В России приступили к серийному производству компьютеров на базе процессора Baikal-M Статьи редакции
Поставки планируют начать в начале 2022 года.
Компания iRU объявила о запуске серийного производства ПК на базе ключевых отечественных компонентов. Речь идёт о процессоре Baikal-M, кастомной материнской плате и российском программном обеспечении.
Готовые системы не отличаются высокой производительностью и в первую очередь предназначены для офисных и государственных учреждений. В рамках проекта запустят несколько устройств.
Персональные компьютеры «Опал»
- Форм-фактор — SFF (Small Form Factor) или MT (Microtower)
- Процессор — Baikal-M
- Оперативная память — до 32 ГБ DDR4 (DIMM)
- Накопители — SSD до 1 ТБ или HDD до 3 ТБ
- Операционные системы — Astra Linux, OC «Альт», РЕД ОС или другие
- Средства защиты — ViPNet SafeBoot, ПАК «Соболь»
Моноблоки «Агат»
- Экран — 23,8 дюймов, IPS, 1920 × 1080 (Full HD)
- Процессор — Baikal-M
- Оперативная память — до 32 ГБ DDR4
- Накопители — SSD до 1 ТБ или HDD до 3 ТБ
- Операционные системы — Astra Linux, ОС «Альт», РЕД ОС или другие
- Приложения — «МойОфис», интернет-браузер, почтовый клиент и другое ПО российского производства
Поставки планируют начать в первом квартале 2022 года. Системы на базе отечественного процессора будут доступны как для корпоративных клиентов, так и для частных покупателей. Цены не сообщаются.
Baikal-M (BE-M1000) — это 28-нм чип на архитектуре ARM с 8 ядрами Cortex-A57 (с частотой до 1,5 ГГц) и 8-ядерным GPU Mali-T628 (с частотой до 750 МГц). Процессор потребляет 35 Вт и изготавливается на мощностях TSMC.
Даже русский цп не делают в россии. И к чему все это импортозамещение и борьба с пендосовскими эксплойтами, если в итоге цп собирают не в рф.
Почтовый рак
ну и что, собирают там где дешевле. Штаты тоже у себя мало что собирали
Вопрос "почему собирают не в России?", конечно, важен, но при печати с готовой матрицы закладку сделать там не очень реалистично.
Baikal-M (BE-M1000) — это 28-нм чип на архитектуре ARM
И чего тут из собственных разработок, лол. Петушарики опять всё купили и представляют как собственные разработки.
серийного производства
Прежний пистолет
Я такое только в Беларуси видал.
Средства защиты — ViPNet SafeBoot, ПАК «Соболь»
Ахах
Не буду комментировать, в честь кого её назвали
Почтовый рак
ты что, не рад?
Все только начинается
Вроде, уже было . . .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0-1030
У США или Китая ничего не покупалось тогда.
Intel 8086 - у разрабов Искры не было документации от Интел.
Ой как жду сливы всех логгеров посте выхода на рынок) вот они ахуеют от своей криворукости