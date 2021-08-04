«Яндекс» добавил поддержку Apple CarPlay и Android Auto в «Яндекс.Карты» и «Навигатор» Статьи редакции
Интегрировать сервисы просили пользователи компании — раньше их приходилось устанавливать через взлом прошивки телефона.
«Яндекс.Карты» и «Навигатор» добавили поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Об этом TJ рассказали представители «Яндекса».
Теперь водители могут искать адреса и организации, строить оптимальные маршруты с учётом пробок, получать предупреждения про скоростные ограничения, камеры и ремонтные работы прямо на экранах своих автомобилей.
Из-за правил платформ CarPlay и Android Auto встроенные в приложения сервисы — «Заправки», «Алиса» и «Музыка» — доступны не будут. Но разработчики добавили кнопку «Продолжить в телефоне»: по клику на неё водитель может переключиться с экрана автомобиля на телефон и, например, бесконтактно оплатить заправку. После этого можно снова переключиться на бортовой компьютер и продолжать ехать по ранее построенному маршруту.
Функции доступны только с подпиской «Яндекс.Плюс». Если оформить её в приложении «Яндекс.Карт» и «Навигатора», три месяца будут бесплатными.
CarPlay — система от Apple, позволяющая по проводу показывать адаптированный интерфейс приложений из iOS на экране бортового компьютера. В обновлении iOS 12 компания добавила поддержку сторонних приложений, в том числе автомобильных навигаторов. Одной из первых своё навигационное приложение адаптировала Google.
Похожая система есть и у «Яндекса» — «Яндекс.Авто». С её помощью можно запустить в автомобиле «Навигатор», «Музыку», голосового помощника «Алису» и другие сервисы. Эта система стоит в большинстве машин каршеринга «Яндекс.Драйв».
Нахера делать это по платной подписке?
Apple запрещает использовать рекламу на AppleCare в карта, а отбивать это Яндекс как то надо, это вообще единственная причина по которой Яндекс карт так долго не было там. Они же об этом постоянно говорили.
Бля это бизнес, пользователь идёт нахуй если не платит. Че за детский сад. Я вот например бесплатно не работаю, а ты ?
Но тот же Google и бесплатно добавил свою навигацию в сервис конкурента, и не имеет подобную агрессивную рекламу в картах…
Что они, что Яндекс активно зарабатывают на своих рекламных сетях в других местах, но кое-кому всё мало.
Принудительный
Полагаю яндекс знает, что такая схема сработает в России, поэтому так много агрессивного маркетинга и рекламы, сука мимикрирующей блять по ебучее письмо, которая еще не сразу грузится, что бы когда ты хотел ткнуть в первое непрочтённое письмо, попал в подзагрузившуюся рекламу)))0)
По-моему и так достаточной обмен, ты им статистику о загруженности дорог и др. информацию, они тебе работающие карты в машине
Дело в том что яндекс может заработать на лояльном пользователе где то в другом месте больше, чем тупо взяв подписку тут. Монетизация может быть немного сложнее чем банальное заплатил - получил
Есть ощущение, что это попытка подсадить новую аудиторию на подписку Плюс. Ведь не обязательно те, кто пользуются CarPlay в тачке — активные юзеры Яндекса.
Там можно и на Музыку посадить, и на Кинопоиск и прочее
Сейчас бы акциям рости из-за того что компания занимается тем, что не приносит доход.
Охват вообще никак не изменится, все и так пользовались Яндекс навигатором в России
И что? Можно же сделать карты без рекламы. Если бы всё было отлично, мне бы понравились бы сервисы Яндекса, и я сам бы купил бы плюс. А так очень обидно, что пользоваться можно только с плюсом.
Ну вопрос цены – 200р, это даже не час парковки в выходной день, серьёзно, это тот вопрос который волнует?
Подписан на Плюс, но считаю такой шаг это демонстрация того, что Яндекс незрелая компания на мировой арене.
Проявление зрелости - брать ОТДЕЛЬНУЮ подписку только на Навигатор за $1.99/месяц
А какие у Яндекса были ещё варианты. Головное устройство от Яндекса это дичь, не нужная большинству, есть в паре машин, а андроид авто и эпл кар плей есть в большинстве современных автомобилей.
Об этом TJ рассказали представители «Яндекса».
Не забыв передать конверт с американскими президентами
CarPlay — система от Apple, позволяющая по проводу показывать адаптированный интерфейс приложений из iOS на экране бортового компьютера
Во-первых, не по проводу, а по блютузу в том числе
Во-вторых, не на бортовом компьютере, а на головном (медиа) устройстве. Бортовой компьютер находится на приборной панели, если что. А планшет между водителем и пассажиром называется HU (Headunit)
Не по блютузу, а по вайфаю, иди в википедию еще раз сходи
У меня в машине нет WiFi, CarPlay работает через блютуз.
Кстати прежде чем тыкать википедией, сами бы сначала туда сходили
по идее, через bluetooth он всего лишь коннектится, скорости не хватит только через него работать для отображения карт, проигрывания музыки и т.д.
А вы думаете в машинах стоят мощные WiFi модули которые поддерживают скорость до 100 мегабит?
В том и прикол, что нет. В среднем 24 мегабита, такую же скорость поддерживает блютуз уже с версии 3.0.
На самом деле этой скорости вполне хватает даже для миракаста (Screen Mirror)
я не говорю за версию ac (wi-fi 6), но n версия поддерживается в любом случае, а это до 150 мбит, а bluetooth на практике очень медленный, иначе надобность в wi-fi direct отпала бы, например airdrop в apple по wi-fi работает (сначала создается сеть через bluetooth, затем передача по wi-fi)
Проблемы белых людей. Находят деньги на машину, на резину, на осаго, на транспортные налоги, но не 200 рублей на яндекс плюс
Мне вот принципиально неохота платить Яндексу по 200р в месяц. Есть халявный плюс - хорошо, нет, ну и черт с ним.
Начался детский сад…
Причём тут детский сад? Мне не зашкварно заплатить Гуглу за премиум, но платить Яндексу на регулярной основе не хочу. Потому что уж слишком часто Яндекс ведёт себя с клиентами по-свински.
Я ж говорю - детский сад. Делаем выводы не по удобству сервиса, а парочке новостей из тж
Это только на музыку, не?
Мне казалось, что они повысили цены
199 для новых пользователей
Збс, а то эпл карта так себе
Первичный огонь
В карплее можно пользоваться и Гугловским навигатором и 2ГИС и ещё кучей прочих. Только Яндекса там не было.
Гугл редко обновляется, 2gis пока ещё совсем дичь.
Первичный огонь
Ну хз, но ездил по Гуглу целый год по разным местам (город/загород) и все было в принципе всегда ок, проблем не испытывал практически.
Подозреваю, что требование подписки связано с тем, что они не могут демонстрировать рекламу в навигаторе на экране авто. А денежку как-то отбивать нужно.
Впрочем, не отменяет того факта, что это некрасиво.
какой процент машин в РФ, поддерживающих карплей, и какой процент без него и использует стандартный яндекс.навигатор с рекламой? Просто нашли повод впихнуть подписку
Народ , как включить Яндекс на Карплей в итоге ? Подписку подключил , машину завёл - но на экране не появился Яндекс , все тот же вейз, гугл меп и тд. Помогите немощному )))
Грамотный шар
Дождись обновления программы
Точно ! Обновил через аппстор и заработало ! Как же теперь круто !)) спасибо
«Заправки», «Алиса» и «Музыка» — доступны не будут.
Ничего страшного, этих Алис на заправках и придороге полным полно
Круто, конечно. Утром уже пользовался. Но делать это по подписке, конечно, ахуй. Не захотел продлевать и остался без навигатора (альтернативы есть, но для наших дорог яндех топ).
До сегодняшнего дня как-то всё ездили же. Если вопрос стоял между вообще не иметь навигатор в AA/CP или иметь его и платить копеечку, то я не понимаю в чём тут вообще вопрос.
Комментаторы, как обычно. Это делалось не для рандомного Васи с тэжэ, а в первую очередь уже для существующих подписчиков Плюса у которых есть авто с поддержкой этой функции. За второй квартал 2021 года, согласно отчёту Яндекса, число подписчиков «Плюса» выросло на 141% — до 9 млн.
Вообще навигатора очень не хватало, но версия для андроид авто сильно урезана в сравнении с мобильной версией:
1. Не получается скролить карту
2. При включении только важных уведомлений не предупреждает о камерах
3. Не показывает пробки вне построенного маршрута
4. Нет Алисы
5. Только по подписке (для тех у кого нет подписки не рекомендовал бы брать ее только для навигатора так как функционал сильно ограничен)
Здравствуйте! Мы планируем добавить эти возможности в одном из будущих релизов. Сообщим вам, когда это случится. Спасибо, что пользуетесь Навигатором!
По поводу подписки: мы хотим, чтобы автомобилисты испытали все преимущества экосистемы Яндекса. Мы сделали Плюс ещё более полезным для них, добавив возможность подключать навигационные приложения к CarPlay и Android Auto.
Ранее в Плюс уже были включены популярные у водителей сервисы. Например Яндекс.Музыка, которая тоже работает в CarPlay и Android Auto, сервис бесконтактной оплаты топлива Яндекс.Заправки и каршеринг Драйв.
Чтобы вы могли оценить наше решение, предлагаем получить 3 месяца Плюса бесплатно. Для этого нужно оформить подписку в Навигаторе или Яндекс.Картах.
Пишите, если появятся вопросы. Всегда рады помочь.
Прикольно конечно, но вешалка для телефона с беспроводной зарядкой в итоге всё равно удобнее
Интегрировать сервисы просили пользователи компании — раньше их приходилось устанавливать через взлом прошивки телефона.
Ну т.е. ничего не поменялось