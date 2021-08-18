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Технологии
DTF

Голос Вэла Килмера воссоздали с помощью ИИ и старых аудиозаписей — актёр потерял возможность говорить из-за рака гортани Статьи редакции

Килмер поблагодарил специалистов, которые помогли ему вновь услышать собственный голос.

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Разработкой специального проекта занималась компания Sonantic, которая ещё в 2020 году поставила перед собой необычную цель — воссоздать родной голос Вэла Килмера.

61-летний актёр, известный по «Бэтмену навсегда», «Громовому сердцу» и «Лучшему стрелку», потерял свой голос в 2014 году в результате лечения рака гортани. Килмер больше не может разговаривать так, чтобы его узнавали окружающие, а есть ему приходится через трубочку.

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Чтобы разработать реалистичную модель голоса актёра, Sonantic воспользовалась старыми аудиозаписями, которые сперва «очистили» от постороннего шума, а затем пропустили через проприетарную программу компании под названием Voice Engine.

Команде Sonantic не понравилась первоначальная версия искусственного голоса, поэтому разработчики поработали над новыми алгоритмами и сгенерировали больше 40 моделей голоса, лучшие из которых впоследствии интегрировали в Voice Engine.

Далее в Sonantic настроили звучание искусственного голоса Килмера, чтобы он был максимально близок к его родному. Результатами компании остался доволен и сам актёр, который признал, что возможность рассказать что-то своим голосом — это отдельный дар.

Я благодарен всей команде Sonantic, которая восстановила мой голос так мастерски, что я даже и представить себе не мог. Для нас, людей, способность к общению остаётся основой нашего существования.

Из-за последствий рака гортани другим людям стало тяжело понимать, о чём я говорю. Поэтому для меня это невероятный дар — возможность рассказать свою историю голосом, который звучит как родной.

Вэл Килмер

Как именно планируют использовать разработанный голос Килмера, пока не уточняется.

Ранее актёр выпустил документальный фильм «Вэл», посвящённый его жизни и карьере. Однако голос, созданный Sonantic, там не использовали. Вместо этого в документальной ленте звучали старые разговорные записи актёра, а в качестве рассказчика выступал его сын, Джек Килмер, известный по роли в «Пало Альто».

Фраза, которую мы часто слышим: «Наличие творческого голоса». Но я заболел раком гортани, а после лечения у меня забрали мой голос. Люди вокруг с трудностью понимали, что я говорю. Но, несмотря на это, я всё тот же человек, каким и был раньше.

Я всё та же творческая душа, которая постоянно мечтает и придумывает истории. И теперь я снова могу выражать себя. Я могу донести до вас свои мечты и показать в очередной раз ту часть себя. Часть, которая никогда в самом деле не уходила. Она просто скрывалась.

из ролика, созданного Sonantic и Вэлом Килмером

#новости #ии

1 1 комментарий
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