Скользкая дорожка приватности: почему Apple критикуют из-за новых функций защиты детей, хотя иначе было нельзя Статьи редакции
Facebook, Google и другие IT-компании уже давно используют подобную технологию — и она необязательно означает нарушение приватности.
5 августа Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что Apple начнёт проверять фото на устройствах пользователей на наличие детской порнографии. Спустя несколько часов компания сама объявила о нововведениях на отдельной странице официального сайта.
Apple представила улучшения функций защиты детей в трёх областях — «Сообщениях», фотографиях в iCloud и Siri. Они заработают с выходом новых версий систем для iPhone, iPad, MacBook и Watch.
- Компания начнёт автоматически размывать откровенные фотографии для детских аккаунтов младше 13 лет в «Сообщениях». Пользователей начнут предупреждать о безопасности перед попыткой просмотреть контент, а родителям сообщат, если дети всё же открыли или отправили снимок. Проверку обещают проводить локально на устройстве;
- Apple также начнёт проверять фотографии в iCloud на предмет жестокого обращения с детьми: компания использует готовую базу снимков от государственного центра пропавших и эксплуатируемых детей США (NCMEC). Сравнение будут проводить автоматически по хеш-суммам, компания не получит доступ к самому снимку;
- Siri и «Поиск» начнут выдавать подсказки о безопасности и справочную информацию о детском насилии как для детей, так и для родителей.
Редактор TJ разобрался, из-за чего паникуют в соцсетях, к чему могут привести новые функции и почему Apple не могла избежать их внедрения.
В соцсетях и СМИ обвинили Apple в нарушении приватности. Компания это отрицает
После публикации Apple в твиттере начались масштабные обсуждения новых функций. Пользователи начали критиковать компанию, которая совсем недавно противостояла ФБР, отказываясь разблокировать айфон стрелка в Сан-Бернардино, а теперь сама передаёт властям данные.
Некоторые стали беспокоиться из-за того, как именно система отличит безобидные фотографии от детской порнографии. В соцсетях задумались, к чему может привести внедрение подобной функции, ведь всем «нечего скрывать» лишь до определённой степени.
Одним из главных критиков Apple оказался профессор по криптографии из университета Джонса Хопкинса Мэттью Грин. В разговоре с The New York Times он назвал новые возможности «опасным прецедентом, создающим технологии слежки, которыми могут воспользоваться правительства».
По его мнению, подобная система может помечать определённый контент на смартфонах, но оставляет Apple возможность в случае чего утверждать, что остальное зашифровано. При этом раньше позиция компании заключалась в том, что не может предоставить властям часть данных, потому что они зашифрованы целиком, и ни у кого кроме пользователей нет к ним доступа.
Похожие сомнения высказал Фонд электронных рубежей США (EFF) — некоммерческая организация, выступающая за защиту прав человека в цифровую эпоху. EFF выпустила обширный пост с критикой Apple, где отметила, что это не «скользкая дорожка», а полностью готовая система, ждущая внешнего давления. В организации отметили, что любой мессенджер, где читать или анализировать контент может кто угодно кроме отправителя и получателя нельзя называть безопасной.
В Apple отрицают проблемы с безопасностью из-за внедрения новых функций. «Если вы храните коллекцию детского порно, то да, у вас проблемы. Для всех остальных ничего не изменится», — пояснил глава по приватности Apple Эрик Нойеншвандер. Он также отметил, что Apple отклонит любые запросы правительств о разработке других подобных систем, а новые функции «защищены от злоупотреблений».
Многие считают функцию безопасной. Документация это подтверждает
Далеко не все раскритиковали компанию в борьбе с детской порнографией. Специалисты по криптографии и журналисты изучили документацию и заявили, что всё безопасно.
Как пояснил профессор университета Бар-Илан Бенни Пинкас, Apple на самом деле не сканирует фото прямо на устройствах. На стороне пользователя система только формирует специальный ваучер безопасности, который дважды шифруется случайным ключом — всё остальное происходит на сервере.
Пинкас также пояснил, что система может распознавать лишь заранее известные откровенные детские снимки. Это не самообучающайся алгоритм и не система распознавания, а инструмент для сравнения «слепка» (хэша) изображения пользователя с базой фотографий детского насилия, предоставленных государственными организациями.
При этом сама база данных не будет храниться в открытом виде: она тоже будет доступна в виде хэша, то есть пользователи и Apple не смогут увидеть изображения. После определённого количества найденных совпадений подозрительные фотографии передадут сотруднику Apple, который вручную проверит, что они соответствуют образцу.
Если всё подтвердится, то аккаунт заблокируют, а данные передадут властям. По мнению Apple, такой подход гарантирует, что данные пользователей, не хранящих детской порнографии, не увидят ни сотрудники компании, ни власти.
В поддержку Apple также высказался Хани Фарид — профессор по компьютерным наукам в Университете Беркли, который помог разработать технологию хешей, которую применила компания. По его мнению, любой возможный риск перекрывается пользой, которую принесёт защита детей.
Журналист Джо Россиньол также уточнил детали работы системы. Оказалось, что проверка изображений не заработает, если пользователь отключил выгрузку фото в iCloud. А уведомления об откровенных снимках родителям нужно включать вручную, причём они доступны только для аккаунтов детей до 13 лет. Родители не смогут включить уведомления на профили детей от 13 до 17 лет: те смогут смотреть любые откровенные изображения в «Сообщениях», если захотят.
Некоторые техноэнтузиасты также высказались за позицию Apple. По их мнению, компания всё сделала правильно, а критики пытаются увести разговор «не в ту сторону».
То же самое делает любой фотообменник, который люди когда-либо использовали, отметил энтузиаст Дерек Повазек. Но этого никто не замечает, пока не начнёт обмениваться детской порнографией.
По мнению Повазека, нововведения Apple также облегчают работу модераторам, у многих из которых из-за постоянного просмотра шок-контента развивается ПТСР. Подобные системы позволяют не видеть снимки детского насилия и не травмировать себе психику.
Почему Apple не могла избежать внедрения новых функций
На самом деле крупные технологические компании и так многие годы используют подобные системы для борьбы с детской порнографией. Google начал использовать распознавание изображений в облаке в 2008 году, Facebook — в 2011 году, а Twitter — в 2013-м. Все они тоже анализируют снимки по хешам и сравнивают с базой, которую предоставляет центр NCMEC.
Нововведения Apple в первую очередь нацелены на США, и, возможно, даже не будут работать в России и многих других странах. По крайней мере, информации об этом пока нет. В Штатах технологические компании по закону обязаны распознавать контент с детским насилием и сообщать о нём, но Apple исторически делала это меньше остальных.
За 2020 год Facebook отчитался о 20,3 миллионах случаев распознавания такого контента, а Apple — только о 265. Такой огромный разрыв возник, потому что компания Тима Кука не внедряла распознавание подобных материалов, но это всегда было неизбежностью: штаб-квартира Apple находится в США, и компания не может не исполнять местные законы.
Пока нововведения для защиты детей сами по себе и правда кажутся безопасными: предупреждение родителей будет работать только опционально для детей младше 13 лет, а проверка на детскую порнографию — это лишь сравнение с конкретной базой снимков.
Вероятно, новые функции также действительно помогут в борьбе с распространением детского порно: iCloud, очевидно, используют и для этого, как и другие файлообменники, но до сих пор Apple ничего не делала с проблемой.
С точки зрения регуляции — это изящное технологическое решение, но оно вызывает вопросы о политике Apple в будущем. До сих пор компания твёрдо занимала позицию о невозможности работы с зашифрованным контентом. Теперь данные формально остаются зашифрованы, но в отдельных случаях (если снимок совпал с базой NCMEC) — уже нет.
Легко представить, как далеко это может зайти в российских реалиях с базой экстремистского контента. Ведь по такой же схеме можно сравнивать и запрещённые мемы из базы Минюста с фотографиями пользователей. С другой стороны, если наши правоохранительные органы займутся чем-то подобным, то уже будет неважно, о какой компании речь.
@Дамир Камалетдинов ты либо журналист, либо пропагандист. Решай
А ладно. Дамир имел в виду тупой левый закон, который обязывает их это делать, а не моральную необходимость. Вопрос частично снимается
В Штатах технологические компании по закону обязаны распознавать контент с детским насилием и сообщать о нём, но Apple исторически делала это меньше остальных.
Давно все остальные это делают?
Ну видеосервисы и всякие соцсети этот закон давно соблюдают. А так-то, прям вот чтоб локально в телефоне - пока такого не былого
Мы читаем только заголовки. Ты должен был это учесть! Почему ты не уважаешь читателя?
Есть статья как гугл распознает фотки у меня на телефоне?
Дамир, как система будет работать, если моя девушка будет выглядеть молодо?
То есть влагалище 12летней фотографировать и эксплуатировать все-таки можно? Или что это за база снимков?
Сердечный
Просто больше похоже на то, что наконец-то нашли возможность официально влезать в личную жизнь и прикрыли это благими целями. Будь я владельцем экосистемы эпл я бы именно по этому поводу и бахнул.
Что я прочитал? Статью: «Почему хорошо когда копошатся у тебя в ширинке и лазают пальчиком в анус»?
Есть границы которые пересекать нельзя. Ни для чего. Ни под каким соусом. И никакими детьми оправдывать это не надо.
Ты читал статью? Там написано, что в бездуховной Америке есть закон, который запрещает порно с детьми, поэтому и гугл, и фейсбук проверяют, не залил ли ты запрещёнку. Эпл в лучших традициях сделала это последней
Да, как и другие стати на эту тему, коих вышло за сутки море. Эта самая вылизывательная из попавшихся мне.
Даже мысли закрадываются, что Дамир фанат Apple.
А ещё там написано, например, мнение профессора компьютерных наук, который рассуждает о том, что «любой возможный риск перекрывается пользой, которую принесёт защита детей».
Начнём с заголовка:
Скользкая дорожка приватности: почему Apple критикуют из-за новых функций защиты детей, хотя иначе было нельзя
А должно быть:
Гигант над пропастью: почему Apple может не пережить последствия введения новых функций защиты детей, хотя иначе было нельзя
Так что, нечего нам тут окна Овертона распахивать. 🤷♀️
Может не пережить последствия, ага конечно
Да понятно, что переживёт, всем пипку в попку вставят, всю приватность нарушат и телефончики за 100500 долларов продадут.
Просто не обязательно этому радоваться то. Или оправдывать.
Понятно шо хуйня это и хрен его знает что ещё захотят отслеживать в будущем
она необязательно означает нарушение приватности.
После определённого количества найденных совпадений подозрительные фотографии передадут сотруднику Apple, который вручную проверит
И правда.
Особенно если кривая моделька пометит совсем левые фотографии и сотрудник их посмотрит. Например, фотки своего соседа.
Никакого нарушения приватности.
никогда же такого не было, что программисты писали кривой код или хуево настраивали модели. никогда)
Ты что мне пытаешься доказать? Какой из этих тезисов:
- программисты написали идеальный код без багов и ложных срабатываний
- твои фотографии посмотрит сотрудник эппл и это не нарушение приватности и он даже в теории не сможет воспользоваться данными, что могут быть запечатлены на фото
?
Где я набрасывал? Указал лишь потенциальный сценарий нарушения конфиденциальности.
Без уточнения вероятностей такого исхода само собой.
У остальных это никогда и не считали "приватным", зная что в облака лишнего грузить не стоит. А тут вдруг фотки с твоего телефона будет индус проверять на ЦП
И почему так много людей против анальных зондов? 🤔
Глупый кофе
Почему так много «за»? Похоже, люди в принципе падки на популисткую ахинею, иначе бы каждое поколение не наступало бы на все грабли предыдущего.
Как и у многих других родителей, у меня есть фото моих детей без одежды (попробуйте заставить четырёхлетнего ребёнка одеться).
Не понял какая тут связь между фотками и одеванием?
Потому, что эти ваши ии ебанина и хуйня.
Ну давайте дальше пойдем. Каждому мужчине вставлять в хуй и голову чипы. Если писька начнет вставать - сразу током хуярить. А почему нет? Если ты не педофил, то ты не должен быть против. А если случайно получишь удар током в письку - ну будешь жертвой во имя всеобщей безопасности.
Приглашаю Эппл смотреть всю мою коллекцию мемов в фотографиях
Качественный месяц
@Автоспорт принимайте фаната
Падажжи, оказывается можно сидеть в приложении TJ и читать подсайт автоспорта DTF? Круто!
Авиационный паук например
Пидоры одни, свой, короч
Кстати, можешь подключиться к тг-каналу где я их заливаю: https://t.me/formuladank
О, ты футболом увлекаешься
очень мало ссылок на чужие твиты для такой новости
Возмущает, что под реакцией в сети нам показывают твиты неизвестных людей вместо комментариев с ТЖ. Мы тут тоже сеть и у нас тоже была реакция
Зачем сотрудники Apple будут рассматривать фотки голых детей? Хрен знает. Наверное педофилов понабрали.
Намерен Абдужаббор
Зачем родители делают такие фотки?
Наверное педофилы тоже. Дети собственность родителей до совершеннолетия, что хотят, то и делают.
Ну тип пиздюк в ванне купается. Тип такие. А не что детей раздевают и снимают крупным планам причинные места