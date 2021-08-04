Технологии
Яна Ломакина

«Яндекс» добавил поддержку Apple CarPlay и Android Auto в «Яндекс.Карты» и «Навигатор» Статьи редакции

Интегрировать сервисы просили пользователи компании — раньше их приходилось устанавливать через взлом прошивки телефона.

76 76 комментариев
3391 просмотров
«Яндекс.Карты», запущенные через Android Auto

«Яндекс.Карты» и «Навигатор» добавили поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Об этом TJ рассказали представители «Яндекса».

Теперь водители могут искать адреса и организации, строить оптимальные маршруты с учётом пробок, получать предупреждения про скоростные ограничения, камеры и ремонтные работы прямо на экранах своих автомобилей.

Из-за правил платформ CarPlay и Android Auto встроенные в приложения сервисы — «Заправки», «Алиса» и «Музыка» — доступны не будут. Но разработчики добавили кнопку «Продолжить в телефоне»: по клику на неё водитель может переключиться с экрана автомобиля на телефон и, например, бесконтактно оплатить заправку. После этого можно снова переключиться на бортовой компьютер и продолжать ехать по ранее построенному маршруту.

Функции доступны только с подпиской «Яндекс.Плюс». Если оформить её в приложении «Яндекс.Карт» и «Навигатора», три месяца будут бесплатными.

«Навигатор» на экране автомобиля 

CarPlay — система от Apple, позволяющая по проводу показывать адаптированный интерфейс приложений из iOS на экране бортового компьютера. В обновлении iOS 12 компания добавила поддержку сторонних приложений, в том числе автомобильных навигаторов. Одной из первых своё навигационное приложение адаптировала Google.

Похожая система есть и у «Яндекса» — «Яндекс.Авто». С её помощью можно запустить в автомобиле «Навигатор», «Музыку», голосового помощника «Алису» и другие сервисы. Эта система стоит в большинстве машин каршеринга «Яндекс.Драйв».

#технологии #транспорт #яндекс #новости

76 76 комментариев
16
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76 комментариев
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Petr

15

Нахера делать это по платной подписке?

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Pavel Melikhov

Petr
1

Apple запрещает использовать рекламу на AppleCare в карта, а отбивать это Яндекс как то надо, это вообще единственная причина по которой Яндекс карт так долго не было там. Они же об этом постоянно говорили.

Ответить

Petr

Pavel
7

Им что, не на чем зарабатывать больше? Главное это пользователь, цена акций на бирже. Согласен с комментатором про незрелость компании

Ответить

Pavel Melikhov

Petr
14

Бля это бизнес, пользователь идёт нахуй если не платит. Че за детский сад. Я вот например бесплатно не работаю, а ты ?

Ответить

Michel Gorškov

Pavel
8

Но тот же Google и бесплатно добавил свою навигацию в сервис конкурента, и не имеет подобную агрессивную рекламу в картах…

Что они, что Яндекс активно зарабатывают на своих рекламных сетях в других местах, но кое-кому всё мало. 

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Принудительный

Michel
1

Полагаю яндекс знает, что такая схема сработает в России, поэтому так много агрессивного маркетинга и рекламы, сука мимикрирующей блять по ебучее письмо, которая еще не сразу грузится, что бы когда ты хотел ткнуть в первое непрочтённое письмо, попал в подзагрузившуюся рекламу)))0)

По-моему и так достаточной обмен, ты им статистику о загруженности дорог и др. информацию, они тебе работающие карты в машине

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Майский жук

Pavel
2

Дело в том что яндекс может заработать на лояльном пользователе где то в другом месте больше, чем тупо взяв подписку тут. Монетизация может быть немного сложнее чем банальное заплатил - получил

Ответить

Василий Суслов

Майский
1

Есть ощущение, что это попытка подсадить новую аудиторию на подписку Плюс. Ведь не обязательно те, кто пользуются CarPlay в тачке — активные юзеры Яндекса.

Там можно и на Музыку посадить, и на Кинопоиск и прочее

Ответить

Petr

Pavel
0

Ну ты сравнил. Это трансграничная корпорация, а не ларек с арбузами. Там много имиджевой хуеты. С по рекламе, музыке, заправкам пусть с яблоком договариваются, а не перекладывают проблемы на юзеров

Ответить

Pavel Melikhov

Petr
5

Тем более что подписка там Я+ что и была, а не дополнительная.

Ответить

Егор Васильев

Petr
3

Сейчас бы акциям рости из-за того что компания занимается тем, что не приносит доход.

Ответить

Petr

Егор
0

Да. Расти из-за охвата.

Ответить

Егор Васильев

Petr
1

Охват вообще никак не изменится, все и так пользовались Яндекс навигатором в России

Ответить

Артём Ручкин

Pavel
1

И что? Можно же сделать карты без рекламы. Если бы всё было отлично, мне бы понравились бы сервисы Яндекса, и я сам бы купил бы плюс. А так очень обидно, что пользоваться можно только с плюсом.

Ответить

криво-косо

Petr
3

Ну вопрос цены – 200р, это даже не час парковки в выходной день, серьёзно, это тот вопрос который волнует?

Ответить

Petr

криво-косо
1

Сотовая связь меньше стоит. И вообще вопрос не в цене тут.

Ответить

Алексей Куликов

Petr
0

Чтобы всех подсадить на свой плюс?

Ответить

Alexander Nosov

10

Подписан на Плюс, но считаю такой шаг это демонстрация того, что Яндекс незрелая компания на мировой арене. 

Ответить

Федя Прозоров

Alexander
8

Проявление зрелости - брать ОТДЕЛЬНУЮ подписку только на Навигатор за $1.99/месяц

Ответить

Александр Борродач

Федя
0

Если платный навигатор будет без телеметрии - почему бы и нет.

Ответить

Алексей Куликов

Alexander
0

А какие у Яндекса были ещё варианты. Головное устройство от Яндекса это дичь, не нужная большинству, есть в паре машин, а андроид авто и эпл кар плей есть в большинстве современных автомобилей.

Ответить

AZP

5

Об этом TJ рассказали представители «Яндекса».

Не забыв передать конверт с американскими президентами

Ответить

Антон Лисин

AZP
6

Tj любят денежки 

Ответить

Александр Борродач

AZP
0

@Вахтанг 

Ответить

Дмитрий Чернов

6

CarPlay — система от Apple, позволяющая по проводу показывать адаптированный интерфейс приложений из iOS на экране бортового компьютера

Во-первых, не по проводу, а по блютузу в том числе
Во-вторых, не на бортовом компьютере, а на головном (медиа) устройстве. Бортовой компьютер находится на приборной панели, если что. А планшет между водителем и пассажиром называется HU (Headunit)

Ответить

Maxim Naumov

Дмитрий
–4

Не по блютузу, а по вайфаю, иди в википедию еще раз сходи

Ответить

Дмитрий Чернов

Maxim
5

У меня в машине нет WiFi, CarPlay работает через блютуз.

Кстати прежде чем тыкать википедией, сами бы сначала туда сходили

Ответить

Дмитрий Горбенко

Дмитрий
1

по идее, через bluetooth он всего лишь коннектится, скорости не хватит только через него работать для отображения карт, проигрывания музыки и т.д.

Ответить

Дмитрий Чернов

Дмитрий
1

А вы думаете в машинах стоят мощные WiFi модули которые поддерживают скорость до 100 мегабит?

В том и прикол, что нет. В среднем 24 мегабита, такую же скорость поддерживает блютуз уже с версии 3.0.

На самом деле этой скорости вполне хватает даже для миракаста (Screen Mirror)

Ответить

Дмитрий Горбенко

Дмитрий
0

я не говорю за версию ac (wi-fi 6), но n версия поддерживается в любом случае, а это до 150 мбит, а bluetooth на практике очень медленный, иначе надобность в wi-fi direct отпала бы, например airdrop в apple по wi-fi работает (сначала создается сеть через bluetooth, затем передача по wi-fi)

Ответить

No Good

Дмитрий
0

да, стоят, речь, например о современных bmw, ну или vw. Если в телефоне отключен Wi Fi то к машине телефон не подключится.

Ответить

Valery

Дмитрий
1

Как-то очень странно выделять одно слово из всего предложения. Про bluetooth там написано в контексте установления Wi-Fi соединения.

Ответить

Трин Зотофф

Дмитрий
1

у меня только по проводу карплей пашет.

Ответить

Федя Прозоров

3

Проблемы белых людей. Находят деньги на машину, на резину, на осаго, на транспортные налоги, но не 200 рублей на яндекс плюс

Ответить

Алексей Куликов

Федя
0

Мне вот принципиально неохота платить Яндексу по 200р в месяц. Есть халявный плюс - хорошо, нет, ну и черт с ним.

Ответить

Федя Прозоров

Алексей
1

Начался детский сад…

Ответить

Алексей Куликов

Федя
0

Причём тут детский сад? Мне не зашкварно заплатить Гуглу за премиум, но платить Яндексу на регулярной основе не хочу. Потому что уж слишком часто Яндекс ведёт себя с клиентами по-свински.

Ответить

Федя Прозоров

Алексей
0

Я ж говорю - детский сад. Делаем выводы не по удобству сервиса, а парочке новостей из тж

Ответить

Ivan

Федя
0

169

Ответить

Федя Прозоров

Ivan
0

Это только на музыку, не?

Ответить

Ivan

Федя
0

Плюс жи

Ответить

Ivan

Федя
0

И Кинопоиск и музыка и такси скидка

Ответить

Федя Прозоров

Ivan
0

Мне казалось, что они повысили цены

Ответить

Алексей Фомин

Федя
0
Ответить

Федя Прозоров

Алексей
0

Мда. Как жить-то с этим чубриком

Ответить

Grigory Kopiev

Ivan
0

199 для новых пользователей

Ответить

Ivan

Grigory
0

Я чето 299 плачу сейчас, но у меня семейная подписка

Ответить

Ivan

3

Збс, а то эпл карта так себе

Ответить

Первичный огонь

Ivan
0

В карплее можно пользоваться и Гугловским навигатором и 2ГИС и ещё кучей прочих. Только Яндекса там не было.

Ответить

Алексей Куликов

Первичный
0

Гугл редко обновляется, 2gis пока ещё совсем дичь.

Ответить

Первичный огонь

Алексей
0

Ну хз, но ездил по Гуглу целый год по разным местам (город/загород) и все было в принципе всегда ок, проблем не испытывал практически. 

Ответить

Kir

1

Подозреваю, что требование подписки связано с тем, что они не могут демонстрировать рекламу в навигаторе на экране авто. А денежку как-то отбивать нужно.

Впрочем, не отменяет того факта, что это некрасиво.

Ответить

Алексей Фомин

Kir
0

Почему некрасиво?

Ответить

Михаил Зинчук

Kir
0

какой процент машин в РФ, поддерживающих карплей, и какой процент без него и использует стандартный яндекс.навигатор с рекламой? Просто нашли повод впихнуть подписку

Ответить

Denis Belokon

2

Народ , как включить Яндекс на Карплей в итоге ? Подписку подключил , машину завёл - но на экране не появился Яндекс , все тот же вейз, гугл меп и тд. Помогите немощному )))

Ответить

Грамотный шар

Denis
1

Дождись обновления программы

Ответить

Denis Belokon

Грамотный
2

Точно ! Обновил через аппстор и заработало ! Как же теперь круто !)) спасибо

Ответить

Denis Belokon

Грамотный
0

Карплей или навигатор в айфоне ?

Ответить

Культурный татарин

Грамотный
0

Какой программы?

Ответить

ТехноДевайс

2

Наконец-то

Ответить

Robutt

2

«Заправки», «Алиса» и «Музыка» — доступны не будут.

Ничего страшного, этих Алис на заправках и придороге полным полно

Ответить

Spid3r

0

Круто, конечно. Утром уже пользовался. Но делать это по подписке, конечно, ахуй. Не захотел продлевать и остался без навигатора (альтернативы есть, но для наших дорог яндех топ).

Ответить

Gedevan

Spid3r
5

Ну хз, когда выяснилось что ЯКарты не поддерживают CarPlay, я совершенно спокойно пересел на Гуглокарты и сильного дискомфорта не испытал. 

Ответить

Spid3r

Gedevan
1

Пробовал, но как-то там все не православно 😄 Неудобно после яндекса. Приходилось 2гисом пользоваться.

Ответить

sahk.com

Gedevan
0

Чуть дальше от больших городов уезжаешь - и гугл не особо помогает

Ответить

Егор Васильев

Spid3r
2

До сегодняшнего дня как-то всё ездили же. Если вопрос стоял между вообще не иметь навигатор в AA/CP или иметь его и платить копеечку, то я не понимаю в чём тут вообще вопрос.

Ответить

Люц Шнайдер

1

Комментаторы, как обычно. Это делалось не для рандомного Васи с тэжэ, а в первую очередь уже для существующих подписчиков Плюса у которых есть авто с поддержкой этой функции. За второй квартал 2021 года, согласно отчёту Яндекса, число подписчиков «Плюса» выросло на 141% — до 9 млн.

Ответить

Необходимый месяц

Люц
1

Пять процентов не добрали, блин…

Ответить

Алексей Фомин

0

Вообще навигатора очень не хватало, но версия для андроид авто сильно урезана в сравнении с мобильной версией:
1. Не получается скролить карту
2. При включении только важных уведомлений не предупреждает о камерах
3. Не показывает пробки вне построенного маршрута
4. Нет Алисы
5. Только по подписке (для тех у кого нет подписки не рекомендовал бы брать ее только для навигатора так как функционал сильно ограничен)

Ответить

Yandex.Support

Алексей
1

Здравствуйте! Мы планируем добавить  эти возможности в одном из будущих релизов. Сообщим вам, когда это случится. Спасибо, что пользуетесь Навигатором!
По поводу подписки: мы хотим, чтобы автомобилисты испытали все преимущества экосистемы Яндекса. Мы сделали Плюс ещё более полезным для них, добавив возможность подключать навигационные приложения к CarPlay и Android Auto.
Ранее в Плюс уже были включены популярные у водителей сервисы. Например Яндекс.Музыка, которая тоже работает в CarPlay и Android Auto, сервис бесконтактной оплаты топлива Яндекс.Заправки и каршеринг Драйв.
Чтобы вы могли оценить наше решение, предлагаем получить 3 месяца Плюса бесплатно. Для этого нужно оформить подписку в Навигаторе или Яндекс.Картах.
Пишите, если появятся вопросы. Всегда рады помочь.

Ответить

Алексей Куликов

Алексей
0

Отсутствие Алисы для меня является только плюсом.

Ответить

Саша Александров

0

Пойду куплю себе машину, теперь есть для чего.

Ответить

Павел Бокарёв

0

Прикольно конечно, но вешалка для телефона с беспроводной зарядкой в итоге всё равно удобнее

Ответить

Mikhail Boyarskov

0

Пока криво и лагает.

Ответить

Dmitry Vakhnin

0

Интегрировать сервисы просили пользователи компании — раньше их приходилось устанавливать через взлом прошивки телефона.

Ну т.е. ничего не поменялось

Ответить

Gedevan

–2

Сообщение удалено

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