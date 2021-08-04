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Технологии
Максим Друковский

Жители США теперь могут купить подписку в Citizen за 20 долларов, чтобы обученные «агенты» звонили в полицию вместо них Статьи редакции

Приложение для мониторинга преступлений тестировало собственный аналог экстренной службы с весны, а теперь запустило подписку официально.

47 47 комментариев
2400 просмотров

3 августа создатели приложения объявили о полноценном запуске подписки Citizen Protect, запущенной весной в бета-тест. За плату в 20 долларов ежемесячно пользователи получат доступ к аналогу службы экстренного реагирования.

Citizen Protect работает как персональный телефон доверия. Подписчики смогут вызывать «агентов защиты» через аудио- и видеозвонки или во встроенном мессенджере. «Агенты» помогут пользователям, ставшим жертвами преступления: дозвонятся полиции или выбранному контакту, предоставят данные о местоположении абонента и расскажут, как вести себя в экстренной ситуации.

Рекламный ролик сервиса

Сотрудники Citizen также смогут опубликовать информацию о происшествии в приложении, чтобы предупредить других пользователей. Это поможет, к примеру, быстрее сообщить о пропаже человека или призвать местных жителей на помощь. В компании отметили, что публично раскрывать данные будут только с согласия клиентов.

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В версии для iOS подписчики могут активировать «режим защиты», в котором Citizen будет отслеживать «сигналы опасности». После громкого крика приложение предложит позвонить «агенту» и автоматически совершит звонок, если не получит ответа от пользователя. Есть также функция вызова помощи при встряхивании смартфона.

По словам представителей приложения, подписка будет полезна для ситуаций, на которые иногда отказываются реагировать службы спасения: например, бытовые ссоры, преследование или превышение полномочий полицейскими.

Protect — переход от односторонней системы информирования к двухсторонней, при которой пользователи смогут запрашивать помощь у нас.

Эндрю Фрейм
генеральный директор Citizen

В будущем Citizen планирует отправлять на вызовы сотрудников собственной службы безопасности — весной на улицах некоторых городов уже протестировали патрульные автомобили, арендованные у частных охранных организаций.

brandon wenerd @brandonwenerd
Few things make you feel like you live in a bleak dystopian reality like a Citizen App patrol car that looks like a cop car.

Spotted by ⁦@magggggiiieeeee⁩ on the 10. https://t.co/B7ppqymXSd
Мало что заставит почувствовать себя в мрачной антиутопии как патрульный автомобиль Citizen, похожий на полицейскую машину

Некоторые ещё во время бета-теста засомневались в квалификации сотрудников Citizen — якобы требования в вакансиях были минимальны. В ответ представители сервиса описали своих «агентов» как «высококвалифицированных экспертов по безопасности», многие из которых работали в спасательных службах или в сфере социальной помощи.

Каждый сотрудник также прошёл четырёхнедельный курс, включающий тесты на объективность и психическую устойчивость. Представители Citizen рассказали журналистам, что команда «агентов» без проблем справилась с обслуживанием ста тысяч человек, принимавших участие в бета-тесте. Раскрывать количество нанятых сотрудников и объём обращений подписчиков сервис отказался.

Citizen запустился в 2017 году в Нью-Йорке как социальная сеть для информирования о преступлениях. Сейчас сервис работает примерно в 60 американских городах. Хотя создатели сообщали об успешных спасательных операциях, приложение критиковали за призывы к самосуду. Так, в мае через сервис объявили награду за поимку подозреваемого в поджоге лесов, ошибочно обвинив не того человека.

От уведомлений до охоты за головами: как…
Сначала приложение рассылало предупреждения, а теперь мобилизует сотни тысяч человек на поимку…
tjournal.ru

#сервисы #безопасность #сша #новости

47 47 комментариев
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47 комментариев
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Небольшой кран

5

Прикольно и интересно, во что это выльется.

Ответить

Слава Инженеров

Небольшой
19

Как всегда все закончится тем, что в России подорожает бензин

Ответить

Небольшой кран

Слава
0

а потом водка и коммуналка

Ответить

Вася Пражкин

Слава
0

Подорожание бензина не может закончится в России

Ответить

Nikolay Vasiliev

7

Это уже было в саус парке

Ответить

Ann Partovi

1

Ряженые и у нас есть. Казаки называются. 

Ответить

Ann Partovi

Ann
6

А зачем решать проблему с полицией? Давайте ещё одну службу сделаем. И будем платить. Помимо налогов на полицию. Будем ещё платить агентам этим. Бред. 

Давайте ещё государство в государстве придумаем. А чё. Мало нам одного государства. Одной валюты. Одной Конституции. Будем ещё создавать наемную полицию. Хотя государственная такая же наемная.

Айтишники бедные уже не знают как изголиться, лишь бы свой сраный код кому-то впарить. Основанный на Убере и картах Гугл. Вот куда бы ещё сунуть это? О! Давайте сделаем платную частную полицию!

Так же как с такси... Типа жили были ленивые полицейские. Но пришел Яндекс.Полицейский. Теперь будет закон и порядок. Демпингуют, вкладывают в агентов. Потом будет повышение повышение повышение повышение цены подписки. Рейтинг агентов. Будут доп. услуги "набить ебало" обидчику, услуги детектива и так далее. 

Частная охрана "эконом", "комфорт" и "бизнес".

Ответить

Grigory Kopiev

Ann
3

А зачем решать проблему с полицией? Давайте ещё одну службу сделаем. И будем платить.

Так можешь не платить. Те, кто решили платить, видимо уже не верят в решение проблем государственной полиции

Ответить

Ann Partovi

Grigory
0

Они дважды платят. С их налогов уходят на обычную полицию деньги. Они сумасшедшие? Дважды платить за одну и ту же работу. Поиск преступников. 

Ответить

Grigory Kopiev

Ann
5

Если государственная полиция не выполняет свою работу по обеспечению безопасности граждан, то тут два варианта:
1) Не платить полиции (см. defund the police), но он пока чёт не очень выходит
2) Создать альтернативную службу

Ответить

Ann Partovi

Grigory
–1

Не работает твой if else в реальной жизни. Ты знал о том, что жизнь не устроена по логике твоей компьютерной? 

В курсе, что жизнь не бит и не байт? Она не работает по true и false. Никак. Вот такая полиция. Вот так работает государство. Хоть тысячу Касталий построй, все будет так. Знаешь об этом? 

Касталия - это такой город вымышленный в книге Германа Гессе "Игра в бисер". Там зетеяли сделать все идеально. Логично. Умно. Разумно. Математически. Музыкально.

Рухнула Касталия. Развалилась!

Жизнь. Вселенная. Все они устроены на несовершенстве. Прими и смирись.  Это можно только ограничить. Невозможно искоренить. Ограничить. Ограничить. 

Ответить

Grigory Kopiev

Ann
1

Вот такая полиция. Вот так работает государство. Хоть тысячу Касталий построй, все будет так.

Ровно по этой логике и возникла идея приложения – люди заебались о того, что десятилетия уже идут разговоры о реформе полиции, постоянно бунты после очередного убийства полицейским или другого скандала, обещания все реформировать, а воз и ныне там

Ответить

Ann

Grigory
0

Так будет всегда, пока мы люди. Пока не изменим головной мозг. Мы так работаем. Очнись

Ответить

Алина Дегтярёва

Ann
0

Платить за то, что если вдруг на меня нападут, мне будет кому позвонить…. Заманчиво (нет). 

Ответить

Ann Partovi

Алина
0

Че?

Ответить

Валенок

Ann
1

В отличии от полиции - эта услуга используется и оплачивается добровольно.

Ответить

Ann Partovi

Валенок
0

Ты не можешь устранить государство. Тебе придется две суммы платить

Ответить

Валенок

Ann
0

Ты не можешь устранить государство. Тебе придется две суммы платить

И что? Ты думаешь пользователи не знают об этом?

Ответить

Ann Partovi

Валенок
–2

Люди это реально тупое говно. Они готовы покупать айфоны за 110.000 в кредит. А ты мне говоришь, знают они что-то или не знают. Ясен хрен нет

Ответить

Grigory Kopiev

Ann
3

Люди это реально тупое говно

А ты тупое говно или рептилоид?

Ответить

Валенок

Ann
0

мм.. окай
В США кстати люди сами платят за себя налоги, а не скрытно идет плата через работадателя.

Ответить

Ann Partovi

Валенок
0

Остаётся всегда только один. Война интересов неизбежна. Хочешь войну между этими структурами?

Как ФБР и полиция. ЦРУ и ФБР. И так далее. Это не шутки

Ответить

Валенок

Ann
0

Остаётся всегда только один. Война интересов неизбежна. Хочешь войну между этими структурами?

Это твои домыслы.
Пепси не воюет с колой.
Существующие частные предприятия не воюют между собой или полицией.
Экономическая выгода от рыночной конкуренции больше чем от агрессии. По тому что риски меньше в хуилиард раз.

Ответить

Ann

Валенок
–1

Пепси
 Не воюет
 С колой

Ещё раз перечитай, да?

Твоя глупость запечатлена. Чтоб не отредактировал 

Ответить

Валенок

Ann
2

Ну если ты считаешь конкуренцию и войну одним и тем же, то всё понятно.
По твоей логике нужно тогда запретить все частные компании, потому что между ними война идет не иначе.

Ответить

Sam Lowry

Ann
0

Если выстрелит — потом это будет Uber для полиции. А потом, глядишь, и полиция зачахнет.

ЗЫ: про суть человеков ниже ты смешной порожняк гонишь, тема в последние годы разжёвана донельзя — уровень жизни человечества всё выше и выше, включая безопасность. Это никак не согласуется с твоей фаталистичной идеей про человеков, которых не изменить. Кстати, идею эту ты пописываешь как раз благодаря прогрессу, которому ты противостоишь — жопа в тепле, можно и потрепаться. А слушали бы инноваторы такие вот, как у тебя, «зачем?» — глядишь, и не было бы у тебя возможности в камментах на сайте размышлять о ненужности инноваций.

Ответить

Будущий ГОСТ

Ann
5

Я бы выбрал частную полицию, особенно если их будет несколько и они действительно будут дорожить клиентской базой и репутацией бренда.

Тот факт, что с налогов "уже заплачено" за государственную службу - эффективнее её не делает. Несколько раз взаимодействовал с ними и всегда такой себе опыт. Тем более у любого служащего давно иммунитет на фразу "я плачу вам налоги".

Миллионы людей выбирают частные клиники, хотя налогами уже заплатили за государственные.

upd блять не под тот коммент, сорян.

Ответить

Ann Partovi

Будущий
0

Попробуй устрани государство. Попытайся. Я посмотрю. У тебя нет выбора в этом. Из корпорации получится такое же государство. 

Это как в южном парке про Walmart серия. Смотрел? Посмотри

Ответить

Будущий ГОСТ

Ann
2

Зачем мне устранять государство? Я просто пойду в частную клинику или вызову частную охрану. В чем тут вообще может быть проблема?

Ответить

Ann Partovi

Будущий
0

То, что с твоих доходов государство будет платить государственной клинике и государственной охране. Государство надо улучшать, а не множить структуры.

Ты не сможешь не платить налоги, пока не стал сверхбогатым. 

Ответить

Pavel Pavel

Ann
0

Пусть гос-во платит клинике и мусарам, тут ничего в моменте не поделаешь. Тем не менее многим нужна безопасность или лечение "здесь и сейчас", за это люди готовы заплатить дополнительно.

Ответить

Феминизм

Ann
0

надо

Кому?

Пока я улучшу бюджетное здравоохранение, я уже сдохну, хотя мог бы просто обратиться в частную клинику.

Ответить

Романелло Кивогенс

Будущий
0

Тот факт, что с налогов "уже заплачено" за государственную службу - эффективнее её не делает. Несколько раз взаимодействовал с ними и всегда такой себе опыт. Тем более у любого служащего давно иммунитет на фразу "я плачу вам налоги".

Помню запись, где во время протестов в Беларуси один из силовиков в оцеплении ехидно так выпрашивал у деда (ветерана, по-моему), кто ему платит пенсию. Ну то есть этот человек искренне по-видимому считал, что раз пенсии деду как и зарплаты силовикам формально выплачивает государство (в лице Луки), то оно и является кормильцем, и потому подло кусать руку, которая тебя кормит. 

О том, что государство только перераспределяет средства, а платит зарплату бюджетникам по факту народ, который собственно и вышел на улицы - об этом силовик как-то не задумывался.

И что с этим делать и как побороть это мышление непонятно. У врачей или преподавателей ещё есть частники, которым можно платить напрямую, и стало быть отношение будет другим. Тогда как частную полицию представить сложно. 

Ответить

Законный пёс_анон

3

Это анкап или ещё нет?

Ответить

Bulat Akhmetshin

Законный
0

Так будет работать полиция при анкапе

Ответить

Алексей Егоров

2

Ура, киберпанк близок!

Ответить

Robutt

1

У нас пока тока чвк Вагнер, которая их там нет, да частная тюрьма с крематорием. А вот частные пенты бы не помешали, ибо государственные скорее похожи на бандитов 

Ответить

Феминизм здорового человека

Robutt
1

Дык у них тоже чвк есть в размере нескольких штук

Ответить

Исходный файл

Robutt
0

Пускай чвк легализируют

Ответить

Wojciech Soska

1

Какое необычное и интересное приложение, и монетизация продуманная.
Убийца Clubhouse и Nimses.

Ответить

Dmitry Novikov

1

Поздравляю. В ситизен придумали функционал хорошо работающей муниципальной полиции

Ответить

God Damn

0

Тупой способ монетизации. Закрывайте

Ответить

Максим Друковский

God
1

а что, испугался звонить в полицию, отправил смску — профессионалы позвонили за тебя. и всего за 20 баксов! 

Ответить

IO

0

Ммм, частная полиция)

Ответить

Ivan Beloborodov

0
Ответить

Yufers

0

А не с этой же приложухой была неприятная история, когда ее функционал абузили ради желания поднасрать неприятной тебе личности? Забавно наблюдать, как фантазии разрабов из Ubisoft становятся реальностью. Ждем когда ctOS станет реальностью.

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Andrew Muralov

0

Предлагаю россиянам устанавливать приложения ДоносОк для отправки в РКН жалоб на запрещённый контент - фоткаешь камерой и жалоба автоматом отправляется куда надо. 

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