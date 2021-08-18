Пользователь Reddit обнаружил код алгоритма Apple для проверки детского порно в iOS 14.3 и опубликовал его на GitHub Статьи редакции
Систему обещают включить только в iOS 15, но её код уже есть на всех устройствах с iOS 14.3, а теперь проверить его можно даже на Linux.
Пользователь Reddit под ником AsuharietYgvar опубликовал код алгоритма NeuralHash, который Apple будет использовать для проверки фотографий iCloud на детское порно. Автор публикации обнаружил следы системы на iOS 14.3 и провёл реверс-инжиниринг кода. Результат он выгрузил на GitHub.
Как отметил пользователь, ранние тесты показывают, что системе не мешает изменение размеров и сжатие изображений. В то же время её можно обмануть, обрезав исходную картинки или изменив её ориентацию. Это подтверждает заявления Apple о том, что алгоритм срабатывает только при полном сходстве с базой данных изображений, на которых запечатлено жестокое обращение с детьми.
Автор отдельно отметил, что обнаружил алгоритм уже на iOS 14.3 — актуальной версии системы, в которой функция не была заявлена. NeuralHash оказался скрыт за обфусцированными названиями классов, но после недолгого погружения в скрытые API пользователю Reddit удалось получить код алгоритма и воссоздать его на языке Python.
Apple объявила об усилении защиты детей в начале августа. Компания предложила бороться с проблемой в трёх областях — в iMessage, iCloud и через Siri.
Пользователи, журналисты и эксперты по кибербезопасности раскритиковали одну из функций ещё до запуска. По задумке Apple все фотографии, выгружаемые в iCloud, будут проверять на соответствие базе данных снимков с жестоким обращением, но в соцсетях посчитали это нарушением приватности.
9 августа Apple выпустила FAQ по новым функциям, чтобы развеять недоверие. Однако в нём компания не ответила на ключевые претензии, хоть и раскрыла некоторые детали.
Упадёт, если user == null
Это подтверждает заявления Apple о том, что алгоритм срабатывает только при полном сходстве с базой данных изображений, на которых запечатлено жестокое обращение с детьми.
я не понимат
если фотки уже сделаны и хранятся в базе эппл
каким образом копия фотки угрожает каким-либо детям?
Говорят что если дрочить на фото/видео с человеком, то он не попадёт в рай. Но это не точно.
Противоположный корабль
сколько ж людей я лишил рая
Выходит, тот, кто по своим критериям поделил на "попадём в рай" и "просто сдохнут" - соврал? Уж сколько на него намастурбировало - не счесть)
ну, ты не знаешь, какие фотки хранятся в базе, так?
мы точно знаем, что за хранение таких фото грозит тюрьма.
1. если у тебя обнаруживается фото, которое хранится в базе, тебе грозит тюрьма.
- ты постараешься не связываться с этим;
- ты не будешь смотреть такие материалы с айфона.
2. если у тебя нет таких фото, которые хранятся в базе, они у тебя и не появятся.
- постепенно фотки из базы эппл перестанут храниться на айфонах;
- распространение таких фотографий (как в базе эппл) будет снижаться.
3. тебе страшно, вдруг та фотка, которую ты скачаешь, уже есть в базе эппл?
- ты не будешь использовать технику эппл для скачивания и хранения таких фото;
- спрос на такие фото, может быть, уменьшится, например, за счет просто интересующихся.
+ тут навряд ли работает эффект Стрейзанд, т.е. люди навряд ли начнут рассылать друг другу такие фото, хотя это вполне могут делать разные злоумышленники, почему нет.
+ если база пополняется и обновляется, ты не знаешь в конкретный момент, что там есть, а чего нет.
какая-то такая логика.
ну и копия фотки может угрожать, почему нет? если ты жертва, то важно, что твое фото могут скопировать и распространять дальше — или уже не могут использовать для этого технику эппл, как в данном случае. понятно, что это не решение проблемы и так далее, а огораживание в основном эппл-экосистемы, но тем не менее, с точки зрения жертвы педофила — тоже неплохой шаг, мне кажется.
каким образом копия фотки угрожает каким-либо детям?
Забавно если это увеличит насилие. Кто-то теперь не станет цп из сети качать, чтобы подрочить, а пойдёт детей на улицу искать.
Например а Японии разрешён лоликон, и уровень секснасилия у них минимальный. 8-9 летние дети часто одни в общественном транспорте ездят.
А у японцев есть только две стороны медали "лоликон и мало насилия"?
Короткий меч
спровоцирует зрителя на новые фотосессии
другой логики я не вижу)
Пф, львиная доля всё равно это бесплатные видеотрансляции и платные фотосеты на заказ, которыми не особо хотят делиться.
Логика в том, что по крайней мере раньше (судя по статьям про поимку педофилов) было куча ресурсов, где за вход нужно было загрузить уникальные фотки, которых ещё не было. Соответственно если кто-то накачал себе цп, не исключено что он загрузил что-то из семейного архива для получения доступа
Это система пополнения детского порно на серверах эпл, что бы лишнего по второму разу не качать
Хм, а не специально ли его добавили туда в том виде, в котором описывали, чтоб отвести подозрения?
1
базой данных изображений, на которых запечатлено жестокое обращение с детьми
я даже не знаю что сказать о составителях этой базы