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Технологии
Никита Логинов

Инженеры решили одну из проблем на пути к созданию квантовых компьютеров с миллионами кубитов Статьи редакции

Теоретическое решение этой проблемы предложили ещё в 1998 году, но смогли реализовать только сейчас.

27 27 комментариев
925 просмотров
Квантовый компьютер IBM с 20 кубитами Фото IBM

Изобретение австралийских инженеров способно с высокой надёжностью и точностью управлять состоянием квантовых битов (кубитов), решая таким образом одну из главных проблем на пути к квантовым вычислениям. Благодаря этому устройству можно будет перейти от пробных квантовых компьютеров с несколькими десятками кубитов к полноценным машинам с миллионами кубитов. Инженеры описали своё изобретение в журнале Science.

Если «классические» компьютерные биты принимают только одно из двух значений (0 или 1), то кубиты благодаря своей квантовой природе способны находиться в обоих состояниях одновременно. Квантовые вычисления производят, управляя кубитами по определённым алгоритмам. Для этого используют магнитное поле — оно влияет на частицы квантового процессора и заставляет их менять своё состояние.

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Сейчас магнитное поле подводят к кубитам с помощью обычных токопроводящих дорожек. Оно действует на малых расстояниях и не может управлять большим количеством кубитов, а с увеличением количества дорожек квантовый процессор нагревается и теряет свои свойства — ему для работы нужны сверхнизкие температуры. В 1998 году учёные предложили альтернативное решение — управлять кубитами с помощью микроволн общего магнитного поля, но для этого не было подходящих технологий.

Австралийские инженеры решили проблему с помощью диэлектрического резонатора. Это специальный кристалл, который покрывает процессор и своим магнитным полем «захватывает» все его кубиты, при этом генерирует отдельные микроволны для каждого из них. Эксперименты подтвердили, что устройство надёжно работает на двух кубитах и масштабируется на область, которая может содержать до четырёх миллионов кубитов.

Диэлектрический резонатор сверху и кубиты квантового процессора снизу Изображение Университета Нового Южного Уэльса

Квантовые компьютеры способны работать в сотни триллионов раз быстрее мощнейших суперкомпьютеров и помочь совершить прорывы в физике, химии, медицине, искусственном интеллекте и прочих областях. Однако существующие образцы из-за малого количества кубитов и прочих проблем способны решать только очень малый набор задач с ограниченной точностью.

#новости #физика #компьютеры #изобретения

27 27 комментариев
15
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27 комментариев
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Населенный холод

4

Круто, теперь можно создать универсальных боевых роботов и отправлять их решать вопросы со всякими тираниями и диктатурами.

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Никита Логинов

Населенный
9

Скорее, у тираний и диктатур будут боевые роботы....

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Плотный Орзэмэс

Никита
1

в метал гире объебались все в итоге

Ответить

Божий кофе

Плотный
0

Щас бы на сюжет видеоигры ориентироваться

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Плотный Орзэмэс

Божий
0

пока что единственный реальный боевой робот который я знаю - это наш тжшный @Robutt 

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Божий кофе

Плотный
0

Хочешь секрет?

Ответить

Плотный Орзэмэс

Божий
0

Нет

Ответить

Божий кофе

Плотный
1

Правильно, за обладание такой информацией и убить могут)

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Населенный холод

Никита
0

У тираний и диктатур должны быть технологии, а они пока что в демократическом государстве.

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NiemandDa

Никита
0

Думаю, что тираниям такой матан не под силу… разве что Китаю

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социальныирудимент

Населенный
0

Сначала надо научить роботов метаться кабанчиком

Ответить

Metalcoreman

4

Когда заработает первый квантовый комп, его создатели поймут, что мы живём в симмуляции и отключат его нахуй )

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Плотный Орзэмэс

2

когда уже начнут майнить на квантовых компах , чтобы порвать очко майнерам

Ответить

Мировой украинец

1

За сколько секунд такой компьютер сможет подобрать логин и пароль к любому аккаунту в любой социальной сети?))

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Плотный Орзэмэс

Мировой
1

Компьютер АнтихапугаAPI, делает коррупционные расследования еще до того как успевают украсть

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Мировой украинец

Плотный
1

а вот нейросети смогут творить такое, что пизда)))

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Феминизм здорового человека

Мировой
1

Ни за сколько, если у тебя аутентификация по телефону, бгг

Ответить

Мировой украинец

Феминизм
0

Да это тупая шутка) Медленный отклик от серверов от соц. сетей все равно не позволит это провернуть. По такой логике так и сейчас можно пытаться делать))

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Alex Blake

1

Очень крутая новость. Осталось теперь научить квантовые компьютеры работать с многозадачностью. Сейчас же, по моему, такие компьютеры могут работать только над одним заданным алгоритмом

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Мировой украинец

0

А еще нейронку можно заставить прочитать все книги, научные исследования, формулы, культурные произведения, в целом все возможные данные и создать сверхумного робота. Который, вероятнее всего, закончит жизнь суицидом, или укажет всем людям новый путь.

По крайней мере для экономики это могло бы стать решением.

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5ый член Комитета

Мировой
1

похоже тебя новость очень воодушевила - третий камент
меня если честно тоже - думаю такой комп потянет полноценную виртуальную реальность в 4к для множества одновременных пользователей, а там и сознание можно будет загружать
#ghost_in_the_shell

Ответить

Robutt

0

Ееее робаты, кубиты, кванты! 

Ответить

Мировой украинец

0

Я думаю такая технология в итоге избавит людей от необходимости иметь мощные персональные компьютеры. У всех будут ПК с минимальной мощностью, которые будут подключаться к единым локальным сверхмощным серверам, на которых и будут происходить вычисления сразу для нескольких тысяч пользователей.

У всех будут работать любые программы/игры. Заодно можно и единое хранилище там же сделать + придумать квантовую суперзащиту.

Ответить

Ровный турник

Мировой
0

которые будут подключаться к единым локальным сверхмощным серверам

Тогда канал связи будет самым уязвимым местом.

Ответить

Мировой украинец

Ровный
0

Тогда для ПК таки придется оставить 4-6 ГБ оперативки сугубо для супер-шифрования данных.

Ответить

Мировой украинец

0

Это же на таком компьютере можно запустить нейросеть по поиску компонентов лекарства от рака/спида/путина. Поиск решений для сверхбыстрых двигателей, летающих авто, системы экономики и т.д.

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Petr

0

Я б помайнил биток на кванте

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