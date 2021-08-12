Бывший танцор научился собирать дроны в интернете. Теперь он создаёт летающие автомобили для крупных компаний и бьёт мировые рекорды.

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В начале июля филиппинец Кикс Мендиола совершил полёт на электрическом ховерборде над бухтой Субик. За 7 минут и 22 секунды он преодолел 2894 метра — больше мирового рекорда, установленного во Франции в 2016 году. При этом свой аппарат Мендиола собрал самостоятельно, около десяти лет обучаясь по статьям и видео в интернете.

По ощущениям, ты буквально паришь в воздухе. Когда летишь на большой высоте, ховерборд почти не видно — только землю и небо. Кикс Мендиола изобретатель

Мендиола не получал инженерное образование и даже не интересовался техникой с детства, как большинство изобретателей. Раньше он профессионально занимался танцами в местной студии Philippine Allstars. За 25 лет карьеры танцор познакомился со многими режиссёрами и видеографами и решил попробовать себя в создании видеоконтента.

В поисках новых форматов съёмки Мендиола стал использовать дроны — он модернизировал уже собранные или создавал новые с нуля, чтобы те выдерживали вес камеры, стабилизатора и другого оборудования. «Пришлось всё узнавать через интернет, потому что по профессии я далеко не инженер», — поделился бывший танцор.

Коптеры становились всё более грузоподъёмными, а Мендиола поставил себе новую цель: «Стало интересно, смогу ли я собрать дрон, который поднимет в воздух меня». Он начал работать над созданием ховерборда примерно в 2012 году, собирая первые аппараты на кухне небольшой квартиры в Маниле. Знакомые не верили в затею изобретателя и высмеивали его, но в мае 2017 года он впервые поднялся в воздух на собственном дроне.

Тестовый полёт первого ховерборда Мендиолы

Ещё через полгода Мендиола собрал прототип небольшого летающего автомобиля. Он работал по тому же принципу, но был устойчивее ховерборда — водитель мог сидеть в кресле и управлять с пульта, без необходимости держать равновесие. У изобретателя не было достаточно деталей, поэтому для создания нового аппарата пришлось разобрать ховерборд.

Первый летающий автомобиль Мендиолы

Работающий концепт небольшого и простого в управлении аппарата заинтересовал австралийскую компанию Star 8. Мендиоле предложили в сотрудничестве разработать полноценные летающие машины для продажи и использования в качестве такси в США, Австралии и Дубае.

Изобретатель успел создать несколько новых концептов вместе со спонсорами, но полноценный выпуск пришлось отложить — из-за пандемии нужные детали стали недоступны. Тогда Мендиола вернулся к своей прошлой идее и посвятил свободное время сборке нового ховерборда.

По словам изобретателя, аппарат, участвовавший в полёте над бухтой, собран из частей двухместного летающего автомобиля. На его создание и настройку ушло около двух месяцев. Мендиола также отметил, что, несмотря на опыт с машинами, сборка ховерборда стала для него вызовом.

В подобных вещах нет никакой уверенности. Даже летательные аппараты за миллиарды долларов бывают с проблемами. Я шёл на это, осознавая риски для меня, моей компании и партнёров. Кикс Мендиола изобретатель

При рекордном полёте присутствовали члены команды, спонсоры и несколько местных медиа. Представителей книги Гиннеса в этой компании не было, поэтому официально рекорд пока не зафиксирован. Изобретатель рассчитывает, что его результат всё же учтут: «У нас есть все данные — GPS, измерения. Всё было снято без монтажа, с начала до конца».