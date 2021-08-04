За 20 долларов в месяц специально обученные «агенты» будут принимать экстренные вызовы и передавать информацию полиции.

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3 августа создатели приложения объявили о полноценном запуске подписки Citizen Protect, запущенной весной в бета-тест. За плату в 20 долларов ежемесячно пользователи получат доступ к аналогу службы экстренного реагирования.

Citizen Protect работает как персональный телефон доверия. Подписчики смогут вызывать «агентов защиты» через аудио- и видеозвонки или во встроенном мессенджере. «Агенты» помогут пользователям, ставшим жертвами преступления: дозвонятся полиции или выбранному контакту, предоставят данные о местоположении абонента и расскажут, как вести себя в экстренной ситуации.

Рекламный ролик сервиса

Сотрудники Citizen также смогут опубликовать информацию о происшествии в приложении, чтобы предупредить других пользователей. Это поможет, к примеру, быстрее сообщить о пропаже человека или призвать местных жителей на помощь. В компании отметили, что публично раскрывать данные будут только с согласия клиентов.

В версии для iOS подписчики могут активировать «режим защиты», в котором Citizen будет отслеживать «сигналы опасности». После громкого крика приложение предложит позвонить «агенту» и автоматически совершит звонок, если не получит ответа от пользователя. Есть также функция вызова помощи при встряхивании смартфона.

По словам представителей приложения, подписка будет полезна для ситуаций, на которые иногда отказываются реагировать службы спасения: например, бытовые ссоры, преследование или превышение полномочий полицейскими.

Protect — переход от односторонней системы информирования к двухсторонней, при которой пользователи смогут запрашивать помощь у нас. Эндрю Фрейм генеральный директор Citizen

В будущем Citizen планирует отправлять на вызовы сотрудников собственной службы безопасности — весной на улицах некоторых городов уже протестировали патрульные автомобили, арендованные у частных охранных организаций.

brandon wenerd @brandonwenerd



Spotted by ⁦ Few things make you feel like you live in a bleak dystopian reality like a Citizen App patrol car that looks like a cop car.Spotted by ⁦ @magggggiiieeeee ⁩ on the 10. https://t.co/B7ppqymXSd Мало что заставит почувствовать себя в мрачной антиутопии как патрульный автомобиль Citizen, похожий на полицейскую машину

Некоторые ещё во время бета-теста засомневались в квалификации сотрудников Citizen — якобы требования в вакансиях были минимальны. В ответ представители сервиса описали своих «агентов» как «высококвалифицированных экспертов по безопасности», многие из которых работали в спасательных службах или в сфере социальной помощи.

Каждый сотрудник также прошёл четырёхнедельный курс, включающий тесты на объективность и психическую устойчивость. Представители Citizen рассказали журналистам, что команда «агентов» без проблем справилась с обслуживанием ста тысяч человек, принимавших участие в бета-тесте. Раскрывать количество нанятых сотрудников и объём обращений подписчиков сервис отказался.