Майами запустил криптовалюту MiamiCoin и стал первым городом со своими цифровыми деньгами Статьи редакции
Криптовалюту хотят использовать для финансирования коммунальных служб и городских проектов.
В Майами запустили городскую криптовалюту MiamiCoin. По задумке властей, она позволит увеличить доходы города и расширить местную экономику — 30% от всей добытой криптовалюты будет уходить в местный бюджет.
Мэр Майами Фрэнсис Суарез уже давно высказывался в поддержку криптовалюты и даже предлагал изучить выплаты зарплат в биткоинах. По его словам, с ростом популярности MiamiCoin город сможет заработать «миллионы долларов».
MiamiCoin запустили на базе сервиса CityCoin — он позволяет городским советам создавать местные криптовалюты для поддержки местных проектов, развития инфраструктуры и не только. По задумке авторов, города могут заработать на добыче криптовалюты — они будут получать до 30% с каждой добытой единицы местных криптовалют.
Цель проекта — обеспечить финансирование на городские инициативы от заинтересованных граждан или тех, кому нужны конкретные улучшения. При этом так как по закону власти не могут принимать в бюджет криптовалюту, все CityCoin автоматически переведут в доллары.
Пользователи уже могут начать добычу MiamiCoin — они получат 70% от вознаграждения за каждый расшифрованный блок. Криптовалюту также можно купить через платформу OkCoin.
Все криптовалюты от CityCoin работают на протоколе для биткоина Stacks с открытым исходным кодом и поддержкой «умных» контрактов. Достаточно загрузить Stacks-кошелёк и приобрести STX-монеты на обменниках вроде Okcoin или Binance.
Майами стал первым городом, который начал внедрять CityCoin. В сервисе пояснили, что Майами долгое время был центром культуры и инноваций в США, а в последний год город стал центральной площадкой для криптовалютных стартапов и технологий. Помимо Майами в США на создание городской криптовалюты пока согласились только в Сан-Франциско.
В CityCoin утверждают, что возможности применения городских криптовалют «безграничны». Местные организации могут привлечь сотрудников и клиентов, предложив им особые условия, если они выступают держателями криптовалюты, её можно использовать для выплаты грантов, общественных проектов и не только.
Городским властям CityCoin предлагает использовать валюты для голосования по местным инициативам. Криптовалюту также можно превратить в средство доступа к физическим помещениям или цифровым товарам — достаточно подтверждать наличие CityCoin на счету.
Пизда вам, видеокарты ебаные
Британский цветок
Да блэт.... Только отпускать начало (:
это потому, что жара на улице, скоро похолодает и начнут майнить как прежде
Крипта не является чем-то плохим, пока не используется майнинг
Исходный Артем
зачем людям сегодня крипта , кроме наркоты и прочей запрещенки?
плачу за электричество, в доме всегда тепло, приятный шум работы драйверов видеокарт
Пока ее нельзя торговать и прибыльность всего 70%, 30% забирает миями. хз, пока не оч интересно. Но куплю, вдруг взлетит и выкатят на биржу
Когда вписываются власти, вот с такими всратыми темами, значит движ уже точно зашкварился.
Если слухи по поводу GTA 6 правдивы, то Rockstar Games заванговали. В современном Vice City жители будут пользоваться местным биткоином