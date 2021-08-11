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Технологии
Дамир Камалетдинов

Часы с отслеживанием состава тела, два складных смартфона и «базовые» наушники: что показала Samsung на Galaxy Unpacked Статьи редакции

Компания показала пять новых продуктов, но самыми любопытными из новинок оказались «умные» часы.

112 112 комментариев
3688 просмотров
«Умные» часы Galaxy Watch 4 и 4 Classic (слева), наушники Galaxy Buds 2 (в центре), Galaxy Z Fold 3 (правее) и Galaxy Z Flip 3 (справа) Фото здесь и далее — TJ

Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked — на ней представили новые устройства из флагманской линейки компании. Среди новинок складные смартфоны Z Fold 3 и Z Flip 3, две пары «умных» часов Galaxy Watch 4 и наушники Galaxy Buds 2. Редактор TJ рассказывает главное об анонсах и делится первыми впечатлениями от устройств.

Смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 с гибким экраном и обновлённым шарниром

Новые складные смартфоны Samsung получили, в основном, итеративные обновления. Главным нововедением стало внедрение влагозащиты по стандарту IPX8 и усиление надёжности шарнира. Сами шарниры стали меньше, зазоры между экранами также уменьшились. Теперь устройства выдерживают до 200 тысяч циклов открытия-закрытия.

Оба смартфона также могут выдерживать длительное погружение на глубину до метра и защищены от любых погодных условий. Компания также усилила ключевое место складных устройств — шарниры: их покрыли антикоррозийным покрытием и защитили от появления зазоров.

Samsung утверждает, что рамка новых устройств стала самой прочной среди всех смартфонов. Для её производства использовали армированный алюминий — это позволило снизить вес устройств и повысить их прочность.

Экран также защитили новой плёнкой, которая обеспечивает устойчивость к царапинам, Samsung оптимизировала слоистую структуру складных устройств и утверждает, что дисплеи стали на 80% более износостойкими. Для этого компания перешла на другой тип пластика — с уретана на полиэтилентерефталат.

В Z Fold 3 фронтальную камеру переместили под экран — компания использовала новую технологию, которая позволяет «прикрыть» пикселями камеру. На белом фоне область вокруг камеры пикселизируется, а на чёрном она выглядит как обычно.

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Samsung пропустила вторую модель Z Flip и выпустила сразу третью. Так компания решила избежать путаницы в модельном ряде складных смартфонов: Z Flip 3 получил те же возможности, что Z Fold 3, который действительно вышел уже в третьей версии.

По сравнению со вторым Z Fold, в третьей модели снова изменили внешний вид блока камер. Если в прошлогодней версии он был прямоугольным и выпирающим, как и у других флагманов Galaxy, то у Z Fold 3 выступ более плавный и обтекающий.

Характеристики, цены и даты старта продаж

  • Z Fold 3 — основной (складной) дисплей AMOLED 120 Гц диагональю 7,6 дюйма с разрешением 2208 на 1768 пикселей, поддержка пера S Pen, внешний дисплей на 6,2 дюйма AMOLED 120 Гц с разрешением 2268 на 832 пикселя;
  • Камеры — три задних (сверхширокоугольная на 12 МП, F2.2, широкоугольная на 12 МП, F1.8, телеобъектив на 12 МП с двукратным оптическим зумом, F 2.4). Фронтальная камера под складным экраном на 4 МП и на внешнем экране на 10 МП;
  • Процессор Snapdragon 888 с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR 5 и 256 либо 512 ГБ встроенной памяти, без поддержки microSD;
  • Батарея на 4400 мА•ч с зарядкой по проводу на мощности до 25 ватт и без провода до 10 ватт, а также возможностью реверсивной зарядки;
  • Защита от влаги и пыли по стандарту IPX8, защита спереди и сзади корпуса Gorilla Glass Victus, рамка и шарнир из усиленного алюминия;
  • Z Flip 3 — основной дисплей на 6,7 дюйма AMOLED 2X с адаптивной частотой от 10 до 120 Гц и разрешением 2640 на 1080 пикселей, плотность пикселей 425 PPI. Внешний экран на 1,9 дюйма Super AMOLED 60 Гц с разрешением 260 на 512 пикселей;
  • Камеры — сверхширокоугольная на 12 МП с F2.2, широкоугольная на 12 МП с F1.8, фронтальная 10 МП, снаружи камеры защищены Super Clear Glass (Gorilla DX);
  • Процессор — Snapdragon 888 с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR 5 и 128 либо 256 ГБ встроенной без поддержки microSD;
  • Батарея на 3300 мА•ч двойная (930 + 2370 мА•ч). Зарядка на мощности 15 Ватт по проводу либо до 10 ватт без провода;
  • Обе модели появятся в продаже 10 сентября, предзаказ будет доступен с 11 августа. Z Fold 3 будет доступен в чёрном и зелёных цветах по цене от 159 990 рублей за базовую версию и 169 990 рублей за версию с максимальным объёмом памяти, при предзаказе в подарок можно получить чехол с S Pen;
  • Z Flip 3 будет доступен в бежевом, чёрном, лавандовом, зелёном цветах по цене 89 990 рублей за версию 128 ГБ или 94 990 рублей за версию с 256 ГБ. На сайте Samsung также будут доступны версии в сером, розовом и белом цветах;
  • Подписчики сервис Samsung Upgrade смогут получить смартфоны на тест-драйв и бесплатно провести с устройствами три месяца, а затем либо обменять их на другой флагман Galaxy, либо платить за них по подписке;
  • Cиликоновые чехлы для Z Fold и Z Flip 3 будут стоить от 4490 рублей, S Pen Fold Edition будет доступен по цене 4190 рублей, а S Pen Pro — 10990 рублей.

«Умные» часы Galaxy Watch 4 и Classic и с отслеживанием состава тела

Главным нововведением в «умных» часах Galaxy Watch стало появление функции отслеживания состава тела. Теперь устройства могут подсказать, как много воды, мышц, костной массы и какой процент висцерального жира в организме пользователя.

Для этого компания перешла на сенсор «3-в-1» — один из них измеряет биоимпеданс по сопротивлению тока, второй измеряет пульс, как и другие «умные» часы, а третий нужен для ЭКГ. Компания утверждает, что технология измерения состава тела работает с точностью до 98% и сравнима с профессиональными измерениями в медицинских клиниках.

Проверить состав тела можно приложив два пальца к кнопкам на боковой грани часов после введения параметров роста и веса. После этого часы за 15 секунд зафиксируют 2400 единиц данных, включая массу скелетных мышц, скорость метаболизма, содержание воды в организме и процентное содержание жира.

Galaxy Watch 4 также стали первыми «умными» часами Samsung на Wear OS — совместной операционной системе Google и Samsung. Её создали на основе Tizen OS и Android Wear, она поддерживает приложения обеих экосистем. Компания утверждает, что часы смогут работать на одном заряде до 40 часов.

Характеристики, цены и дата старта продаж

  • Watch 4 будут доступны в форм-факторах 40 и 44 миллиметра, а Classic в 42 и 46 миллиметра, корпус базовой версии выполнен из алюминия, а классической — из нержавеющей стали;
  • Обе версии получили экраны Super AMOLED с поддержкой Always-on и защитой Corning Gorilla Glass, они отличаются только диагональю в зависимости от размера часов;
  • Все модели работают на одном и том же двухядерном чипе Exynos W920 с 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти;
  • Classic получили батарею объёмом 361 мА•ч, а обычная версия — 247 мА•ч, они поддерживают беспроводную зарядку по стандарту WPC;
  • Все Galaxy Watch 4 работают на Wear OS, созданной совместно с Tizen OS от Samsung и оболочкой One UI Watch 3;
  • Часы получили датчики биомпенадса, геомагнитный датчик, датчик пульса (фотоплетизмографии) и ЭКГ, а также акселерометр, гироскоп, барометр и датчик освещённости. Они работают с Bluetooth 5.0 на Wi-Fi 802.11 a/b/g/n с частотой 2,4 или 5 ГГц и совместимы со смартфонами Android 6.0 или новее;
  • Устройства защищены от влаги и пыли по стандарту IP68 и выдерживают давление до 5 атмосфер;
  • Galaxy Watch 4 будут доступны по цене от 19 990 рублей за младшую модель 40 мм в цветах чёрный, серебро и розовое золото, 22 490 рублей за модель 44 мм в цветах чёрный, оливковый и серебро;
  • Watch 4 Classic обойдутся в 27 490 рублей за младшую модель 42 мм или 29 990 рублей за крупную модель на 46 мм, при предзаказе часов пользователи получат беспроводную зарядку для двух устройств от Samsung в подарок;
  • Спортивные ремешки для Galaxy Watch 4 обойдутся в 3490 рублей, кожаные в 4 490 рублей.

«Доступные» наушники Galaxy Buds 2

Galaxy Buds 2 получили активное шумоподавление и режим «окружающего звука». В компании утверждают, что технология снижает уровень фонового шума до 98%, а при включении режима «прозрачности» можно выбрать три интенсивности передачи звуков.

Наушники позиционируют как базовую модель в линейке Buds — они стоят 10 990 рублей: это дешевле AirPods и самый дешёвый вариант в экосистеме Samsung Galaxy.

Характеристики, цены и дата старта продаж

  • Поддержка активного шумоподавления, режим прозрачности с усилением окружающего звука до +9 децибел, задержка 0,5 миллисекунды;
  • До 5 часов прослушивания музыки с активным шумоподавлением или до 20 часов при использовании зарядного чехла, либо до 29 часов без активного шумоподавления. До 3,5 часов разговора с активным шумоподавлением или до 13 часов с чехлом, либо до 14 часов без шумоподавления;
  • Двухполосные динамики вуфер + твитер. Три микрофона с вибрационным датчиком костной проводимости, который улавливает звук из черепа, технология снижения шума на основе машинного обучения;
  • Автоматическое переключение между устройствами экосистемы Galaxy, защита от влаги IPX2;
  • Galaxy Buds2 можно будет приобрести в чёрном, белом, оливковом и фиолетовом цветах по рекомендованной цене 10 990 рублей.

#новости #samsung #galaxy #смартфоны #часы #устройства

112 112 комментариев
18
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112 комментариев
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Игорь Рачук

12

Симпатично

Ответить

Дурацкий космос

Игорь
21
Ответить

Объективный нос

Дурацкий
1

Сука это смешно

Ответить

Дурацкий космос

Объекти…
2

Сука ты кого сукой назвал??

Ответить

Строгий пришелец

Игорь
3

Лол, нет же

Ответить

ouxen

Игорь
2

rest in cringe

Ответить

ouxen

7

художественный фильм Спиздили

Ответить

Grigory Kopiev

ouxen
11

У самсунговских часов несколько лет уже такой дизайн задней панели

Ответить

ouxen

Grigory
0

Покажи

Ответить

некипишуй

ouxen
1

и как ты будешь выкручиваться если он не блефанул и покажет?

Ответить

ouxen

некипиш…
3

Пусть покажет первые гэлакси с таким задником и датой начала продаж, если раньше эппла то я покаюсь

Ответить

некипишуй

ouxen
3

"то я покаюсь"

ппц теперь целый день отслеживать этот тред

Ответить

Grigory Kopiev

ouxen
0

https://www.samsung.com/ru/watches/galaxy-watch-active/galaxy-watch-active2-44mm-black-sm-r820nzkaser/

Ответить

ouxen

Grigory
0

Когда это вышло?

Ответить

Grigory Kopiev

ouxen
1

На два года раньше твоего обвинения в копировании)

Ответить

ouxen

Grigory
0

Так когда?

Ответить

некипишуй

ouxen
1

покайся в долг, а
и я пойду по делам

Ответить

некипишуй

Grigory
0

чел ну поднажми, уделай его, я че тут зря жду его покаяний?

Ответить

ouxen

некипиш…
1

Не надо поднажимать ( ಠ ͜ʖಠ)

Ответить

ouxen

некипиш…
0

Я ни в чем не виноват, пусть он теперь каится

Ответить

Денис Розенталь

Grigory
–1

Ну если по факту, то модель, которую ты показал, представили в 2019 году, а у эпла такой дизайн датчика ещё с 2016.

Но спор абсолютно глупый, тк датчик не может иметь другой дизайн. Это как если бы докапывались до формы объектива камеры, а чего это он круглый, хочу зигзагом

Ответить

Grigory

Денис
1

У эппла не было электродного датчика пульса в 2016 году

Ответить

Денис

Grigory
0

Гриша, они с самого начала были с такими датчиками.

Ответить

ouxen

Денис
1

Нет

Ответить

Grigory

Денис
1

С самого начала они были с оптическими датчиками

Ответить

Денис

Grigory
0

Мы говорим про дизайн датчика, а не каким он был. Датчик пульса присутствовал с самого начала, что я выше тебе и показал.

Ответить

ouxen

Grigory
0

Aw series 4 с ним вышли в 2018, азаза

Ответить

Grigory

ouxen
0

Что не не противоречит тому, что у Самсунга не первый год такая конструкция и не объясняет к чему спустя два года исходный коммент про похожий дизайн

Ответить

ouxen

Grigory
1

Спиздили, но пораньше

Ответить

Иван Кондратьев

ouxen
1

Этот — документальный.

Ответить

ouxen

ouxen
0

спустя 3 года 😭😭😭

Ответить

Владимир Климов

7

наконец-то что-то нормальное, а не говно от эппла 

Ответить

Берг

Владимир
8

Повтори это глядя мне в глаза

Ответить

Владимир Климов

Берг
1

говно у  эппла, слышишь?

Ответить

Берг

Владимир
1

Встречаемся у Пассажа через 15 минут, буду бить тебе клюв

Ответить

Владимир Климов

Берг
0

встречаемся в гей клубе фейм 

Ответить

Берг

Владимир
2

принято

Ответить

Строгий пришелец

Владимир
–1

Лол, нет же, самсунк вообще самое позорное говно из андроида.

Ответить

Владимир Климов

Строгий
0

давно душу чистил?

Ответить

Строгий пришелец

Владимир
–1

Душу? Ты еще поди и в бога веришь? Ну тогда понятно, почему ты самсунк говном не называешь, лол

Ответить

Владимир Климов

Строгий
0

и в бога  и в семейные ценности. Никогда бы не позволил своим детям  гейскую хрень от эппла в руках держать

Ответить

Строгий пришелец

Владимир
–2

Лучше пусть они самсунковское говно жрут, их все вокруг чморят за то, что они такие стремные и лучше кщяоми пользовались чем этими отбросами?

Ответить

ИВАНКО ИВАНОВИЧ

Строгий
0

Очередной обсосок, которому родители купили китайский телефон, а остальные он считает говном.

Ответить

Строгий

ИВАНКО
0

Нет, я только самсуку за говно держу

Ответить

ИВАНКО ИВАНОВИЧ

Строгий
0

Откуда знаешь? Специалист по говну? Твой кнопочный обмылок лучше? 

Ответить

Строгий пришелец

ИВАНКО
0

У меня, конечно, тоже ебаный обмылок, но исключительно потому, что вокруг сплошные обмылки. Следующий будет не обмылок.

Ответить

Необыкновенный бинокль

8

Кому нахуй нужен складной телефон за 90к

Ответить

Строгий пришелец

Необыкновенный
–3

Самсунк вообще нахуй никому не нужен.

Ответить

некипишуй

Строгий
3

никому, кроме меня

Ответить

Иван Демченко

Строгий
0

Твое мнение всем очень интересно

Ответить

solawind

Необыкновенный
0

Как ни странно, вижу периодически их телефоны у людей, так что видимо кому-то нужен

Ответить

Берг

5

Оверпрайснутый мусор 

Ответить

Voice

Берг
2

Оверпрайснутый да, но не мусор - дорабатывают довольно уникальную технологию на рынке Fold & Flip

Ответить

К X

Voice
1

Не уверпрайснутый а дорогой пока по обьективным причинам

Ответить

Voice

Берг
0

А часы так вообще- наверное самое долгожданное - помню со времён когда у меня был nexus 6p ждал шустрые часы на андроиде. В итоге не дождался и перешёл на apple

Ответить

Энергичный Вампир

4

 Часы с отслеживанием состава тела

Я и так знаю, что моё тело на 60% состоит из воды. Вы мне время показывайте, часы ебаные

Ответить

Игорь Рачук

Энергичный
3

Они состав определяют! 
70% говна

Ответить

Энергичный Вампир

Игорь
4

 70% говна

Откуда знаешь? Уже приобрёл?

Ответить

Свинктарион Крепкий

5
Ответить

Строгий пришелец

–6

Лол. самсунк опять лох и обосрался. Пытается сделать нормальный дизайн вместо своего обмылочного, но получается у них херово. Ну ничего, лет через 5 они смогут сделать то, что в айфончиках есть уже сейчас.

Ответить

Рпош Ашршщ

Строгий
3

смогут сделать то, что в айфончиках есть уже сейчас

Охуительную кромку, которая режет кожу на впадине между большим и указательным пальцем?!

Ответить

Строгий пришелец

Рпош
–1

Да нормальная там кромка, плюс это такой корпус сильно эстетичнее чем кетайское обмылок от самсуки.

Ответить

Temp Temper

Строгий
2

Обмылок, кетайское. Весь тред изгадил маргариновыми набросами

Ответить

Строгий пришелец

Temp
–2

Ну и в чем я не прав? Обмылок - да, кетайский — да, у него вся визуальная эстетика — хуевые цвета, стремный дизайн, все в лучших традициях.

Ответить

некипишуй

Строгий
1

"хуевые цвета, стремный дизайн"

дело вкуса

Ответить

Строгий пришелец

некипиш…
0

Нет, это дело дизайн-системы и культурного аспекта.

Ответить

Temp Temper

Строгий
1

В том, что это субъективно, и ты прав только для себя. Лучше ответь, когда в айфоне завезут герцовку

Ответить

Строгий пришелец

Temp
0

Нет, это дело дизайн-системы и культурного аспекта.

Ответить

Temp

Строгий
0

Это дело ИХ дизайн системы. У меня вот есть свое личное мнение, которое варилось вне кампуса эпл и их дизайн системы. И оно направлено в сторону свободы от экосистем, цель которого не удобство взаимодействия, а неудобство взаимодействия с чем либо еще. Иначе говоря рабство, которое Ридли Скотт по иронии судьбы показывал в рекламе мака.

Ответить

KSA

Строгий
0

Тачскрин это всегда стремный дизайн

Ответить

solawind

Рпош
0

Не , гигантские рамки с челкой прямо напротив глаз. Больше чем у копеечных уже китайфонов

Ответить

KSA

Рпош
0

Нормальная кромка, это у тебя кожа несовместимая с экосистемой эпл!
Но гениальные инжинеры эпла подумали  о тебе и выпустили специальную перчатку из шкуры теленка на грудном вскармливании

Ответить

Рпош Ашршщ

KSA
0

Надеюсь всего лишь за $699?

Ответить

KSA

Рпош
0

Цену можно узнать на официальном сайте Apple

Ответить

ouxen

Строгий
1

не смогут)

Ответить

К X

Строгий
0

Samsung galaxy s8 уже интереснее чем нынешние айфоны ибо безрамочные и без брови. А сейчас линейка fold очень интересна, хотя бы реально новые технологии и судя повсеиу в 3й итерации они станут наконец прочными

Ответить

Строгий пришелец

К
1

Сосунк всю жизнь был хуйней а все самсунковские "технологии" — высосанная из пальца хуита, приправленная фирменным агрессивным маркетингом типа "купи-купи-купи-купи слона"

Ответить

ОСА

Строгий
0

 Зачем ты столько насрал? Воняет же

Ответить

Банальный Мурод

3

Зашёл фотки посмотреть, а она всего одна.

Ответить

ouxen

Банальный
4

На wc более качественный обзор

Ответить

некипишуй

ouxen
2

WC?

Ответить

Evgeny Kovalyov

некипиш…
0

В мужском, если точнее.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Банальный
0

Исправил это упущение

Ответить

Дурацкий космос

0

Galaxy Buds 2

И опять затычки. Никогда не слезу с наушников эпла. 

Ответить

solawind

Дурацкий
3

Так вкладыши по определению говно, они впринципе не могут нч адекватно и одинаково в ухо передавать. Ну для тех кому репчик послушать или какое нибудь долбилово вместо музыки, может и похер, главное не сравнивать с настоящими наушниками.

Ответить

Дурацкий космос

solawind
2

Провода не забываешь прогреть?

Ответить

Anton Korovkin

solawind
2

Вкладыши по определению охуенны тем, что можно ходить с ними часами и не замечать их, от затычек уже через час уши болят как не подбирай.

Ответить

solawind

Anton
0

у них сменные насадки есть, и далеко не в 3х размеарах, просто нужно подобрать свой. есть даже пенки, которые вообще не чувствуются

Ответить

Kirill Stryaponoff

solawind
0

Как наушники они, конечно, говно, но периодически встречаю людей, которые утверждают, что внутриканальными они вообще никак пользоваться не могут. Зачастую они ещё добавляют, что нормальная шумоизоляция не просто не нужна, а мешает.

Вот один из таких знакомых ходит с эирподсами, прекрасно понимая, что для музыки звук у них говно, но ему нужна нормальная гарнитура, а в этой сфере им альтернатив особо нет.

Короче, с точки зрения человека, который наушники воспринимает исключительно как средство воспроизведения музыки, сложновато воспринять тот факт, что люди их могут использовать как-то по-другому.

Ответить

solawind

Kirill
0

эти люди просто не потратили время чтобы подобрать насадки под свои уши, вот и все. Это нормально, мало кто понимает что это нужно сделать. Хотя впринципе достаточно минуту в гугле потратить чтобы разобраться
 

Ответить

Александр Горелик

0

кто эти люди, желающие каждую секунду знать сколько у них ВИСЦЕРАЛЬНОГО жира

Ответить

solawind

Александр
1

Так те же долбоебы что и покупающие апл часы с датчиком пульса

Ответить

Александр Горелик

solawind
2

ну пульс таки чаще меняется чем процент жира, можно хотя б для тренировок интервальных использовать, например 

Ответить

solawind

Алексан…
0

ага , сотни видосов на ютуб где часы мерят пульс даже на палке колбасы тому пример насколько это юзабельно. Такая же маркетинговая не нужная поебень, просто апл фанбои не будут это признавать 

Ответить

Михаил Зинчук

solawind
0

Может ты спутал с другими датчиками? Пульсометр весьма полезная вещь

Ответить

taraskiy lotots

solawind
0

Чем тебе насолили эти люди? Что не так с датчиками пульса на часах?

Ответить

Александр Горелик

Александр
1

о, один уже нашелся. Чел, ты хотя б плюс к минусу напиши сколько у тебя сейчас висцерального жира и сколько было час назад, а то я волнуюсь

Ответить

taraskiy lotots

Александр
0

Замеряй раз в месяц, а не каждую секунду. Проблема исчезла?

Ответить

Давний шмель

1

Отслеживание состава тела по технологии биоимпенданса?
Наверно и гороскопы тогда составлять должен на основании данных шагомера…

Ответить

Рпош Ашршщ

0

Я тут видел весы, которые каким-то образом определяют массу жира, мышц, костей, воды и еще какой-то херни в организме. Как это работает?!

Ответить

Temp Temper

Рпош
2

Ток пускают по тебе и смотрят сопротивление) 

Ответить

Игорь Рачук

Temp
3

Если тело продолжает дёргаться...

Ответить

Photuum

Рпош
1

По электропроводимости. Пропускается небольшой ток от ноги к ноге. Но работает метод так себе. Например, соленая еда и алкоголь сильно меняют показатели.

Ответить

Рпош Ашршщ

Photuum
0

Мне в x-fit делали такую процедуру, только там я минут пять лежал на кушетке с подключеным оборудованием, а не стоял 3 секунды на весах. Поэтому у меня и возник вопрос как оно может работать

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Рпош
0

Никак. 

Ответить

Nikolay Vasiliev

0

Galaxy Watch в пите — кайф, но могли бы и соуса добавить

Ответить

Иван Кондратьев

0

Два складных смартфона. Вел презентацию, почему-то, Николай Валуев.

Ответить

Ilya Sharkov

0

А где виртуальная ассистентка??

Ответить

Robutt

0

Дорого и не очень 

Ответить

Юрій Білозеров

0

самсунг буквально положили на дизайн

Ответить

Andrey Svetlov

0

Не хочется купить. А вот собаку от сяоми хочется.

Ответить

KSA

Andrey
0

Собяоми

Ответить
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По данным источников, она вылетела в Стамбул.
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Новости
Комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток из-за шутки про испачканный матрас
Он не признал вину.
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