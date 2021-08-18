Систему обещают включить только в iOS 15, но её код уже есть на всех устройствах с iOS 14.3, а теперь проверить его можно даже на Linux.

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Пользователь Reddit под ником AsuharietYgvar опубликовал код алгоритма NeuralHash, который Apple будет использовать для проверки фотографий iCloud на детское порно. Автор публикации обнаружил следы системы на iOS 14.3 и провёл реверс-инжиниринг кода. Результат он выгрузил на GitHub.

Как отметил пользователь, ранние тесты показывают, что системе не мешает изменение размеров и сжатие изображений. В то же время её можно обмануть, обрезав исходную картинки или изменив её ориентацию. Это подтверждает заявления Apple о том, что алгоритм срабатывает только при полном сходстве с базой данных изображений, на которых запечатлено жестокое обращение с детьми.

Автор отдельно отметил, что обнаружил алгоритм уже на iOS 14.3 — актуальной версии системы, в которой функция не была заявлена. NeuralHash оказался скрыт за обфусцированными названиями классов, но после недолгого погружения в скрытые API пользователю Reddit удалось получить код алгоритма и воссоздать его на языке Python.

Apple объявила об усилении защиты детей в начале августа. Компания предложила бороться с проблемой в трёх областях — в iMessage, iCloud и через Siri.

Пользователи, журналисты и эксперты по кибербезопасности раскритиковали одну из функций ещё до запуска. По задумке Apple все фотографии, выгружаемые в iCloud, будут проверять на соответствие базе данных снимков с жестоким обращением, но в соцсетях посчитали это нарушением приватности.