Facebook создал систему «обратного прохода» для VR-шлемов — она отображает глаза пользователя на внешних экранах Статьи редакции
Система позволит сохранить зрительный контакт с окружающими и сделать VR-шлемы более комфортными для них.
Специалисты Facebook Reality Labs предложили усовершенствовать шлемы виртуальной реальности Oculus Quest системой «обратного прохода» — она должна ясно дать понять окружающим, что пользователь VR-шлема смотрит на них, а не на виртуальный мир. Исследователи представили изобретение для конференции SIGGRAPH 2021.
Шлемы виртуальной реальности Oculus Quest имеют функцию сквозного просмотра — она передаёт пользователю картинку реального окружения вместо виртуального изображения. Но люди рядом с пользователем не могут знать, когда он включает сквозной просмотр. И когда пользователь начинает разговаривать с окружающими в этом режиме, они не сразу понимают, что происходит, и не могут установить зрительный контакт при разговоре — это вызывает дискомфорт.
По мнению исследователей из Facebook Reality Labs, эти проблемы можно решить наружными экранами, которые отображают глаза пользователя поверх шлема. Экраны не передают реальное изображение лица пользователя, они показывают заранее созданную трёхмерную модель. Причём система «обратного прохода» создаёт эффект глубины изображения, чтобы глаза пользователя выглядели естественно с любых ракурсов.
Качество работы системы зависит от точности созданной трёхмерной модели лица пользователя. Ещё одно слабое место изобретения — низкое разрешение внешних экранов, но исследователи надеются, что со временем его получится преодолеть.
Цукерберг сказал — во 👍
Раз уж это внешние экраны и туда можно поместить любые глаза, то почему бы не сделать огромные анимешные глаза или вообще на выбор самые разные
Счастливый меч
Очень удивлюсь, если не будет такой возможности )
наши с ним разработки уже работают. Facebook среди отстающих