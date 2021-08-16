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Технологии
Яна Ломакина

Microsoft разработала систему борьбы с пиратством на основе блокчейна Ethereum Статьи редакции

По задумке разработчиков, пользователи смогут анонимно жаловаться на нелегальный контент за вознаграждение.

Отдел исследований Microsoft совместно с китайской компанией Alibaba и Университетом Карнеги-Меллона разработал «полностью прозрачную систему для антипиратских кампаний» под названием Argus, говорится в соответствующем отчёте.

Открытая система построена на блокчейне Ethereum. Согласно данным исследования, Argus позволяет отследить первоисточник пиратского контента при помощи специального алгоритма цифрового водяного знака. По утверждению исследователей, система может работать с различными типами файлов: изображениями, аудио или программами.

Предполагается, что пользователи будут анонимно жаловаться на нелегальный контент и получать за это вознаграждение. При этом в Argus предусмотрены меры защиты от злоупотреблений. Например, информатор не сможет сообщить об одном и том же нелегальном файлообменнике несколько раз под разными никнеймами.

По словам исследователей, стоимость использования блокчейна относительно невысока. «Стоимость сообщения о пиратстве снижается до эквивалентной стоимости отправки около 14 транзакций передачи ETH для запуска в общедоступной сети Ethereum, что в противном случае соответствовало бы тысячам транзакций», — говорится в отчёте.

Будет ли Microsoft тестировать систему в реальных условиях, неизвестно. Компания планирует презентовать систему на Международном симпозиуме по надёжным распределённым системам (SRDS), который должен пройти в конце сентября.

#новости #microsoft #пиратство #блокчейн #ethereum

2039 просмотров
28 28 комментариев
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28 комментариев
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Tannim

22

А с пиратской винды жалобы можно же отправлять?

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Kir Kirsky

Tannim
0

100 жалоб и дадут ключ активации

Ответить

Кирилл Вселенский

6

Россияне, написавшие в свое время миллионы доносов:

Ответить

Константин Погодаев

Кирилл
1

причем тут россияне? В США полицейские стукачи официально получают доплату (не на пряму - опосредованно) и не стесняются вешать знак, как на форму, так и на свой дом. Собственно вся работа таких добровольцев состоит в том, чтобы сообщать полиции о всем ,что видят и считают незаконным.

Ответить

ImJustKidding

Константин
0

Он тебе не ответит, это просто традиции.

Ответить

ImJustKidding

Кирилл
–6

Блять вот под каждой новость вылазит такой чувак и приплетает шизофазию. Какие миллионы? Когда? Кому? Причем тут россияне? Вы просто конченые рили, абсолютно оторваные от объективности. На этой параше даже с фейкового акка сидеть противно. Просто хуйню с потолка пишите. Это тупа двач с регистрацией.

Ответить

ImJustKidding

ImJustKidding
0

Хотя нет, беру слова обратно, на дваче больше шанс получить конструктивный и непредвзятый диалог.

Ответить

Кирилл Вселенский

ImJustKidding
0

Пока, уходи, дверь закрой

Ответить

ImJustKidding

Кирилл
0

Хоть один хороший совет. Но ты бы мог мне объяснить про какие миллионы доносов от россиян ты писал?

Ответить

Феминизм

ImJustK…
0

пиздуй-бороздуй

Ответить

ImJustKidding

Феминизм
0

Я пока в раздумьях, я ливал уже. Я хочу услышать про какие миллионы доносов от россиян идет речь лол.

Ответить

Alex Blake

7

«полностью прозрачную систему для антипиратских кампаний» под названием Argus

Забыли букву F в начале

Ответить

Photuum

4

«пользователи будут анонимно жаловаться на нелегальный контент и получать за это вознаграждение»

Ответить

Михаил Желтухин

Photuum
0

Это таксист?

Ответить

Беларусь

Михаил
0

дед так играл в покемон го

Ответить

Kir Kirsky

Беларусь
0

Уже не играет?

Ответить

Morgan

Photuum
0

Следующее предложение:
При этом в Argus предусмотрены меры защиты от злоупотреблений. Например, информатор не сможет сообщить об одном и том же нелегальном файлообменнике несколько раз под разными никнеймами.

Ответить

AZP

2

Argus

Это такое дешевейшее пиво, которое продают в Европе в супермаркетах Lidl. Одна из их собственных марок.

Ответить

Вооруженный холод

AZP
0

Не очень понятно, почему пиво так назвали

Ответить

Аркадий Иванов

AZP
0

Наверное, это пивная компания придумала это слово, ведь так?

Ответить

Andre Macareno

0

Эфир туземун?

Ответить

Вооруженный холод

Andre
0

флай ми ту зе мун
энд лет ми син эмон зе старс

Ответить

Матвей Зайцев

0

SecureBook rip)

Ответить

Владимир Филатов

Матвей
0

Ответить

Государственный паук например

0

Я пролистал оригинальное исследование, и не очень осознал, нафига вообще это придумано. Неужели существует какая-то проблема с тем, что нелицензионный контент плохо репортится?

Ответить

Владимир Филатов

0

главное не выйти на себя 

Ответить

Коровка говорит мууу

0

Криптомиллиардеры тж, жду вашего мнения на этот счёт

Ответить

Романелло Кивогенс

0

У меня всего два вопроса:

1) Microsoft не слишком ли оборзела, чтобы предлагать мне добровольно опуститься до того, чтобы стать стукачом и доносить им на других за бабки?

2) Кто-нибудь знает как велико будет вознаграждение, если измерять его в долларах? И можно ли будет конвертировать его в рубли или купить какие-то товары. А если я будут не первым, кто настучит на сайт, я получу хоть что-то? Ну хотя бы половину от первоначального вознаграждения? И можно ли как-то заранее подготовить список сайтов и отправить им всем скопом, чтобы не терять время, когда система заработает? 

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