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Технологии
Никита Логинов

Израильские учёные обманули популярные системы распознавания лиц — для этого хватило девять фейковых фото пожилых мужчин Статьи редакции

Фальшивые «мастер-лица» позволяют пройти идентификацию как минимум в 40% случаев.

15 15 комментариев
1575 просмотров

Специалисты Школы компьютерных наук имени Блаватника и Школы электротехники в Тель-Авиве разработали способ взлома трёх популярнейших систем идентификации людей по лицу — Dlib, FaceNet и SphereFace. Оказалось, их можно обмануть с помощью «мастер-лиц» несуществующих людей. Учёные опубликовали своё открытие в хранилище предварительных версий научных статей.

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Исследователи использовали нейросеть StyleGAN от Nvidia для создания огромного массива лиц несуществующих людей, после чего отобрали самые подходящие варианты с помощью другой нейросети — она проверяла, как часто системы идентификации срабатывают на каждом сгенерированном лице.

Часть набора сгенерированных лиц и проценты ложных распознаваний Скриншот оригинального документа

Учёные пришли к выводу, что лучшие варианты для обмана системы — изображения пожилых мужчин без растительности на лице. Набора из девяти «мастер-лиц» такого типа достаточно, чтобы пройти идентификацию в 40-60 процентах случаев — как минимум одно из этих лиц система примет за реального человека.

Исследователи отмечают, что есть более сложные системы идентификации, которые требуют повернуть голову в разные стороны, закрыть и открыть глаза, улыбнуться и совершить прочие действия, чтобы убедиться в реальности человека перед камерой. По мнению учёных, такие системы тоже можно обмануть с помощью дипфейков, наделив сгенерированные лица реалистичной анимацией.

Системы идентификации людей по лицу используются в государственных и частных организациях — китайских и российских силовых органах, московском метро, банкоматах Сбербанка. Одновременно с этим появляются услуги по обману этих систем и происходят случаи необоснованных арестов из-за ложного срабатывания.

#новости #нейросети #безопасность #уязвимости #биометрия

15 15 комментариев
12
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15 комментариев
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Александр Горелик

8
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Alex P

Александр
0

Навальный Лёха у

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Никита Логинов

8

Странно, ни одного комментария за 15 минут. Все распечатали изображения и побежали брать кредиты в банкоматах Сбербанка?

Ответить

Павел Макров

Никита
2

Ну ниче нового в том, что одна нейросеть по созданию лиц обошла другую нейросеть, которая распознает лица.

Жаба и гадюка

Ответить

Кобзон Хиггса

Никита
2

Просто возраст совпал у многих

Ответить

Александр Горелик

4

вот эти фото 

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пепси

2

 банкоматах Сбербанка

😎

Ответить

Люц Шнайдер

1

«Системы идентификации людей по лицу используются в государственных и частных организациях — китайских и российских силовых органах»

 Какое построение предложения. Моё почтение.

Ответить

Люц Шнайдер

Люц
1

@Никита Логинов , почему выделены Китай и Россия? В других странах не используют идентификацию по лицу? Если используют,  то корректно было бы написать, если мы хотим регионализировть контент, "в том числе и в России", но тогда непонятно причём тут Китай.

Ответить

Ganna Olenyeva

Люц
3

Силовые органы России нами правят сейчас, а силовые органы Китая будут править в скором будущем.

Ответить

Ваша Закладко

1

перьмьскую дата команду не проведут

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Александр Борродач

1
Ответить

Гриша Почуев

0

Не понял, что значит обмануть системы распознавания при помощи фейковых пожилых лиц? То есть условно наклеить на свое лицо эту фейковую фотку с пожилым человеком, система тебя узнает и пропустит в секретное хранилище?

Вообще не понятно о чем статья. Что за популярные системы распознавания лиц Dlib, FaceNet и SphereFace? Только у одной из них есть ссылка в гугле на русском. И как злоумышленникам может помочь этот обман?

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Перспективный будильник

Гриша
1

Это наиболее продвинутые системы, по мнению учёных. Т.о. если они ошиблись, то скорее всего ошибуться и остальные системы.

Судя по тому, что упоминается deepfake — достаточно распечатать или показать фото с мобильного устройства.

Как этим могут воспользоваться злоумышленники — можно прочитать на сайте Сбербанк:
Вы сможете проще решить свой вопрос в офисе банка — например, оформить карту. Для подтверждения вашей личности хватит взгляда в камеру. Технология в ближайшее время заработает во всех офисах.

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Robutt

0

Слева внизу Гейб

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