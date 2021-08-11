Израильские учёные обманули популярные системы распознавания лиц — для этого хватило девять фейковых фото пожилых мужчин Статьи редакции
Фальшивые «мастер-лица» позволяют пройти идентификацию как минимум в 40% случаев.
Специалисты Школы компьютерных наук имени Блаватника и Школы электротехники в Тель-Авиве разработали способ взлома трёх популярнейших систем идентификации людей по лицу — Dlib, FaceNet и SphereFace. Оказалось, их можно обмануть с помощью «мастер-лиц» несуществующих людей. Учёные опубликовали своё открытие в хранилище предварительных версий научных статей.
Исследователи использовали нейросеть StyleGAN от Nvidia для создания огромного массива лиц несуществующих людей, после чего отобрали самые подходящие варианты с помощью другой нейросети — она проверяла, как часто системы идентификации срабатывают на каждом сгенерированном лице.
Учёные пришли к выводу, что лучшие варианты для обмана системы — изображения пожилых мужчин без растительности на лице. Набора из девяти «мастер-лиц» такого типа достаточно, чтобы пройти идентификацию в 40-60 процентах случаев — как минимум одно из этих лиц система примет за реального человека.
Исследователи отмечают, что есть более сложные системы идентификации, которые требуют повернуть голову в разные стороны, закрыть и открыть глаза, улыбнуться и совершить прочие действия, чтобы убедиться в реальности человека перед камерой. По мнению учёных, такие системы тоже можно обмануть с помощью дипфейков, наделив сгенерированные лица реалистичной анимацией.
Системы идентификации людей по лицу используются в государственных и частных организациях — китайских и российских силовых органах, московском метро, банкоматах Сбербанка. Одновременно с этим появляются услуги по обману этих систем и происходят случаи необоснованных арестов из-за ложного срабатывания.
Ну ниче нового в том, что одна нейросеть по созданию лиц обошла другую нейросеть, которая распознает лица.
Жаба и гадюка
«Системы идентификации людей по лицу используются в государственных и частных организациях — китайских и российских силовых органах»
Какое построение предложения. Моё почтение.
@Никита Логинов , почему выделены Китай и Россия? В других странах не используют идентификацию по лицу? Если используют, то корректно было бы написать, если мы хотим регионализировть контент, "в том числе и в России", но тогда непонятно причём тут Китай.
Силовые органы России нами правят сейчас, а силовые органы Китая будут править в скором будущем.
Не понял, что значит обмануть системы распознавания при помощи фейковых пожилых лиц? То есть условно наклеить на свое лицо эту фейковую фотку с пожилым человеком, система тебя узнает и пропустит в секретное хранилище?
Вообще не понятно о чем статья. Что за популярные системы распознавания лиц Dlib, FaceNet и SphereFace? Только у одной из них есть ссылка в гугле на русском. И как злоумышленникам может помочь этот обман?
Перспективный будильник
Это наиболее продвинутые системы, по мнению учёных. Т.о. если они ошиблись, то скорее всего ошибуться и остальные системы.
Судя по тому, что упоминается deepfake — достаточно распечатать или показать фото с мобильного устройства.
Как этим могут воспользоваться злоумышленники — можно прочитать на сайте Сбербанк:
Вы сможете проще решить свой вопрос в офисе банка — например, оформить карту. Для подтверждения вашей личности хватит взгляда в камеру. Технология в ближайшее время заработает во всех офисах.