Криптовалюту хотят использовать для финансирования коммунальных служб и городских проектов.

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Вид на центр Майами Фото Марка Эверетта

В Майами запустили городскую криптовалюту MiamiCoin. По задумке властей, она позволит увеличить доходы города и расширить местную экономику — 30% от всей добытой криптовалюты будет уходить в местный бюджет.

Мэр Майами Фрэнсис Суарез уже давно высказывался в поддержку криптовалюты и даже предлагал изучить выплаты зарплат в биткоинах. По его словам, с ростом популярности MiamiCoin город сможет заработать «миллионы долларов».

Теперь уже очевидно, что Майами становится новой биткоин-столицей мира. Фрэнсис Суарез мэр Майами

MiamiCoin запустили на базе сервиса CityCoin — он позволяет городским советам создавать местные криптовалюты для поддержки местных проектов, развития инфраструктуры и не только. По задумке авторов, города могут заработать на добыче криптовалюты — они будут получать до 30% с каждой добытой единицы местных криптовалют.

Цель проекта — обеспечить финансирование на городские инициативы от заинтересованных граждан или тех, кому нужны конкретные улучшения. При этом так как по закону власти не могут принимать в бюджет криптовалюту, все CityCoin автоматически переведут в доллары.

Эти деньги можно использовать для дорог, парков, облагораживания территории. Пользователи MiamiCoin инвестируют в качество будущего города. При этом по условиям контракта деньги нельзя будет потратить на что-то ещё. Майкл Сарасти директор по информационным технологиям Майами

Пользователи уже могут начать добычу MiamiCoin — они получат 70% от вознаграждения за каждый расшифрованный блок. Криптовалюту также можно купить через платформу OkCoin.

Все криптовалюты от CityCoin работают на протоколе для биткоина Stacks с открытым исходным кодом и поддержкой «умных» контрактов. Достаточно загрузить Stacks-кошелёк и приобрести STX-монеты на обменниках вроде Okcoin или Binance.

Майами стал первым городом, который начал внедрять CityCoin. В сервисе пояснили, что Майами долгое время был центром культуры и инноваций в США, а в последний год город стал центральной площадкой для криптовалютных стартапов и технологий. Помимо Майами в США на создание городской криптовалюты пока согласились только в Сан-Франциско.

В CityCoin утверждают, что возможности применения городских криптовалют «безграничны». Местные организации могут привлечь сотрудников и клиентов, предложив им особые условия, если они выступают держателями криптовалюты, её можно использовать для выплаты грантов, общественных проектов и не только.