Технологии
Яна Ломакина

«Яндекс» добавили поддержку Apple CarPlay и Android Auto в «Яндекс.Карты» и «Навигатор» Статьи редакции

Интегрировать сервисы просили пользователи компании — раньше их приходилось устанавливать через взлом прошивки телефона.

29 29 комментариев
1861 просмотров
«Яндекс.Карты», запущенные через Android Auto

«Яндекс.Карты» и «Навигатор» добавили поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Об этом TJ рассказали представители «Яндекса».

Теперь водители могут искать адреса и организации, строить оптимальные маршруты с учётом пробок, получать предупреждения про скоростные ограничения, камеры и ремонтные работы прямо на экранах своих автомобилей.

Из-за правил платформ CarPlay и Android Auto встроенные в приложения сервисы — «Заправки», «Алиса» и «Музыка» — доступны не будут. Но разработчики добавили кнопку «Продолжить в телефоне»: по клику на неё водитель может переключиться с экрана автомобиля на телефон и, например, бесконтактно оплатить заправку. После этого можно снова переключиться на бортовой компьютер и продолжать ехать по ранее построенному маршруту.

Функции доступны только с подпиской «Яндекс.Плюс». Если оформить её в приложении «Яндекс.Карт» и «Навигатора», три месяца будут бесплатными.

«Навигатор» на экране автомобиля 

CarPlay — система от Apple, позволяющая по проводу показывать адаптированный интерфейс приложений из iOS на экране бортового компьютера. В обновлении iOS 12 компания добавила поддержку сторонних приложений, в том числе автомобильных навигаторов. Одной из первых своё навигационное приложение адаптировала Google.

Похожая система есть и у «Яндекса» — «Яндекс.Авто». С её помощью можно запустить в автомобиле «Навигатор», «Музыку», голосового помощника «Алису» и другие сервисы. Эта система стоит в большинстве машин каршеринга «Яндекс.Драйв».

#технологии #транспорт #яндекс #новости

29 29 комментариев
8
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29 комментариев
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Petr

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Нахера делать это по платной подписке?

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Pavel Melikhov

Petr
0

Apple запрещает использовать рекламу на AppleCare в карта, а отбивать это Яндекс как то надо, это вообще единственная причина по которой Яндекс карт так долго не было там. Они же об этом постоянно говорили.

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Petr

Pavel
8

Им что, не на чем зарабатывать больше? Главное это пользователь, цена акций на бирже. Согласен с комментатором про незрелость компании

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Pavel Melikhov

Petr
5

Бля это бизнес, пользователь идёт нахуй если не платит. Че за детский сад. Я вот например бесплатно не работаю, а ты ?

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Michel Gorškov

Pavel
1

Но тот же Google и бесплатно добавил свою навигацию в сервис конкурента, и не имеет подобную агрессивную рекламу в картах…

Что они, что Яндекс активно зарабатывают на своих рекламных сетях в других местах, но кое-кому всё мало. 

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Принудительный

Michel
0

Полагаю яндекс знает, что такая схема сработает в России, поэтому так много агрессивного маркетинга и рекламы, сука мимикрирующей блять по ебучее письмо, которая еще не сразу грузится, что бы когда ты хотел ткнуть в первое непрочтённое письмо, попал в подзагрузившуюся рекламу)))0)

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Pavel Melikhov

Petr
2

Тем более что подписка там Я+ что и была, а не дополнительная.

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Егор Васильев

Petr
2

Сейчас бы акциям рости из-за того что компания занимается тем, что не приносит доход.

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Alexander Nosov

9

Подписан на Плюс, но считаю такой шаг это демонстрация того, что Яндекс незрелая компания на мировой арене. 

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AZP

4

Об этом TJ рассказали представители «Яндекса».

Не забыв передать конверт с американскими президентами

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Антон Лисин

AZP
4

Tj любят денежки 

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Дмитрий Чернов

1

CarPlay — система от Apple, позволяющая по проводу показывать адаптированный интерфейс приложений из iOS на экране бортового компьютера

Во-первых, не по проводу, а по блютузу в том числе
Во-вторых, не на бортовом компьютере, а на головном (медиа) устройстве. Бортовой компьютер находится на приборной панели, если что. А планшет между водителем и пассажиром называется HU (Headunit)

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Maxim Naumov

Дмитрий
1

Не по блютузу, а по вайфаю, иди в википедию еще раз сходи

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Дмитрий Чернов

Maxim
1

У меня в машине нет WiFi, CarPlay работает через блютуз.

Кстати прежде чем тыкать википедией, сами бы сначала туда сходили

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Дмитрий Горбенко

Дмитрий
0

по идее, через bluetooth он всего лишь коннектится, скорости не хватит только через него работать для отображения карт, проигрывания музыки и т.д.

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Дмитрий Чернов

Дмитрий
0

А вы думаете в машинах стоят мощные WiFi модули которые поддерживают скорость до 100 мегабит?

В том и прикол, что нет. В среднем 24 мегабита, такую же скорость поддерживает блютуз уже с версии 3.0.

На самом деле этой скорости вполне хватает даже для миракаста (Screen Mirror)

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Valery

Дмитрий
0

Как-то очень странно выделять одно слово из всего предложения. Про bluetooth там написано в контексте установления Wi-Fi соединения.

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Kir

0

Подозреваю, что требование подписки связано с тем, что они не могут демонстрировать рекламу в навигаторе на экране авто. А денежку как-то отбивать нужно.

Впрочем, не отменяет того факта, что это некрасиво.

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Spid3r

0

Круто, конечно. Утром уже пользовался. Но делать это по подписке, конечно, ахуй. Не захотел продлевать и остался без навигатора (альтернативы есть, но для наших дорог яндех топ).

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Gedevan

Spid3r
2

Ну хз, когда выяснилось что ЯКарты не поддерживают CarPlay, я совершенно спокойно пересел на Гуглокарты и сильного дискомфорта не испытал. 

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Spid3r

Gedevan
0

Пробовал, но как-то там все не православно 😄 Неудобно после яндекса. Приходилось 2гисом пользоваться.

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Егор Васильев

Spid3r
1

До сегодняшнего дня как-то всё ездили же. Если вопрос стоял между вообще не иметь навигатор в AA/CP или иметь его и платить копеечку, то я не понимаю в чём тут вообще вопрос.

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Саша Александров

0

Пойду куплю себе машину, теперь есть для чего.

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Denis Belokon

0

Народ , как включить Яндекс на Карплей в итоге ? Подписку подключил , машину завёл - но на экране не появился Яндекс , все тот же вейз, гугл меп и тд. Помогите немощному )))

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Грамотный шар

Denis
0

Дождись обновления программы

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Denis Belokon

Грамотный
0

Карплей или навигатор в айфоне ?

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Denis Belokon

Грамотный
0

Точно ! Обновил через аппстор и заработало ! Как же теперь круто !)) спасибо

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ТехноДевайс

0

Наконец-то

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Gedevan

–1

Сообщение удалено

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