещё одна проблема заключается в повышении требований — если поначалу Amazon установил средний рейтинг безопасности на уровне 550, то теперь он равняется 700. При этом водители должны выполнять дневную норму доставки, иначе им также грозит увольнение. Из-за нехватки времени им приходится справлять малую нужду в бутылки.

Ранее представители Amazon заявляли, что система наблюдения за водителями не работает постоянно и включается «только в небезопасных обстоятельствах». Новшество компании с самого начала подвергалось критике и вызывало беспокойство некоторых американских сенаторов — они призывали основателя Amazon Джеффа Безоса предоставить больше информации о системе.

#amazon #сша #нейросети #расследования

27 27 комментариев
14
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27 комментариев
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Stanley H. Tweedle

23

Амазон должен быть разрушен

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Владимир Климов

Stanley
11

Дело даже не в Амазаоне, а выше. Многие страны под видом пандемии продвигают  подобный контроль  и рейтинги. Россия не исключение.  Номенклатура должна быть разрушена.

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Очевидный браслет

Владимир
0

Вы сначала добейтесь разрешения бутылку воды на борт самолета взять, а потом уже номенклатуру уничтожать будете

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Владимир Климов

Очевидн…
1

какого цвета у тебя носки?

Ответить

Очевидный

Владимир
0

разные есть, какие надо?

Ответить

Производственный калькулятор

Stanley
0

Сказал Паша лежа на диване

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Dante Havershim

17

очередной манагерский высер по оптимизации зарплатного фонда, плавали - знаем. тут либо увольняться либо абузить.
у меня на бывшей работе ввели рейтинговую систему для выплат премий, выкатили формулы и прочее, но в ней никто не хотел разбираться. из 30 человек досконально разобрались я и еще один, и в итоге работая меньше получали больше, так продолжалось чуть менее года, а потом нам влепили выговор и схему переделали. через 2 мес. после этого я нахрен уволился оттуда.
а конкретно тут надо сразу увольняться или в профсоюз ибо это только во вред работнику

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Gray

Dante
0

Безос запрещает своим сотрудникам вступать в профсоюзы 

Ответить

Американский паук например

8

Слетал в космос и ебанулся еще больше.

Ответить

Парадный утюг

5

Также камеры считывают «язык тела» и мимику водителя, и могут выносить звуковые предупреждения за зевки, взгляды на телефон, «нежелательные разговоры» и прочие признаки «снижения внимания». Некоторые водители посчитали это недопустимым уровнем вмешательства в частную жизнь

CEO entrepreneur Jeffrey Jeffrey Bezos решил потягаться с Китаем в тотальном контроле.
В 2024 пойдёт в президенты и масштабирует свою чудо-говно-систему на всю страну.
На следующий день там, что ещё будет оставаться от рф, решат перенять прогрессивный западный опыт.

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Алиса Барышман

Парадный
0

решил потягаться с Китаем

только у китая есть редкоземельные, а у безоса нет.

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Марк Туллий

5

Это просто кошмар
Джефф Безос — это буквально сосредоточение стереотипного зловещего капитализма.
Амазон должен сгореть.

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Андрей Николаевич

4

Минздрав РФ, 2033: "Новые унитазы оснащены системой мгновенного анализа фекалий. Перед началом испражнений гражданин обязан посмотреть на окошечко в ободке, либо прислонить палец к тач-горшок датчику (нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах). В течение минуты после окончания процедуры проводится подсчет холестерина, уровня PH, а также уровень биллирубина. По структуре переработанной пищи будут проведены сравнения с приобретаемыми продуктами за последние 10 дней (с использованием сервиса "мой чек"). В случае отсутствия каких-либо отклонений будет отправляться запрос в пенсионный фонд для корректировки продолжительности трудового стажа. Реновация новых унитазов должна закончиться к 2035 году. Новые унитазы обязательны к установке в каждом жилом доме"
...и тут я проснулся

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ImJustKidding

Андрей
1

На лекции?

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Bibba La Bibba

3

нейросеть определяет их зарплаты и рейтинг

А также количество половых актов за неделю, вкус любимой пиццы и последний просмотренный сериал

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Andrew Voronin

3

Крутое начало. Они обкатают технологию на своих сотрудниках, а потом будут её продавать другим компаниям.

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Ручной пулемет

2

водитель-вебкам модель в одном флаконе

Ответить

Должный Мурод

2

«рейтинг безопасности», который влияет на карьерные перспективы сотрудника

карьера в Amazon 

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Konstantin Ivanov

2

Спасибо ребята что оплатили мой полет в космос... И, кстати вам минус 10 баллов - не хрен смотреть видосы во время работы...

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Илья Гераськин

1

Такими темпами у них водилами одни индусы останутся, на тех пока ещё можно сколько угодно ездить

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Дмитрий Щёлоков

Илья
1

Проснитесь, поезд уже уехал. Amazon уже лидер по покупкам беспилотного транспорта. Тех, кого Вы "индусами" называете, сейчас ведущие IT-корпорации возглавляют.

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Раненый шар

1

а как пИсать

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onrafire

1

ФАШИСТЫ 😡

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ImJustKidding

1
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Max Mayers

1

Чем им блять зевок не угодил?

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Qwerty

0

Работал в Спортмастере. Там примерно такая же хрень была, основной целью которой было сократить зп

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Алексей Иванов

0

Получается поссать в стаканчик на светофоре уже не выйдет?

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