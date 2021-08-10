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Технологии
Яна Ломакина

Google изменит политику по защите детей — они смогут потребовать удаления своих фото из поиска Статьи редакции

А cервисам запретят настраивать на детей таргетированную рекламу.

17 17 комментариев
870 просмотров

Google анонсировала изменение политики конфиденциальности — введение новых функций, которые должны «дать детям и подросткам более безопасный онлайн-опыт».

Например, несовершеннолетние, их родители или опекуны смогут потребовать удалить фото детей из результатов поиска Google Image. Пользователи компании уже могут запрашивать удаление их личной информации, включая изображения, из результатов поиска. Однако такие запросы должны соответствовать конкретным условиям, например, если изображения сексуального или интимного характера опубликовали без согласия. Новая политика, по утверждению компании, позволит удалять любые изображения пользователей младше 18 лет.

В Google отметили, что запрос не уберёт снимки из интернета полностью. Однако в компании надеются, что это поможет помешать распространению нежелательных фотографий несовершеннолетних.

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Google представила и другие обновления для защиты детей, например:

  • компания запретит настраивать таргетированную рекламу на несовершеннолетних на основе их пола, возраста и интересов;
  • контент, загруженный детьми, по умолчанию будет приватным — изменения затронут YouTube, поисковую систему и другие сервисы компании;
  • в учётных записях пользователей младше 18 лет будет по умолчанию будет включаться функция «безопасного поиска».

Нововведения будут появляться постепенно в течение ближайших недель и месяцев, заявили в компании.

6 августа Apple объявила об усилении защиты детей. Компания внедрила функции в трёх областях — «Сообщениях», фотографиях в iCloud и в Siri. С осени 2021 года системы начнут размывать откровенные снимки для детей до 12 лет в iMessage, проверять фотографии в облаке iCloud на детское порно и давать советы по безопасности детям и родителям в Siri.

Новые правила Apple привели к резонансному обсуждению о приватности и возможностях адаптировать такую функцию для других целей. В ответ на это компания выпустила FAQ с ответами на популярные вопросы, в том числе пообещав отказываться от любых запросов правительства об этой системе.

Ваши фото не будут сканировать, если запретить…
Компания пояснила, как будет работать система и чем отличается от конкурентов, но не рассказала…
tjournal.ru

#новости #google

17 17 комментариев
6
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17 комментариев
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Трансгендолёт

15

контент, загруженный детьми, по умолчанию будет приватным — изменения затронут YouTube

Ой а можно детям вообще запретить ходить во взрослый интернет и отключить влияние трендов этой аудитоии на тренды ютуба и других медиаресурсов? Так может и дельное что вышло бы...

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andorus

Трансгендолёт
0

Хочешь запрети, кто мешает, Гугл инструмент тебе дал, делай с ним что хочешь для своих детей

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Sage Pointer

10

То есть, несовершеннолетние могут, а взрослые люди - нет? Что за двойные стандарты? По мне, любые фото должны удаляться, если запечатлённый на них человек не согласен с размещением фотографии (при предоставлении документов, подтверждающих свою личность, само собой).

Ответить

Знакомый франт

Sage
5

Через госуслуги?

Ответить

Сознательный франт

Sage
1

 По мне, любые фото должны удаляться, если запечатлённый на них человек не согласен с размещением фотографии

Из-за таких, как ты, гугл-картинки и превратились в "возможно, на вашей картине аниме". 

Ответить

Mark Black

Sage
0

Могут, выбери любой год, это интернет

Ответить

Стеклянный меч

Sage
0

Взрослые тоже могут, дети раньше могли делать это только через взрослых

Ответить

Оля Добровольская

10

Актуально

Ответить

Andrew Muralov

7

Кроме порнофоток. Они нужны для базы изображений. 

Ответить

Ё****й волшебник - цитата

3

Чем взрослые хуже?

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Дорогой бокал

Ё****й
0

у них есть деньги на покупки

Ответить

Robutt

2

Ферману пизда(

Ответить

Владимир Климов

1

заебут теперь с этими детьми 

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Александр Корнеев

Владимир
0

Лучше пусть с гомосеками заебуют - это ближе к телу 

Ответить

Владимир Климов

Александр
0

Отлично что гомосеки тебе ближе

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Дорогой бокал

1

ну в принципе вполне адекватно в сравнении с истеричными эппол

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Чудесный клуб

0

 Например, несовершеннолетние, их родители или опекуны смогут потребовать удалить фото детей из результатов поиска Google Image. Пользователи компании уже могут запрашивать удаление их личной информации, включая изображения, из результатов поиска

Владельцы дач поставили на карандаш

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