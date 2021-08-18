Голос Вэла Килмера воссоздали с помощью ИИ и старых аудиозаписей — актёр потерял возможность говорить из-за рака гортани Статьи редакции
Килмер поблагодарил специалистов, которые помогли ему вновь услышать собственный голос.
Разработкой специального проекта занималась компания Sonantic, которая ещё в 2020 году поставила перед собой необычную цель — воссоздать родной голос Вэла Килмера.
61-летний актёр, известный по «Бэтмену навсегда», «Громовому сердцу» и «Лучшему стрелку», потерял свой голос в 2014 году в результате лечения рака гортани. Килмер больше не может разговаривать так, чтобы его узнавали окружающие, а есть ему приходится через трубочку.
Чтобы разработать реалистичную модель голоса актёра, Sonantic воспользовалась старыми аудиозаписями, которые сперва «очистили» от постороннего шума, а затем пропустили через проприетарную программу компании под названием Voice Engine.
Команде Sonantic не понравилась первоначальная версия искусственного голоса, поэтому разработчики поработали над новыми алгоритмами и сгенерировали больше 40 моделей голоса, лучшие из которых впоследствии интегрировали в Voice Engine.
Далее в Sonantic настроили звучание искусственного голоса Килмера, чтобы он был максимально близок к его родному. Результатами компании остался доволен и сам актёр, который признал, что возможность рассказать что-то своим голосом — это отдельный дар.
Как именно планируют использовать разработанный голос Килмера, пока не уточняется.
Ранее актёр выпустил документальный фильм «Вэл», посвящённый его жизни и карьере. Однако голос, созданный Sonantic, там не использовали. Вместо этого в документальной ленте звучали старые разговорные записи актёра, а в качестве рассказчика выступал его сын, Джек Килмер, известный по роли в «Пало Альто».