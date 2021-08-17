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Технологии
Никита Логинов

Швейцарские учёные поставили рекорд точности вычисления числа Пи — 62,8 триллиона цифр после запятой Статьи редакции

Только для сохранения результата понадобилось 63 терабайта памяти.

27 27 комментариев
553 просмотров
Скриншот окончания работы программы для вычисления числа Пи Изображение  Университета прикладных наук Граубюндена

Сотрудники Университета прикладных наук Граубюндена поставили новый рекорд вычисления числа Пи (π), который составил более 62,8 триллионов знаков после запятой — на 12,8 триллионов цифр больше предыдущего рекорда. Учёные сообщили об этом на официальном сайте вуза.

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Вычисления продлились 108 дней и девять часов — в 3,5 раза быстрее предыдущего рекорда. Учёные использовали обычный сервер с двумя 32-ядерными процессорами AMD EPYC 7542 и одним терабайтом оперативной памяти. Объём дискового пространства составил 510 терабайтов, причём один кэш расчётов занял 91 терабайт памяти, а итоговое число π — 63 терабайта. Десять его последних цифр: 7817924264.

В жёлтой рамке — системный блок с процессорами и оперативной памятью, в красной — подсистема хранения данных Изображение Университета прикладных наук Граубюндена

Число π — одна из наиболее известных математических констант, она обозначает отношение длины окружности к её диаметру. Это трансцендентное число — его невозможно точно выразить никакой целой дробью и никаким уравнением с целыми коэффициентами. Цифры числа Пи после запятой тянутся бесконечно, а в их последовательности, похоже, нет никакой закономерности — то есть, π можно только вычислить с некоторой точностью, но узнать его абсолютное значение невозможно в принципе.

Это делает число Пи удобным вариантом для проверки вычислительной мощности компьютеров и достижения рекордов. Швейцарские учёные отмечают, что они занимались этим не только ради попадания в Книгу рекордов Гиннеса — полученный опыт вычислений может пригодиться в гидродинамике и биохимии.

#новости #математика #компьютеры #рекорды

27 27 комментариев
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27 комментариев
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Роман Александров

7

А могли майнить...

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Недавний глобус

Роман
4

может они и майнят, а в пресс релизах пиздят про число "Пи"

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Bibba La Bibba

Недавний
3

Всё равно никто не проверит

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RUben

Роман
0

майнили число π

Ответить

Китайский жар

3
Ответить

Голодный крюк

Китайский
4

Ты бля орешь? Как ты меня обогнал

Ответить

Китайский жар

Голодный
1

годы тренировки

Ответить

Политический торшер

Голодный
1

безумно сложно быть первым

Ответить

Недавний глобус

Китайский
2

зашакалено минус

Ответить

Недавний глобус

2

какие же люди тупые

Ответить

Голодный крюк

2
Ответить

solawind

1

Надо Сечину такой калькулятор купить, для подсчета зарплаты

Ответить

alexferman

solawind
2

Херасе у тебя фиксация, уже который раз за сегодня его вспоминаешь в совершенно несвязанной теме.

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Daniil Pelikh

0
Ответить

Daniil Pelikh

Daniil
1

Можно ещё экспоненту посчитать, чего уж там.

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Artem Tamoian

1

Учёные использовали обычный сервер

c одним терабайтом оперативной памяти

Самый обычный

Ответить

Никита Логинов

Artem
0

Сейчас столько оперативки в некоторые рабочие станции ставят :)

Ответить

Слава Инженеров

Никита
1

в поливалку цветов на ардуине

Ответить

Коровка говорит мууу

1

Блин, а я то думаю, чего это сразу так лучше жить стало

Ответить

Никита Логинов

Коровка
0

Вот вычислят всё до последнего знака — и Вселенная схлопнется.

Ответить

Коровка говорит мууу

Никита
1
Ответить

van der Pusch

1

ну как бы π=4, все знают
опять ученым непонятно на что деньги дают

Ответить

Ужасный кофе

1

Уже прочёл на дтф

Ответить

Никита Логинов

Ужасный
0

Ты такое не говори.

Ответить

Andre Macareno

1

Окончательная победа красных богов над синедебилами
(этот коммент написан с пеки на интеле, есличо)

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Закомплексованная Душа

1

Вопрос нахуя, а главное зачем?

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Андрей Галицкий

0

до 3.14зды оно в жизни и нафиг не нужны энти числа

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