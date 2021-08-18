Фраза, которую мы часто слышим: «Наличие творческого голоса». Но я заболел раком гортани, а после лечения у меня забрали мой голос. Люди вокруг с трудностью понимали, что я говорю. Но, несмотря на это, я всё тот же человек, каким и был раньше.

Я всё та же творческая душа, которая постоянно мечтает и придумывает истории. И теперь я снова могу выражать себя. Я могу донести до вас свои мечты и показать в очередной раз ту часть себя. Часть, которая никогда в самом деле не уходила. Она просто скрывалась.