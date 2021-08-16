Microsoft разработала систему борьбы с пиратством на основе блокчейна Ethereum Статьи редакции
По задумке разработчиков, пользователи смогут анонимно жаловаться на нелегальный контент за вознаграждение.
Отдел исследований Microsoft совместно с китайской компанией Alibaba и Университетом Карнеги-Меллона разработал «полностью прозрачную систему для антипиратских кампаний» под названием Argus, говорится в соответствующем отчёте.
Открытая система построена на блокчейне Ethereum. Согласно данным исследования, Argus позволяет отследить первоисточник пиратского контента при помощи специального алгоритма цифрового водяного знака. По утверждению исследователей, система может работать с различными типами файлов: изображениями, аудио или программами.
Предполагается, что пользователи будут анонимно жаловаться на нелегальный контент и получать за это вознаграждение. При этом в Argus предусмотрены меры защиты от злоупотреблений. Например, информатор не сможет сообщить об одном и том же нелегальном файлообменнике несколько раз под разными никнеймами.
По словам исследователей, стоимость использования блокчейна относительно невысока. «Стоимость сообщения о пиратстве снижается до эквивалентной стоимости отправки около 14 транзакций передачи ETH для запуска в общедоступной сети Ethereum, что в противном случае соответствовало бы тысячам транзакций», — говорится в отчёте.
Будет ли Microsoft тестировать систему в реальных условиях, неизвестно. Компания планирует презентовать систему на Международном симпозиуме по надёжным распределённым системам (SRDS), который должен пройти в конце сентября.
А с пиратской винды жалобы можно же отправлять?
Россияне, написавшие в свое время миллионы доносов:
причем тут россияне? В США полицейские стукачи официально получают доплату (не на пряму - опосредованно) и не стесняются вешать знак, как на форму, так и на свой дом. Собственно вся работа таких добровольцев состоит в том, чтобы сообщать полиции о всем ,что видят и считают незаконным.
Блять вот под каждой новость вылазит такой чувак и приплетает шизофазию. Какие миллионы? Когда? Кому? Причем тут россияне? Вы просто конченые рили, абсолютно оторваные от объективности. На этой параше даже с фейкового акка сидеть противно. Просто хуйню с потолка пишите. Это тупа двач с регистрацией.
Хотя нет, беру слова обратно, на дваче больше шанс получить конструктивный и непредвзятый диалог.
Пока, уходи, дверь закрой
Хоть один хороший совет. Но ты бы мог мне объяснить про какие миллионы доносов от россиян ты писал?
Я пока в раздумьях, я ливал уже. Я хочу услышать про какие миллионы доносов от россиян идет речь лол.
«полностью прозрачную систему для антипиратских кампаний» под названием Argus
Забыли букву F в начале
«пользователи будут анонимно жаловаться на нелегальный контент и получать за это вознаграждение»
Это таксист?
Argus
Это такое дешевейшее пиво, которое продают в Европе в супермаркетах Lidl. Одна из их собственных марок.
Эфир туземун?
SecureBook rip)
У меня всего два вопроса:
1) Microsoft не слишком ли оборзела, чтобы предлагать мне добровольно опуститься до того, чтобы стать стукачом и доносить им на других за бабки?
2) Кто-нибудь знает как велико будет вознаграждение, если измерять его в долларах? И можно ли будет конвертировать его в рубли или купить какие-то товары. А если я будут не первым, кто настучит на сайт, я получу хоть что-то? Ну хотя бы половину от первоначального вознаграждения? И можно ли как-то заранее подготовить список сайтов и отправить им всем скопом, чтобы не терять время, когда система заработает?