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Технологии
Дамир Камалетдинов

Первый взгляд на все новинки Samsung. Смартфоны Z Fold и Z Flip 3, часы Watch 4 и наушники Buds 2 — в фото и на видео Статьи редакции

TJ посетил демо-зону Samsung накануне презентации и в деталях рассмотрел все новые продукты.

48 48 комментариев
467 просмотров

11 августа Samsung представила пять новых устройств на Galaxy Unpacked 2021 — два складных смартфона, две пары «умных» часов и «доступные» беспроводные наушники. TJ уже рассказал о характеристиках продуктов в отдельном материале, а теперь показывает новинки на фото и видео c минимумом слов.

Galaxy Z Fold 3 — третья версия самого первого массового смартфона с гибким дисплеем

Первая модель в серии называлась Galaxy Fold, но в итоге создала для компании новую категорию продуктов. К третьей модели Samsung, кажется, избавилась от всех слабых мест устройства, но сохранила ту же форму: внешне это всё тот же Fold.

После «резкого» редизайна в Galaxy Z Fold 2 в Samsung слегка вернулись к «истокам» — например, овальному выступу для камеры вместо прямоугольного. Правда, других визуальных отличий третьей модели от предыдущей, на первый взгляд, кажется, нет.

Оба экрана вроде как стали ещё ярче — сказывается экспертиза Samsung в сфере дисплеев. А ещё они оба работают с частотой обновления 120 Гц — плавность гарантирована. Внешний экран теперь полная копия внутреннего, буквально половина, но с наружней стороны.

Фронтальная камера в Z Fold 3 теперь одна, но зато какая! Это один из первых смартфонов, в котором использовали технологию размещения сенсора под экраном. Камера физически находится под пикселями дисплея, которые становятся прозрачными, когда нужно что-то снять. Единственный минус — в обычное время область с камерой выглядит немного странной.

Ещё немного про экран — несмотря на все улучшения Samsung, главный минус остался на месте. Огроменная выемка посередине всё ещё с нами.

Galaxy Z Flip 3 — более дешёвая «раскладушка» с гибким экраном

Z Flip решили выпустить сразу в третьей версии, пропустив вторую, хотя первая была лишь в прошлом году. В Samsung хотят, чтобы оба складных смартфона шли вровень и никого не путали при покупке. Z Flip 3, к слову, стоит почти вдвое дешевле Z Fold 3 — всего 90 с копейками тысяч рублей: это уже намного ближе к массовому потребителю, но всё ещё очень дорого.

Но как же классно он «щёлкает»

По сравнению с прошлогодней моделью изменений не видно совсем, но они всё же есть. Экраны тоже обновили, железо топовое и новое, камеры получше, а гнётся так же, как и раньше.

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В новой модели внешний экран стал полноценным дополнением, а не бесполезными понтами. Можно вывести туда даже камеру и фоткаться на заднюю камеру, как на фронтальную (правда, у меня не получилось понять, как это сделать, поэтому на фотке только время).

К Z Flip 3 предусмотрены причудливые чехольчики. Они состоят из двух частей: на фотографии приятный кожаный, но есть ещё интересное решение с силиконом, соединённым какой-то верёвкой с кольцом. Со стороны выглядит как футуристичная граната с чекой.

Часы Galaxy Watch 4 и 4 Classic

Как выглядели прошлые часы я не очень-то помню, но кажется визуально изменились они слабо. В Classic версии всё так же есть крутящийся циферблат, который выступает элементом управления — это очень интуитивно, сразу привыкаешь. «Премиальную» версию померил с двумя ремешками — силиконовым и кожаным, смотрелись они не очень, отдавало какой-то дешевизной.

Вид сзади на новый датчик «3-в-1», который позволяет измерять состав тела прямо с часов. Ну и зацените неудобный механизм крепления ремешков: нужно пальцем зацепить крошечный переключатель, а потом сильно надавить на ремешок, чтобы он вылетел из пазов. Настоящее мучение после Apple Watch.

Ну и две кнопки, к которым надо прикладывать пальцы, чтобы произошло измерение состава тела. Как и в «умных» весах это работает по сопротивлению, поэтому через ваше тело часы пропускают небольшой ток (его можно почувствовать, если сильно захотеть). А измерить тело можно только после того, как введёшь основные показатели — рост и вес — прямо в часы.

Простые Galaxy Watch 4 (на фото чуть дальше сзади) — это то же самое, но без механического циферблата, управление только сенсорное. Они выглядят ещё более дешёво, ремешки к ним подходят те же самые, работают, в целом, так же, как и более дорогая версия. Разницы вообще нет — только экраны на 2 миллиметра поменьше.

Наушники Galaxy Buds 2 — почти все возможности Buds Pro, но за 11 тысяч рублей

Один из самых скучных, но важных для аудитории поклонников Samsung анонсов. Очень доступные беспроводные наушники от компании: Galaxy Buds Pro стоят 16 тысяч рублей, есть ещё Galaxy Buds Live, а это вот самая базовая модель, но с хорошими возможностями. Тут и шумоподавление, и режим «прозрачности», и удобный форм-фактор, и не дороже конкурентов.

Ну, и напоследок — общее фото и видео

Потестить пока что нам ничего не дали (а от наушников мы отказались сами, потому что непонятно, что в них интересного, помимо цены). Поэтому с вами было живое, но неироничное воплощение мема про рыбов.

— Вы устройства на обзор даёте?

— Нет, просто показываем

— Красивое

#фото #samsung #galaxy

48 48 комментариев
13
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48 комментариев
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Alex Blake

4

Как же ужасны современные складные смартфоны. И с точки зрения удобства применения очень спорное решение и в эргономике куча недостатков

Ответить

norm

Alex
3

Я удивлён, что эта тема не загнулась на стадии прототипов. До сих пор удивляюсь, когда вижу новости или рекламу этой хрени.
Интересно, не деградирует ли экран не месте сгиба спустя полгода-год использования. 

Ответить

Дамир Камалетдинов

norm
0

Они уже продали вроде как больше миллиона штук

Ответить

Дамир Камалетдинов

Alex
1

Но их почему-то продолжают покупать — субъективно встречаю всё больше случайных людей с Фолдами в последний, наверное, год

Ответить

Показательный череп

Дамир
2

Интересно как часто вы будете встречать фолд-владельцев в том же Ярославле =)

Ответить

Дамир

Показат…
1

Ну не знаю как в Ярославле, а в Питере их уже прилично. Во времена первого фолда ни разу не видел никого с ним, а со вторым уже встречал просто в барах людей на Рубинштейна

Ответить

AttentiveMilk

Дамир
0

Первым сложно было пользоваться в реальных условиях из-за небольшого внешнего экрана, со вторым уже в разы лучше

Ответить

Дамир

Attenti…
1

Покупать первый это вообще было слегка самоубийственно — его могла убить любая грязь в кармане

Ответить

Максимальный шар

Дамир
0

Они раскрывают их пафосно перед лицами других людей?

Ответить

Alex Blake

Показат…
1

Только в кабинете мэра Ярославля, который потратил на него 20% бюджета города

Ответить

Показательный

Alex
0

Город не такой бедный, кстати

Ответить

Почетный кавалер

Дамир
1

думаю есть некая усталость от одинаковых лопат всех производителей. тут хоть что-то новенькое несмотря на всю непрактичность, неудобность и ненадежность

Ответить

ouxen

Дамир
0

где ты шаришься?)

Ответить

Дамир

ouxen
1

Я уже вернулся в цивилизацию

Ответить

Alex Blake

Дамир
0

Возможно берут чтобы удивлять им знакомых. Хотя форм-фактор уже не нов, но на многих ещё может оказывать "вау-эффект" при виде вживую. Это как каблуки у женщин - не удобно, но внимание привлекает

Ответить

ouxen

Alex
0

каблучки заебись

Ответить

Даниил Баздырев

Дамир
0

в России всего продано около 20 тысяч складных смартфонов Самсунг

Ответить

Дамир

Даниил
0

Спасибо за статистику — это экстраполяция или реально есть какое-то внятное исследование?

Ответить

Киевский хот-дог

3

Единственный минус — в обычное время область с камерой выглядит немного странной.

Выглядит как полный пиздец. Я так рад, что Apple не бегут впереди паровоза и не пихают в айфон всякую хрень.

Огроменная выемка посередине всё ещё с нами.

Вряд ли она уйдёт в ближайшее время

Ответить

Дамир Камалетдинов

Киевский
1

Да, для этого нужны технологии, которых пока, как я понимаю — нет

Ответить

Виталий Лановой

Киевский
0

Ну самсунг в свою топовую линейку галакси s тоже ничего не пихают. Зато могут позволить эксперименты

Ответить

Киевский хот-дог

Виталий
2

Только для энтузиастов разве что. Рядовому потребителю эксперименты нафиг не упали. И это доказуемо с той же Apple.
Сделали офигенный 3D Touch!
Мне так нравилось. Но в итоге убрали, потому что люди им не пользовались.

Ответить

Строгий пришелец

Виталий
0

Они не пихают, потому что т.н. "топовая линейка" и так полностью состоит из всякой хрени и говна. Могли б запихнуть — запихнули бы.

Ответить

Stanley H. Tweedle

2

Самый охуенный прототип увеличивающегося экрана был у Oppo. А Samsung насилует труп с этим уродливым бутербродом.

Ответить

Классный каякер

1

Что-то как-то эти гаджеты не сильно и впечатляют.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Классный
3

Да сейчас вообще мало что потребительское впечатляет — рынок стабилизровался, как автомобильный когда-то. Смартфоны и носимая электроника перестали быть такой прям ИННОВАЦИЕЙ и стали обыденностью. Отсюда и некая стагнация 

Ответить

Temp Temper

Дамир
0

Из последних новшеств разве что 120hz реално дают приятное ощущение. А вот почему AOD до сих пор нет в айфонах вопрос

Ответить

Дамир

Temp
0

Потому что зарядка жрать

Ответить

Temp Temper

Дамир
0

8 процентов за ночь?) 

Ответить

Великий щит

1

Презентация Эппл - хуесосят Эппл
Презентация Гугл - хуесосят Гугл
Презентация Самсунг - хуесосят Самсунг
Презентация Хуавей - хуесосят Хуавей

Вас НЕ заебало?????

Ответить

Классный каякер

Великий
1

Не заебало.
И да, ты ничего не написал про Сяоми.

Ответить

Pika-

Классный
1

Презентация Сяоми - хуесосят Эппл.

Ответить

Близкий Влад

Классный
1

Презентация Сяоми - все пишут "топ за свои деньги"

Ответить

Близкий Влад

Великий
0

Ну давай тебя хуесосить

Ответить

Temp Temper

0

@Дамир Камалетдинов TJ Первый раз на презе самсунга для блогеров\журналистов?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Temp
2

Впервые в Москве оказался вовремя просто — на обратной дороге с отпуска заехал и решил заодно к ним зайти

Ответить

Дамир Камалетдинов

Дамир
1

Почему-то со мной там был Dj Feel из Питера, я поймал себя на мысли, что как-то пропустил момент, когда он стал технообзорщиком.

Зашёл к нему на страницу, а он и не стал — всё такой же диджей. Так и не понял, что это было.

Ответить

norm

Дамир
0

Я сейчас вернулся в 2010. Последний раз о нём слышал примерно в то время. 

Ответить

Дамир

norm
1

Так я когда увидел — тоже вернулся в 2010, когда ещё слушал радио рекорд

Ответить

Temp Temper

Дамир
0

туса-джуса

Ответить

Строгий пришелец

Дамир
0

Может ему деняк завезли, что он хоть как-то помог сбагрить это?

Ответить

Дамир

Строгий
0

Не думаю, хотя всё возможно

Ответить

Виталий Лановой

0

Получается только в офис пустили снять?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Виталий
0

Да, причём насколько я знаю — это всех так

Ответить

ouxen

0

понтами?! 😳🕶🤏

Ответить

Строгий пришелец

0

Каааакой же зашквар. Дамир, скажи, тебе не было стремно это говно в руки брать?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Строгий
0

Сук! Почему такие комментарии появляются вне зависимости от того, что я трогаю

Ответить

Temp Temper

Дамир
0

Ой да ладно) не говори, что тебе не нравится именно этот)

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