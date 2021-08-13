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Технологии
DTF

Microsoft выпустила тестовую сборку Windows 11 с обновлёнными «Ножницами», «Калькулятором», «Почтой» и «Календарём» Статьи редакции

Разработчики начали добавлять в систему переработанные стандартные приложения.

61 61 комментарий
2369 просмотров

12 августа Microsoft запустила тестовую сборку Windows 11 Preview Build 22000.132 на каналах обновления Dev и Beta. Разработчики исправили в апдейте несколько обнаруженных ранее багов, а также обновили утилиту «Ножницы» и ряд стандартных программ.

«Ножницы»

Обновлённая утилита Snipping Tool заменила собой предыдущую одноимённую старую программу и функцию Snip & Sketch. Приложение получило обновлённые анимации и расширенные возможности по редактированию скриншотов. Утилиту можно вызвать комбинацией клавиш Win + Shift + S после чего откроется окно с опциями, позволяющими, в том числе, снять скриншот с задержкой по времени.

После создания скриншота утилита предложит отредактировать его, например, обрезать или добавить аннотацию.

В Microsoft подчеркнули, что программа адаптируется под любую тему, установленную в Windows 11, в том числе тёмную.

В начале августа директор по продуктам компании Панос Панай продемонстрировал обновлённые «Ножницы» в работе.

Panos Panay @panos_panay
Here is a first look at the new #Windows11 Snipping Tool. Coming to #WindowsInsiders soon! Great work from the team #pumped https://t.co/pvlhKp1Eia

«Калькулятор»

Компания обновила дизайн приложения «Калькулятор» и добавила в него несколько функций, расширенные возможности по построению и анализу графиков, а также конвертацию единиц измерения и валют. Microsoft переписала утилиту на C# для того, чтобы помогать с её улучшением смогло больше сторонних разработчиков. Стоит отметить, что впервые возможность строить графики появилась в «Калькуляторе» в Windows 10.

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«Почта» и «Календарь»

Microsoft переработала дизайн программ в стиле Windows 11, добавив окнам типичные для системы закругления и изменив многие элементы интерфейса. Как и другие приложения, «Почта» и «Календарь» адаптируются под выбранную пользователем тему операционной системы.

В компании подчеркнули, что в следующих сборках Windows 11 она обновит другие стандартные программы. Подробностей о том, какие именно утилиты получат апдейт, пока нет.

Релиз Windows 11 для новых устройств должен состояться в октябре 2021 года, а в качестве обновления для компьютеров под управлением Windows 10 — в начале 2022-го, о чём ранее уточнили в компании.

Первый взгляд на раннюю сборку Windows 11…
Красиво, современно и максимально привычно.
dtf.ru

#новости #microsoft

61 61 комментарий
12
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61 комментарий
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Имя И Фамилия

8

Утилиту можно вызвать комбинацией клавиш Win + Shift + S после чего откроется окно с опциями

Это ужасно. Кроме шуток, я из-за этого не поставлю 11, пока не будет нужна какая-нибудь новая графическая фича для игр или 10 не перестанет обновляться. Сейчас никаких окон не открывается, после вин+шифт+эс(с) просто появляется рамочка безо всяких окон и закрывается безо всяких редактирований, просто кидает скриншот в буфер обмена. Я пользуюсь этим много десятков раз в день. "Ножницы" не нужны.

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Дизайнер Павленко

Имя
4

Наверно можно либо команду поменять, либо выпилить прогу из системы. Чего ты разорался то

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Имя И Фамилия

Дизайнер
2

Твоё "наверно" не убедило, вот и разорался.

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Дизайнер

Имя
1

Ну винда всегда славилась податливостью к изменениям. Но я на ней не сижу, поэтому не уверен на 100%, что это возможно, может только на 70%

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Имя И Фамилия

Дизайнер
0

Ну мак всегда славился тем, что *вставить тупой миф об оси*. Я на нём не сижу, поэтому не уверен на 100%, что это так, может только на 70%

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Дизайнер

Имя
1

Токсик

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Имя И Фамилия

Дизайнер
3

Дизайнер

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Sail

Дизайнер
0

Если ты готов править реестр по любому чиху то мб

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Глупый нос

Sail
0

В таком случае может сразу на линух?

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Sail

Глупый
0

Я мб как раз и пересяду на дебиан, если на мак денег не накоплю

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Nagibator RusPro

Имя
1

Лично я юзаю ShareX. Удобен во всём, хочешь - тупо заскринишь, хочешь - предварительно где-то что-то выделишь/замажешь етц, захват выделенной области экрана и куча всего. Ещё и на свой фтп можно сбрасывать.

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Имя И Фамилия

Nagibator
0

Вот для тебя новую фичу и сделали. Ну может хотя бы частично)
А я просто выделяю рамочкой и вставляю картинку из буфера куда нужно. Очень, очень и очень к этому привык. Даже вместо вин+шифт+с перенёс на простой принтскрин, благо в настройках такое есть.

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Nagibator RusPro

Имя
0

На рабочих компах я тоже пользуюсь штатной фичей винды (лень подгонять sharex, да и хватает обычно). Редактор так-то в десятке тоже есть, но его можно отключить. Думаю, что в 11 будет так же.

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Имя И Фамилия

Nagibat…
0

А я на десятке его и не включал, не знаю. На возможность отключения очень надеюсь, ну нельзя же так проебаться.

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Рустам Акимов

Имя
1

По-моему всё открывается 

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Имя И Фамилия

Рустам
0

Это вот эта сборка 11ой?

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Рустам Акимов

Имя
0

Это 10 и открывается вот это окно, как буду дома сброшу как на 11, если не забуду

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Имя И Фамилия

Рустам
0

Ну да, я так и написал, что на десятке это так открывается. И пишут, что вместо этого на 11ой появляются новые "ножницы", фуфуфу

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Рустам Акимов

Имя
0

Ещё на 10 время от времени при использование этого инструмента вылазит уведомление которое как раз предлагает отредактировать фрагмент

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Имя И Фамилия

Рустам
0

У меня такого точно нет, ничего в настройках не трогал. Не знаю, почему

Ответить

Рустам Акимов

Имя
0

Да я тоже ничего не трогал, просто помню, что дома время от времени мне кидает фрагмент в уведомления откуда можно открыть редактор, а на работе не могу воспроизвести

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Легкость Бытия

Имя
0

Бугуртнуть из-за нового хоткея, который всегда можно вдруг чего переназначить - это очень мощно, браво

Ответить

Имя И Фамилия

Легкость
0

Покажи скриншот возможности переназначения из новой тестовой сборки, я подожду. Ну и ты не понял вообще о чём речь, а именно не о хоткее, а об увеличении длительности процесса в три раза.

Ответить

Антошка Картошка

Имя
0

Ну поставь другую скриншотилку и забинди такую функцию на принскрин, таких полно.
Я юзаю SnagIt это мега крутой инструмент для скришотов, со своим функциональным редактором, и очень гибкой настройкой.

Ответить

Имя И Фамилия

Антошка
0

Там можно сделать так, чтобы я мышкой вывел рамочку, отпустил мышку, рамочка пропала и скриншот сразу улетел в буфер? Мне эти функциональные редакторы и гибкие настройки не упёрлись вообще.

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Благородный Абдужаббор

Имя
0

новая графическая фича для игр

Auto HDR ?

Ответить

Ivan

6

Верните сапера

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Robutt

Ivan
3

И стену 

Ответить

Артём Дидык

Robutt
1

И пинбол

Ответить

Товарищ

Артём
1

И картотеку из win 3.11

Ответить

Артём Дидык

Товарищ
3

И скринсейвер с трубами и с лабиринтов из win 95

Ответить

Ivan

Артём
1
Ответить

Roman Sapon

Ivan
0

Он умер, извини

Ответить

Максим Мекеня

Ivan
0

Он же есть, ставится из стора

Ответить

Ivan

Максим
0

Вот прикол))) ни разу в жизни из стора майкрософт ничего не ставил)))

Ответить

Yaroslaff Chekunov

2

Так а что в ножницах нового?

Ответить

Necronomicon

Yaroslaff
16

На 10% острее

Ответить

Дизайнер Павленко

3

Дизайн выглядит хорошо. Все интерфейсы ОС движутся к универсальности. Наверно в будущем при переходе с одной оси на другую пользователь не заметит особой разницы.

Ответить

Роковой спрей

Дизайнер
4

я передам биллу, что ты одобрил новый интерфейс, братишка

Ответить

Дизайнер Павленко

Роковой
2

Спасиб чувак) вдогонку скажи, что я таки привит и он может включать 5G прямо в руку

Ответить

Плохой огонь

Дизайнер
0

5G включается в жопу

Ответить

Долгий единорожек88

3

Разработчики

Нет, уже в который раз до системы доебались дизайнеры, в тысячный раз обновляющие десигн UWP-приложения. Ахуеть, блять, UWP-приложения обновили, как и миллион раз до этого, лучше бы все системные настройки из панели управления обновили и действительно привели все элементы ОС к единому внешнему виду.

Ответить

Верхний алмаз

Долгий
0

Сейчас тебе скажут что так задумано и так ННАДА 

Ответить

Теплый Данила

1

Почему я должен пользоваться сторонним софтом, чтобы вернуть классическое меню Пуск а-ля Win7? Сделайте на уровне ОС сами, чтобы можно было выбрать: или уёбещные плашки, или классика.

Ответить

Владимир Климов

Теплый
0

не устанавливай винду, которая тебе не нраится

Ответить

Плохой огонь

Владимир
2

Не устанавливал бы никто, если бы мелкомягкие не давали взятки производителям железа за отказ от поддержки старых систем.

Ответить

Теплый Данила

Владимир
0

Мне все не нравятся, только Win3.1 - была огонь. Или с поддержкой сети - Win3.11.

Ответить

Jared

1

Хм, я б попробовал 11, но чувствую, что у меня комп просто ее не потянет, лол

Но выглядит все красивенько и аккуратно
Ещё бы оптимизацию завезли

Ответить

Борат Сагдиев

0

... и сосиской

Ответить

Благородный Абдужаббор

0

это всё прекрасно, но амуде еще не запилили драйвер который бы не отваливался в 11 . поэтому если смотреть , то тока в виртуалке

Ответить

Robutt

0

Необходимейшие вещи 

Ответить

лала лало

0

Не понял, а как же инструмент "набросок на экране", он же круче ножниц

Ответить

Nagibator RusPro

0

More like "тестовая сборка Windows 10.1", у них даже билд промаркирован как апдейт 21H2.

Ответить

Roman Sapon

0

Ну надо же, интерфейс становится дружественным

Ответить

Грэм Грэмский

0

Ого, переписали калькулятор, Apple на IPad уже 11 лет не может этого сделать, им просто нужно позвать специалистов из Мелкомягких

Ответить

Ростислав Шмальц

Грэм
0

Кстати, а это нормально что у меня калькулятор на Айпаде постоянно хочет чтобы я оформил какую то подписку?

Ответить

Владимир Климов

0

ещё с обновкой прилетело майкрософт тимс, а вот калькулятор не изменился, как и почта осталась прежней.

Ответить

Рустам Акимов

Владимир
0

Может ты в АБ не попал, просто я понял о каком ты обновлении говорил и оно было до того, которое в новости описано

Ответить

Владимир Климов

Рустам
0

ночью прилетело  1000.22000.132.0

Ответить

Теплый Данила

0

И почему новые проги запилили на с шарп? А как же контроль памяти, почему не пайтон?

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sf

–1

Достижения в духе Эппл

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