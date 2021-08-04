Жители США теперь могут купить подписку в Citizen за 20 долларов, чтобы обученные «агенты» звонили в полицию вместо них Статьи редакции
Приложение для мониторинга преступлений тестировало собственный аналог экстренной службы с весны, а теперь запустило подписку официально.
3 августа создатели приложения объявили о полноценном запуске подписки Citizen Protect, запущенной весной в бета-тест. За плату в 20 долларов ежемесячно пользователи получат доступ к аналогу службы экстренного реагирования.
Citizen Protect работает как персональный телефон доверия. Подписчики смогут вызывать «агентов защиты» через аудио- и видеозвонки или во встроенном мессенджере. «Агенты» помогут пользователям, ставшим жертвами преступления: дозвонятся полиции или выбранному контакту, предоставят данные о местоположении абонента и расскажут, как вести себя в экстренной ситуации.
Сотрудники Citizen также смогут опубликовать информацию о происшествии в приложении, чтобы предупредить других пользователей. Это поможет, к примеру, быстрее сообщить о пропаже человека или призвать местных жителей на помощь. В компании отметили, что публично раскрывать данные будут только с согласия клиентов.
В версии для iOS подписчики могут активировать «режим защиты», в котором Citizen будет отслеживать «сигналы опасности». После громкого крика приложение предложит позвонить «агенту» и автоматически совершит звонок, если не получит ответа от пользователя. Есть также функция вызова помощи при встряхивании смартфона.
По словам представителей приложения, подписка будет полезна для ситуаций, на которые иногда отказываются реагировать службы спасения: например, бытовые ссоры, преследование или превышение полномочий полицейскими.
В будущем Citizen планирует отправлять на вызовы сотрудников собственной службы безопасности — весной на улицах некоторых городов уже протестировали патрульные автомобили, арендованные у частных охранных организаций.
Некоторые ещё во время бета-теста засомневались в квалификации сотрудников Citizen — якобы требования в вакансиях были минимальны. В ответ представители сервиса описали своих «агентов» как «высококвалифицированных экспертов по безопасности», многие из которых работали в спасательных службах или в сфере социальной помощи.
Каждый сотрудник также прошёл четырёхнедельный курс, включающий тесты на объективность и психическую устойчивость. Представители Citizen рассказали журналистам, что команда «агентов» без проблем справилась с обслуживанием ста тысяч человек, принимавших участие в бета-тесте. Раскрывать количество нанятых сотрудников и объём обращений подписчиков сервис отказался.
Citizen запустился в 2017 году в Нью-Йорке как социальная сеть для информирования о преступлениях. Сейчас сервис работает примерно в 60 американских городах. Хотя создатели сообщали об успешных спасательных операциях, приложение критиковали за призывы к самосуду. Так, в мае через сервис объявили награду за поимку подозреваемого в поджоге лесов, ошибочно обвинив не того человека.
Как всегда все закончится тем, что в России подорожает бензин
Ряженые и у нас есть. Казаки называются.
А зачем решать проблему с полицией? Давайте ещё одну службу сделаем. И будем платить. Помимо налогов на полицию. Будем ещё платить агентам этим. Бред.
Давайте ещё государство в государстве придумаем. А чё. Мало нам одного государства. Одной валюты. Одной Конституции. Будем ещё создавать наемную полицию. Хотя государственная такая же наемная.
Айтишники бедные уже не знают как изголиться, лишь бы свой сраный код кому-то впарить. Основанный на Убере и картах Гугл. Вот куда бы ещё сунуть это? О! Давайте сделаем платную частную полицию!
Так же как с такси... Типа жили были ленивые полицейские. Но пришел Яндекс.Полицейский. Теперь будет закон и порядок. Демпингуют, вкладывают в агентов. Потом будет повышение повышение повышение повышение цены подписки. Рейтинг агентов. Будут доп. услуги "набить ебало" обидчику, услуги детектива и так далее.
Частная охрана "эконом", "комфорт" и "бизнес".
А зачем решать проблему с полицией? Давайте ещё одну службу сделаем. И будем платить.
Так можешь не платить. Те, кто решили платить, видимо уже не верят в решение проблем государственной полиции
Они дважды платят. С их налогов уходят на обычную полицию деньги. Они сумасшедшие? Дважды платить за одну и ту же работу. Поиск преступников.
Если государственная полиция не выполняет свою работу по обеспечению безопасности граждан, то тут два варианта:
1) Не платить полиции (см. defund the police), но он пока чёт не очень выходит
2) Создать альтернативную службу
Не работает твой if else в реальной жизни. Ты знал о том, что жизнь не устроена по логике твоей компьютерной?
В курсе, что жизнь не бит и не байт? Она не работает по true и false. Никак. Вот такая полиция. Вот так работает государство. Хоть тысячу Касталий построй, все будет так. Знаешь об этом?
Касталия - это такой город вымышленный в книге Германа Гессе "Игра в бисер". Там зетеяли сделать все идеально. Логично. Умно. Разумно. Математически. Музыкально.
Рухнула Касталия. Развалилась!
Жизнь. Вселенная. Все они устроены на несовершенстве. Прими и смирись. Это можно только ограничить. Невозможно искоренить. Ограничить. Ограничить.
Вот такая полиция. Вот так работает государство. Хоть тысячу Касталий построй, все будет так.
Ровно по этой логике и возникла идея приложения – люди заебались о того, что десятилетия уже идут разговоры о реформе полиции, постоянно бунты после очередного убийства полицейским или другого скандала, обещания все реформировать, а воз и ныне там
Платить за то, что если вдруг на меня нападут, мне будет кому позвонить…. Заманчиво (нет).
Ты не можешь устранить государство. Тебе придется две суммы платить
Люди это реально тупое говно. Они готовы покупать айфоны за 110.000 в кредит. А ты мне говоришь, знают они что-то или не знают. Ясен хрен нет
Остаётся всегда только один. Война интересов неизбежна. Хочешь войну между этими структурами?
Как ФБР и полиция. ЦРУ и ФБР. И так далее. Это не шутки
Остаётся всегда только один. Война интересов неизбежна. Хочешь войну между этими структурами?
Это твои домыслы.
Пепси не воюет с колой.
Существующие частные предприятия не воюют между собой или полицией.
Экономическая выгода от рыночной конкуренции больше чем от агрессии. По тому что риски меньше в хуилиард раз.
Если выстрелит — потом это будет Uber для полиции. А потом, глядишь, и полиция зачахнет.
ЗЫ: про суть человеков ниже ты смешной порожняк гонишь, тема в последние годы разжёвана донельзя — уровень жизни человечества всё выше и выше, включая безопасность. Это никак не согласуется с твоей фаталистичной идеей про человеков, которых не изменить. Кстати, идею эту ты пописываешь как раз благодаря прогрессу, которому ты противостоишь — жопа в тепле, можно и потрепаться. А слушали бы инноваторы такие вот, как у тебя, «зачем?» — глядишь, и не было бы у тебя возможности в камментах на сайте размышлять о ненужности инноваций.
Я бы выбрал частную полицию, особенно если их будет несколько и они действительно будут дорожить клиентской базой и репутацией бренда.
Тот факт, что с налогов "уже заплачено" за государственную службу - эффективнее её не делает. Несколько раз взаимодействовал с ними и всегда такой себе опыт. Тем более у любого служащего давно иммунитет на фразу "я плачу вам налоги".
Миллионы людей выбирают частные клиники, хотя налогами уже заплатили за государственные.
upd блять не под тот коммент, сорян.
Попробуй устрани государство. Попытайся. Я посмотрю. У тебя нет выбора в этом. Из корпорации получится такое же государство.
Это как в южном парке про Walmart серия. Смотрел? Посмотри
Зачем мне устранять государство? Я просто пойду в частную клинику или вызову частную охрану. В чем тут вообще может быть проблема?
То, что с твоих доходов государство будет платить государственной клинике и государственной охране. Государство надо улучшать, а не множить структуры.
Ты не сможешь не платить налоги, пока не стал сверхбогатым.
Пусть гос-во платит клинике и мусарам, тут ничего в моменте не поделаешь. Тем не менее многим нужна безопасность или лечение "здесь и сейчас", за это люди готовы заплатить дополнительно.
Тот факт, что с налогов "уже заплачено" за государственную службу - эффективнее её не делает. Несколько раз взаимодействовал с ними и всегда такой себе опыт. Тем более у любого служащего давно иммунитет на фразу "я плачу вам налоги".
Помню запись, где во время протестов в Беларуси один из силовиков в оцеплении ехидно так выпрашивал у деда (ветерана, по-моему), кто ему платит пенсию. Ну то есть этот человек искренне по-видимому считал, что раз пенсии деду как и зарплаты силовикам формально выплачивает государство (в лице Луки), то оно и является кормильцем, и потому подло кусать руку, которая тебя кормит.
О том, что государство только перераспределяет средства, а платит зарплату бюджетникам по факту народ, который собственно и вышел на улицы - об этом силовик как-то не задумывался.
И что с этим делать и как побороть это мышление непонятно. У врачей или преподавателей ещё есть частники, которым можно платить напрямую, и стало быть отношение будет другим. Тогда как частную полицию представить сложно.
У нас пока тока чвк Вагнер, которая их там нет, да частная тюрьма с крематорием. А вот частные пенты бы не помешали, ибо государственные скорее похожи на бандитов
Какое необычное и интересное приложение, и монетизация продуманная.
Убийца Clubhouse и Nimses.
Поздравляю. В ситизен придумали функционал хорошо работающей муниципальной полиции
А не с этой же приложухой была неприятная история, когда ее функционал абузили ради желания поднасрать неприятной тебе личности? Забавно наблюдать, как фантазии разрабов из Ubisoft становятся реальностью. Ждем когда ctOS станет реальностью.
Предлагаю россиянам устанавливать приложения ДоносОк для отправки в РКН жалоб на запрещённый контент - фоткаешь камерой и жалоба автоматом отправляется куда надо.