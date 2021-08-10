А cервисам запретят настраивать на детей таргетированную рекламу.

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Google анонсировала изменение политики конфиденциальности — введение новых функций, которые должны «дать детям и подросткам более безопасный онлайн-опыт».

Например, несовершеннолетние, их родители или опекуны смогут потребовать удалить фото детей из результатов поиска Google Image. Пользователи компании уже могут запрашивать удаление их личной информации, включая изображения, из результатов поиска. Однако такие запросы должны соответствовать конкретным условиям, например, если изображения сексуального или интимного характера опубликовали без согласия. Новая политика, по утверждению компании, позволит удалять любые изображения пользователей младше 18 лет.

В Google отметили, что запрос не уберёт снимки из интернета полностью. Однако в компании надеются, что это поможет помешать распространению нежелательных фотографий несовершеннолетних.

Google представила и другие обновления для защиты детей, например:

компания запретит настраивать таргетированную рекламу на несовершеннолетних на основе их пола, возраста и интересов;

контент, загруженный детьми, по умолчанию будет приватным — изменения затронут YouTube, поисковую систему и другие сервисы компании;



в учётных записях пользователей младше 18 лет будет по умолчанию будет включаться функция «безопасного поиска».

Нововведения будут появляться постепенно в течение ближайших недель и месяцев, заявили в компании.

6 августа Apple объявила об усилении защиты детей. Компания внедрила функции в трёх областях — «Сообщениях», фотографиях в iCloud и в Siri. С осени 2021 года системы начнут размывать откровенные снимки для детей до 12 лет в iMessage, проверять фотографии в облаке iCloud на детское порно и давать советы по безопасности детям и родителям в Siri.