«Мы не ищем детскую порнографию на iPhone»: вице-президент Apple объяснил принцип работы функций для защиты детей Статьи редакции
И заверил, что технологии не будут использоваться ни для каких сторонних целей.
Старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги далинтервью The Wall Street Journal и прояснил ситуацию с анонсированными ранее защитными функциями iPhone, которые раскритиковали пользователи и СМИ.
По его словам, к путанице привело одновременное объявление о двух разных инструментах: функции определения контента с сексуальным насилием над детьми в облачном хранилище iCloud и опции, отвечающей за оповещение родителей о получении и отправке сексуальных фотографий. Руководитель подробно объяснил принцип работы обеих технологий.
Функция определения контента с сексуальным насилием над детьми в iCloud
- Федериги подчеркнул, что технология сканирования применяется только к фотографиям, которые загружаются в iCloud. Если владелец iPhone отключает выгрузку снимков в облачное хранилище, защитная функция тоже автоматически выключается.
- За сканирование отвечает многоэтапный алгоритм, который проводит частичный анализ снимков на iPhone при выгрузке фотографий в iCloud. Вторая часть проверки происходит уже в iCloud силами облачного хранилища.
- Apple получит предупреждение только в случае, если в облачном хранилище пользователя появится определённое количество снимков с изображением сексуального насилия над детьми, по словам Федериги — около 30. При этом компания узнает только об этих потенциально незаконных фотографиях — все другие остаются для неё недоступными.
- Учётная запись, на которой алгоритм фиксирует более 30 вероятных нарушений, получает пометку и после её проверяют специалисты Apple на предмет того, действительно ли снимки содержат детскую порнографию. Если это так, Apple сообщает об этом в Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей.
- Федериги категорически отверг версию журналистки о том, что функция сканирования — это лазейка для властей, предоставляющая им доступ к данным пользователей. По его словам, компания разработала систему с несколькими уровнями проверки, поэтому её нельзя использовать ни для чего, кроме определения детской порнографии.
Опция оповещения родителей о получении и отправке сексуальных фотографий в iMessage
- Если родитель включит эту функцию на iPhone своего ребёнка, то получаемые им снимки потенциально порнографического характера будут размыты. При этом ребёнок получит предупреждение о том, что содержимое может быть небезопасным, но сможет проигнорировать его и посмотреть снимок.
- Родители смогут включить функцию оповещения о том, что ребёнок решил посмотреть потенциально опасный контент в случае, если ему меньше 12 лет. По словам Федериги, если эта опция будет включена, то iPhone уведомит ребёнка о том, что родитель получит оповещение о просмотре.
- Федериги подчеркнул, что технологии, использующиеся для проверки снимков в iMessage и для поиска контента с сексуальным насилием над детьми, кардинально отличаются друг от друга. Определение содержимого снимков в iMessage происходит при помощи алгоритмов машинного обучения на iPhone. Поиск контента в iCloud же выполняется нейросетями путём сопоставления хешей изображений.
Apple объявила об усилении защиты детей 6 августа. Компания внедрила функции в трёх областях — «Сообщениях», фотографиях в iCloud и в Siri. С осени 2021 года системы начнут размывать откровенные снимки для детей до 12 лет в iMessage, проверять фотографии в облаке iCloud на детское порно и давать советы по безопасности детям и родителям в Siri.
После анонса компанию раскритиковали эксперты по кибербезопасности, журналисты и рядовые пользователи. Они обвинили Apple в нарушении приватности и задались вопросами, как ту же функцию могут использовать авторитарные правительства в будущем.
Ну да, ну да
Если родитель включит эту функцию на iPhone своего ребёнка, то получаемые им снимки потенциально порнографического характера будут размыты.
И как теперь кидать друзьям порно в 12 лет? Хотя с другой стороны: зачем это делать в мессенджере эплов, если есть телега
Так-то годное цп всегда было тяжело найти. Последнее место где что-то интересное можно найти это как раз телефоны людей.
Судя по новостям из США, немало тех, кто хранит в телефоне, так что смысл вроде есть)
Именно так. У них есть база детской порнографии от какой-то там организации, которая с ней борется. С ней и сверяют.
Если речь только про iCloud, то по-моему остальные тоже так или иначе проверяют содержимое. Под остальными имею в виду Google Drive, Onedrive, и другие облачные сервисы.
«компания разработала систему с несколькими уровнями проверки, поэтому её нельзя использовать ни для чего, кроме определения детской порнографии»
Что мешает настроить систему на поиск изображений с мемами про чёрных?
А обучали эти нейросети интересно как?
На датасете, который был представлен Национальным центром поиска пропавших и эксплуатируемых детей. По официальной версии. Но может быть, телефоны уже давно неофициально сканируют и потенциальные любители голых детей уже на карандаше, так сказать, до официального релиза.