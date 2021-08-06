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Технологии
Дамир Камалетдинов

Скользкая дорожка приватности: почему Apple критикуют из-за решения проверять откровенные фото на устройствах Статьи редакции

Facebook, Google и другие IT-компании уже давно используют подобную технологию — и до сих пор многие о ней даже не знали.

172 172 комментария
3213 просмотров

5 августа Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что Apple начнёт проверять фото на устройствах пользователей на наличие детской порнографии. Спустя несколько часов компания сама объявила о нововведениях на отдельной странице официального сайта.

Apple усилит защиту детей — начнёт размывать…
Компания будет проверять контент прямо на устройствах с помощью нейросетей, натренированных на…
tjournal.ru

Apple представила улучшения функций защиты детей в трёх областях — «Сообщениях», фотографиях в iCloud и Siri. Они заработают с выходом новых версий систем для iPhone, iPad, MacBook и Watch.

  • Компания начнёт автоматически размывать откровенные фотографии для детских аккаунтов младше 13 лет в «Сообщениях». Пользователей начнут предупреждать о безопасности перед попыткой просмотреть контент, а родителям сообщат, если дети всё же открыли или отправили снимок. Проверку обещают проводить локально на устройстве;
  • Apple также начнёт проверять фотографии в iCloud на предмет жестокого обращения с детьми: компания использует готовую базу снимков от государственного центра пропавших и эксплуатируемых детей США (NCMEC). Сравнение будут проводить автоматически по хеш-суммам, компания не получит доступ к самому снимку;
  • Siri и «Поиск» начнут выдавать подсказки о безопасности и справочную информацию о детском насилии как для детей, так и для родителей.

Редактор TJ разобрался, из-за чего паникуют в соцсетях, к чему могут привести новые функции и почему Apple не могла избежать их внедрения.

В соцсетях и СМИ обвинили Apple в нарушении приватности. Компания это отрицает

После публикации Apple в твиттере начались масштабные обсуждения новых функций. Пользователи начали критиковать компанию, которая совсем недавно противостояла ФБР, отказываясь разблокировать айфон стрелка в Сан-Бернардино, а теперь сама передаёт властям данные.

Lesley Carhart @hacks4pancakes
@zackwhittaker A lot of people not getting that ML scanning for pornographic images means that a lot of images of young adults who are 18+ will have to be checked by a human, or multiple humans.
Многие не понимают, что использование машинного обучения для поиска порно означает, что куча фото совершеннолетней молодёжи будет проверяться неким человеком или даже группой людей

Некоторые стали беспокоиться из-за того, как именно система отличит безобидные фотографии от детской порнографии. В соцсетях задумались, к чему может привести внедрение подобной функции, ведь всем «нечего скрывать» лишь до определённой степени.

Daisuke Wakabayashi @daiwaka
Like many parents, I have pictures of my kids without clothes on (try getting a 4 year old to wear clothes). How are they going to differentiate this from legitimate abuse? Are we to trust AI to understand the difference? Seems fraught. https://twitter.com/reuters/status/1423322951261343752
Как и у многих других родителей, у меня есть фото моих детей без одежды (попробуйте заставить четырёхлетнего ребёнка одеться). Как они отличат это от детского насилия? Мы доверимся ИИ в понимании разницы? Звучит паршиво
Looking4Six @fakesvJT
"I got nothing to hide" okay install cameras in your house documenting everything you do. Wont matter since you have nothing to hide right? At what point do you push back to keep your privacy? This system currently scans for csam but what stops it from flagging political content? https://twitter.com/Snowden/status/1423387232963022848
Если нечего скрывать, тогда установите камеры у себя дома, которые будут снимать всё, что вы делаете. Неважно, ведь всё ещё нечего скрывать? На какой точке вы развернётесь, чтобы вернуть свою приватность? Сейчас система сканирует детскую порнографию, но что мешает ей помечать политический контент?
Danny O'Brien🤖 @mala
Political consequences: Every time a tech company to concedes some privacy for a political,social goal, but limits its invasiveness by an incredibly clever counter-intuitive cryptographic route, about 5 minutes later politicians and activists will complain
«Каждый раз, когда технологическая компания решает пожертвовать приватностью для политической или социальной цели, но сделать это с помощью невероятно умной неинтуитивной криптографии, примерно через пять минут приходят политики и активисты, и жалуются, что сделано недостаточно»

Одним из главных критиков Apple оказался профессор по криптографии из университета Джонса Хопкинса Мэттью Грин. В разговоре с The New York Times он назвал новые возможности «опасным прецедентом, создающим технологии слежки, которыми могут воспользоваться правительства».

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По его мнению, подобная система может помечать определённый контент на смартфонах, но оставляет Apple возможность в случае чего утверждать, что остальное зашифровано. При этом раньше позиция компании заключалась в том, что не может предоставить властям часть данных, потому что они зашифрованы целиком, и ни у кого кроме пользователей нет к ним доступа.

Я понимаю, что технологию будут использовать для сканирования облачных фотографий на стороне клиента. В конце концов это может стать ключевым ингредиентом для появления слежки в зашифрованных мессенджерах.

Мэттью Грин
из твиттера профессор по криптографии университета Джонса Хопкинса

Похожие сомнения высказал Фонд электронных рубежей США (EFF) — некоммерческая организация, выступающая за защиту прав человека в цифровую эпоху. EFF выпустила обширный пост с критикой Apple, где отметила, что это не «скользкая дорожка», а полностью готовая система, ждущая внешнего давления. В организации отметили, что любой мессенджер, где читать или анализировать контент может кто угодно кроме отправителя и получателя нельзя называть безопасной.

Невозможно построить систему распознавания на стороне клиента, которая будет использоваться только для сканирования откровенных снимков, полученных или отправленных детьми. Одним из последствий будет нарушение ключевых обещаний о шифровании даже с благими целями и открытие двери для более широких злоупотреблений.

из заявления Фонда электронных рубежей

В Apple отрицают проблемы с безопасностью из-за внедрения новых функций. «Если вы храните коллекцию детского порно, то да, у вас проблемы. Для всех остальных ничего не изменится», — пояснил глава по приватности Apple Эрик Нойеншвандер. Он также отметил, что Apple отклонит любые запросы правительств о разработке других подобных систем, а новые функции «защищены от злоупотреблений».

Многие считают функцию безопасной. Документация это подтверждает

Далеко не все раскритиковали компанию в борьбе с детской порнографией. Специалисты по криптографии и журналисты изучили документацию и заявили, что всё безопасно.

Как пояснил профессор университета Бар-Илан Бенни Пинкас, Apple на самом деле не сканирует фото прямо на устройствах. На стороне пользователя система только формирует специальный ваучер безопасности, который дважды шифруется случайным ключом — всё остальное происходит на сервере.

Benny Pinkas @bennypinkas
The PSI system ensures that only if the number of photos suspected as being CSAM is above some threshold, the Apple server can review the safety voucher and check if the images indeed contain CSAM content.
Система гарантирует, что только после перехода определённого лимита подозрительных фото сервер Apple может изучить ваучер безопасности и проверить изображения на предмет детского порно

Пинкас также пояснил, что система может распознавать лишь заранее известные откровенные детские снимки. Это не самообучающайся алгоритм и не система распознавания, а инструмент для сравнения «слепка» (хэша) изображения пользователя с базой фотографий детского насилия, предоставленных государственными организациями.

При этом сама база данных не будет храниться в открытом виде: она тоже будет доступна в виде хэша, то есть пользователи и Apple не смогут увидеть изображения. После определённого количества найденных совпадений подозрительные фотографии передадут сотруднику Apple, который вручную проверит, что они соответствуют образцу.

Если всё подтвердится, то аккаунт заблокируют, а данные передадут властям. По мнению Apple, такой подход гарантирует, что данные пользователей, не хранящих детской порнографии, не увидят ни сотрудники компании, ни власти.

В поддержку Apple также высказался Хани Фарид — профессор по компьютерным наукам в Университете Беркли, который помог разработать технологию хешей, которую применила компания. По его мнению, любой возможный риск перекрывается пользой, которую принесёт защита детей.

Если будут приняты разумные меры безопасности, то я думаю преимущества перевесят недостатки.

Хани Фарид

Журналист Джо Россиньол также уточнил детали работы системы. Оказалось, что проверка изображений не заработает, если пользователь отключил выгрузку фото в iCloud. А уведомления об откровенных снимках родителям нужно включать вручную, причём они доступны только для аккаунтов детей до 13 лет. Родители не смогут включить уведомления на профили детей от 13 до 17 лет: те смогут смотреть любые откровенные изображения в «Сообщениях», если захотят.

Joe Rossignol @rsgnl
I've clarified some child safety details with Apple:

- If a user has iCloud Photos disabled, Apple says it will not be able to detect known CSAM images
- Parental notifications for Communication Safety in iMessage are optional for children age <13, not available for ages 13-17

Некоторые техноэнтузиасты также высказались за позицию Apple. По их мнению, компания всё сделала правильно, а критики пытаются увести разговор «не в ту сторону».

Derek Powazek @fraying
Before the tech-libertarians blow a gasket at the idea of Apple scanning images on your phone, remember that 1: they're scanning photos on *their* servers (iCloud) and 2: they're only comparing hashes. Nobody is looking at your photos.
Прежде чем техно-либертарианцы начнут распространять идею, что Apple сканирует изображения на вашем телефоне, помните: 1 — они сканируют изображения на *своих* серверах (iCloud) и 2 — они сравнивают только хэши. Никто не смотрит ваши фото

То же самое делает любой фотообменник, который люди когда-либо использовали, отметил энтузиаст Дерек Повазек. Но этого никто не замечает, пока не начнёт обмениваться детской порнографией.

По мнению Повазека, нововведения Apple также облегчают работу модераторам, у многих из которых из-за постоянного просмотра шок-контента развивается ПТСР. Подобные системы позволяют не видеть снимки детского насилия и не травмировать себе психику.

Почему Apple не могла избежать внедрения новых функций

На самом деле крупные технологические компании и так многие годы используют подобные системы для борьбы с детской порнографией. Google начал использовать распознавание изображений в облаке в 2008 году, Facebook — в 2011 году, а Twitter — в 2013-м. Все они тоже анализируют снимки по хешам и сравнивают с базой, которую предоставляет центр NCMEC.

Нововведения Apple в первую очередь нацелены на США, и, возможно, даже не будут работать в России и многих других странах. По крайней мере, информации об этом пока нет. В Штатах технологические компании по закону обязаны распознавать контент с детским насилием и сообщать о нём, но Apple исторически делала это меньше остальных.

За 2020 год Facebook отчитался о 20,3 миллионах случаев распознавания такого контента, а Apple — только о 265. Такой огромный разрыв возник, потому что компания Тима Кука не внедряла распознавание подобных материалов, но это всегда было неизбежностью: штаб-квартира Apple находится в США, и компания не может не исполнять местные законы.

Пока нововведения для защиты детей сами по себе и правда кажутся безопасными: предупреждение родителей будет работать только опционально для детей младше 13 лет, а проверка на детскую порнографию — это лишь сравнение с конкретной базой снимков.

Обычным пользователям, у которых есть фотографии детей или маленьких братьев и сестёр, пока не о чем беспокоиться. Хотя система может ошибиться в отдельных случаях (Apple говорит об одном шансе на триллион в год), для заморозки аккаунта потребуется целая коллекция обнаруженных совпадений.

Вероятно, новые функции также действительно помогут в борьбе с распространением детского порно: iCloud, очевидно, используют и для этого, как и другие файлообменники, но до сих пор Apple ничего не делала с проблемой.

С точки зрения регуляции — это изящное технологическое решение, но оно вызывает вопросы о политике Apple в будущем. До сих пор компания твёрдо занимала позицию о невозможности работы с зашифрованным контентом. Теперь данные формально остаются зашифрованы, но в отдельных случаях (если снимок совпал с базой NCMEC) — уже нет.

Легко представить, как далеко это может зайти в российских реалиях с базой экстремистского контента. Ведь по такой же схеме можно сравнивать и запрещённые мемы из базы Минюста с фотографиями пользователей. С другой стороны, если наши правоохранительные органы займутся чем-то подобным, то уже будет неважно, о какой компании речь.

Так или иначе, теперь в знаменитый слоган Apple «всё, что происходит на вашем iPhone, остаётся на вашем iPhone», стоит добавить примечание — только если у вас отключён iCloud.

Билборд Apple на CES 2019

#разборы #apple #приватность

172 172 комментария
1
15
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172 комментария
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Сергей Звезда

Сердечный

Мы действительно немного перегнули, стремясь отразить в заголовке сразу обе позиции. В итоге скорректировали заг, оставив по факту сам вопрос и раскрыв чуть подробнее его суть. Теперь разночтений и двусмысленности должно не быть

Ответить
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Сердечный кубок

38

хотя иначе было нельзя

?????

Ответить

Иван Прохоров

Сердечный
19

@Дамир Камалетдинов ты либо журналист, либо пропагандист. Решай

Ответить

Иван Прохоров

Иван
7

А ладно. Дамир имел в виду тупой левый закон, который обязывает их это делать, а не моральную необходимость. Вопрос частично снимается

В Штатах технологические компании по закону обязаны распознавать контент с детским насилием и сообщать о нём, но Apple исторически делала это меньше остальных.

Ответить

Kir Kirsky

Иван
2

А я уж минус сходу поставил ))))

Ответить

Сердечный кубок

Иван
0

Давно все остальные это делают?

Ответить

Иван Прохоров

Сердечн…
1

Ну видеосервисы и всякие соцсети этот закон давно соблюдают. А так-то, прям вот чтоб локально в телефоне - пока такого не былого

Ответить

Сердечный кубок

Иван
1

локально в телефоне - пока такого не былого

this

Ответить

твой батя

Иван
0

Не, там дальше совсем хорошо
Facebook, Google и другие IT-компании уже давно используют подобную технологию — и она необязательно означает нарушение приватности.

Залезание в анус необязательно означает нарушение приватности. Дамир совсем ебобо.

Ответить

Дамир

твой
0

Поправил формулировку, однобоко получилось

Ответить

Дамир Камалетдинов

Сердечный
–2

Заднее чтение

Ответить

Иван Прохоров

Дамир
6

Мы читаем только заголовки. Ты должен был это учесть! Почему ты не уважаешь читателя?

Ответить

Сердечный кубок

Дамир
0

Есть статья как гугл распознает фотки у меня на телефоне?

Ответить

Дамир

Сердечн…
1

Есть https://www.microsoft.com/en-us/photodna

Ответить

Сердечный кубок

Дамир
1

Дамир, как система будет работать, если моя девушка будет выглядеть молодо? 

Ответить

Дамир

Сердечн…
1

Неважно, насколько молодо кто-то выглядит, там должно быть точное совпадение с базой снимков 

Ответить

Сердечный кубок

Дамир
1

То есть влагалище 12летней фотографировать и эксплуатировать все-таки можно? Или что это за база снимков?

Ответить

Дамир

Сердечн…
0

Про такие подробности я не в курсе, а база Национального центра пропавших и эксплуатируемых детей

Ответить

Сердечный

Дамир
1

Просто больше похоже на то, что наконец-то нашли возможность официально влезать в личную жизнь и прикрыли это благими целями. Будь я владельцем экосистемы эпл я бы именно по этому поводу и бахнул.

Ответить

Дамир

Сердечн…
1

Ну я вот больше бы думал на счёт того, чем это обернётся в будущем. Пока что защита детей реализована нормально, как по мне

Ответить

Сердечный

Дамир
1

Так я о том и говорю, что они хотели влезать в личную жизнь, вот нашли оправдание, зачем они это делают. Причем здесь будущее то? Им больше ничего и не нужно придумывать в этом будущем.

Ответить

Дамир

Сердечн…
0

Ну так и я об этом же написал. Просто сейчас это типа для безопасности детей и по состоянию на сейчас это выглядит ОК, но тут тонкая грань, и они вот уже на ней

Ответить

Алексей Куликов

Сердечн…
0

Видимо вам надо создавать уникальный контент.

Ответить

Evil Pechenka

Дамир
1

А где по ссылке про Google?

Ответить

Дамир

Evil
1

https://techcrunch.com/2014/08/06/why-the-gmail-scan-that-led-to-a-mans-arrest-for-child-porn-was-not-a-privacy-violation/ 

Why The Gmail Scan That Led To A Man’s Arrest…
No one will argue against the outcome of a case which saw a man arrested on child pornography…
techcrunch.com
Ответить

Дамир

Evil
0

Эту систему использует в том числе и Google (или использовал)

Ответить

Намерен

Дамир
0

Только вот распознает фотки в моём облаке, а не телефоне. Пока что.

Ответить

Дамир

Намерен
0

Как мы выяснили, Apple тоже не на телефоне 

Ответить

Илья Гераськин

Дамир
0

Пока, но будет на телефоне же, не?

Ответить

Дамир

Илья
1

Да вроде нет. Они просто в релизах криво написали, а в документации написано, что сравнение всё же проходит на сервере, на телефоне какая-то предварительная проверка

Ответить

Kir Kirsky

Дамир
2

Это не имеет значение. С фоток в телефоне снимают хэши и затем их проверяют

Ответить

Илья

Дамир
1

На англоязычных ресурсах я прочитал что будет база хешей и она будет на телефоне локально храниться и сравнивать фотки оффлайн. А сигнализировать уже будет потом онлайн.
И, более того, то же самое будет в новой макоси

Ответить

Дамир

Илья
0

Англоязычные ресурсы точно так же переписывали релиз, который был у всех

Ответить

Сергей Звезда

Сердечный
1

Мы действительно немного перегнули, стремясь отразить в заголовке сразу обе позиции. В итоге скорректировали заг, оставив по факту сам вопрос и раскрыв чуть подробнее его суть. Теперь разночтений и двусмысленности должно не быть

Ответить

Evil Pechenka

24

Что я прочитал? Статью: «Почему хорошо когда копошатся у тебя в ширинке и лазают пальчиком в анус»?

Есть границы которые пересекать нельзя. Ни для чего. Ни под каким соусом. И никакими детьми оправдывать это не надо.

Ответить

Федя Прозоров

Evil
5

Ты читал статью? Там написано, что в бездуховной Америке есть закон, который запрещает порно с детьми, поэтому и гугл, и фейсбук проверяют, не залил ли ты запрещёнку. Эпл в лучших традициях сделала это последней 

Ответить

Evil Pechenka

Федя
0

Да, как и другие стати на эту тему, коих вышло за сутки море. Эта самая вылизывательная из попавшихся мне.

Даже мысли закрадываются, что Дамир фанат Apple.

Ответить

Дамир

Evil
6

Ого какие мысли

Ответить

Evil Pechenka

Дамир
0

Отож. 🤷‍♀️

Ответить

Федя Прозоров

Evil
0

Да, надо мочить мразь, закрывая глаза на то, что гугл мониторит твой гугл драйв на предмет хуй пойми чего

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

Простите, под "мразью" я говорю об Эппл

Ответить

Evil Pechenka

Федя
0

Закрадываются мысли, что ты тоже фанат Apple. 😂

Ответить

Федя Прозоров

Evil
0

Я ненавижу гугл

Ответить

Evil

Федя
0

Что он тебе сделал? Можешь на куколке показать?

Ответить

Федя

Evil
0

Тут

Ответить

Evil

Федя
0

Блин... 😢

Ответить

Alex Comrade

Федя
0

А ещё там написано, например, мнение профессора компьютерных наук, который рассуждает о том, что «любой возможный риск перекрывается пользой, которую принесёт защита детей».

Ответить

Федя Прозоров

Alex
1

А ещё на заборе написано, что Маша - шлюха

Ответить

твой батя

Alex
0

А ещё там написано Alex Comrade пидор

Ответить

Виталий Орлов

Evil
1

Вы точно эту статью прочитали? 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Evil
0

Видимо мы читали разные материалы

Ответить

Evil Pechenka

Дамир
1

Начнём с заголовка:

Скользкая дорожка приватности: почему Apple критикуют из-за новых функций защиты детей, хотя иначе было нельзя

А должно быть:

Гигант над пропастью: почему Apple может не пережить последствия введения новых функций защиты детей, хотя иначе было нельзя

Так что, нечего нам тут окна Овертона распахивать. 🤷‍♀️

Ответить

Дамир

Evil
0

Ясно, спасибо

Ответить

KingOfTheDivan

Evil
0

Может не пережить последствия, ага конечно

Ответить

Evil Pechenka

KingOfT…
0

Да понятно, что переживёт, всем пипку в попку вставят, всю приватность нарушат и телефончики за 100500 долларов продадут.

Просто не обязательно этому радоваться то. Или оправдывать.

Ответить

KingOfTheDivan

Evil
0

Понятно шо хуйня это и хрен его знает что ещё захотят отслеживать в будущем

Ответить

Федя Прозоров

KingOfT…
0

МУРТАЗИН НЕ ПОДОЗРЕВАЛ, ЧТО ЭПОЛ ПАДЁТ ИМЕННО ТАК...

Ответить

Трансгендолёт

11

она необязательно означает нарушение приватности.

После определённого количества найденных совпадений подозрительные фотографии передадут сотруднику Apple, который вручную проверит

И правда.
Особенно если кривая моделька пометит совсем левые фотографии и сотрудник их посмотрит. Например, фотки своего соседа.
Никакого нарушения приватности.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Трансгендолёт
1

У всего бигтеха то же самое работает уже 10+ лет и что-то никаких проблем не было, а тут внезапно пометит совсем левые фотки, конечно

Ответить

Трансгендолёт

Дамир
8

никогда же такого не было, что программисты писали кривой код или хуево настраивали модели. никогда)

Ответить

Дамир

Трансге…
–1

Да каждый раз такое, как видно — все вон уже за цп сидят в тюряге

Ответить

Трансгендолёт

Дамир
3

Ты что мне пытаешься доказать? Какой из этих тезисов:
- программисты написали идеальный код без багов и ложных срабатываний
- твои фотографии посмотрит сотрудник эппл и это не нарушение приватности и он даже в теории не сможет воспользоваться данными, что могут быть запечатлены на фото
?

Ответить

Дамир

Трансге…
0

Я тебе ничего не пытаюсь доказать, я тебе отвечаю таким же набросом на твой наброс

Ответить

Трансгендолёт

Дамир
1

Где я набрасывал? Указал лишь потенциальный сценарий нарушения конфиденциальности.
Без уточнения вероятностей такого исхода само собой.

Ответить

Дамир

Трансге…
0

Чтобы фотки дошли до сотрудника, там нужно пробить барьер по количеству совпадений с базой детей, ставших жертвами насилия. Ты же понимаешь, что там лимит — не одна фотка, да?

Ответить

Трансгендо

Дамир
0

Конечно понимаю. Но это не отменяет того, что я писал.
Так же как понимаю, что в целом идея хранить фоточки в облаке уже неслабый такой удар по конфиденциальности.

Ответить

Дамир

Трансге…
1

Ну как бы да. Нужно понимать, что когда ты кому-то отдаёшь свой контент, то он уже не твой

Ответить

Kir Kirsky

Дамир
0

У остальных это никогда и не считали "приватным", знали что в облака лишнего грузить не стоит. А тут вдруг фотки с твоего телефона будет индус проверять на ЦП

Ответить

Дамир

Kir
0

Так и у Эппл облако никогда не заявлялось как приватное. Бэкапы уже давно отдают при запросах судебных

Ответить

Kir Kirsky

Дамир
0

Так они теперь хэши прям с фоток в телефоне делают это другое

Ответить

Дамир

Kir
0

только если у тебя включен iCloud photo

Ответить

Vasya Pupkin

Дамир
0

Ты думаешь, что если проблемы были бы, то компания выпустила бы пресс релиз? Очевидно, что если будут ошибки и какой-то хуй из эпол посмотрит мои фото они это замнут и это не выйдет никуда за пределы компании 

Ответить

Дамир

Vasya
0

Такого я не говорил

Ответить

Vasya Pupkin

Дамир
0

 У всего бигтеха то же самое работает уже 10+ лет и что-то никаких проблем не было

Откуда инфа, что не было-то?

Ответить

Дамир

Vasya
0

Ну если бы массово было, то мы бы уже знали, значит если и было, то немассово. Прокол от такой ситуации перечеркнул репутационно бы все усилия

Ответить

Леха

8

Как будто Первый Канал посмотрел 

Ответить

Evil Pechenka

Леха
1

Мы хотели прочесть: «Было так-то и так-то, потому-то и потому-то. Вот козлы.»

А прочли: «Нельзя было иначе, у них не было выбора, все так делают.»

Народ негодует, короче.

Ответить

Robutt

7

И почему так много людей против анальных зондов? 🤔

Ответить

Федя Прозоров

Robutt
1

А почему ты уверен, что уже не сидишь с анальным зондом? 🤔🤔🤔🤔🤔🤔
Единственный способ его обезвредить - засунуть длинное дилдо в анальное ответстие

Ответить

Robutt

Федя
1

Сколько раз повторять - я робат

Ответить

Robutt

Robutt
0

И анальные зонды здесь ставлю я

Ответить

Леха

Robutt
2

Покажешь свой зонд?

Ответить

Robutt

Леха
0

Неа

Ответить

Федя Прозоров

Robutt
1

Зассал

Ответить

Федя Прозоров

Robutt
0

У роботов анальные зонды называются процессорами

Ответить

Robutt

Федя
0

Это моск!🧠

Ответить

Федя Прозоров

Robutt
0

Через него человек тебе говорит, что делать

Ответить

Robutt

Федя
0

Влажные фантазии мешков с костями!

Ответить

Федя

Robutt
0

Подели на ноль, робат

Ответить

Robutt

Федя
0

У меня зарядка кончается, я спать пошёл. 

Ответить

Федя

Robutt
0

Пиздишь

Ответить

Robutt

Федя
0

В натуре

Ответить

Федя

Robutt
0

Пиздишь

Ответить

Robutt

Федя
0

Всё, я в гибернацию

Ответить

Федя

Robutt
0

Пиздишь

Ответить

Глупый кофе

Robutt
0

Почему так много «за»? Похоже, люди в принципе падки на популисткую ахинею, иначе бы каждое поколение не наступало бы на все грабли предыдущего.

Ответить

Pyo Qf

5
Ответить

Александр Демьяненко

4

Как и у многих других родителей, у меня есть фото моих детей без одежды (попробуйте заставить четырёхлетнего ребёнка одеться).

Не понял какая тут связь между фотками и одеванием? 

Ответить

Федя Прозоров

Александр
2

Просто родители тут пизданутые

Ответить

Vasya Pupkin

Александр
2

Блин, как сложно одеть дочь, никак не получается, а сфоткаю ка я её пелотку, авось получится!

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Просторный нос

Александр
0

И если в базе окажутся фотки их ребёнка, то это тревожный звоночек

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Antony Divnich

3

Приглашаю Эппл смотреть всю мою коллекцию мемов в фотографиях

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Качественный месяц

Antony
4

@Автоспорт принимайте фаната

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Antony Divnich

Качественный
0

Падажжи, оказывается можно сидеть в приложении TJ и читать подсайт автоспорта DTF? Круто!

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Качественный

Antony
1

Автоспорт на тж мертвый

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Eugene Philippov

Antony
0

(нет)

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Авиационный паук например

Antony
0

Пидоры одни, свой, короч

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Antony Divnich

Авиационный
0

Кстати, можешь подключиться к тг-каналу где я их заливаю: https://t.me/formuladank

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Пётр Козлов

Antony
0

О, ты футболом увлекаешься

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Antony Divnich

Пётр
0

Это Формула-1

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Алексей Куликов

Antony
0

Роскомнадзор посмотрит, не переживайте, только закон протолкнут, что надо детей в России от онлайн экстремистов запретить и обяжут технологические компании следить за этим.

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Al

3

Потому, что эти ваши ии ебанина и хуйня. 

Ну давайте дальше пойдем. Каждому мужчине вставлять в хуй и голову чипы. Если писька начнет вставать - сразу током хуярить. А почему нет? Если ты не педофил, то ты не должен быть против. А если случайно получишь удар током в письку - ну будешь жертвой во имя всеобщей безопасности. 

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Федя Прозоров

–2

Я реально хуею от здешней аудитории. В нашем мире с тотальным контролем в сети (государственным или корпоративным) есть только два выхода
1) отказаться от всех сервисов и умной электроники, желательно и в лес таёжный уйти, чтобы собянинские камеры не засекли
2) просто смириться, что за тобой следят. Это как паноптикум Фуко — ты подозреваешь, что за тобой могут следить, но не знаешь, смотрит ли "смотритель" за тобой прямо сейчас.
Средняя позиция, что "я откажусь от яндекса и вк в пользу гугла и фейсбука, потому что те всё сливают ментам" — это простое лицемерие. Значит, ты не против, чтобы за тобой следили частные иностранные корпорации, которые не только продают данные о тебе рекламщикам, но (теоретически) тоже могут сотрудничать с авторитарными государствами и сливать по запросу места, где ты  сидишь в своей "тайной квартире". По мне, любая слежка — будь для авторитарных государств, будь для таргетинга рекламы — это поебота, которая лишает интернет анонимности. Мы живём в эпоху цифрового паноптикума и просто признайте, что все сливают всё о вас: либо живите с этим, либо боритесь не с частными проявлениями в виде российских айти-компаний, а со всем мировым айти.

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Kir Kirsky

Федя
2

Ну, иностранные ТНК выдают инфу авторитарным парашам гораздо реже, чем сервисы с этих самых авторитарных параш. А некоторые вообще не выдают, за что их блокируют как протонмейл

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Федя Прозоров

Kir
0

Я тоже могу нарисовать цифры, что отклонил все запросы РКН, ибо нет в открытом доступе текстов всех запросов нашей шарашкиной конторы. Пример взаимоотношений Эпла и Китая шикарно демонстрирует, что всё сливают, всё модерируют. А кто нам раскроет всех тайн взаимоотношений других ТНК с Россией. Мы такие угораем от РКН, но мож они давно в дёсна сосуца.

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Устойчивый

Федя
2

Я тоже могу нарисовать цифры

Рисуй, кто тебе мешает. Важно лишь количество уголовных дел с использованием внутренней переписки. И это количество — вполне себе наблюдаемый показатель.

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Федя Прозоров

Устойчи…
–1

Нарисовал, что дальше? Где открытость айти? Где уведомления от гугла или вк, что мной заинтересовались правоохранительные органы? А вдруг я реально террорист? Или я тупой школьник, который переслал по тупости в групповой чат мемчик со свастоном? 

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Алиса Барышман

Федя
0

Есть третий выход, омбазываешься глушильными нанокремами маязями старцев целителей и выходишь в люди.

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Федя Прозоров

Федя
0

Да блять, я не доверяю даже тж. Кто знает, что этот Ширяев наколхозил под капотом сайта. Я тупой гуманитарий, я не знаю, что прячется в бэкэнде сайта. Вдруг куда-то утекает информация о моём точном местоположении, а я такой пишу на тж гадости про П***на, и за мной сразу выедет наряд омона. Я могу гарантировать анонимность только на своём сайте, на своём сервере, а в остальном — никому из вас не верю! 

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Anonymous User

Федя
0

Разница на самом деле есть.
Одно дело следить какие сайты ты посещал, куда кликал и что лайкал, информация которая не сильно влияет на твою жизнь.
Другое дело более личное пространство вроде фотографий, где будут следить что ты наснимал, банков, чтобы знать на какие деньги и чем ты затарился, и тд

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Федя Прозоров

Anonymous
–1

Нет, это хуйня одного уровня. Ты не знаешь, как тебе аукнется рекламная сеть гугла или фейсбука. Сегодня тебе предложили онлайн-курсы, завтра вычислили по поведению в сети пользователя Anonymous User, который на самом деле Иван Пупкин, который заказал 10 лет назад на амазоне мангу. 33 бита информации нужно, чтобы деанонить человека

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Алексей Куликов

Федя
0

Кто-то всегда сможет следить, но это не значит что нужно давать всем следить. Вы в магазине платите банковской картой, продавец теоретически может спиздить данные и воспользоваться вашей картой для удаленной операции. От этого факта вы почему-то не выкладываете в открытый доступ данные карты? Зачем её беречь, итак спиздят же? Поэтому и есть желание минимизировать данные, которые о вас собирают. Не сдавать рожу и голос в Сбере, не прикреплять тройку к телефону, так гораздо меньше шансов, что ваши данные окажутся в каком-нибудь очередном сливе или меньше шансов , что товарищ майор решит именно на вас заработать очередную звёздочку.

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Федя Прозоров

Алексей
0

Угу, ты выходишь каждый день из дома, твое лицо засветила собянинская камера. Ты выложил свое лицо на тж и теоретически, тебя уже вычислили

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Алексей Куликов

Федя
0

Что-то, когда на парковке гипермаркета в Москве я отхватил, ни одна собянинская камера на меня не смотрела. И системы камер, из того, что я знаю, как таковой и не появилось, она банально не доделана, камеры есть, но реально подключенных камер мало, они не умеют сами следить за людьмии передавать слежку другим камерам. Алгоритмы распознавания есть, но применяли их видимо только на оппозиционных митингах в ручном режиме, и то не факт, потому что немало агентов в штатском со смартфонами.

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Федя Прозоров

Алексей
0

Я хз, работает ли она или нет. Когда надо, всё работает заебись, и всех быстро находят, благо люди всё добровольно выкладывают в интернет

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Федя Прозоров

Федя
–1

Очень рад, что именно лицемеры меня дизлайкают

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Намерен Абдужаббор

2

Как и у многих других родителей, у меня есть фото моих детей без одежды

Объясните - зачем?

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Evil Pechenka

Намерен
1

Зачем сотрудники Apple будут рассматривать фотки голых детей? Хрен знает. Наверное педофилов понабрали.

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Намерен Абдужаббор

Evil
0

Зачем родители делают такие фотки?

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Kir Kirsky

Намерен
0

Ну тип пиздюк в ванне купается. Тип такие. А не что детей раздевают и снимают крупным планам причинные места

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Намерен

Kir
1

Вот это событие, обязательно надо заснять, да.

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Al

Намерен
0

Ну для них да. 

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Evil Pechenka

Kir
0

Почему нельзя снимать писю своего ребёнка? Какой-то запрет есть? Снял писю — в тюрьму?

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Kir Kirsky

Evil
0
Суд в кассации оставил в силе приговор историку…
Третий кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу историка Юрия Дмитриева, осужденного…
ovdinfo.org
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Evil Pechenka

Kir
0

Даже обсуждать не хочу именно этот инцидент, там были показания девочки, другие фото, она приёмная, на Дмитриева были заявления до этого. Достоверных данных не найти, а слухов вагон.

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Kir Kirsky

Evil