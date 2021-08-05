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Технологии
Никита Логинов

Инженер Google: ядро Linux слишком опасно для Android из-за сложности и роста уязвимостей, его нужно переделывать Статьи редакции

В ядре исправляют сотни уязвимостей каждый месяц, но многие смартфоны и планшеты на Android используют старые версии ядра без обновлений.

54 54 комментария
1777 просмотров
Кейс Кук, инженер-программист и член команды Google Open Source Security Team Фото AARNet

Участник команды Google Open Source Security Team Кейс Кук заявил, что ядро Linux «терпит неудачу». Число уязвимостей в нём растёт с каждым месяцем, многие из них годами остаются без внимания. Есть только один способ не допустить массовых взломов и заражений вирусами — постоянно обновлять ядро до последней версии, что проблематично для многих устройств на Android. Об этом Кис Кук сообщил в блоге Google.

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Каждую неделю в ядро Linux попадает около 100 исправлений ошибок и уязвимостей, но производители устройств, которые работают на этом ядре, редко используют последние версии из-за страха перед возможными проблемами в работе системы. Например, смартфоны и планшеты на Android используют версии ядра, выпущенные от двух до четырёх лет назад. Из-за этого устройства могут попасть под атаки хакеров и вирусов.

Количество исправлений ошибок в стабильных версиях ядра Linux по месяцам Изображение Кейса Кука

Кейс Кук видит несколько путей решения проблемы. Во-первых, можно увеличить количество программистов, чтобы они активнее находили и исправляли ошибки — как минимум на 100 человек. Это наиболее сбалансированное решение с точки зрения затрат, хотя оно имеет неясные перспективы ввиду постоянного роста кодовой базы — сейчас в ядре Linux больше 25 миллионов строк кода.

Во-вторых, нужно реорганизовать процесс разработки ядра — уйти от устаревшей электронной почты для взаимодействия программистов, внедрить автоматизированные инструменты анализа кода и поиска ошибок, и так далее.

В-третьих, массу проблем приносит текущий язык программирования С, который не умеет безопасно работать с памятью и потому приводит к огромному количеству ошибок и уязвимостей. По мнению Кейса Кука, хорошим решением может стать перевод ядра Linux на безопасные языки программирования вроде Rust.

Ядро Linux служит основой для системы Android и систем вроде Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Debian и Fedora, которые работают на интернет-серверах, корпоративных рабочих станциях и в государственных структурах. Также ядро Linux часто используют в автомобилях, промышленном оборудовании и бытовой технике.

#новости #google #android #linux #безопасность #уязвимости

54 54 комментария
20
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54 комментария
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Музыкальный Филипп

46
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solawind

Музыкальный
0

Так их, распизделись говноделы. У них самих андроид только недавно стабильно на их пикселях падал, а лагает везде до сих пор

Ответить

Классный Артем

17

Кис Кук

Kiss Cock))))))))0))))

Ответить

Воинский звук

Классный
1

Kees Cook

Ответить

AttentiveMilk

Воинский
1

Ну а он о чём

Ответить

Slava WaiZ

16

начинают так оправдывать переход на fuchsia os в будущем?

Ответить

Вася Пражкин

Slava
3

Всяк кулик свое болото хвалит. Пройдет время и у них накопятся и баги и куча проблем. Лучше бы пофиксили поддержку старых устройств новым андроидом, хотя бы лет на 5.

Ответить

Федя Прозоров

Вася
1

Много ты хочешь 

Ответить

Вася Пражкин

Федя
3

Точно. Поэтому я на ios.

Ответить

Вова Кот

6

но многие смартфоны и планшеты на Android используют старые версии ядра без обновлений

Интересно, чья же это вина..

Ответить

Никита Логинов

Вова
0

Производители действительно зачастую филонят, но вина отчасти лежит и на сложности кодовой базы Linux.

Ответить

Рыжий

Никита
2

Но почему сложность кодовой базы позволяет условному мне обновлять ядро линукса на 10летнем ноуте без проблем? Не могу уловить в чем принципиальная разница

Ответить

Konstantin Wirz

Рыжий
1

Наверное потом что ты не ленивый мудак, который забил на своих пользователей, как куча азиатских поставщиков мобил с андроидом.

Ответить

Coronadoden van Voronezj

Никита
0

Блять, обновлять минорные версии с бэкпортами исправлений уязвимостей вообще сука нихуя не сложно!

Ответить

Coronadoden van

Coronad…
1

Просто отдали это всё на откуп ленивым китайцам, которые просто сидят и хуи пинают, вот и вся проблема

Ответить

Coronadoden van

Coronad…
5

Я видел код разных vendor-ов, который их вынуждает публиковать GPL — это кромешный пиздец. Некоторые топы за свои деньги по cron-у включают-выключают модули GSM и срут мегабиты отладочных логов.

Ответить

Никита Логинов

Coronad…
0

 обновлять минорные версии с бэкпортами исправлений уязвимостей

Вот Кейс Кук как раз говорит, что это сложно, и даже не столько сложно, сколько бессмысленно — работа многократно дублируется, из-за чего многие производители не хотят её делать.

Ответить

Coronadoden van

Никита
2

Они просто вообще нихуя не хотят делать. Нет, сука, ничего сложного в том, чтобы к готовому buildroot применить несколько готовых патчей

Ответить

IvanTheMan

Coronad…
1

Сложно на всём говне, что они из этого билдрута делают, это протестить.

Ответить

Т ЛькТв Я

Никита
0

С линуксом все впорядке, это с людьми нужно что-то делать

Ответить

Воинский звук

6

адепты Rust

Ответить

IvanTheMan

5

Он кстати Кейс, а не Кис. Смотрел пару его презентаций.

Мне кажется Гугл просто хочет уйти с линукса, либо захватить над ним контроль. Поэтому и идёт подготовка почвы. 

Ответить

Никита Логинов

IvanTheMan
0

 Он кстати Кейс, а не Кис.

Именно так произносится?

Ответить

IvanTheMan

Никита
4

У него голландские корни. Кейс это как голландцы такую запись читают.

Ответить

Никита Логинов

IvanThe…
0

Спасибо, поправлю.

Ответить

IvanTheMan

Никита
3

https://youtu.be/XfNt6MsLj0E
Вот здесь он вначале сам произносит.
И в некоторых презентациях написано Kees ("Case").

Ответить

Woody Johnson

1

постоянно обновлять ядро до последней версии, что проблематично для многих устройств на Android

Почему?

Ответить

Grigory Kopiev

Woody
8

Ну это же надо штат программистов и тестировщиков для старых устройств держать, лучше просто новые выпускать постоянно, а на старые класть болт через год

Ответить

Ann Partovi

Grigory
3

Зачем поддерживать старые устройства? Вот моему ноуту 11 лет уже, надо бы его выкинуть, однако я накинул 2гб ОЗУ, вырезал низ корпуса пластикового, чтобы охлажающая подставка эффективнее рассеивала тепло от проца и скромной видюхи. Я ж на 2,3 ГГц сижу в 2021 году на Интел какого-то допотопного поколения

меня надо стимулировать брать кредит на Аппле или на Хромбук, или еще на какой ширпотреб, который мне для сидения в интернете не упал. А яне работаю с помощью ПК, я просто сижу в браузере. Мне выше крыши этих характеристик. Я так до 2030 года могу досидеть и не принести компании Гугл или Аппле дохода

Ответить

Woody Johnson

Grigory
2

не совсем понял, а почему старые устройства не могут обновляться на последнюю версию ядра?  Это же вроде просто софт

Ответить

Неудачный кофе

Woody
3

Ну, не совсем "просто софт" - в телефонах конфигурация ядра, скорее всего, далека от ванильной + добавлены свои патчи, + куча закрытых драйверов для всего, что на плате есть, от разных вендоров. С последним, подозреваю, есть много проблем - у ядра линукса нет стабильного интерфейса для драйверов, соответственно, если у тебя в смартфоне есть условный wifi-модуль с закрытым драйвером от Broadcom, и Broadcom этот драйвер не будет обновлять под свежее ядро - ничего не поделаешь, ядро ты не сможешь в телефоне обновить (в лучшем случае - будешь надеяться на бэкпортирование патчей безопасности в ту версию ядра, которая у тебя используется).

Ответить

Знакомый щит

Woody
1

софт с каждым разом требует больше мощностей

Ответить

Woody Johnson

Знакомый
1

а я думал наоборот из-за оптимизации

Ответить

Знакомый щит

Woody
2

нет, так никогда не бывает

все новые версии ОС жрут больше оперативки(
это касается вообще всех возможных видов ОС

Ответить

Dr Serj

Знакомый
1

речь не про новые версии, для старых исправления тоже выпускают

Ответить

Знакомый

Dr
2

исправления не влияют на работу ОС настолько ощутимо, чтобы это отражалось на объеме используемой оперативки

а вот новые версии ОС могут отнимать большую часть мощности старых устройств и не оставлять возможности для запуска более менее современных приложений (что в свою очередь тоже требуют больше мощностей с каждой новой версией)

Ответить

Konstantin Wirz

Знакомый
1

С хуяле, если мы говорим только про ядро.

Ответить

Знакомый щит

Знакомый
1

это официальная их позиция (ложь и пиздеж)

Ответить

Рыжий

Grigory
1

Тоже не врубаюсь, в чем проблема обновлений безопасности для старых устройств. Тот же Windows , например, и на старых устройствах обновляется (патчами безопасности) очень долго

Ответить

Игорь Рачук

Рыжий
2

Наплодили всяких обёрток! У каждой конторы своя обёртка над андроидом. 

Там реально жесть, если начать разбираться! 
Для разных архитектур процессоров, идут разные сборки ядра андроида. 

Для создания обёртки, конторы получают полную копию исходников ядра. 
И меняют кучу кода, чтобы сделать свою обёртку. 

При изменениях в андроиде, им нужно все эти изменения продублировать в своих копиях. 

А у них копятся такие копии для каждой предыдущей версии андроида! 

Теперь представь, что тебе надо заплатку безопасности во все эти копии прокинуть! На несколько лет назад. 
Тупо накатить новые изменения не получится. Там старые версии андроида и куча своих изменений для обёртки. 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Woody
1

Драйверы. В них вся проблема. Это тебе не x86 с его универсальностью, это сраный arm.

Ответить

Физический ГОСТ

Stanley
1

У Самсунга и еще одного кого-то вроде свои процессоры, не ARM вообще.

Ответить

Konstantin Wirz

Stanley
0

Не вижу связи между поддержкой драйверов и архитектурой процессора, поясни

Ответить

Пётр Дерябин

3

Не то что closed-source Windows, в которой уязвимости недокументированых систем с Windows 95 пылятся. Проходили уже

Ответить

Coronadoden van Voronezj

2

В-третьих, массу проблем приносит текущий язык программирования С, который не умеет безопасно работать с памятью

А языки, которые умеют типа Rust, не годятся для написания ядра, потому что не умеют работать с OOM

Ответить

Рыжий

Coronadoden
0

Вроде же все там годится 

Линус Торвальдс рассказал о том, где Rust…
Линус Торвальдс и Грег Кроа-Хартман поделились своими мнениями о том, как они видят работу на Rust…
habr.com
Ответить

Coronadoden van Voronezj

Рыжий
0

I do think that the "run-time failure panic" is a fundamental issue.

I may not understand the ramifications of when it can happen, so maybe

it's less of an issue than I think it is, but very fundamentally I

think that if some Rust allocation can cause a panic, this is simply

_fundamentally_ not acceptable.

Ответить

Coronadoden van Voronezj

Coronadoden
0

Вот что пишет сам Торвальдс насчёт Rust

https://lkml.org/lkml/2021/4/14/1099

Ответить

Konstantin Wirz

Coronadoden
0

Наверное в юзерспейс метят.

Ответить

Рыжий

1

 Во-первых, можно увеличить количество программистов, чтобы они активнее находили и исправляли ошибки — как минимум на 100 человек

 Каждую неделю в ядро Linux попадает около 100 исправлений ошибок и уязвимостей, но производители устройств, которые работают на этом ядре, редко используют последние версии из-за страха перед возможными проблемами в работе системы

Какое-то противоречие, не? 

Ответить

IvanTheMan

Рыжий
1

Он просто говорит, что надо ввалить бабла, а никто не хочет. И говорит, что тупо вваливать бабла, будет неэффективно без смены парадигмы разработки.

Ответить

Рыжий

1

  По мнению Киса Кука, хорошим решением может стать перевод ядра Linux на безопасные языки программирования вроде Rust.

Недавно на Хабре писали, что в новой версии ядра линукса улучшают поддержку Rust, он становится на один уровень с Си для написания тех же драйверов и модулей

Ответить

solawind

Рыжий
0

Он же интерпретируемый, не?

Ответить

Никита Логинов

solawind
0

Rust? Нет, ты что-то путаешь :)

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