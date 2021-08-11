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Технологии
DTF

В России приступили к серийному производству компьютеров на базе процессора Baikal-M Статьи редакции

Поставки планируют начать в начале 2022 года.

39 39 комментариев
589 просмотров
Материнская плата от iRU с процессором Baikal-M

Компания iRU объявила о запуске серийного производства ПК на базе ключевых отечественных компонентов. Речь идёт о процессоре Baikal-M, кастомной материнской плате и российском программном обеспечении.

Готовые системы не отличаются высокой производительностью и в первую очередь предназначены для офисных и государственных учреждений. В рамках проекта запустят несколько устройств.

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Персональные компьютеры «Опал»

  • Форм-фактор — SFF (Small Form Factor) или MT (Microtower)
  • Процессор — Baikal-M
  • Оперативная память — до 32 ГБ DDR4 (DIMM)
  • Накопители — SSD до 1 ТБ или HDD до 3 ТБ
  • Операционные системы — Astra Linux, OC «Альт», РЕД ОС или другие
  • Средства защиты — ViPNet SafeBoot, ПАК «Соболь»

Моноблоки «Агат»

  • Экран — 23,8 дюймов, IPS, 1920 × 1080 (Full HD)
  • Процессор — Baikal-M
  • Оперативная память — до 32 ГБ DDR4
  • Накопители — SSD до 1 ТБ или HDD до 3 ТБ
  • Операционные системы — Astra Linux, ОС «Альт», РЕД ОС или другие
  • Приложения — «МойОфис», интернет-браузер, почтовый клиент и другое ПО российского производства

Поставки планируют начать в первом квартале 2022 года. Системы на базе отечественного процессора будут доступны как для корпоративных клиентов, так и для частных покупателей. Цены не сообщаются.

Baikal-M (BE-M1000) — это 28-нм чип на архитектуре ARM с 8 ядрами Cortex-A57 (с частотой до 1,5 ГГц) и 8-ядерным GPU Mali-T628 (с частотой до 750 МГц). Процессор потребляет 35 Вт и изготавливается на мощностях TSMC.

#новости

39 39 комментариев
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39 комментариев
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Илья Михалков

5

Даже русский цп не делают в россии. И к чему все это импортозамещение и борьба с пендосовскими эксплойтами, если в итоге цп собирают не в рф.

Ответить

Почтовый рак

Илья
2

ну и что, собирают там где дешевле. Штаты тоже у себя мало что собирали

Ответить

Илья Гераськин

Почтовый
1

А они заявляют "Наш! Полностью отечественный!"?

Ответить

Иван Кондратьев

Илья
0

Вопрос "почему собирают не в России?", конечно, важен, но при печати с готовой матрицы закладку сделать там не очень реалистично.

Ответить

Andy

4

Baikal-M (BE-M1000) — это 28-нм чип на архитектуре ARM

И чего тут из собственных разработок, лол. Петушарики опять всё купили и представляют как собственные разработки.

Ответить

Иван Иваныч

Andy
2

лол

Петушарики

Не чувствую в тебе радости за отечество. 

Ответить

Армейский химик

Andy
0

Ждём 28 см чип

Ответить

AZP

4

серийного производства

Ответить

Прежний пистолет

AZP
0

Я такое только в Беларуси видал.

Ответить

Distortion

Прежний
1
Ответить

Прежний пистолет

Distort…
0

А в РФ зачем хуявей прятать за левым шильдиком?

Ответить

Robutt

3

Средства защиты — ViPNet SafeBoot, ПАК «Соболь»

Ахах

Ответить

Robutt

Robutt
2

Она ж уехала! 

Ответить

Игорь Рачук

Robutt
2

Там опечатка в названии

ПАКА "Соболь"

Ответить

Объективный нос

2

Средства защиты — ViPNet SafeBoot, ПАК «Соболь»

Средства защиты

ПАК «Соболь»

Программа отвечает за переключение к соседской сети вайфай?

Ответить

Sage Pointer

Объективный
5

Не буду комментировать, в честь кого её назвали

Ответить

AZP

Sage
1

В честь микроавтобуса

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Объективный
3

Да, штрафы списываются с карты Мир автоматически.

Ответить

Почтовый рак

Объективный
1

ты что, не рад? 

Ответить

Объективный нос

Почтовый
0

почему? Рад, развитие, все дела.

Ответить

Комсомольский ГОСТ

Почтовый
0

Почему не рад? РАД ОС

Ответить

Достаточный фитиль

3

хорошая! теперь и пыня со счётов на комп перейдёт

Ответить

Дмитрий Григорьев

3

iRu ещё живы? Рофлил с их рекламы когда-то.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

2

Сделано у НАС!!1! ❤❤❤ 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺

Ответить

Почтовый рак

1

ну вот, а вы говорите все просрали. 

Ответить

Почтовый рак

Почтовый
2

Все только начинается 

Ответить

Почтовый рак

Почтовый
1

надо было лишь 20 лет потерпеть 

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Почтовый
1

А полимеры???

Ответить

Антон Коваленко

1

киберпанк потянет?

Ответить

Удивленный Никита

0

Оперативная память — до 32 ГБ DDR4 (DIMM)

Накопители — SSD до 1 ТБ или HDD до 3 ТБ

Память и накопители тоже iRU выпускает?

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Удивленный
0

А почему ссд до терабайта, а хдд до трёх?

Ответить

Финский фитиль

0

Ну слава богу!

Ответить

Прежний пистолет

0

Вроде, уже было . . . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0-1030
У США или Китая ничего не покупалось тогда.

 Intel 8086 - у разрабов Искры не было документации от Интел.

Искра-1030
«Искра 1030» — советский IBM PC/XT-совместимый персональный компьютер на основе процессора…
ru.wikipedia.org
Ответить

Donnie Darko

0

Ой как жду сливы всех логгеров посте выхода на рынок) вот они ахуеют от своей криворукости

Ответить

Армейский химик

0

iRU

Это те, что шильдики на китайские корпуса лепили?

Ответить

Aleksandr Dolgikh

0

Пак соболь это же в честь Любовь Соболь?

Ответить

yikiko4351

0

Байкал = Buy КАЛ

Ответить

Отечественный блик

0

А у нас ГОСТы по процессорам есть?

Ответить

Стас Фарбер

0

Почему все названия на американском языке?

Ответить
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