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Технологии
Артём Мазанов

Reuters: сотрудники Apple раскритиковали планы компании внедрить проверку на детское порно Статьи редакции

Некоторые из них ссылаются на общие опасения по поводу потенциальной эксплуатации этой функции со стороны правительств.

9 9 комментариев
485 просмотров

После анонса Apple внедрить проверку фото на устройствах пользователей на наличие детской порнографии сотрудники оставили более 800 сообщений в мессенджере Slack, большинство из которых — с критикой функции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По мнению части сотрудников, обновление может стать инструментом для цензуры в руках репрессивных правительств. Другие заявили об ущербе для репутации компании, которая всегда выступала за защиту персональных данных.

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Reuters уточнил, что большинство критикующих — сотрудники, не работающие в области безопасности и конфиденциальности. Некоторые из них наоборот поддерживают обновление, называя его разумным решением на давление властей по борьбе с материалами сексуального насилия над детьми.

Источники издания подчеркнули, что эта дискуссия не сравнится с обсуждениями вопросов безопасности устройств, имевших место в прошлом. В этот раз количество сообщений и продолжительность беседы — больше, чем в предыдущие разы.

6 августа Apple объявила об усилении защиты детей. С осени 2021 года системы начнут размывать откровенные снимки для детей до 12 лет в iMessage, проверять фотографии в облаке iCloud на детское порно и давать советы по безопасности детям и родителям в Siri. Эти планы раскритиковали эксперты по кибербезопасности, журналисты и рядовые пользователи.

После критики Apple в том числе заявила, что откажется от любых просьб правительств адаптировать систему для других целей.

Ваши фото не будут сканировать, если запретить…
Компания пояснила, как будет работать система и чем отличается от конкурентов, но не рассказала…
tjournal.ru

#новости #apple

9 9 комментариев
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9 комментариев
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Жидкий велосипед

3

в мессенджере Slack

Но ведь правильно Shlack.

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norm

Жидкий
3

Shalom

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Гладкий историк

norm
1

Shabbat

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Robutt

3

Спалились 

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Bobby HaveFun

1

Это были сотрудники эпол в одноклассниках или в ответахмэйлру?

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Yaroslaff Chekunov

1

На вору и шапка горит

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Наружный супер_стар

1

Наверное рекламщики бунтуют, которые несколько месяцев убили на эту новую стильную рекламу про защиту ваших данных на айфон, а теперь все коту под хвост. Как говорится или крестик снимите или трусы наденьте 

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Имя И Фамилия

0

Reuters уточнил, что большинство критикующих — сотрудники, не работающие в области безопасности и конфиденциальности.

Ну то есть педофилы бахают, а специалисты спокойны.

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Полезный кран

0

Apple будет искать маленькую грудь в вашем телефоне! 
Учу писать заголовоки

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