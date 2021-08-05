«Яндекс» запустил в «Дзене» аналог TikTok — ленту с короткими видео Статьи редакции
«Дзен» запустил программу мотивации авторов роликов и выделил на вознаграждения 50 миллионов рублей.
«Яндекс» запустил бесконечную ленту коротких видео в «Яндекс.Дзене» — сервис наподобие TikTok с вертикальными роликами длиной до минуты. Об этом в компании сообщили TJ.
Видео можно смотреть по отдельному табу «Ролики» в приложении «Яндекса» или через основную ленту рекомендаций «Дзена». Можно лайкать и комментировать контент, если хочется видеть понравившегося блогера чаще — подписаться на него прямо во время просмотра.
Пока что снимать, монтировать и редактировать видео прямо в приложении «Яндекса» нельзя, получится загрузить только уже готовый ролик. В компании обещают запустить функции камеры и видеоредактора в ближайшее время — их ещё тестируют.
Стандартной монетизации ролики на платформе не имеют, поэтому «Дзен» запустил программу поддержки блогеров и выделил на вознаграждения (в зависимости от количества просмотров) 50 миллионов рублей. По утверждению «Яндекса», в июле авторы заработали 7 миллионов рублей. Участвовать в программе поддержки могут любые блогеры платформы, для этого нужно подать заявку.
По данным «Яндекса», в июле пользователи «Дзена» ежедневно тратили на короткие видео более 10 миллионов минут, количество просмотров роликов приблизилось к 20 миллионам в день.
5 августа лента «Роликов» должна быть доступна всем пользователям приложения «Яндекса» для Andorid и почти всем — на iOS. Компания обещает, что в ближайшие дни раздел будет виден всем.
Представляю, какой помоечный там будет контент, учитывая аудиторию Дзена
Смешанный цвет
Интересно, что было бы на TJ
Перезаливы тиктоков
ДзенТок. Могу представить, какую кринжатину тамошние баб сраки устроят
Местный холод
Вот моя лента. Почему-то ни Бузовой, ни прочей херни там нету. А есть кино, музыка и котики. Как-то странно, да? Наверное у меня какой-то другой Дзен. Иноагентский.
Британский цветок
Блин, бро, без обид, но там у тебя куча какой-то трэшатины: "драка в хоздворе", "в Курске начали косить бурьян", реклама про заработки в дзене, капучинаторы, "экпорт российского шоколада продолжает расти", "кабачки", Ура.ру ... Нет спасибо, такого дзена мне не надо 🥴 говоря о говноконтенте я как раз что-то такое имел в виду, прости за снобство.
Местный холод
Всякие капучинаторы - обычная реклама, без неё никуда не денешься. Какая-то «драка на хоздвре»? Не знаю, не заметил. Время от времени подмешивают всякое, в надежде что поведёшься, чтобы расширить индекс, я даже и не замечаю этой фигни, просто пропускаю.
Местный холод
Э… А кабачки — оказались историей про котиков. Что тут трэшового?
Я туда тоже иногда ради котиков заходил. Для любителей животных там много контента
Котик
Местный холод
Вся суть в том, что ты сам формируешь свою ленту. У тебя бузова и всякий треш? Кто сам себе злобный буратино?
Но алгоритм конечно не идеальный. Были вот темы про электронику и аппаратуру, пропали. Теперь нужно ленту надрачивать чтобы появилось.
Если ты настроишь свою ленту так, то да
Британский цветок
А как там ещё можно настроить? Там есть другой контент?
Британский
Ну я просто особо им не пользовался, поэтому могу не знать всех его положительных сторон, мало ли.
Есть, только он нахуй не нужен и алгоритмы его неохотно пропускают в ленты
Начался карго культ, как это было с историями. В итоге реально приживётся в единицах приложений. Те, кто осознанно делал это ради эксперимента и признал его неудачным, удалят фунционал. Ну а большая часть оставит ещё одну никому не нужную кнопку, чтобы ты терялся в изобилии сортов говна, когда нужно что-то сделать в приложении
Сотрудники банков
До этого Дзен убил сторизы
Лучше бы дзен убил себя
Ура! Теперь "ПРОВЁЛ ВСЕХ! ВСЕГО ОДНА ложка этого ДЕШЕВОГО средства и..." можно будет посмотреть за минуту.
"Пока что снимать, монтировать и редактировать видео прямо в приложении «Яндекса» нельзя, получится загрузить только уже готовый ролик. В компании обещают запустить функции камеры и видеоредактора в ближайшее время — их ещё тестируют."
ахахахахахахахахахахахахахахаха сукааааа