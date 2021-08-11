Компания показала пять новых продуктов, но самыми любопытными из новинок оказались «умные» часы.

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«Умные» часы Galaxy Watch 4 и 4 Classic (слева), наушники Galaxy Buds 2 (в центре), Galaxy Z Fold 3 (правее) и Galaxy Z Flip 3 (справа) Фото здесь и далее — TJ

Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked — на ней представили новые устройства из флагманской линейки компании. Среди новинок складные смартфоны Z Fold 3 и Z Flip 3, две пары «умных» часов Galaxy Watch 4 и наушники Galaxy Buds 2. Редактор TJ рассказывает главное об анонсах и делится первыми впечатлениями от устройств.

Смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 с гибким экраном и обновлённым шарниром

Новые складные смартфоны Samsung получили, в основном, итеративные обновления. Главным нововедением стало внедрение влагозащиты по стандарту IPX8 и усиление надёжности шарнира. Сами шарниры стали меньше, зазоры между экранами также уменьшились. Теперь устройства выдерживают до 200 тысяч циклов открытия-закрытия.

Оба смартфона также могут выдерживать длительное погружение на глубину до метра и защищены от любых погодных условий. Компания также усилила ключевое место складных устройств — шарниры: их покрыли антикоррозийным покрытием и защитили от появления зазоров.

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Samsung утверждает, что рамка новых устройств стала самой прочной среди всех смартфонов. Для её производства использовали армированный алюминий — это позволило снизить вес устройств и повысить их прочность.

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Экран также защитили новой плёнкой, которая обеспечивает устойчивость к царапинам, Samsung оптимизировала слоистую структуру складных устройств и утверждает, что дисплеи стали на 80% более износостойкими. Для этого компания перешла на другой тип пластика — с уретана на полиэтилентерефталат.

В Z Fold 3 фронтальную камеру переместили под экран — компания использовала новую технологию, которая позволяет «прикрыть» пикселями камеру. На белом фоне область вокруг камеры пикселизируется, а на чёрном она выглядит как обычно.

Samsung пропустила вторую модель Z Flip и выпустила сразу третью. Так компания решила избежать путаницы в модельном ряде складных смартфонов: Z Flip 3 получил те же возможности, что Z Fold 3, который действительно вышел уже в третьей версии.

По сравнению со вторым Z Fold, в третьей модели снова изменили внешний вид блока камер. Если в прошлогодней версии он был прямоугольным и выпирающим, как и у других флагманов Galaxy, то у Z Fold 3 выступ более плавный и обтекающий.

Характеристики, цены и даты старта продаж

Z Fold 3 — основной (складной) дисплей AMOLED 120 Гц диагональю 7,6 дюйма с разрешением 2208 на 1768 пикселей, поддержка пера S Pen, внешний дисплей на 6,2 дюйма AMOLED 120 Гц с разрешением 2268 на 832 пикселя;

Камеры — три задних (сверхширокоугольная на 12 МП, F2.2, широкоугольная на 12 МП, F1.8, телеобъектив на 12 МП с двукратным оптическим зумом, F 2.4). Фронтальная камера под складным экраном на 4 МП и на внешнем экране на 10 МП;

Процессор Snapdragon 888 с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR 5 и 256 либо 512 ГБ встроенной памяти, без поддержки microSD;

Батарея на 4400 мА•ч с зарядкой по проводу на мощности до 25 ватт и без провода до 10 ватт, а также возможностью реверсивной зарядки;

Защита от влаги и пыли по стандарту IPX8, защита спереди и сзади корпуса Gorilla Glass Victus, рамка и шарнир из усиленного алюминия;

Z Flip 3 — основной дисплей на 6,7 дюйма AMOLED 2X с адаптивной частотой от 10 до 120 Гц и разрешением 2640 на 1080 пикселей, плотность пикселей 425 PPI. Внешний экран на 1,9 дюйма Super AMOLED 60 Гц с разрешением 260 на 512 пикселей;

Камеры — сверхширокоугольная на 12 МП с F2.2, широкоугольная на 12 МП с F1.8, фронтальная 10 МП, снаружи камеры защищены Super Clear Glass (Gorilla DX);

Процессор — Snapdragon 888 с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR 5 и 128 либо 256 ГБ встроенной без поддержки microSD;

Батарея на 3300 мА•ч двойная (930 + 2370 мА•ч). Зарядка на мощности 15 Ватт по проводу либо до 10 ватт без провода;

Обе модели появятся в продаже 10 сентября, предзаказ будет доступен с 11 августа. Z Fold 3 будет доступен в чёрном и зелёных цветах по цене от 159 990 рублей за базовую версию и 169 990 рублей за версию с максимальным объёмом памяти, при предзаказе в подарок можно получить чехол с S Pen;

Z Flip 3 будет доступен в бежевом, чёрном, лавандовом, зелёном цветах по цене 89 990 рублей за версию 128 ГБ или 94 990 рублей за версию с 256 ГБ. На сайте Samsung также будут доступны версии в сером, розовом и белом цветах;

Подписчики сервис Samsung Upgrade смогут получить смартфоны на тест-драйв и бесплатно провести с устройствами три месяца, а затем либо обменять их на другой флагман Galaxy, либо платить за них по подписке;

Cиликоновые чехлы для Z Fold и Z Flip 3 будут стоить от 4490 рублей, S Pen Fold Edition будет доступен по цене 4190 рублей, а S Pen Pro — 10990 рублей.



«Умные» часы Galaxy Watch 4 и Classic и с отслеживанием состава тела

Главным нововведением в «умных» часах Galaxy Watch стало появление функции отслеживания состава тела. Теперь устройства могут подсказать, как много воды, мышц, костной массы и какой процент висцерального жира в организме пользователя.

Для этого компания перешла на сенсор «3-в-1» — один из них измеряет биоимпеданс по сопротивлению тока, второй измеряет пульс, как и другие «умные» часы, а третий нужен для ЭКГ. Компания утверждает, что технология измерения состава тела работает с точностью до 98% и сравнима с профессиональными измерениями в медицинских клиниках.

Проверить состав тела можно приложив два пальца к кнопкам на боковой грани часов после введения параметров роста и веса. После этого часы за 15 секунд зафиксируют 2400 единиц данных, включая массу скелетных мышц, скорость метаболизма, содержание воды в организме и процентное содержание жира.

Galaxy Watch 4 также стали первыми «умными» часами Samsung на Wear OS — совместной операционной системе Google и Samsung. Её создали на основе Tizen OS и Android Wear, она поддерживает приложения обеих экосистем. Компания утверждает, что часы смогут работать на одном заряде до 40 часов.

Характеристики, цены и дата старта продаж

Watch 4 будут доступны в форм-факторах 40 и 44 миллиметра, а Classic в 42 и 46 миллиметра, корпус базовой версии выполнен из алюминия, а классической — из нержавеющей стали;

Обе версии получили экраны Super AMOLED с поддержкой Always-on и защитой Corning Gorilla Glass, они отличаются только диагональю в зависимости от размера часов;

Все модели работают на одном и том же двухядерном чипе Exynos W920 с 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти;

Classic получили батарею объёмом 361 мА•ч, а обычная версия — 247 мА•ч, они поддерживают беспроводную зарядку по стандарту WPC;

Все Galaxy Watch 4 работают на Wear OS, созданной совместно с Tizen OS от Samsung и оболочкой One UI Watch 3;

Часы получили датчики биомпенадса, геомагнитный датчик, датчик пульса (фотоплетизмографии) и ЭКГ, а также акселерометр, гироскоп, барометр и датчик освещённости. Они работают с Bluetooth 5.0 на Wi-Fi 802.11 a/b/g/n с частотой 2,4 или 5 ГГц и совместимы со смартфонами Android 6.0 или новее;

Устройства защищены от влаги и пыли по стандарту IP68 и выдерживают давление до 5 атмосфер;

Galaxy Watch 4 будут доступны по цене от 19 990 рублей за младшую модель 40 мм в цветах чёрный, серебро и розовое золото, 22 490 рублей за модель 44 мм в цветах чёрный, оливковый и серебро;

Watch 4 Classic обойдутся в 27 490 рублей за младшую модель 42 мм или 29 990 рублей за крупную модель на 46 мм, при предзаказе часов пользователи получат беспроводную зарядку для двух устройств от Samsung в подарок;

Спортивные ремешки для Galaxy Watch 4 обойдутся в 3490 рублей, кожаные в 4 490 рублей.



«Доступные» наушники Galaxy Buds 2

Galaxy Buds 2 получили активное шумоподавление и режим «окружающего звука». В компании утверждают, что технология снижает уровень фонового шума до 98%, а при включении режима «прозрачности» можно выбрать три интенсивности передачи звуков.

Наушники позиционируют как базовую модель в линейке Buds — они стоят 10 990 рублей: это дешевле AirPods и самый дешёвый вариант в экосистеме Samsung Galaxy.

Характеристики, цены и дата старта продаж