«Яндекс» добавили поддержку Apple CarPlay и Android Auto в «Яндекс.Карты» и «Навигатор» Статьи редакции
Интегрировать сервисы просили пользователи компании — раньше их приходилось устанавливать через взлом прошивки телефона.
«Яндекс.Карты» и «Навигатор» добавили поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Об этом TJ рассказали представители «Яндекса».
Теперь водители могут искать адреса и организации, строить оптимальные маршруты с учётом пробок, получать предупреждения про скоростные ограничения, камеры и ремонтные работы прямо на экранах своих автомобилей.
Из-за правил платформ CarPlay и Android Auto встроенные в приложения сервисы — «Заправки», «Алиса» и «Музыка» — доступны не будут. Но разработчики добавили кнопку «Продолжить в телефоне»: по клику на неё водитель может переключиться с экрана автомобиля на телефон и, например, бесконтактно оплатить заправку. После этого можно снова переключиться на бортовой компьютер и продолжать ехать по ранее построенному маршруту.
Функции доступны только с подпиской «Яндекс.Плюс». Если оформить её в приложении «Яндекс.Карт» и «Навигатора», три месяца будут бесплатными.
CarPlay — система от Apple, позволяющая по проводу показывать адаптированный интерфейс приложений из iOS на экране бортового компьютера. В обновлении iOS 12 компания добавила поддержку сторонних приложений, в том числе автомобильных навигаторов. Одной из первых своё навигационное приложение адаптировала Google.
Похожая система есть и у «Яндекса» — «Яндекс.Авто». С её помощью можно запустить в автомобиле «Навигатор», «Музыку», голосового помощника «Алису» и другие сервисы. Эта система стоит в большинстве машин каршеринга «Яндекс.Драйв».
Нахера делать это по платной подписке?
Apple запрещает использовать рекламу на AppleCare в карта, а отбивать это Яндекс как то надо, это вообще единственная причина по которой Яндекс карт так долго не было там. Они же об этом постоянно говорили.
Бля это бизнес, пользователь идёт нахуй если не платит. Че за детский сад. Я вот например бесплатно не работаю, а ты ?
Но тот же Google и бесплатно добавил свою навигацию в сервис конкурента, и не имеет подобную агрессивную рекламу в картах…
Что они, что Яндекс активно зарабатывают на своих рекламных сетях в других местах, но кое-кому всё мало.
Принудительный
Полагаю яндекс знает, что такая схема сработает в России, поэтому так много агрессивного маркетинга и рекламы, сука мимикрирующей блять по ебучее письмо, которая еще не сразу грузится, что бы когда ты хотел ткнуть в первое непрочтённое письмо, попал в подзагрузившуюся рекламу)))0)
Сейчас бы акциям рости из-за того что компания занимается тем, что не приносит доход.
Подписан на Плюс, но считаю такой шаг это демонстрация того, что Яндекс незрелая компания на мировой арене.
Об этом TJ рассказали представители «Яндекса».
Не забыв передать конверт с американскими президентами
CarPlay — система от Apple, позволяющая по проводу показывать адаптированный интерфейс приложений из iOS на экране бортового компьютера
Во-первых, не по проводу, а по блютузу в том числе
Во-вторых, не на бортовом компьютере, а на головном (медиа) устройстве. Бортовой компьютер находится на приборной панели, если что. А планшет между водителем и пассажиром называется HU (Headunit)
Не по блютузу, а по вайфаю, иди в википедию еще раз сходи
У меня в машине нет WiFi, CarPlay работает через блютуз.
Кстати прежде чем тыкать википедией, сами бы сначала туда сходили
по идее, через bluetooth он всего лишь коннектится, скорости не хватит только через него работать для отображения карт, проигрывания музыки и т.д.
А вы думаете в машинах стоят мощные WiFi модули которые поддерживают скорость до 100 мегабит?
В том и прикол, что нет. В среднем 24 мегабита, такую же скорость поддерживает блютуз уже с версии 3.0.
На самом деле этой скорости вполне хватает даже для миракаста (Screen Mirror)
Подозреваю, что требование подписки связано с тем, что они не могут демонстрировать рекламу в навигаторе на экране авто. А денежку как-то отбивать нужно.
Впрочем, не отменяет того факта, что это некрасиво.
Круто, конечно. Утром уже пользовался. Но делать это по подписке, конечно, ахуй. Не захотел продлевать и остался без навигатора (альтернативы есть, но для наших дорог яндех топ).
До сегодняшнего дня как-то всё ездили же. Если вопрос стоял между вообще не иметь навигатор в AA/CP или иметь его и платить копеечку, то я не понимаю в чём тут вообще вопрос.
Народ , как включить Яндекс на Карплей в итоге ? Подписку подключил , машину завёл - но на экране не появился Яндекс , все тот же вейз, гугл меп и тд. Помогите немощному )))
Грамотный шар
Дождись обновления программы
Точно ! Обновил через аппстор и заработало ! Как же теперь круто !)) спасибо