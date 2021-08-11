TJ посетил демо-зону Samsung накануне презентации и в деталях рассмотрел все новые продукты.

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11 августа Samsung представила пять новых устройств на Galaxy Unpacked 2021 — два складных смартфона, две пары «умных» часов и «доступные» беспроводные наушники. TJ уже рассказал о характеристиках продуктов в отдельном материале, а теперь показывает новинки на фото и видео c минимумом слов.

Galaxy Z Fold 3 — третья версия самого первого массового смартфона с гибким дисплеем

Первая модель в серии называлась Galaxy Fold, но в итоге создала для компании новую категорию продуктов. К третьей модели Samsung, кажется, избавилась от всех слабых мест устройства, но сохранила ту же форму: внешне это всё тот же Fold.

После «резкого» редизайна в Galaxy Z Fold 2 в Samsung слегка вернулись к «истокам» — например, овальному выступу для камеры вместо прямоугольного. Правда, других визуальных отличий третьей модели от предыдущей, на первый взгляд, кажется, нет.

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Оба экрана вроде как стали ещё ярче — сказывается экспертиза Samsung в сфере дисплеев. А ещё они оба работают с частотой обновления 120 Гц — плавность гарантирована. Внешний экран теперь полная копия внутреннего, буквально половина, но с наружней стороны.

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Фронтальная камера в Z Fold 3 теперь одна, но зато какая! Это один из первых смартфонов, в котором использовали технологию размещения сенсора под экраном. Камера физически находится под пикселями дисплея, которые становятся прозрачными, когда нужно что-то снять. Единственный минус — в обычное время область с камерой выглядит немного странной.

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Ещё немного про экран — несмотря на все улучшения Samsung, главный минус остался на месте. Огроменная выемка посередине всё ещё с нами.

Galaxy Z Flip 3 — более дешёвая «раскладушка» с гибким экраном

Z Flip решили выпустить сразу в третьей версии, пропустив вторую, хотя первая была лишь в прошлом году. В Samsung хотят, чтобы оба складных смартфона шли вровень и никого не путали при покупке. Z Flip 3, к слову, стоит почти вдвое дешевле Z Fold 3 — всего 90 с копейками тысяч рублей: это уже намного ближе к массовому потребителю, но всё ещё очень дорого.

Но как же классно он «щёлкает»

По сравнению с прошлогодней моделью изменений не видно совсем, но они всё же есть. Экраны тоже обновили, железо топовое и новое, камеры получше, а гнётся так же, как и раньше.

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В новой модели внешний экран стал полноценным дополнением, а не бесполезными понтами. Можно вывести туда даже камеру и фоткаться на заднюю камеру, как на фронтальную (правда, у меня не получилось понять, как это сделать, поэтому на фотке только время).

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К Z Flip 3 предусмотрены причудливые чехольчики. Они состоят из двух частей: на фотографии приятный кожаный, но есть ещё интересное решение с силиконом, соединённым какой-то верёвкой с кольцом. Со стороны выглядит как футуристичная граната с чекой.

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Часы Galaxy Watch 4 и 4 Classic

Как выглядели прошлые часы я не очень-то помню, но кажется визуально изменились они слабо. В Classic версии всё так же есть крутящийся циферблат, который выступает элементом управления — это очень интуитивно, сразу привыкаешь. «Премиальную» версию померил с двумя ремешками — силиконовым и кожаным, смотрелись они не очень, отдавало какой-то дешевизной.

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Вид сзади на новый датчик «3-в-1», который позволяет измерять состав тела прямо с часов. Ну и зацените неудобный механизм крепления ремешков: нужно пальцем зацепить крошечный переключатель, а потом сильно надавить на ремешок, чтобы он вылетел из пазов. Настоящее мучение после Apple Watch.

Ну и две кнопки, к которым надо прикладывать пальцы, чтобы произошло измерение состава тела. Как и в «умных» весах это работает по сопротивлению, поэтому через ваше тело часы пропускают небольшой ток (его можно почувствовать, если сильно захотеть). А измерить тело можно только после того, как введёшь основные показатели — рост и вес — прямо в часы.

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Простые Galaxy Watch 4 (на фото чуть дальше сзади) — это то же самое, но без механического циферблата, управление только сенсорное. Они выглядят ещё более дешёво, ремешки к ним подходят те же самые, работают, в целом, так же, как и более дорогая версия. Разницы вообще нет — только экраны на 2 миллиметра поменьше.

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Наушники Galaxy Buds 2 — почти все возможности Buds Pro, но за 11 тысяч рублей

Один из самых скучных, но важных для аудитории поклонников Samsung анонсов. Очень доступные беспроводные наушники от компании: Galaxy Buds Pro стоят 16 тысяч рублей, есть ещё Galaxy Buds Live, а это вот самая базовая модель, но с хорошими возможностями. Тут и шумоподавление, и режим «прозрачности», и удобный форм-фактор, и не дороже конкурентов.

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Ну, и напоследок — общее фото и видео

Потестить пока что нам ничего не дали (а от наушников мы отказались сами, потому что непонятно, что в них интересного, помимо цены). Поэтому с вами было живое, но неироничное воплощение мема про рыбов.