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Технологии
Дамир Камалетдинов

Майами запустил криптовалюту MiamiCoin и стал первым городом со своими цифровыми деньгами Статьи редакции

Криптовалюту хотят использовать для финансирования коммунальных служб и городских проектов.

19 19 комментариев
1269 просмотров
Вид на центр Майами Фото Марка Эверетта

В Майами запустили городскую криптовалюту MiamiCoin. По задумке властей, она позволит увеличить доходы города и расширить местную экономику — 30% от всей добытой криптовалюты будет уходить в местный бюджет.

Мэр Майами Фрэнсис Суарез уже давно высказывался в поддержку криптовалюты и даже предлагал изучить выплаты зарплат в биткоинах. По его словам, с ростом популярности MiamiCoin город сможет заработать «миллионы долларов».

Теперь уже очевидно, что Майами становится новой биткоин-столицей мира.

Фрэнсис Суарез
мэр Майами

MiamiCoin запустили на базе сервиса CityCoin — он позволяет городским советам создавать местные криптовалюты для поддержки местных проектов, развития инфраструктуры и не только. По задумке авторов, города могут заработать на добыче криптовалюты — они будут получать до 30% с каждой добытой единицы местных криптовалют.

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Цель проекта — обеспечить финансирование на городские инициативы от заинтересованных граждан или тех, кому нужны конкретные улучшения. При этом так как по закону власти не могут принимать в бюджет криптовалюту, все CityCoin автоматически переведут в доллары.

Эти деньги можно использовать для дорог, парков, облагораживания территории. Пользователи MiamiCoin инвестируют в качество будущего города. При этом по условиям контракта деньги нельзя будет потратить на что-то ещё.

Майкл Сарасти
директор по информационным технологиям Майами

Пользователи уже могут начать добычу MiamiCoin — они получат 70% от вознаграждения за каждый расшифрованный блок. Криптовалюту также можно купить через платформу OkCoin.

Все криптовалюты от CityCoin работают на протоколе для биткоина Stacks с открытым исходным кодом и поддержкой «умных» контрактов. Достаточно загрузить Stacks-кошелёк и приобрести STX-монеты на обменниках вроде Okcoin или Binance.

Майами стал первым городом, который начал внедрять CityCoin. В сервисе пояснили, что Майами долгое время был центром культуры и инноваций в США, а в последний год город стал центральной площадкой для криптовалютных стартапов и технологий. Помимо Майами в США на создание городской криптовалюты пока согласились только в Сан-Франциско.

В CityCoin утверждают, что возможности применения городских криптовалют «безграничны». Местные организации могут привлечь сотрудников и клиентов, предложив им особые условия, если они выступают держателями криптовалюты, её можно использовать для выплаты грантов, общественных проектов и не только.

Городским властям CityCoin предлагает использовать валюты для голосования по местным инициативам. Криптовалюту также можно превратить в средство доступа к физическим помещениям или цифровым товарам — достаточно подтверждать наличие CityCoin на счету.

#новости #криптовалюты #сша

19 19 комментариев
19
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19 комментариев
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Рыжий

13

Пизда вам, видеокарты ебаные

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Британский цветок

Рыжий
2

Да блэт.... Только отпускать начало (:

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Антигравитационный торт

Британский
1

это потому, что жара на улице, скоро похолодает и начнут майнить как прежде

Ответить

God Damn

2

Только щас смотрю наркос и их схемы обнала. Отличный путь все равно.

Ответить

Robutt

1

первым городом со своими цифровыми деньгами и шлюхами

Ответить

Дмитрий Григорьев

1

Помимо Мйами

Лдн

Ответить

Исходный Артем

–1

когда уже начнут сажать за крипту?

Ответить

Владимир Филатов

Исходный
–1

Крипта не является чем-то плохим, пока не используется майнинг

Ответить

Исходный Артем

Владимир
0

зачем людям сегодня крипта , кроме наркоты и прочей запрещенки?

Ответить

Последствия

Исходный
1

плачу за электричество, в доме всегда тепло, приятный шум работы драйверов видеокарт

Ответить

Исходный Артем

Последс…
0

амудешник?

Ответить

Последствия

Исходный
1

и тех и других

Ответить

Магомед

Исходный
1

Инфляция и комиссии

Ответить

Владимир Филатов

Исходный
0

уверен, есть легальное применение

Ответить

Михаил Зеленин

0

А как на это дело смотрит SEC и ФРС? 

Ответить

Последствия Диморфизма

0

Пока ее нельзя торговать и прибыльность всего 70%, 30% забирает миями. хз, пока не оч интересно. Но куплю, вдруг взлетит и выкатят на биржу

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Александр Лукашенко

0

Когда вписываются власти, вот с такими всратыми темами, значит движ уже точно зашкварился. 

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Ranae Est

0

Майнями.

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Александр Мамонтов

–1

Если слухи по поводу GTA 6 правдивы, то Rockstar Games заванговали. В современном Vice City жители будут пользоваться местным биткоином 

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