Microsoft выпустила тестовую сборку Windows 11 с обновлёнными «Ножницами», «Калькулятором», «Почтой» и «Календарём» Статьи редакции
Разработчики начали добавлять в систему переработанные стандартные приложения.
12 августа Microsoft запустила тестовую сборку Windows 11 Preview Build 22000.132 на каналах обновления Dev и Beta. Разработчики исправили в апдейте несколько обнаруженных ранее багов, а также обновили утилиту «Ножницы» и ряд стандартных программ.
«Ножницы»
Обновлённая утилита Snipping Tool заменила собой предыдущую одноимённую старую программу и функцию Snip & Sketch. Приложение получило обновлённые анимации и расширенные возможности по редактированию скриншотов. Утилиту можно вызвать комбинацией клавиш Win + Shift + S после чего откроется окно с опциями, позволяющими, в том числе, снять скриншот с задержкой по времени.
После создания скриншота утилита предложит отредактировать его, например, обрезать или добавить аннотацию.
В Microsoft подчеркнули, что программа адаптируется под любую тему, установленную в Windows 11, в том числе тёмную.
В начале августа директор по продуктам компании Панос Панай продемонстрировал обновлённые «Ножницы» в работе.
«Калькулятор»
Компания обновила дизайн приложения «Калькулятор» и добавила в него несколько функций, расширенные возможности по построению и анализу графиков, а также конвертацию единиц измерения и валют. Microsoft переписала утилиту на C# для того, чтобы помогать с её улучшением смогло больше сторонних разработчиков. Стоит отметить, что впервые возможность строить графики появилась в «Калькуляторе» в Windows 10.
«Почта» и «Календарь»
Microsoft переработала дизайн программ в стиле Windows 11, добавив окнам типичные для системы закругления и изменив многие элементы интерфейса. Как и другие приложения, «Почта» и «Календарь» адаптируются под выбранную пользователем тему операционной системы.
В компании подчеркнули, что в следующих сборках Windows 11 она обновит другие стандартные программы. Подробностей о том, какие именно утилиты получат апдейт, пока нет.
Релиз Windows 11 для новых устройств должен состояться в октябре 2021 года, а в качестве обновления для компьютеров под управлением Windows 10 — в начале 2022-го, о чём ранее уточнили в компании.
Утилиту можно вызвать комбинацией клавиш Win + Shift + S после чего откроется окно с опциями
Это ужасно. Кроме шуток, я из-за этого не поставлю 11, пока не будет нужна какая-нибудь новая графическая фича для игр или 10 не перестанет обновляться. Сейчас никаких окон не открывается, после вин+шифт+эс(с) просто появляется рамочка безо всяких окон и закрывается безо всяких редактирований, просто кидает скриншот в буфер обмена. Я пользуюсь этим много десятков раз в день. "Ножницы" не нужны.
Наверно можно либо команду поменять, либо выпилить прогу из системы. Чего ты разорался то
Твоё "наверно" не убедило, вот и разорался.
Ну мак всегда славился тем, что *вставить тупой миф об оси*. Я на нём не сижу, поэтому не уверен на 100%, что это так, может только на 70%
Лично я юзаю ShareX. Удобен во всём, хочешь - тупо заскринишь, хочешь - предварительно где-то что-то выделишь/замажешь етц, захват выделенной области экрана и куча всего. Ещё и на свой фтп можно сбрасывать.
Вот для тебя новую фичу и сделали. Ну может хотя бы частично)
А я просто выделяю рамочкой и вставляю картинку из буфера куда нужно. Очень, очень и очень к этому привык. Даже вместо вин+шифт+с перенёс на простой принтскрин, благо в настройках такое есть.
На рабочих компах я тоже пользуюсь штатной фичей винды (лень подгонять sharex, да и хватает обычно). Редактор так-то в десятке тоже есть, но его можно отключить. Думаю, что в 11 будет так же.
А я на десятке его и не включал, не знаю. На возможность отключения очень надеюсь, ну нельзя же так проебаться.
По-моему всё открывается
Это вот эта сборка 11ой?
Это 10 и открывается вот это окно, как буду дома сброшу как на 11, если не забуду
Ну да, я так и написал, что на десятке это так открывается. И пишут, что вместо этого на 11ой появляются новые "ножницы", фуфуфу
Ещё на 10 время от времени при использование этого инструмента вылазит уведомление которое как раз предлагает отредактировать фрагмент
У меня такого точно нет, ничего в настройках не трогал. Не знаю, почему
Да я тоже ничего не трогал, просто помню, что дома время от времени мне кидает фрагмент в уведомления откуда можно открыть редактор, а на работе не могу воспроизвести
Бугуртнуть из-за нового хоткея, который всегда можно вдруг чего переназначить - это очень мощно, браво
Покажи скриншот возможности переназначения из новой тестовой сборки, я подожду. Ну и ты не понял вообще о чём речь, а именно не о хоткее, а об увеличении длительности процесса в три раза.
Ну поставь другую скриншотилку и забинди такую функцию на принскрин, таких полно.
Я юзаю SnagIt это мега крутой инструмент для скришотов, со своим функциональным редактором, и очень гибкой настройкой.
Там можно сделать так, чтобы я мышкой вывел рамочку, отпустил мышку, рамочка пропала и скриншот сразу улетел в буфер? Мне эти функциональные редакторы и гибкие настройки не упёрлись вообще.
Верните сапера
И пинбол
Он же есть, ставится из стора
Так а что в ножницах нового?
Дизайн выглядит хорошо. Все интерфейсы ОС движутся к универсальности. Наверно в будущем при переходе с одной оси на другую пользователь не заметит особой разницы.
Роковой спрей
я передам биллу, что ты одобрил новый интерфейс, братишка
Спасиб чувак) вдогонку скажи, что я таки привит и он может включать 5G прямо в руку
Разработчики
Нет, уже в который раз до системы доебались дизайнеры, в тысячный раз обновляющие десигн UWP-приложения. Ахуеть, блять, UWP-приложения обновили, как и миллион раз до этого, лучше бы все системные настройки из панели управления обновили и действительно привели все элементы ОС к единому внешнему виду.
не устанавливай винду, которая тебе не нраится
Хм, я б попробовал 11, но чувствую, что у меня комп просто ее не потянет, лол
Но выглядит все красивенько и аккуратно
Ещё бы оптимизацию завезли
More like "тестовая сборка Windows 10.1", у них даже билд промаркирован как апдейт 21H2.
Ого, переписали калькулятор, Apple на IPad уже 11 лет не может этого сделать, им просто нужно позвать специалистов из Мелкомягких
Кстати, а это нормально что у меня калькулятор на Айпаде постоянно хочет чтобы я оформил какую то подписку?
ещё с обновкой прилетело майкрософт тимс, а вот калькулятор не изменился, как и почта осталась прежней.
Может ты в АБ не попал, просто я понял о каком ты обновлении говорил и оно было до того, которое в новости описано