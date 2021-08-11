Часы с отслеживанием состава тела, два складных смартфона и «базовые» наушники: что показала Samsung на Galaxy Unpacked Статьи редакции
Компания показала пять новых продуктов, но самыми любопытными из новинок оказались «умные» часы.
Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked — на ней представили новые устройства из флагманской линейки компании. Среди новинок складные смартфоны Z Fold 3 и Z Flip 3, две пары «умных» часов Galaxy Watch 4 и наушники Galaxy Buds 2. Редактор TJ рассказывает главное об анонсах и делится первыми впечатлениями от устройств.
Смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 с гибким экраном и обновлённым шарниром
Новые складные смартфоны Samsung получили, в основном, итеративные обновления. Главным нововедением стало внедрение влагозащиты по стандарту IPX8 и усиление надёжности шарнира. Сами шарниры стали меньше, зазоры между экранами также уменьшились. Теперь устройства выдерживают до 200 тысяч циклов открытия-закрытия.
Оба смартфона также могут выдерживать длительное погружение на глубину до метра и защищены от любых погодных условий. Компания также усилила ключевое место складных устройств — шарниры: их покрыли антикоррозийным покрытием и защитили от появления зазоров.
Samsung утверждает, что рамка новых устройств стала самой прочной среди всех смартфонов. Для её производства использовали армированный алюминий — это позволило снизить вес устройств и повысить их прочность.
Экран также защитили новой плёнкой, которая обеспечивает устойчивость к царапинам, Samsung оптимизировала слоистую структуру складных устройств и утверждает, что дисплеи стали на 80% более износостойкими. Для этого компания перешла на другой тип пластика — с уретана на полиэтилентерефталат.
В Z Fold 3 фронтальную камеру переместили под экран — компания использовала новую технологию, которая позволяет «прикрыть» пикселями камеру. На белом фоне область вокруг камеры пикселизируется, а на чёрном она выглядит как обычно.
Samsung пропустила вторую модель Z Flip и выпустила сразу третью. Так компания решила избежать путаницы в модельном ряде складных смартфонов: Z Flip 3 получил те же возможности, что Z Fold 3, который действительно вышел уже в третьей версии.
По сравнению со вторым Z Fold, в третьей модели снова изменили внешний вид блока камер. Если в прошлогодней версии он был прямоугольным и выпирающим, как и у других флагманов Galaxy, то у Z Fold 3 выступ более плавный и обтекающий.
Характеристики, цены и даты старта продаж
- Z Fold 3 — основной (складной) дисплей AMOLED 120 Гц диагональю 7,6 дюйма с разрешением 2208 на 1768 пикселей, поддержка пера S Pen, внешний дисплей на 6,2 дюйма AMOLED 120 Гц с разрешением 2268 на 832 пикселя;
- Камеры — три задних (сверхширокоугольная на 12 МП, F2.2, широкоугольная на 12 МП, F1.8, телеобъектив на 12 МП с двукратным оптическим зумом, F 2.4). Фронтальная камера под складным экраном на 4 МП и на внешнем экране на 10 МП;
- Процессор Snapdragon 888 с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR 5 и 256 либо 512 ГБ встроенной памяти, без поддержки microSD;
- Батарея на 4400 мА•ч с зарядкой по проводу на мощности до 25 ватт и без провода до 10 ватт, а также возможностью реверсивной зарядки;
- Защита от влаги и пыли по стандарту IPX8, защита спереди и сзади корпуса Gorilla Glass Victus, рамка и шарнир из усиленного алюминия;
- Z Flip 3 — основной дисплей на 6,7 дюйма AMOLED 2X с адаптивной частотой от 10 до 120 Гц и разрешением 2640 на 1080 пикселей, плотность пикселей 425 PPI. Внешний экран на 1,9 дюйма Super AMOLED 60 Гц с разрешением 260 на 512 пикселей;
- Камеры — сверхширокоугольная на 12 МП с F2.2, широкоугольная на 12 МП с F1.8, фронтальная 10 МП, снаружи камеры защищены Super Clear Glass (Gorilla DX);
- Процессор — Snapdragon 888 с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR 5 и 128 либо 256 ГБ встроенной без поддержки microSD;
- Батарея на 3300 мА•ч двойная (930 + 2370 мА•ч). Зарядка на мощности 15 Ватт по проводу либо до 10 ватт без провода;
- Обе модели появятся в продаже 10 сентября, предзаказ будет доступен с 11 августа. Z Fold 3 будет доступен в чёрном и зелёных цветах по цене от 159 990 рублей за базовую версию и 169 990 рублей за версию с максимальным объёмом памяти, при предзаказе в подарок можно получить чехол с S Pen;
- Z Flip 3 будет доступен в бежевом, чёрном, лавандовом, зелёном цветах по цене 89 990 рублей за версию 128 ГБ или 94 990 рублей за версию с 256 ГБ. На сайте Samsung также будут доступны версии в сером, розовом и белом цветах;
- Подписчики сервис Samsung Upgrade смогут получить смартфоны на тест-драйв и бесплатно провести с устройствами три месяца, а затем либо обменять их на другой флагман Galaxy, либо платить за них по подписке;
- Cиликоновые чехлы для Z Fold и Z Flip 3 будут стоить от 4490 рублей, S Pen Fold Edition будет доступен по цене 4190 рублей, а S Pen Pro — 10990 рублей.
«Умные» часы Galaxy Watch 4 и Classic и с отслеживанием состава тела
Главным нововведением в «умных» часах Galaxy Watch стало появление функции отслеживания состава тела. Теперь устройства могут подсказать, как много воды, мышц, костной массы и какой процент висцерального жира в организме пользователя.
Для этого компания перешла на сенсор «3-в-1» — один из них измеряет биоимпеданс по сопротивлению тока, второй измеряет пульс, как и другие «умные» часы, а третий нужен для ЭКГ. Компания утверждает, что технология измерения состава тела работает с точностью до 98% и сравнима с профессиональными измерениями в медицинских клиниках.
Проверить состав тела можно приложив два пальца к кнопкам на боковой грани часов после введения параметров роста и веса. После этого часы за 15 секунд зафиксируют 2400 единиц данных, включая массу скелетных мышц, скорость метаболизма, содержание воды в организме и процентное содержание жира.
Galaxy Watch 4 также стали первыми «умными» часами Samsung на Wear OS — совместной операционной системе Google и Samsung. Её создали на основе Tizen OS и Android Wear, она поддерживает приложения обеих экосистем. Компания утверждает, что часы смогут работать на одном заряде до 40 часов.
Характеристики, цены и дата старта продаж
- Watch 4 будут доступны в форм-факторах 40 и 44 миллиметра, а Classic в 42 и 46 миллиметра, корпус базовой версии выполнен из алюминия, а классической — из нержавеющей стали;
- Обе версии получили экраны Super AMOLED с поддержкой Always-on и защитой Corning Gorilla Glass, они отличаются только диагональю в зависимости от размера часов;
- Все модели работают на одном и том же двухядерном чипе Exynos W920 с 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти;
- Classic получили батарею объёмом 361 мА•ч, а обычная версия — 247 мА•ч, они поддерживают беспроводную зарядку по стандарту WPC;
- Все Galaxy Watch 4 работают на Wear OS, созданной совместно с Tizen OS от Samsung и оболочкой One UI Watch 3;
- Часы получили датчики биомпенадса, геомагнитный датчик, датчик пульса (фотоплетизмографии) и ЭКГ, а также акселерометр, гироскоп, барометр и датчик освещённости. Они работают с Bluetooth 5.0 на Wi-Fi 802.11 a/b/g/n с частотой 2,4 или 5 ГГц и совместимы со смартфонами Android 6.0 или новее;
- Устройства защищены от влаги и пыли по стандарту IP68 и выдерживают давление до 5 атмосфер;
- Galaxy Watch 4 будут доступны по цене от 19 990 рублей за младшую модель 40 мм в цветах чёрный, серебро и розовое золото, 22 490 рублей за модель 44 мм в цветах чёрный, оливковый и серебро;
- Watch 4 Classic обойдутся в 27 490 рублей за младшую модель 42 мм или 29 990 рублей за крупную модель на 46 мм, при предзаказе часов пользователи получат беспроводную зарядку для двух устройств от Samsung в подарок;
- Спортивные ремешки для Galaxy Watch 4 обойдутся в 3490 рублей, кожаные в 4 490 рублей.
«Доступные» наушники Galaxy Buds 2
Galaxy Buds 2 получили активное шумоподавление и режим «окружающего звука». В компании утверждают, что технология снижает уровень фонового шума до 98%, а при включении режима «прозрачности» можно выбрать три интенсивности передачи звуков.
Наушники позиционируют как базовую модель в линейке Buds — они стоят 10 990 рублей: это дешевле AirPods и самый дешёвый вариант в экосистеме Samsung Galaxy.
Характеристики, цены и дата старта продаж
- Поддержка активного шумоподавления, режим прозрачности с усилением окружающего звука до +9 децибел, задержка 0,5 миллисекунды;
- До 5 часов прослушивания музыки с активным шумоподавлением или до 20 часов при использовании зарядного чехла, либо до 29 часов без активного шумоподавления. До 3,5 часов разговора с активным шумоподавлением или до 13 часов с чехлом, либо до 14 часов без шумоподавления;
- Двухполосные динамики вуфер + твитер. Три микрофона с вибрационным датчиком костной проводимости, который улавливает звук из черепа, технология снижения шума на основе машинного обучения;
- Автоматическое переключение между устройствами экосистемы Galaxy, защита от влаги IPX2;
- Galaxy Buds2 можно будет приобрести в чёрном, белом, оливковом и фиолетовом цветах по рекомендованной цене 10 990 рублей.
Симпатично
художественный фильм Спиздили
У самсунговских часов несколько лет уже такой дизайн задней панели
На два года раньше твоего обвинения в копировании)
Ну если по факту, то модель, которую ты показал, представили в 2019 году, а у эпла такой дизайн датчика ещё с 2016.
Но спор абсолютно глупый, тк датчик не может иметь другой дизайн. Это как если бы докапывались до формы объектива камеры, а чего это он круглый, хочу зигзагом
наконец-то что-то нормальное, а не говно от эппла
говно у эппла, слышишь?
Лол, нет же, самсунк вообще самое позорное говно из андроида.
давно душу чистил?
Душу? Ты еще поди и в бога веришь? Ну тогда понятно, почему ты самсунк говном не называешь, лол
и в бога и в семейные ценности. Никогда бы не позволил своим детям гейскую хрень от эппла в руках держать
Лучше пусть они самсунковское говно жрут, их все вокруг чморят за то, что они такие стремные и лучше кщяоми пользовались чем этими отбросами?
Очередной обсосок, которому родители купили китайский телефон, а остальные он считает говном.
Откуда знаешь? Специалист по говну? Твой кнопочный обмылок лучше?
Строгий пришелец
У меня, конечно, тоже ебаный обмылок, но исключительно потому, что вокруг сплошные обмылки. Следующий будет не обмылок.
Строгий пришелец
Самсунк вообще нахуй никому не нужен.
Как ни странно, вижу периодически их телефоны у людей, так что видимо кому-то нужен
Оверпрайснутый мусор
Часы с отслеживанием состава тела
Я и так знаю, что моё тело на 60% состоит из воды. Вы мне время показывайте, часы ебаные
Они состав определяют!
70% говна
смогут сделать то, что в айфончиках есть уже сейчас
Охуительную кромку, которая режет кожу на впадине между большим и указательным пальцем?!
Строгий пришелец
Да нормальная там кромка, плюс это такой корпус сильно эстетичнее чем кетайское обмылок от самсуки.
Обмылок, кетайское. Весь тред изгадил маргариновыми набросами
Ну и в чем я не прав? Обмылок - да, кетайский — да, у него вся визуальная эстетика — хуевые цвета, стремный дизайн, все в лучших традициях.
В том, что это субъективно, и ты прав только для себя. Лучше ответь, когда в айфоне завезут герцовку
Нет, это дело дизайн-системы и культурного аспекта.
Это дело ИХ дизайн системы. У меня вот есть свое личное мнение, которое варилось вне кампуса эпл и их дизайн системы. И оно направлено в сторону свободы от экосистем, цель которого не удобство взаимодействия, а неудобство взаимодействия с чем либо еще. Иначе говоря рабство, которое Ридли Скотт по иронии судьбы показывал в рекламе мака.
Надеюсь всего лишь за $699?
Строгий пришелец
Сосунк всю жизнь был хуйней а все самсунковские "технологии" — высосанная из пальца хуита, приправленная фирменным агрессивным маркетингом типа "купи-купи-купи-купи слона"
Вкладыши по определению охуенны тем, что можно ходить с ними часами и не замечать их, от затычек уже через час уши болят как не подбирай.
Как наушники они, конечно, говно, но периодически встречаю людей, которые утверждают, что внутриканальными они вообще никак пользоваться не могут. Зачастую они ещё добавляют, что нормальная шумоизоляция не просто не нужна, а мешает.
Вот один из таких знакомых ходит с эирподсами, прекрасно понимая, что для музыки звук у них говно, но ему нужна нормальная гарнитура, а в этой сфере им альтернатив особо нет.
Короче, с точки зрения человека, который наушники воспринимает исключительно как средство воспроизведения музыки, сложновато воспринять тот факт, что люди их могут использовать как-то по-другому.
кто эти люди, желающие каждую секунду знать сколько у них ВИСЦЕРАЛЬНОГО жира
ну пульс таки чаще меняется чем процент жира, можно хотя б для тренировок интервальных использовать, например
Может ты спутал с другими датчиками? Пульсометр весьма полезная вещь
Чем тебе насолили эти люди? Что не так с датчиками пульса на часах?
о, один уже нашелся. Чел, ты хотя б плюс к минусу напиши сколько у тебя сейчас висцерального жира и сколько было час назад, а то я волнуюсь
Я тут видел весы, которые каким-то образом определяют массу жира, мышц, костей, воды и еще какой-то херни в организме. Как это работает?!
Ток пускают по тебе и смотрят сопротивление)
Мне в x-fit делали такую процедуру, только там я минут пять лежал на кушетке с подключеным оборудованием, а не стоял 3 секунды на весах. Поэтому у меня и возник вопрос как оно может работать
Не хочется купить. А вот собаку от сяоми хочется.