Технологии
Никита Логинов

Facebook создал систему «обратного прохода» для VR-шлемов — она отображает глаза пользователя на внешних экранах Статьи редакции

Система позволит сохранить зрительный контакт с окружающими и сделать VR-шлемы более комфортными для них.

17 17 комментариев
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Прототип системы «обратного прохода» для VR-шлемов Фото Facebook Reality Labs

Специалисты Facebook Reality Labs предложили усовершенствовать шлемы виртуальной реальности Oculus Quest системой «обратного прохода» — она должна ясно дать понять окружающим, что пользователь VR-шлема смотрит на них, а не на виртуальный мир. Исследователи представили изобретение для конференции SIGGRAPH 2021.

Шлемы виртуальной реальности Oculus Quest имеют функцию сквозного просмотра — она передаёт пользователю картинку реального окружения вместо виртуального изображения. Но люди рядом с пользователем не могут знать, когда он включает сквозной просмотр. И когда пользователь начинает разговаривать с окружающими в этом режиме, они не сразу понимают, что происходит, и не могут установить зрительный контакт при разговоре — это вызывает дискомфорт.

VR-шлем без системы «обратного прохода» и с нею — без имитации глубины изображения и с имитацией Видео Facebook Reality Labs

По мнению исследователей из Facebook Reality Labs, эти проблемы можно решить наружными экранами, которые отображают глаза пользователя поверх шлема. Экраны не передают реальное изображение лица пользователя, они показывают заранее созданную трёхмерную модель. Причём система «обратного прохода» создаёт эффект глубины изображения, чтобы глаза пользователя выглядели естественно с любых ракурсов.

Работа системы «обратного прохода» на неиспользуемом VR-шлеме Видео Facebook Reality Labs

Качество работы системы зависит от точности созданной трёхмерной модели лица пользователя. Ещё одно слабое место изобретения — низкое разрешение внешних экранов, но исследователи надеются, что со временем его получится преодолеть.

#новости #facebook #vr #изобретения

17 17 комментариев
3
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Счастливый меч

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не могут установить зрительный контакт при разговоре — это вызывает дискомфорт

А эта крипота не вызывает дискомфорт, ну да

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AttentiveMilk

Счастливый
6

Цукерберг сказал — во 👍

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Счастливый меч

AttentiveMilk
2

Ностальгирует по дому )

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Никита Коваленко

12

Очки ннада?

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Т ЛькТв Я

5

Ну да, так лучше, сразу настраивает на диалог.

Ответить

Миша Копейкин

3

Раз уж это внешние экраны и туда можно поместить любые глаза, то почему бы не сделать огромные анимешные глаза или вообще на выбор самые разные

Ответить

Счастливый меч

Миша
1

Очень удивлюсь, если не будет такой возможности )

Ответить

Счастливый меч

Счастливый
2

Хотя от фейсбука не удивлюсь

Ответить

Андрей Николаевич

3
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Serge Shima

3

наконец-то тайна Кассиопеи раскрыта

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Ranae Est

3
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ouxen

2

@Zoibana тут разработали обратный проход ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

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Владимир Климов

ouxen
1

наши с ним разработки уже работают. Facebook среди отстающих 

Ответить

ouxen

Владимир
0

у вас другая ниша

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Жилищный Паша

2

на самом деле в сочетании с технологией которая на втором окулусе с обзором из дисплеев шлема окружающей обстановки , оч годная, я задумку понял

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Andy

1

электронику поместить на то место где экраны и получаются vr-очки, а не шлем

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ouxen

1
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