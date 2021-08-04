Интегрировать сервисы просили пользователи компании — раньше их приходилось устанавливать через взлом прошивки телефона.

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«Яндекс.Карты», запущенные через Android Auto

«Яндекс.Карты» и «Навигатор» добавили поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Об этом TJ рассказали представители «Яндекса».

Теперь водители могут искать адреса и организации, строить оптимальные маршруты с учётом пробок, получать предупреждения про скоростные ограничения, камеры и ремонтные работы прямо на экранах своих автомобилей.

Из-за правил платформ CarPlay и Android Auto встроенные в приложения сервисы — «Заправки», «Алиса» и «Музыка» — доступны не будут. Но разработчики добавили кнопку «Продолжить в телефоне»: по клику на неё водитель может переключиться с экрана автомобиля на телефон и, например, бесконтактно оплатить заправку. После этого можно снова переключиться на бортовой компьютер и продолжать ехать по ранее построенному маршруту.

Функции доступны только с подпиской «Яндекс.Плюс». Если оформить её в приложении «Яндекс.Карт» и «Навигатора», три месяца будут бесплатными.

«Навигатор» на экране автомобиля

CarPlay — система от Apple, позволяющая по проводу показывать адаптированный интерфейс приложений из iOS на экране бортового компьютера. В обновлении iOS 12 компания добавила поддержку сторонних приложений, в том числе автомобильных навигаторов. Одной из первых своё навигационное приложение адаптировала Google.