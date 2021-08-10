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Технологии
Новости vc.ru

Xiaomi представила собственного робопса CyberDog — он может делать сальто назад Статьи редакции

Компания продаст 1000 собак своим фанатам и энтузиастам робототехники по цене около 114 тысяч рублей.

37 37 комментариев
1804 просмотров

Китайский производитель показал робота CyberDog на презентации 10 августа, рассказав о его ключевых особенностях.

В основе CyberDog лежит платформа NVIDIA Jetson Xavier, предназначенная для использования в роботехнике. Робопёс оснащён большим количеством модулей, среди которых:

  • сервоприводы разработки самой Xiaomi;
  • камера Intel RealSense D450 для распознавания глубины;
  • сверхширокоугольный объектив «рыбий глаз»;
  • модуль GPS и множество сенсорных датчиков для того, чтобы робот мог ориентироваться в пространстве.
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Также у робота есть три порта USB-C и разъём HDMI для подключения дополнительных датчиков, включая лидары и панорамные камеры.

CyberDog передвигается со скоростью до 3,2 м/с и весит 3 кг. Для сравнения, робопёс Spot от компании Boston Dynamic может достигать скорости 3,9 метра в секунду, при этом его вес составляет 5,2 килограмма.

В Xiaomi утверждают, что CyberDog способен анализировать окружающую обстановку в режиме реального времени, планировать маршруты, создавать навигационные карты и избегать столкновений с препятствиями, в том числе следуя за своим владельцем.

CyberDog может выполнять ряд трюков, в том числе сальто назад с места, что Xiaomi продемонстрировала в видео.

Xiaomi продаст первую тысячу робособак по цене 9999 юаней (около 114 тысяч рублей). Для сравнения, цена Spot от Boston Dynamic составляет $74,5 тысячи (около 5,5 миллиона рублей).

#новости #xiaomi #роботы

37 37 комментариев
10
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37 комментариев
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Подробный череп

18

Это и есть кошка жена?

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Иван Иваныч

Подробный
4

*псина жена

Ответить

Игорь Рачук

Подробный
2

Не на такую расчитывал? 

Ответить

Чуждый бокал

17

топ за свои деньги

Ответить

Ваша Закладко

Чуждый
0

натренерованное

Ответить

Дорогой бокал

11

очень дёшево, кстати

а что может ваш айфон по такой же цене?

Ответить

Ильяс Мунарбаев

Дорогой
0

Чет как-то очень дёшево

Ответить

Нижний интернет

Ильяс
1

Потому что такие разработки спонсирует китайское правительство. Часть PR-кампании для промывки мозгов западным зумерам. 

Если б через несколько лет в Китае не пересохли реки и им стало уже не до этого, то был бы повод для беспокойства. 

Ответить

Виталий Орлов

Дорогой
0

Иметь смысл своего существования

Ответить

Миржан Досымбаев

Дорогой
0

Звонить. А что ?

Ответить

Огурцы

Дорогой
–4

Не быть продукцией для бомжей?

Ответить

Robutt

6

БЛЯДЬ, где боевые робаты? Робопсы, коты, пылесосы, мойщики окон... Тьфу, блдядь, противно

Ответить

Счастливый парфюмер

Robutt
4

T-800, прости, мы все проебали

Ответить

Виталий Орлов

Robutt
4

Да, со скрепами

Ответить

new_comment

Robutt
1

Какие-то страшные все. То-ли дело красавчик T-800.

Ответить

Абстрактный Влад

Robutt
1

Прикрути гранатомёт - будет боевой 

Ответить

Виталий Орлов

3

Надеюсь он хороший мальчик за свои деньги

Ответить

Ручной пулемет

2

За пивом сможет сгонять?

Ответить

Коровка говорит мууу

Ручной
1

вот это единственное зачем он кому-то кроме блоггеров нужен, чтобы на спине была корзина и туда можно было пакеты из супермаркета поставить и не тащить, и чтобы он мог с грузом по лестнице подниматься хотя бы, чтобы модно в руках не тащить от магаза у дома

Ответить

Andrew Muralov

Коровка
0

Для супермаркетов такой есть.

Ответить

Коровка говорит

Andrew
1

эта тарантайка по подземному пешеходному переходу по ступенькам не поднимется, по лестнице в падике тоже, а робо-кальб еще сумеет

Ответить

Andrew Muralov

Коровка
0

Для таких ситуаций в комплект входит Яндекс-верёвочка.

Ответить

Коровка говорит

Andrew
0

яндекснищкооплачиваемыйтруддоставщика

Ответить

Andrey Svetlov

1

Дешевле породистого пса! Огонь цена.

Ответить

Крайний крюк

Andrey
3

Да и в уходе проще, и внимания больше привлекает, одни плюсы

Ответить

Опытный цвет

1

Вы заебали circlejerk устраивать, нельзя сразу подсайт с оригинальной новостью указывать?

Ответить

Нижний интернет

1

Сука, эти китайцы уже реально пугают. 

Ответить

Марина Литвинова

0

Круто, всегда о таком мечтала

Ответить

Максим Шпилёв

0
Ответить

Стильная самочка орангутана

0

Есть ли у него разъём в ЖОПЕ?

Ответить

Ivan Boldyrev

Стильная
0

Спрашиваешь для друга?

Ответить

Sage Pointer

Стильная
0

Специально для Панина?

Ответить

Andrew Muralov

0

Без манипулятора от него мало толку, принести ничего не сможет. Только для эстетики его держать.

Ответить

KSA

0

Где "представило"? 
На видео тупой китайский рендер

Ответить

Danil Oputin

0

Типичный Китай

Ответить

Qwerty

0

Учитывая, что это цена Айфона, то вполне норм

Ответить

Нижний интернет

0

Я надеюсь Huawei не станет отставать и выпустит своего киберпса тоже. Но с огромным дилдаком. 

Тогда бы Вилсаком мог бы его протестировать и записать эпичный видос ахахаха. 

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