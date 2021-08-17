Швейцарские учёные поставили рекорд точности вычисления числа Пи — 62,8 триллиона цифр после запятой Статьи редакции
Только для сохранения результата понадобилось 63 терабайта памяти.
Сотрудники Университета прикладных наук Граубюндена поставили новый рекорд вычисления числа Пи (π), который составил более 62,8 триллионов знаков после запятой — на 12,8 триллионов цифр больше предыдущего рекорда. Учёные сообщили об этом на официальном сайте вуза.
Вычисления продлились 108 дней и девять часов — в 3,5 раза быстрее предыдущего рекорда. Учёные использовали обычный сервер с двумя 32-ядерными процессорами AMD EPYC 7542 и одним терабайтом оперативной памяти. Объём дискового пространства составил 510 терабайтов, причём один кэш расчётов занял 91 терабайт памяти, а итоговое число π — 63 терабайта. Десять его последних цифр: 7817924264.
Число π — одна из наиболее известных математических констант, она обозначает отношение длины окружности к её диаметру. Это трансцендентное число — его невозможно точно выразить никакой целой дробью и никаким уравнением с целыми коэффициентами. Цифры числа Пи после запятой тянутся бесконечно, а в их последовательности, похоже, нет никакой закономерности — то есть, π можно только вычислить с некоторой точностью, но узнать его абсолютное значение невозможно в принципе.
Это делает число Пи удобным вариантом для проверки вычислительной мощности компьютеров и достижения рекордов. Швейцарские учёные отмечают, что они занимались этим не только ради попадания в Книгу рекордов Гиннеса — полученный опыт вычислений может пригодиться в гидродинамике и биохимии.
А могли майнить...
Недавний глобус
может они и майнят, а в пресс релизах пиздят про число "Пи"
Надо Сечину такой калькулятор купить, для подсчета зарплаты
Херасе у тебя фиксация, уже который раз за сегодня его вспоминаешь в совершенно несвязанной теме.
Учёные использовали обычный сервер
c одним терабайтом оперативной памяти
Самый обычный
Блин, а я то думаю, чего это сразу так лучше жить стало
Окончательная победа красных богов над синедебилами
(этот коммент написан с пеки на интеле, есличо)