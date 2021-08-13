Reuters: сотрудники Apple раскритиковали планы компании внедрить проверку на детское порно Статьи редакции
Некоторые из них ссылаются на общие опасения по поводу потенциальной эксплуатации этой функции со стороны правительств.
После анонса Apple внедрить проверку фото на устройствах пользователей на наличие детской порнографии сотрудники оставили более 800 сообщений в мессенджере Slack, большинство из которых — с критикой функции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По мнению части сотрудников, обновление может стать инструментом для цензуры в руках репрессивных правительств. Другие заявили об ущербе для репутации компании, которая всегда выступала за защиту персональных данных.
Reuters уточнил, что большинство критикующих — сотрудники, не работающие в области безопасности и конфиденциальности. Некоторые из них наоборот поддерживают обновление, называя его разумным решением на давление властей по борьбе с материалами сексуального насилия над детьми.
Источники издания подчеркнули, что эта дискуссия не сравнится с обсуждениями вопросов безопасности устройств, имевших место в прошлом. В этот раз количество сообщений и продолжительность беседы — больше, чем в предыдущие разы.
6 августа Apple объявила об усилении защиты детей. С осени 2021 года системы начнут размывать откровенные снимки для детей до 12 лет в iMessage, проверять фотографии в облаке iCloud на детское порно и давать советы по безопасности детям и родителям в Siri. Эти планы раскритиковали эксперты по кибербезопасности, журналисты и рядовые пользователи.
После критики Apple в том числе заявила, что откажется от любых просьб правительств адаптировать систему для других целей.
Reuters уточнил, что большинство критикующих — сотрудники, не работающие в области безопасности и конфиденциальности.
Ну то есть педофилы бахают, а специалисты спокойны.