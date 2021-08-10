Xiaomi представила собственного робопса CyberDog — он может делать сальто назад Статьи редакции
Компания продаст 1000 собак своим фанатам и энтузиастам робототехники по цене около 114 тысяч рублей.
Китайский производитель показал робота CyberDog на презентации 10 августа, рассказав о его ключевых особенностях.
В основе CyberDog лежит платформа NVIDIA Jetson Xavier, предназначенная для использования в роботехнике. Робопёс оснащён большим количеством модулей, среди которых:
- сервоприводы разработки самой Xiaomi;
- камера Intel RealSense D450 для распознавания глубины;
- сверхширокоугольный объектив «рыбий глаз»;
- модуль GPS и множество сенсорных датчиков для того, чтобы робот мог ориентироваться в пространстве.
Также у робота есть три порта USB-C и разъём HDMI для подключения дополнительных датчиков, включая лидары и панорамные камеры.
CyberDog передвигается со скоростью до 3,2 м/с и весит 3 кг. Для сравнения, робопёс Spot от компании Boston Dynamic может достигать скорости 3,9 метра в секунду, при этом его вес составляет 5,2 килограмма.
В Xiaomi утверждают, что CyberDog способен анализировать окружающую обстановку в режиме реального времени, планировать маршруты, создавать навигационные карты и избегать столкновений с препятствиями, в том числе следуя за своим владельцем.
CyberDog может выполнять ряд трюков, в том числе сальто назад с места, что Xiaomi продемонстрировала в видео.
Xiaomi продаст первую тысячу робособак по цене 9999 юаней (около 114 тысяч рублей). Для сравнения, цена Spot от Boston Dynamic составляет $74,5 тысячи (около 5,5 миллиона рублей).
Чет как-то очень дёшево
Потому что такие разработки спонсирует китайское правительство. Часть PR-кампании для промывки мозгов западным зумерам.
Если б через несколько лет в Китае не пересохли реки и им стало уже не до этого, то был бы повод для беспокойства.
БЛЯДЬ, где боевые робаты? Робопсы, коты, пылесосы, мойщики окон... Тьфу, блдядь, противно
За пивом сможет сгонять?
вот это единственное зачем он кому-то кроме блоггеров нужен, чтобы на спине была корзина и туда можно было пакеты из супермаркета поставить и не тащить, и чтобы он мог с грузом по лестнице подниматься хотя бы, чтобы модно в руках не тащить от магаза у дома
Для супермаркетов такой есть.
эта тарантайка по подземному пешеходному переходу по ступенькам не поднимется, по лестнице в падике тоже, а робо-кальб еще сумеет
Для таких ситуаций в комплект входит Яндекс-верёвочка.
Дешевле породистого пса! Огонь цена.
Есть ли у него разъём в ЖОПЕ?
Без манипулятора от него мало толку, принести ничего не сможет. Только для эстетики его держать.
Я надеюсь Huawei не станет отставать и выпустит своего киберпса тоже. Но с огромным дилдаком.
Тогда бы Вилсаком мог бы его протестировать и записать эпичный видос ахахаха.