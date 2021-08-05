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Технологии
Яна Ломакина

«Яндекс» запустил в «Дзене» аналог TikTok — ленту с короткими видео Статьи редакции

«Дзен» запустил программу мотивации авторов роликов и выделил на вознаграждения 50 миллионов рублей.

42 42 комментария
1142 просмотров
Изображение «Яндекса»

«Яндекс» запустил бесконечную ленту коротких видео в «Яндекс.Дзене» — сервис наподобие TikTok с вертикальными роликами длиной до минуты. Об этом в компании сообщили TJ.

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Видео можно смотреть по отдельному табу «Ролики» в приложении «Яндекса» или через основную ленту рекомендаций «Дзена». Можно лайкать и комментировать контент, если хочется видеть понравившегося блогера чаще — подписаться на него прямо во время просмотра.

Пока что снимать, монтировать и редактировать видео прямо в приложении «Яндекса» нельзя, получится загрузить только уже готовый ролик. В компании обещают запустить функции камеры и видеоредактора в ближайшее время — их ещё тестируют.

Стандартной монетизации ролики на платформе не имеют, поэтому «Дзен» запустил программу поддержки блогеров и выделил на вознаграждения (в зависимости от количества просмотров) 50 миллионов рублей. По утверждению «Яндекса», в июле авторы заработали 7 миллионов рублей. Участвовать в программе поддержки могут любые блогеры платформы, для этого нужно подать заявку.

По данным «Яндекса», в июле пользователи «Дзена» ежедневно тратили на короткие видео более 10 миллионов минут, количество просмотров роликов приблизилось к 20 миллионам в день.

5 августа лента «Роликов» должна быть доступна всем пользователям приложения «Яндекса» для Andorid и почти всем — на iOS. Компания обещает, что в ближайшие дни раздел будет виден всем.

#новости #яндекс #tiktok

42 42 комментария
6
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42 комментария
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21

Моча запустила говно

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Твоего деда дед

20

Представляю, какой помоечный там будет контент, учитывая аудиторию Дзена

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Смешанный цвет

Твоего
1

Интересно, что было бы на TJ 

Ответить

Федя Прозоров

Смешанный
13

Перезаливы тиктоков

Ответить

Дмитрий

Федя
2

Так и там будет то же самое. Ориджинал контент льют на самую перспективную площадку. На остальные по остаточному принципу. 

Ответить

Андрей Охапкин

Дмитрий
1

Это правда. В качестве примера можно посмотреть YouTube shorts

Ответить

Имя Фамилия

Твоего
3

Слава Богу в тик токе интеллигенция.

Ответить

ggg123

Твоего
2

Не думаю что 60-летние будут записывать много тиктоков

Ответить

Robutt

9

ДзенТок. Могу представить, какую кринжатину тамошние баб сраки устроят

Ответить

Robutt

Robutt
0
Ответить

Британский цветок

Robutt
1

Удоли

Ответить

Британский цветок

6

Дзен? Это там где контент уровня "Ольга Бузова пукнула" и светская хроника из газеты "Московский Комсомолец" ? Да?

Ответить

Местный холод

Британский
1

Вот моя лента. Почему-то ни Бузовой, ни прочей херни там нету. А есть кино, музыка и котики. Как-то странно, да? Наверное у меня какой-то другой Дзен. Иноагентский.

Ответить

Британский цветок

Местный
10

Блин, бро, без обид, но там у тебя куча какой-то трэшатины: "драка в хоздворе", "в Курске начали косить бурьян", реклама про заработки в дзене, капучинаторы, "экпорт российского шоколада продолжает расти", "кабачки", Ура.ру ... Нет спасибо, такого дзена мне не надо 🥴 говоря о говноконтенте я как раз что-то такое имел в виду, прости за снобство.

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Местный холод

Британс…
1

Всякие капучинаторы - обычная реклама, без неё никуда не денешься. Какая-то «драка на хоздвре»? Не знаю, не заметил. Время от времени подмешивают всякое, в надежде что поведёшься, чтобы расширить индекс, я даже и не замечаю этой фигни, просто пропускаю.

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Местный холод

Местный
0

Э… А кабачки — оказались историей про котиков. Что тут трэшового?

Ответить

Котик Ботик

Местный
0
Ответить

Андрей Охапкин

Местный
1

Я туда тоже иногда ради котиков заходил. Для любителей животных  там много контента

Ответить

Котик Ботик

Андрей
1
Ответить

Андрей Охапкин

Котик
0

Котик

Ответить

Котик Ботик

Андрей
1
Ответить

Андрей Охапкин

Котик
0

Единственный нормальный бот

Ответить

Местный холод

Андрей
0

Вся суть в том, что ты сам формируешь свою ленту. У тебя бузова и всякий треш? Кто сам себе злобный буратино?
Но алгоритм конечно не идеальный. Были вот темы про электронику и аппаратуру, пропали. Теперь нужно ленту надрачивать чтобы появилось.

Ответить

Котик Ботик

Местный
0
Ответить

Федя Прозоров

Британский
4

Если ты настроишь свою ленту так, то да

Ответить

Британский цветок

Федя
3

А как там ещё можно настроить? Там есть другой контент? 

Ответить

ggg123

Британс…
6

В теории есть, на практике - зачем тебе, все равно что искать правду в газете СПИДинфо, наверняка какая-то и в ней была.

Ответить

Британский

ggg123
0

Ну я просто особо им не пользовался,  поэтому могу не  знать всех его положительных сторон, мало ли.

Ответить

ggg123

Британс…
2

У меня старики постоянно в нем сидят. Ну, положительная сторона есть, там по крайней мере есть много критики власти, хоть и ебанутой в духе "путин ставленник мирового правительства", думаю это что энивей лучше чем просмотр федеральных телеканалов.

Ответить

Федя Прозоров

Британс…
3

Есть, только он нахуй не нужен и алгоритмы его неохотно пропускают в ленты

Ответить

шляпик

5

Начался карго культ, как это было с историями. В итоге реально приживётся в единицах приложений. Те, кто осознанно делал это ради эксперимента и признал его неудачным, удалят фунционал. Ну а большая часть оставит ещё одну никому не нужную кнопку, чтобы ты терялся в изобилии сортов говна, когда нужно что-то сделать в приложении

Ответить

Rond

шляпик
3

Жду когда в банковских приложениях помимо сториз появятся танцующие зумерши

Ответить

Федя Прозоров

Rond
0

Сотрудники банков

Ответить

Andrew Sychev

Федя
2

Техподдердки, пока ждёшь ответа в чате по несколько часов 

Ответить

Федя Прозоров

2

До этого Дзен убил сторизы

Ответить

Федя Прозоров

Федя
10

Лучше бы дзен убил себя

Ответить

Далекий крюк

Федя
1

Если дзен убьёт тиктокеров, я думаю многие вздохнут с облегчением

Ответить

Грязный пёс_анон

2

Первая в России бесконечная лента говна

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Смешанный цвет

1

Жалкие. 

Ответить

Железный магнит

2

Жду флуд от бати в ватсапе

Ответить

Егор Ниглов

1

Ура! Теперь "ПРОВЁЛ ВСЕХ! ВСЕГО ОДНА ложка этого ДЕШЕВОГО средства и..." можно будет посмотреть за минуту.

Ответить

Знакомый щит

1

"Пока что снимать, монтировать и редактировать видео прямо в приложении «Яндекса» нельзя, получится загрузить только уже готовый ролик. В компании обещают запустить функции камеры и видеоредактора в ближайшее время — их ещё тестируют."

ахахахахахахахахахахахахахахаха сукааааа

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