Персональному компьютеру исполнилось 40 лет — 12 августа 1981 года начались продажи IBM PC Статьи редакции
Модель IBM 5150 стала первым массовым компьютером — более половины устройств покупали для домашнего использования.
Ровно 40 лет назад американская компания IBM представила компьютер модели 5150, который открыл эпоху массового домашнего использования компьютеров. Его торговое название PC (Personal Computer) стало нарицательным — термин ПК (персональный компьютер) начали использовать для всех вычислительных машин подобного класса.
IBM 5150 начали проектировать летом 1980 года в обстановке строгой секретности — даже другие отделы компании не знали, чем занимается команда из более чем 150 инженеров. Первый рабочий прототип создали за четыре месяца, а к апрелю 1981 года компьютер был готов — работу над ним передали производственному отделу.
12 августа 1981 года IBM PC вышел на рынок по цене 1565 долларов для базовой комплектации, в которую входили:
- 8-битный процессор Intel 8088 с частотой 4,77 МГц;
- 16 килобайт оперативной памяти;
- монохромный или цветной графический адаптер IBM с отображением до 16 цветов;
- монохромный экран IBM 5151 или цветной IBM 5153;
- клавиатура IBM Model F с 83 клавишами;
- звуковой динамик с программируемой частотой;
- до двух 5,25-дюймовых дисководов для дискет объёмом 160 или 320 килобайт;
- порты для подключения кассетного магнитофона и дополнительного жёсткого диска;
- пять слотов для плат расширения, последовательные и параллельные порты.
Оборудование IBM PC не было самым мощным и производительным на тот момент, зато оно позволило сильно снизить цену на компьютер — например, IBM Datamaster, который компания называла своим самым дешёвым компьютером, стоил 10 тысяч долларов. Также IBM PC не был первым «личным» компьютером — компания ещё в 1975 году выпустила компактный IBM 5100. Но он стоил 20 тысяч долларов, так что его покупали только немногие коммерческие компании и научные учреждения.
Именно дешевизна и возможность расширять конфигурацию сторонними компонентами сделали IBM 5150 первым массовым персональным компьютером. В первый же месяц компания продала 40 тысяч устройств, а за 1983 год — более 750 тысяч машин, тогда как ближайший конкурент DEC продал только 69 тысяч своих ПК. Причём больше половины IBM PC приобретали, чтобы использовать дома.
В следующем году IBM выручила от продаж РС четыре миллиарда долларов, заняв более половины мирового рынка персональных компьютеров. Но со временем «голубой гигант» потерялся на фоне многочисленных конкурентов вроде Compaq, Atari, Commodore, Acorn, HP — благодаря открытой архитектуре PC они выпускали свои клоны «персоналок» и в итоге вытеснили IBM с рынка.
В 2010-х годах персональные компьютеры начали уступать смартфонам и планшетам — в 2017 году мобильная операционная система Android впервые стала популярнее «настольной» Windows. Но десктопы и ноутбуки всё же продаются по 260-270 миллионов штук ежегодно, а с 2020 года их продажи растут на десятки процентов. Одно из преимуществ ПК — их расширяемость и гибкость конфигурации, заложенные компанией IBM при создании PC 40 лет назад.