{"items":[{"comment_id":6131003,"subsite_id":245416,"user_id":32801,"type":"comment_add","id":6131003,"hash":"49439d125ab86518b913422e6ebae878","date":1629289157,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426002-taliby-zahvatili-amerikanskuyu-apparaturu-s-biometricheskimi-dannymi-afgancev-te-pytayutsya-vse-udalit?comment=6131003","text":"\u041e, \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0446\u0438\u044f \u0414\/\/\/\u0438\u0445\u0430\u0434 \u0422\u0412.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":32801,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/32801-bulat-akhmetshin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4a433577-d51d-8456-b547-7a52a635bbf0\/","name":"Bulat Akhmetshin","isVerified":false},"content":{"id":426002,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/426002-taliby-zahvatili-amerikanskuyu-apparaturu-s-biometricheskimi-dannymi-afgancev-te-pytayutsya-vse-udalit","title":"\u0422\u0430\u043b\u0438\u0431\u044b \u0437\u0430\u0445\u0432\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0443\u044e \u0430\u043f\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0443 \u0441 \u0431\u0438\u043e\u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0430\u0444\u0433\u0430\u043d\u0446\u0435\u0432. \u0422\u0435 \u043f\u044b\u0442\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432\u0441\u0451 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6131005,"subsite_id":245416,"user_id":340276,"type":"comment_add","id":6131005,"hash":"345e1e2f9fd2f27d78dfb31899b58363","date":1629289165,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/425700-my-proshchaem-vseh-kto-srazhalsya-protiv-nas-taliban-dal-pervuyu-press-konferenciyu-posle-zahvata-vlasti?comment=6131005","text":"\u041f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0435\u0432\u0430\u044e, \u0442\u0430\u043b\u0438\u0431\u044b \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e-\u0441\u0432\u043e\u0435\u043c\u0443 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b \u0448\u0430\u0440\u0438\u0430\u0442\u0430 \u043a\u0445\u043c... \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c. \u0421\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a, \u043a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u041e\u0410\u042d.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":340276,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/340276-alexander-personazhe","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/760b1f81-4a2b-3e2c-8f01-215299bd88e7\/","name":"Alexander Personazhe","isVerified":false},"content":{"id":425700,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/425700-my-proshchaem-vseh-kto-srazhalsya-protiv-nas-taliban-dal-pervuyu-press-konferenciyu-posle-zahvata-vlasti","title":"\u00ab\u041c\u044b \u043f\u0440\u043e\u0449\u0430\u0435\u043c \u0432\u0441\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0441\u0440\u0430\u0436\u0430\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u043d\u0430\u0441\u00bb: \u00ab\u0422\u0430\u043b\u0438\u0431\u0430\u043d\u00bb \u0434\u0430\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u0443\u044e \u043f\u0440\u0435\u0441\u0441-\u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u044e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0437\u0430\u0445\u0432\u0430\u0442\u0430 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6131012,"subsite_id":247728,"user_id":347031,"type":"comment_add","id":6131012,"hash":"9a4babaad6f1ed6e4c0bd1d2f9b04435","date":1629289208,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/425937-12-belorusskih-pogranichnikov-peresekli-litovskuyu-granicu-vmeste-s-nelegalnymi-migrantami?comment=6131012","text":"\u043d\u0435 \u0434\u0430\u044e\u0442 \u0441\u044b\u0431\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":347031,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/347031-farhad-azimov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/651cac02-fd53-5e44-80ef-5a030b7b7266\/","name":"\u0424\u0430\u0440\u0445\u0430\u0434 \u0410\u0437\u0438\u043c\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":425937,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/425937-12-belorusskih-pogranichnikov-peresekli-litovskuyu-granicu-vmeste-s-nelegalnymi-migrantami","title":"12 \u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0435\u043a\u043b\u0438 \u043b\u0438\u0442\u043e\u0432\u0441\u043a\u0443\u044e \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u043d\u0435\u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6131014,"subsite_id":214346,"user_id":390594,"type":"comment_add","id":6131014,"hash":"65056e732d2cd1c06a13248def03973b","date":1629289213,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/426009-v-ssha-ustanovili-rekord-v-termoyadernom-sinteze-moshchnost-reakcii-v-440-tysyach-raz-prevysila-moshchnost-krupneyshey-ges-mira?comment=6131014","text":"\u041b\u0430\u0437\u0435\u0440\u043e\u0432.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":390594,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/390594-nikita-loginov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1f42645f-2b49-519c-ad91-dc13b2851792\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0430 \u041b\u043e\u0433\u0438\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":426009,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/426009-v-ssha-ustanovili-rekord-v-termoyadernom-sinteze-moshchnost-reakcii-v-440-tysyach-raz-prevysila-moshchnost-krupneyshey-ges-mira","title":"\u0412 \u0421\u0428\u0410 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0440\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434 \u0432 \u0442\u0435\u0440\u043c\u043e\u044f\u0434\u0435\u0440\u043d\u043e\u043c \u0441\u0438\u043d\u0442\u0435\u0437\u0435 \u2014 \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u0435\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0432 440\u00a0\u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0430\u0437 \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b\u0430 \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0435\u0439\u0448\u0435\u0439 \u0413\u042d\u0421 \u043c\u0438\u0440\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6131024,"subsite_id":214348,"user_id":347031,"type":"comment_add","id":6131024,"hash":"e90c4b8be573edf1cf80aae559d21e78","date":1629289292,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/425980-dub-fx-no-rest-for-the-wicked-feat-cade-mahesh-vinayakram?comment=6131024","text":"\u0442\u0430\u043b\u0438\u0431\u0430\u043d\u044b \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0435\u0449\u0451 \u0438 \u043f\u043e\u044e\u0442, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043c\u043e\u043b\u043e\u0434\u0446\u044b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":347031,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/347031-farhad-azimov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/651cac02-fd53-5e44-80ef-5a030b7b7266\/","name":"\u0424\u0430\u0440\u0445\u0430\u0434 \u0410\u0437\u0438\u043c\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":425980,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/425980-dub-fx-no-rest-for-the-wicked-feat-cade-mahesh-vinayakram","title":"Dub FX 'NO REST FOR THE WICKED' feat. CAde & Mahesh Vinayakram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6131026,"subsite_id":214359,"user_id":216939,"type":"comment_add","id":6131026,"hash":"885e90bedafae5314406accb811660e9","date":1629289302,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/travel\/426051-ufimec-vpervye-v-istorii-proshel-uralskie-gory-na-eto-on-potratil-109-dney?comment=6131026","text":"\u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u044c, \u0432 \u0433\u043e\u0440\u0430\u0445 40 \u043a\u043c - \u044d\u0442\u043e \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e. \u0418 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0435\u0448\u044c, \u0442\u043e \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043e\u0442 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u0445 \u0434\u043d\u0435\u0439 \u0434\u043e \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0442\u044c \u043d\u043e\u0433\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u043c \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440\u0435 \u0432\u044b\u0441\u043e\u0442\u044b \u0437\u0430 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0441\u0432\u044b\u0448\u0435 2500-3000 \u043c\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432. \u0410 \u0443\u0436 100 \u0434\u043d\u0435\u0439 \u0432 \u0442\u0430\u043a\u043e\u043c \u0442\u0435\u043c\u043f\u0435 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0441\u0443\u0440\u043e\u0432\u043e.

\u041c\u043e\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e \u043d\u0438\u0436\u0435","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/25d9786b-826d-5f47-a2fe-7d559ce288a1\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":216939,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/216939-aleksandr-bagno","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4fcdc697-0274-3d68-1097-bfd144811798\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0411\u0430\u0433\u043d\u043e","isVerified":false},"content":{"id":426051,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/travel\/426051-ufimec-vpervye-v-istorii-proshel-uralskie-gory-na-eto-on-potratil-109-dney","title":"\u0423\u0444\u0438\u043c\u0435\u0446 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0448\u0451\u043b \u0423\u0440\u0430\u043b\u044c\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0433\u043e\u0440\u044b\u00a0\u2014\u00a0\u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e \u043e\u043d \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b 109\u00a0\u0434\u043d\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6131027,"subsite_id":247728,"user_id":326460,"type":"comment_add","id":6131027,"hash":"84b96aebf8d4b53bb4e6935082df0eb8","date":1629289303,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/425965-dw-gruppa-migrantov-kurdskogo-regiona-iraka-zastryala-na-neytralnoy-polose-mezhdu-litvoy-i-belarusyu?comment=6131027","text":"\u041a\u0430\u043a\u0430\u044f \u043c\u0438\u043b\u0430\u044f \u043c\u0430\u043d\u0438\u043f\u0443\u043b\u044f\u0446\u0438\u044f - \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0432\u044c\u044e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0440\u0435\u0431\u0435\u043d\u043a\u0430 \u0430 \u043d\u0435 \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u043b\u043e\u0434\u043e\u0433\u043e \u043c\u0443\u0436\u0438\u043a\u0430 (\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0435 \u044f\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e, \u0438 \u044d\u0442\u043e \u043b\u0438\u0446\u043e \u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u0434\u043e \u0440\u0435\u043f\u0440\u0435\u0437\u0435\u043d\u0442\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0435\u0435).","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":326460,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/326460-suprematizm-2-0","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/cdfd9a50-5d42-c174-c8ba-24801fa69b85\/","name":"\u0441\u0443\u043f\u0440\u0435\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u043c 2.0","isVerified":false},"content":{"id":425965,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/425965-dw-gruppa-migrantov-kurdskogo-regiona-iraka-zastryala-na-neytralnoy-polose-mezhdu-litvoy-i-belarusyu","title":"DW: \u0413\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430 \u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043a\u0443\u0440\u0434\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430 \u0418\u0440\u0430\u043a\u0430 \u0437\u0430\u0441\u0442\u0440\u044f\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0439\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0441\u0435 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u041b\u0438\u0442\u0432\u043e\u0439 \u0438 \u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u044c\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6131029,"subsite_id":214346,"user_id":387064,"type":"comment_add","id":6131029,"hash":"fd4034b80efeb00df3211e41a72f1be7","date":1629289321,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/426009-v-ssha-ustanovili-rekord-v-termoyadernom-sinteze-moshchnost-reakcii-v-440-tysyach-raz-prevysila-moshchnost-krupneyshey-ges-mira?comment=6131029","text":"\u0414\u043b\u044f \u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441\u043e\u043b\u043d\u0435\u0447\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0430\u043d\u0435\u043b\u0438 \u0442\u043e\u043f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":387064,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/387064-shchyachlo-popyachtsa","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/acd42ac1-b05d-5f9c-b366-88bdc85cc293\/","name":"\u0429\u044f\u0447\u043b\u043e \u041f\u043e\u043f\u044f\u0447\u0442\u0441\u0430","isVerified":false},"content":{"id":426009,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/426009-v-ssha-ustanovili-rekord-v-termoyadernom-sinteze-moshchnost-reakcii-v-440-tysyach-raz-prevysila-moshchnost-krupneyshey-ges-mira","title":"\u0412 \u0421\u0428\u0410 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0440\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434 \u0432 \u0442\u0435\u0440\u043c\u043e\u044f\u0434\u0435\u0440\u043d\u043e\u043c \u0441\u0438\u043d\u0442\u0435\u0437\u0435 \u2014 \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u0435\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0432 440\u00a0\u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0430\u0437 \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b\u0430 \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0435\u0439\u0448\u0435\u0439 \u0413\u042d\u0421 \u043c\u0438\u0440\u0430"},"isAnonymous":false}]}