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Технологии
DTF

«Мы не ищем детскую порнографию на iPhone»: вице-президент Apple объяснил принцип работы функций для защиты детей Статьи редакции

И заверил, что технологии не будут использоваться ни для каких сторонних целей.

22 22 комментария
379 просмотров

Старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги далинтервью The Wall Street Journal и прояснил ситуацию с анонсированными ранее защитными функциями iPhone, которые раскритиковали пользователи и СМИ.

По его словам, к путанице привело одновременное объявление о двух разных инструментах: функции определения контента с сексуальным насилием над детьми в облачном хранилище iCloud и опции, отвечающей за оповещение родителей о получении и отправке сексуальных фотографий. Руководитель подробно объяснил принцип работы обеих технологий.

Функция определения контента с сексуальным насилием над детьми в iCloud

  • Федериги подчеркнул, что технология сканирования применяется только к фотографиям, которые загружаются в iCloud. Если владелец iPhone отключает выгрузку снимков в облачное хранилище, защитная функция тоже автоматически выключается.
  • За сканирование отвечает многоэтапный алгоритм, который проводит частичный анализ снимков на iPhone при выгрузке фотографий в iCloud. Вторая часть проверки происходит уже в iCloud силами облачного хранилища.
  • Apple получит предупреждение только в случае, если в облачном хранилище пользователя появится определённое количество снимков с изображением сексуального насилия над детьми, по словам Федериги — около 30. При этом компания узнает только об этих потенциально незаконных фотографиях — все другие остаются для неё недоступными.

Это должно быть предельно ясно — анализ не затрагивает фотографии вашего ребёнка в ванне или, раз уж на то пошло, снимки с изображением порнографии любого другого рода. Алгоритм в буквальном смысле определяет только точнейшие совпадения с конкретными изображениями с детской порнографией.

Крейг Федериги
вице-президент Apple
  • Учётная запись, на которой алгоритм фиксирует более 30 вероятных нарушений, получает пометку и после её проверяют специалисты Apple на предмет того, действительно ли снимки содержат детскую порнографию. Если это так, Apple сообщает об этом в Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей.
  • Федериги категорически отверг версию журналистки о том, что функция сканирования — это лазейка для властей, предоставляющая им доступ к данным пользователей. По его словам, компания разработала систему с несколькими уровнями проверки, поэтому её нельзя использовать ни для чего, кроме определения детской порнографии.

Опция оповещения родителей о получении и отправке сексуальных фотографий в iMessage

  • Если родитель включит эту функцию на iPhone своего ребёнка, то получаемые им снимки потенциально порнографического характера будут размыты. При этом ребёнок получит предупреждение о том, что содержимое может быть небезопасным, но сможет проигнорировать его и посмотреть снимок.
  • Родители смогут включить функцию оповещения о том, что ребёнок решил посмотреть потенциально опасный контент в случае, если ему меньше 12 лет. По словам Федериги, если эта опция будет включена, то iPhone уведомит ребёнка о том, что родитель получит оповещение о просмотре.
  • Федериги подчеркнул, что технологии, использующиеся для проверки снимков в iMessage и для поиска контента с сексуальным насилием над детьми, кардинально отличаются друг от друга. Определение содержимого снимков в iMessage происходит при помощи алгоритмов машинного обучения на iPhone. Поиск контента в iCloud же выполняется нейросетями путём сопоставления хешей изображений.

Apple объявила об усилении защиты детей 6 августа. Компания внедрила функции в трёх областях — «Сообщениях», фотографиях в iCloud и в Siri. С осени 2021 года системы начнут размывать откровенные снимки для детей до 12 лет в iMessage, проверять фотографии в облаке iCloud на детское порно и давать советы по безопасности детям и родителям в Siri.

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После анонса компанию раскритиковали эксперты по кибербезопасности, журналисты и рядовые пользователи. Они обвинили Apple в нарушении приватности и задались вопросами, как ту же функцию могут использовать авторитарные правительства в будущем.

Скользкая дорожка приватности: почему Apple…
Facebook, Google и другие IT-компании уже давно используют подобную технологию — и до сих пор…
tjournal.ru

#новости #apple

22 22 комментария
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Robutt

5

Ну да, ну да

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Bibba La Bibba

Robutt
3

Если родитель включит эту функцию на iPhone своего ребёнка, то получаемые им снимки потенциально порнографического характера будут размыты.

И как теперь кидать друзьям порно в 12 лет? Хотя с другой стороны: зачем это делать в мессенджере эплов, если есть телега

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Прохожий бас

Bibba
0

Тут скорее это надо чтобы ребёнку кто свой хуй не скинул.

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aliftin

2

Так-то годное цп всегда было тяжело найти. Последнее место где что-то интересное можно найти это как раз телефоны людей. 

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Александр Елисеев

aliftin
0

Судя по новостям из США, немало тех, кто хранит в телефоне, так что смысл вроде есть)

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Люц Шнайдер

Александр
3

Нужно в католических церквях получше поискать. 

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aliftin

Люц
0

Искать на телефонах католических священников это вообще флешрояль. 

Ответить

aliftin

Александр
0

Так я же и говорю что это хороший вариант для поиска цп. 

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Плодово-ягодная Трансмиссия

aliftin
0

кто ищет, тот всегда найдет

Ответить

Semen Semenov

1

Такие бредовые отмазки

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Плодово-ягодная Трансмиссия

1

Верю!

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Прохожий бас

0

Поиск контента в iCloud же выполняется нейросетями путём сопоставления хешей изображений

Странная история про хэши. То есть они взяли кучу детской порнухи и теперь будут с ней сопоставлять?

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Дефицитный Сервелат

Прохожий
1

Именно так. У них есть база детской порнографии от какой-то там организации, которая с ней борется. С ней и сверяют.

Ответить

Прохожий бас

Дефицитный
0

Есть ли там детская мода??

Ответить

Умный микрофон

0

Типа до 30 раз можно?

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Александр Елисеев

0

Если речь только про iCloud, то по-моему остальные тоже так или иначе проверяют содержимое. Под остальными имею в виду Google Drive, Onedrive, и другие облачные сервисы.

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surecat

Александр
0

проснись и пой

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Люц Шнайдер

0

«компания разработала систему с несколькими уровнями проверки, поэтому её нельзя использовать ни для чего, кроме определения детской порнографии»

Что мешает настроить систему на поиск изображений с мемами про чёрных?

Ответить

Заметный украинец

0

категорически отверг

и другие убедительные аргументы старого пиздабола

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asbo

0

А обучали эти нейросети интересно как? 

Ответить

Заметный украинец

asbo
0

на личных архивах

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Люц Шнайдер

asbo
0

На датасете, который был представлен Национальным центром поиска пропавших и эксплуатируемых детей. По официальной версии. Но может быть, телефоны уже давно неофициально сканируют и потенциальные любители голых детей уже на карандаше, так сказать, до официального релиза.

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