Онлайн-сервисы и операторы связи попросили сократить объём данных для единого счётчика в интернете — он нарушает права Статьи редакции
Измеритель хочет получить детальные данные о посещениях сайтов конкретными пользователями: включая время, место и заголовки страниц.
- Госдума приняла закон о едином счётчике интернет-аудитории в июне 2021 года, а 15 июля Минцифры опубликовало проект, где перечислены данные для измерителя: об оборудовании пользователя, о месте и времени посещения сайтов, о контенте, включая заголовки, IP-адреса (если пользователь заходил через браузер), сообщает «Ъ».
- Не все сайты обладают требуемыми данными, отметили в «Ассоциации больших данных» (входят «Яндекс», Mail.ru Group, «Сбер», «Тинькофф» и другие). Геолокация подпадает под тайну связи, а через IP-адреса власти могут установить личность, это нарушает право на неприкосновенность частной жизни.
- Закон предполагает сбор данных об объёме аудитории, а проект — о характеристиках конкретных людей. По проекту, идентификатор может выделить из общей аудитории сайта конкретного посетителя и посмотреть сведения о нём, добавляют в Российской ассоциации электронных коммуникаций (входят Microsoft, Apple, Ozon и другие).
- В Минцифры ответили «Ъ», что перечисленные сведения вообще не относятся к персональным данным, и что «для измерения аудитории нужны обезличенные данные».
- Один из источников «Ъ» утверждает, что в Минцифры прошло совещание с участниками рынка. Из списка исключили данные об аудитории, пользующейся телеприставками конкретных операторов связи, некоторые данные решили предоставлять «при наличии». По словам источников «Ъ» в компаниях, «уступки были не существенными».
- Закон создан, чтобы измерять аудиторию сайтов по аналогии с аудиторией телевидения. Организацию-измерителя должен выбрать Роскомнадзор до 1 августа 2021 года.
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