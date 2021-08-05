Инженер Google: ядро Linux слишком опасно для Android из-за сложности и роста уязвимостей, его нужно переделывать Статьи редакции
В ядре исправляют сотни уязвимостей каждый месяц, но многие смартфоны и планшеты на Android используют старые версии ядра без обновлений.
Участник команды Google Open Source Security Team Кейс Кук заявил, что ядро Linux «терпит неудачу». Число уязвимостей в нём растёт с каждым месяцем, многие из них годами остаются без внимания. Есть только один способ не допустить массовых взломов и заражений вирусами — постоянно обновлять ядро до последней версии, что проблематично для многих устройств на Android. Об этом Кис Кук сообщил в блоге Google.
Каждую неделю в ядро Linux попадает около 100 исправлений ошибок и уязвимостей, но производители устройств, которые работают на этом ядре, редко используют последние версии из-за страха перед возможными проблемами в работе системы. Например, смартфоны и планшеты на Android используют версии ядра, выпущенные от двух до четырёх лет назад. Из-за этого устройства могут попасть под атаки хакеров и вирусов.
Кейс Кук видит несколько путей решения проблемы. Во-первых, можно увеличить количество программистов, чтобы они активнее находили и исправляли ошибки — как минимум на 100 человек. Это наиболее сбалансированное решение с точки зрения затрат, хотя оно имеет неясные перспективы ввиду постоянного роста кодовой базы — сейчас в ядре Linux больше 25 миллионов строк кода.
Во-вторых, нужно реорганизовать процесс разработки ядра — уйти от устаревшей электронной почты для взаимодействия программистов, внедрить автоматизированные инструменты анализа кода и поиска ошибок, и так далее.
В-третьих, массу проблем приносит текущий язык программирования С, который не умеет безопасно работать с памятью и потому приводит к огромному количеству ошибок и уязвимостей. По мнению Кейса Кука, хорошим решением может стать перевод ядра Linux на безопасные языки программирования вроде Rust.
Ядро Linux служит основой для системы Android и систем вроде Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Debian и Fedora, которые работают на интернет-серверах, корпоративных рабочих станциях и в государственных структурах. Также ядро Linux часто используют в автомобилях, промышленном оборудовании и бытовой технике.
Так их, распизделись говноделы. У них самих андроид только недавно стабильно на их пикселях падал, а лагает везде до сих пор
начинают так оправдывать переход на fuchsia os в будущем?
Всяк кулик свое болото хвалит. Пройдет время и у них накопятся и баги и куча проблем. Лучше бы пофиксили поддержку старых устройств новым андроидом, хотя бы лет на 5.
но многие смартфоны и планшеты на Android используют старые версии ядра без обновлений
Интересно, чья же это вина..
Наверное потом что ты не ленивый мудак, который забил на своих пользователей, как куча азиатских поставщиков мобил с андроидом.
Блять, обновлять минорные версии с бэкпортами исправлений уязвимостей вообще сука нихуя не сложно!
Просто отдали это всё на откуп ленивым китайцам, которые просто сидят и хуи пинают, вот и вся проблема
Я видел код разных vendor-ов, который их вынуждает публиковать GPL — это кромешный пиздец. Некоторые топы за свои деньги по cron-у включают-выключают модули GSM и срут мегабиты отладочных логов.
Они просто вообще нихуя не хотят делать. Нет, сука, ничего сложного в том, чтобы к готовому buildroot применить несколько готовых патчей
Сложно на всём говне, что они из этого билдрута делают, это протестить.
Он кстати Кейс, а не Кис. Смотрел пару его презентаций.
Мне кажется Гугл просто хочет уйти с линукса, либо захватить над ним контроль. Поэтому и идёт подготовка почвы.
У него голландские корни. Кейс это как голландцы такую запись читают.
https://youtu.be/XfNt6MsLj0E
Вот здесь он вначале сам произносит.
И в некоторых презентациях написано Kees ("Case").
постоянно обновлять ядро до последней версии, что проблематично для многих устройств на Android
Почему?
Ну это же надо штат программистов и тестировщиков для старых устройств держать, лучше просто новые выпускать постоянно, а на старые класть болт через год
Зачем поддерживать старые устройства? Вот моему ноуту 11 лет уже, надо бы его выкинуть, однако я накинул 2гб ОЗУ, вырезал низ корпуса пластикового, чтобы охлажающая подставка эффективнее рассеивала тепло от проца и скромной видюхи. Я ж на 2,3 ГГц сижу в 2021 году на Интел какого-то допотопного поколения
меня надо стимулировать брать кредит на Аппле или на Хромбук, или еще на какой ширпотреб, который мне для сидения в интернете не упал. А яне работаю с помощью ПК, я просто сижу в браузере. Мне выше крыши этих характеристик. Я так до 2030 года могу досидеть и не принести компании Гугл или Аппле дохода
не совсем понял, а почему старые устройства не могут обновляться на последнюю версию ядра? Это же вроде просто софт
Неудачный кофе
Ну, не совсем "просто софт" - в телефонах конфигурация ядра, скорее всего, далека от ванильной + добавлены свои патчи, + куча закрытых драйверов для всего, что на плате есть, от разных вендоров. С последним, подозреваю, есть много проблем - у ядра линукса нет стабильного интерфейса для драйверов, соответственно, если у тебя в смартфоне есть условный wifi-модуль с закрытым драйвером от Broadcom, и Broadcom этот драйвер не будет обновлять под свежее ядро - ничего не поделаешь, ядро ты не сможешь в телефоне обновить (в лучшем случае - будешь надеяться на бэкпортирование патчей безопасности в ту версию ядра, которая у тебя используется).
софт с каждым разом требует больше мощностей
а я думал наоборот из-за оптимизации
нет, так никогда не бывает
все новые версии ОС жрут больше оперативки(
это касается вообще всех возможных видов ОС
Знакомый
исправления не влияют на работу ОС настолько ощутимо, чтобы это отражалось на объеме используемой оперативки
а вот новые версии ОС могут отнимать большую часть мощности старых устройств и не оставлять возможности для запуска более менее современных приложений (что в свою очередь тоже требуют больше мощностей с каждой новой версией)
Наплодили всяких обёрток! У каждой конторы своя обёртка над андроидом.
Там реально жесть, если начать разбираться!
Для разных архитектур процессоров, идут разные сборки ядра андроида.
Для создания обёртки, конторы получают полную копию исходников ядра.
И меняют кучу кода, чтобы сделать свою обёртку.
При изменениях в андроиде, им нужно все эти изменения продублировать в своих копиях.
А у них копятся такие копии для каждой предыдущей версии андроида!
Теперь представь, что тебе надо заплатку безопасности во все эти копии прокинуть! На несколько лет назад.
Тупо накатить новые изменения не получится. Там старые версии андроида и куча своих изменений для обёртки.
Драйверы. В них вся проблема. Это тебе не x86 с его универсальностью, это сраный arm.
Физический ГОСТ
У Самсунга и еще одного кого-то вроде свои процессоры, не ARM вообще.
Не вижу связи между поддержкой драйверов и архитектурой процессора, поясни
Не то что closed-source Windows, в которой уязвимости недокументированых систем с Windows 95 пылятся. Проходили уже
В-третьих, массу проблем приносит текущий язык программирования С, который не умеет безопасно работать с памятью
А языки, которые умеют типа Rust, не годятся для написания ядра, потому что не умеют работать с OOM
I do think that the "run-time failure panic" is a fundamental issue.
I may not understand the ramifications of when it can happen, so maybe
it's less of an issue than I think it is, but very fundamentally I
think that if some Rust allocation can cause a panic, this is simply
_fundamentally_ not acceptable.
Вот что пишет сам Торвальдс насчёт Rust
Во-первых, можно увеличить количество программистов, чтобы они активнее находили и исправляли ошибки — как минимум на 100 человек
Каждую неделю в ядро Linux попадает около 100 исправлений ошибок и уязвимостей, но производители устройств, которые работают на этом ядре, редко используют последние версии из-за страха перед возможными проблемами в работе системы
Какое-то противоречие, не?
Он просто говорит, что надо ввалить бабла, а никто не хочет. И говорит, что тупо вваливать бабла, будет неэффективно без смены парадигмы разработки.
По мнению Киса Кука, хорошим решением может стать перевод ядра Linux на безопасные языки программирования вроде Rust.
Недавно на Хабре писали, что в новой версии ядра линукса улучшают поддержку Rust, он становится на один уровень с Си для написания тех же драйверов и модулей