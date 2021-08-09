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Технологии
Дамир Камалетдинов

Ваши фото не будут сканировать, если запретить выгрузку в iCloud: FAQ от Apple о проверке на детское порно Статьи редакции

Компания пояснила, как будет работать система и чем отличается от конкурентов, но не рассказала, что помешает злоупотребить возможностями в будущем.

36 36 комментариев
564 просмотров

Apple выпустила шестистраничный документ с ответами на часто задаваемые вопросы о проверке детской порнографии на снимках в iCloud. Компания дополнительно прояснила детали после обвинений в нарушении приватности со стороны специалистов по кибербезопасности, журналистов и пользователей. TJ публикует краткую выжимку документа.

Чем отличается проверка фото в «Сообщениях» и iCloud

  • Проверка контента в «Сообщениях» и фото в iCloud — две разные технологии, которые не работают сообща. Защита детей в iMessage работает только на семейных аккаунтах с детьми 12 или младше. Данные не передают властям, а функцию нужно активировать вручную;
  • Распознавание откровенных снимков в «Сообщениях» не нарушает оконечное шифрование в iMessage — проверка происходит прямо на устройстве, куда и приходят сообщения, а Apple не получает никаких данных в процессе;
  • Родителей не будут предупреждать о получении или отправке каждого откровенного снимка: сначала система предупредит ребёнка, что если он согласится просмотреть фото без размытия, то оповещение отправят родителю;
  • Для детей 13-17 лет система будет размывать откровенные снимки и предупреждать об опасности содержимого, но не станет оповещать родителей.

Будет ли Apple сканировать все фотографии на айфонах на детское порно и как это работает

  • Проверка на жестокое обращение с детьми работает только для фотографий, которые пользователь решил выгрузить в облако iCloud, если пользователь отключил выгрузку — система не будет работать. Функция не проверяет частную библиотеку фотографий на устройстве;
  • Apple сможет узнать только об аккаунтах, которые содержат «коллекцию уже известных изображения с детской порнографией» и только о снимках, которые совпали с ними;
  • База данных изображений с жестоким обращением над детьми не хранится на устройстве в открытом виде — Apple использует нечитаемые «хэши», которые сохранит на устройстве. Они представляют собой строчки с цифрами, которые невозможно прочитать или конвертировать в исходные изображения;
  • Apple использовала систему сравнения хэшей изображений, чтобы не сканировать все изображения в облаке — так делают все остальные компании. В компании считают, что это создаёт угрозу приватности, поэтому Apple не узнаёт о фотографиях пользователей до тех пор, пока не зафиксирует совпадение с базой данных;
  • Система не проверяет никакой контент на устройстве, кроме фотографий, выгружаемых в iCloud. Apple не получит никаких других данных с устройства.

Можно ли использовать систему для распознавания чего-то кроме детской порнографии

  • Apple утверждает, что система работает только с базой данных изображений, которые предоставили правозащитные организации. Технологию не разрабатывали для другого назначения;
  • В документе говорится, что система не предполагает автоматической передачи данных властям: сначала Apple сама проверит результат проверки своей технологии;
  • В Apple утверждают, что система создана только для оповещения о фотографиях, которые находятся в базе данных уже известного властям детского порно. В большинстве стран, включая США, подобный контент запрещён, а в Штатах Apple обязана сообщать об известных случаях властям;
  • Apple заявила, что откажется от любых просьб правительств адаптировать систему для других целей. Технологию создавали только для конкретной цели — отслеживать случаи жестокого обращения с детьми.
  • Правительства и до этого просили компанию жертвовать приватностью пользователей, но она отвергала все просьбы и продолжит делать это в будущем, заявили в Apple;
  • Базу данных для сравнения формирует не сама Apple, а правозащитные организации — компания ей только пользуется. В базе находятся только известные властям снимки с детской порнографией.

Apple объявила об усилении защиты детей 6 августа. Компания внедрила функции в трёх областях — «Сообщениях», фотографиях в iCloud и в Siri. С осени 2021 года системы начнут размывать откровенные снимки для детей до 12 лет в iMessage, проверять фотографии в облаке iCloud на детское порно и давать советы по безопасности детям и родителям в Siri.

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После анонса компанию раскритиковали эксперты по кибербезопасности, журналисты и рядовые пользователи. Они обвинили Apple в нарушении приватности и задались вопросами, как ту же функцию могут использовать авторитарные правительства в будущем.

Apple усилит защиту детей — начнёт размывать…
Компания будет проверять контент прямо на устройствах с помощью нейросетей, натренированных на…
tjournal.ru

Многие пользователи не поняли, как именно Apple будет бороться с детской порнографией. В случае с «Сообщениями» компания использовала распознавание на устройстве для размытия откровенных снимков, а в случае с iCloud сравнивает цифровые отпечатки фотографий с отпечатками, полученными от правозащитников.

Согласно документации Apple не получит доступ к фотографиям за единственным исключением — если среди фотографий пользователей будет слишком много совпадений. Тогда сотрудник компании вручную проверит подозрительные снимки, которые выдала система, чтобы убедиться в результате сравнения.

После критики Apple также уточнила, что функцию пока запускают только в США. Запускать функцию будут постепенно от страны к стране с учётом конкретной законодательной базы.

#новости #apple

36 36 комментариев
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36 комментариев
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ну и в чем он не прав

3

и вот какой дурак теперь будет пользоваться айфоном, зная, что его проскнарируют???

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Eugene

ну
8

Миллионы людей, знающих про возможность набутыливания из-за сообщений в диалогах, сидят в ВК же и ничего 

Ответить

Колоссальный франт

ну
0

С джейлбрейком и отключением этой фичи почему нет

Ответить

ну и в чем он не прав

Колоссальный
1

тогда какой смысл в этом всем, если все эти абьюзеры будут просто отключать облако и пользоваться джейлбрейком?

Ответить

Владимир Климов

ну
2

Смысл в том, что подобная технология в будущем будет расширятся не только на порно, но и на всё остальное неугодное государству.

Ответить

ну и в чем он

Владимир
0

а какой в ней смысл, если ее можно отключить? если можно использовать всякие джейлбрейки и проч???

Ответить

Владимир Климов

ну
0

Джейлбрейки используют я бы сказал единицы. Большинство будет под прицелом.

Ответить

Eva Dark

Владимир
0

Большинство пользуется хромом, андроидом и почтой гмейла. Ещё и в фейсбуке сидят. После такого немного странно читать про "меня беспокоит фича Эппл, которая может в будущем быть связана с правительством США"

Ответить

Madegghead

ну
0

чем дальше тем меньше шансов что-то можно отключить и сломать...

Ответить

ну и в чем он

Madeggh…
0

то есть ты думаешь, что смартфон превратится в кирпич???

Ответить

Madegghead

ну
0

превратится во все более огороженный от джейлбрейка и прочих вмешательств... Ты не будешь понимать что там происходит, куда передает данные и т.п. Или пользуешься или идешь в опу

Ответить

Колоссальный

ну
1

Ни в чем :)

Ответить

ну и в чем он

Колосса…
1

получается, что все это просто бессмысленно!

Ответить

Колоссальный

ну
1

Защита от совсем тупых, видимо, которые всего этого делать не будут

Ответить

Eva Dark

ну
0

я думаю, процент абьюзеров выше, чем процент использующих джейлбрейк

Ответить

ну и в чем он

Eva
0

почему? а что если это одни и те же люди???

Ответить

Eva Dark

ну
0

они одни и те же люди для тех, кто сравнивает приросты популяции дельфинов с количеством жертв маньяков в Мичигане

Ответить

Andre Macareno

Колоссальный
1

стоимость iPhone X увеличилась втрое

Ответить

Колоссальный

Andre
0

7 актуальнее, так как тачайди и эппл пей не отваливается на 14+

Ответить

Владимир Климов

ну
0

Гугл типа тоже сканирует, только в облаке, а не на устройстве.

Ответить

ImJustKidding

1

Гляньте Дамир аж места себе не находит, строчит статью за статьей.

Ответить

Дамир Камалетдинов

ImJustKidding
2

Слежу за бомбящим сюжетом, как и всегда

Ответить

Robutt

Дамир
0

Сюжет дополняется🖊️

Ответить

Robutt

1

часто задаваемые вопросы о проверке фотографий iCloud на детскую порнографию

Кто часто спрашивает об этом, ферман, что ли? 

Ответить

некипишуй

1

Не дайте себя обмануть, "ОНИ" пудрят вам мозги.

Ответить

Сержант Волков

0

Apple заявила, что откажется от любых просьб правительств адаптировать систему для других целей

Честное слово

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Ну и зачем эта функция нужна вообще

Ответить

AttentiveMilk

Stanley
1

Чтобы детей ебали меньше

Ответить

Woody Johnson

AttentiveMilk
1

чтобы ебали, но не делали фото

Ответить

Владимир Филатов

Woody
0

то есть по сути защита педофилов

Ответить

Параллельный

Владимир
0

гордость нации

Ответить

Dr Serj

Woody
0

чтобы ебали и снимали новое, которого в базе нет,
а не дрочили на старье из базы

Ответить

Андрей Рядькин

Woody
0

Говорят, видео контент выше ранжируется

Ответить

Параллельный Данила

AttentiveMilk
0

детей ебут 0.009% пользователей iphonе
а сканировать будут всех, несправедливо

Ответить

Владимир Климов

0

Интересно, какой телефон у Михаила Светова.

Ответить

TROPPIE

0

Наконец то белки-истерички успокоятся (нет). Ведрохолопы как бомбили, так и будут бомбить, не взирая на любые факты или аргументы (их то сканируют с ног до головы последние десять лет). Проверено.

Даже на школо-хабре лютейшее отморожение в ИТ-элите стариков-разбойников, о которых все давно забыли.

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