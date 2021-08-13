Разработчики начали добавлять в систему переработанные стандартные приложения.

2369 просмотров

12 августа Microsoft запустила тестовую сборку Windows 11 Preview Build 22000.132 на каналах обновления Dev и Beta. Разработчики исправили в апдейте несколько обнаруженных ранее багов, а также обновили утилиту «Ножницы» и ряд стандартных программ.

«Ножницы»

Обновлённая утилита Snipping Tool заменила собой предыдущую одноимённую старую программу и функцию Snip & Sketch. Приложение получило обновлённые анимации и расширенные возможности по редактированию скриншотов. Утилиту можно вызвать комбинацией клавиш Win + Shift + S после чего откроется окно с опциями, позволяющими, в том числе, снять скриншот с задержкой по времени.

После создания скриншота утилита предложит отредактировать его, например, обрезать или добавить аннотацию.

В Microsoft подчеркнули, что программа адаптируется под любую тему, установленную в Windows 11, в том числе тёмную.

В начале августа директор по продуктам компании Панос Панай продемонстрировал обновлённые «Ножницы» в работе.

«Калькулятор»

Компания обновила дизайн приложения «Калькулятор» и добавила в него несколько функций, расширенные возможности по построению и анализу графиков, а также конвертацию единиц измерения и валют. Microsoft переписала утилиту на C# для того, чтобы помогать с её улучшением смогло больше сторонних разработчиков. Стоит отметить, что впервые возможность строить графики появилась в «Калькуляторе» в Windows 10.

«Почта» и «Календарь»

Microsoft переработала дизайн программ в стиле Windows 11, добавив окнам типичные для системы закругления и изменив многие элементы интерфейса. Как и другие приложения, «Почта» и «Календарь» адаптируются под выбранную пользователем тему операционной системы.

В компании подчеркнули, что в следующих сборках Windows 11 она обновит другие стандартные программы. Подробностей о том, какие именно утилиты получат апдейт, пока нет.