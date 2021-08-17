BostonDynamics показала площадку «для паркура», где тестируют роботов. Там они делают сальто назад и «гордятся» успехами Статьи редакции
Роботы Atlas стали «более независимыми спортсменами» и могут адаптироваться под ситуацию. Инженерам больше не нужно программировать прыжки для всех возможных платформ.
Компания считает такую площадку «идеальным местом» для экспериментов. Здесь роботов Atlas доводят «до предела возможностей», чтобы сделать их более ловкими. Два робота впервые без ошибок прошли сложную полосу препятствий.
Разработчики рассказали, что теперь роботы могут адаптировать поведение в зависимости от того, что видят: их не нужно заранее программировать для определённого прыжка. Они считают, что, если роботы научатся выполнять те же движения, что и человек, и также реагировать на изменения окружающей среды, то их возможности станут «практически безграничными».
Компания также показала неудачные дубли с тренировок и вид с камеры робота.
Boston Dynamics сообщила, что роботы Atlas — исследовательский, а не коммерческий проект. «Способность робота завершить обратный сальто может никогда не оказаться полезной в коммерческой среде», — считают там.
Робот Atlas от Boston Dynamics занимается паркуром уже несколько лет. В 2018 году он прыгал через бревно и вскакивал на три ящика, а в 2019 году робота научили кувыркаться и стоять на руках.
Я обожаю их. Они ловчее, чем я
экзоскелет на их основе компенсирует этот недостаток. правда некоторые суставы могут не иметь достаточно степеней свободы, но только в первый раз.
продолжаю настаивать что БД полная хуйня, тратящая бабки инвесторов на сальто и танцы в ютубе