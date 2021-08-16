Инженеры решили одну из проблем на пути к созданию квантовых компьютеров с миллионами кубитов Статьи редакции
Теоретическое решение этой проблемы предложили ещё в 1998 году, но смогли реализовать только сейчас.
Изобретение австралийских инженеров способно с высокой надёжностью и точностью управлять состоянием квантовых битов (кубитов), решая таким образом одну из главных проблем на пути к квантовым вычислениям. Благодаря этому устройству можно будет перейти от пробных квантовых компьютеров с несколькими десятками кубитов к полноценным машинам с миллионами кубитов. Инженеры описали своё изобретение в журнале Science.
Если «классические» компьютерные биты принимают только одно из двух значений (0 или 1), то кубиты благодаря своей квантовой природе способны находиться в обоих состояниях одновременно. Квантовые вычисления производят, управляя кубитами по определённым алгоритмам. Для этого используют магнитное поле — оно влияет на частицы квантового процессора и заставляет их менять своё состояние.
Сейчас магнитное поле подводят к кубитам с помощью обычных токопроводящих дорожек. Оно действует на малых расстояниях и не может управлять большим количеством кубитов, а с увеличением количества дорожек квантовый процессор нагревается и теряет свои свойства — ему для работы нужны сверхнизкие температуры. В 1998 году учёные предложили альтернативное решение — управлять кубитами с помощью микроволн общего магнитного поля, но для этого не было подходящих технологий.
Австралийские инженеры решили проблему с помощью диэлектрического резонатора. Это специальный кристалл, который покрывает процессор и своим магнитным полем «захватывает» все его кубиты, при этом генерирует отдельные микроволны для каждого из них. Эксперименты подтвердили, что устройство надёжно работает на двух кубитах и масштабируется на область, которая может содержать до четырёх миллионов кубитов.
Квантовые компьютеры способны работать в сотни триллионов раз быстрее мощнейших суперкомпьютеров и помочь совершить прорывы в физике, химии, медицине, искусственном интеллекте и прочих областях. Однако существующие образцы из-за малого количества кубитов и прочих проблем способны решать только очень малый набор задач с ограниченной точностью.
Плотный Орзэмэс
в метал гире объебались все в итоге
Щас бы на сюжет видеоигры ориентироваться
Населенный холод
У тираний и диктатур должны быть технологии, а они пока что в демократическом государстве.
Когда заработает первый квантовый комп, его создатели поймут, что мы живём в симмуляции и отключат его нахуй )
Плотный Орзэмэс
Компьютер АнтихапугаAPI, делает коррупционные расследования еще до того как успевают украсть
Ни за сколько, если у тебя аутентификация по телефону, бгг
Мировой украинец
Да это тупая шутка) Медленный отклик от серверов от соц. сетей все равно не позволит это провернуть. По такой логике так и сейчас можно пытаться делать))
Очень крутая новость. Осталось теперь научить квантовые компьютеры работать с многозадачностью. Сейчас же, по моему, такие компьютеры могут работать только над одним заданным алгоритмом
А еще нейронку можно заставить прочитать все книги, научные исследования, формулы, культурные произведения, в целом все возможные данные и создать сверхумного робота. Который, вероятнее всего, закончит жизнь суицидом, или укажет всем людям новый путь.
По крайней мере для экономики это могло бы стать решением.
похоже тебя новость очень воодушевила - третий камент
меня если честно тоже - думаю такой комп потянет полноценную виртуальную реальность в 4к для множества одновременных пользователей, а там и сознание можно будет загружать
#ghost_in_the_shell
Я думаю такая технология в итоге избавит людей от необходимости иметь мощные персональные компьютеры. У всех будут ПК с минимальной мощностью, которые будут подключаться к единым локальным сверхмощным серверам, на которых и будут происходить вычисления сразу для нескольких тысяч пользователей.
У всех будут работать любые программы/игры. Заодно можно и единое хранилище там же сделать + придумать квантовую суперзащиту.