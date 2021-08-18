Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Технологии
Дамир Камалетдинов

Пользователь Reddit обнаружил код алгоритма Apple для проверки детского порно в iOS 14.3 и опубликовал его на GitHub Статьи редакции

Систему обещают включить только в iOS 15, но её код уже есть на всех устройствах с iOS 14.3, а теперь проверить его можно даже на Linux.

35 35 комментариев
4776 просмотров

Пользователь Reddit под ником AsuharietYgvar опубликовал код алгоритма NeuralHash, который Apple будет использовать для проверки фотографий iCloud на детское порно. Автор публикации обнаружил следы системы на iOS 14.3 и провёл реверс-инжиниринг кода. Результат он выгрузил на GitHub.

Как отметил пользователь, ранние тесты показывают, что системе не мешает изменение размеров и сжатие изображений. В то же время её можно обмануть, обрезав исходную картинки или изменив её ориентацию. Это подтверждает заявления Apple о том, что алгоритм срабатывает только при полном сходстве с базой данных изображений, на которых запечатлено жестокое обращение с детьми.

Реклама на TJ Отключить рекламу

Автор отдельно отметил, что обнаружил алгоритм уже на iOS 14.3 — актуальной версии системы, в которой функция не была заявлена. NeuralHash оказался скрыт за обфусцированными названиями классов, но после недолгого погружения в скрытые API пользователю Reddit удалось получить код алгоритма и воссоздать его на языке Python.

Apple объявила об усилении защиты детей в начале августа. Компания предложила бороться с проблемой в трёх областях — в iMessage, iCloud и через Siri.

Пользователи, журналисты и эксперты по кибербезопасности раскритиковали одну из функций ещё до запуска. По задумке Apple все фотографии, выгружаемые в iCloud, будут проверять на соответствие базе данных снимков с жестоким обращением, но в соцсетях посчитали это нарушением приватности.

Скользкая дорожка приватности: почему Apple…
Facebook, Google и другие IT-компании уже давно используют подобную технологию — и до сих пор…
tjournal.ru

9 августа Apple выпустила FAQ по новым функциям, чтобы развеять недоверие. Однако в нём компания не ответила на ключевые претензии, хоть и раскрыла некоторые детали.

Ваши фото не будут сканировать, если запретить…
Компания пояснила, как будет работать система и чем отличается от конкурентов, но не рассказала…
tjournal.ru

#новости #apple #ios #reddit

35 35 комментариев
20
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","reddit","ios","apple"], "comments": 35, "likes": 20, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 426148, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 18 Aug 2021 17:09:42 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
35 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Голодный паук например

60

if user.name == 'alexferman':
    report(user)

Ответить

Tauraloke Esteru

Голодный
10

Упадёт, если user == null

Ответить

Rond

Tauraloke
9

Слышен ли звук падающего дерева в лесу, если user == null?

Ответить

Классический Либерал

Tauraloke
1

Ну хуевые кодеры в Apple видимо

Ответить

Щячло Попячтса

Tauraloke
0

Проверка на это может быть и раньше

Ответить

Многий кофе

25

 В то же время её можно обмануть, обрезав исходную картинки или изменив её ориентацию.

Педофилы: срочно меняем ориентацию

Ответить

Bibba La Bibba

Многий
0

Флипаем картинки 

Ответить

Антон Пострунин

Многий
0

И делаем обрезание.

Ответить

Противоположный корабль

12

Это подтверждает заявления Apple о том, что алгоритм срабатывает только при полном сходстве с базой данных изображений, на которых запечатлено жестокое обращение с детьми.

я не понимат
если фотки уже сделаны и хранятся в базе эппл
каким образом копия фотки угрожает каким-либо детям?

Ответить

aliftin

Противоположный
13

Говорят что если дрочить на фото/видео с человеком, то он не попадёт в рай. Но это не точно. 

Ответить

Противоположный корабль

aliftin
1

сколько ж людей я лишил рая

Ответить

Sail

Противо…
2

Извинись

Ответить

Противоположный

Sail
7

ну на него я не дрочил..

Ответить

Короткий меч

Противо…
6

и это повод извиниться

Ответить

VirtusX

Противо…
0

Пока что

Ответить

aliftin

Противо…
0

Живи теперь с этим. 

Ответить

Sage Pointer

aliftin
0

Выходит, тот, кто по своим критериям поделил на "попадём в рай" и "просто сдохнут" - соврал? Уж сколько на него намастурбировало - не счесть)

Ответить

Anton Isanov

Противоположный
1

ну, ты не знаешь, какие фотки хранятся в базе, так?
мы точно знаем, что за хранение таких фото грозит тюрьма.

1. если у тебя обнаруживается фото, которое хранится в базе, тебе грозит тюрьма.

- ты постараешься не связываться с этим;
- ты не будешь смотреть такие материалы с айфона.

2. если у тебя нет таких фото, которые хранятся в базе, они у тебя и не появятся.

- постепенно фотки из базы эппл перестанут храниться на айфонах;
- распространение таких фотографий (как в базе эппл) будет снижаться.

3. тебе страшно, вдруг та фотка, которую ты скачаешь, уже есть в базе эппл?

- ты не будешь использовать технику эппл для скачивания и хранения таких фото;
- спрос на такие фото, может быть, уменьшится, например, за счет просто интересующихся.

+ тут навряд ли работает эффект Стрейзанд, т.е. люди навряд ли начнут рассылать друг другу такие фото, хотя это вполне могут делать разные злоумышленники, почему нет. 

+ если база пополняется и обновляется, ты не знаешь в конкретный момент, что там есть, а чего нет. 

какая-то такая логика. 

ну и копия фотки может угрожать, почему нет? если ты жертва, то важно, что твое фото могут скопировать и распространять дальше — или уже не могут использовать для этого технику эппл, как в данном случае. понятно, что это не решение проблемы и так далее, а огораживание в основном эппл-экосистемы, но тем не менее, с точки зрения жертвы педофила — тоже неплохой шаг, мне кажется.

Ответить

Av Av

Противоположный
1

каким образом копия фотки угрожает каким-либо детям?

Забавно если это увеличит насилие. Кто-то теперь не станет цп из сети качать, чтобы подрочить, а пойдёт детей на улицу искать.
Например а Японии разрешён лоликон, и уровень секснасилия у них минимальный. 8-9 летние дети часто одни в общественном транспорте ездят.

Ответить

zheka100pudov

Av
0

А у японцев есть только две стороны медали "лоликон и мало насилия"?

Ответить

Av Av

zheka10…
0

В каком смысле 2 стороны?
Лоликон во многих странах как цп считается, у нас тоже.

Ответить

Короткий меч

Противоположный
0

спровоцирует зрителя на новые фотосессии

другой логики я не вижу)

Ответить

Bibba La Bibba

Короткий
1

Слушай, а ты занят завтра? Я камеру новую купил

Ответить

zheka100pudov

Короткий
0

Пф, львиная доля всё равно это бесплатные видеотрансляции и платные фотосеты на заказ, которыми не особо хотят делиться.

Ответить

Илья Гераськин

Противоположный
0

Логика в том, что по крайней мере раньше (судя по статьям про поимку педофилов) было куча ресурсов, где за вход нужно было загрузить уникальные фотки, которых ещё не было. Соответственно если кто-то накачал себе цп, не исключено что он загрузил что-то из семейного архива для получения доступа

Ответить

Robutt

3

Ферман и на реддите ошивается? 

Ответить

bbk bbk

2

Это система пополнения детского порно на серверах эпл, что бы лишнего по второму разу не качать

Ответить

Дмитрий Польных

1

Хм, а не специально ли его добавили туда в том виде, в котором описывали, чтоб отвести подозрения?

Ответить

ouxen

0

эппл красавы, долго и тщательно тестируют и разрабатывают важные функции

Ответить

Игорь Бриннер

0

Ну спасибо, теперь буду обрезать.

Ответить

Abel

0

1

Ответить

Sage Pointer

Abel
0

Каннибал?

Ответить

Иван Грозный

0

базой данных изображений, на которых запечатлено жестокое обращение с детьми

я даже не знаю что сказать о составителях этой базы

Ответить

некипишуй

0

пользоватнль редит обнаружил

ясно

Ответить

Lian Niko

0

if (loli($photo)) {
   fbiOpenUp();
}

извените за пхп, я неместный

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 35 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Более 60 стран заявили о необходимости разрешить покинуть Афганистан всем желающим
России среди подписавшихся нет.
254
Наука
Учёные выявили связь внешности и уровня дохода — высокие мужчины и стройные женщины зарабатывают больше
Это первое исследование подобного типа, которое не использует личные оценки внешности.
217
Новости
Американский самолёт за раз эвакуировал около 640 беженцев из Афганистана
Изначально экипаж не планировал брать столько людей, но афганцы прорвались на лётное поле и залезли в самолёт — высаживать их не стали.
208
Популярное за три дня
Истории
Аэропорт Кабула стал последней надеждой желающих сбежать из Афганистана.​ Они пытаются прорваться к самолётам и гибнут
Высокопоставленные чиновники уже покинули страну VIP-рейсами. А для обычных людей эвакуационных бортов катастрофически не хватает.
293
Разборы
Главное о падении Кабула. Боевики из «Талибана» в шаге от полной власти над Афганистаном, а президент бежал из страны
Итоги дня, когда афганские власти окончательно уступили власть террористам, а также реакция мирового сообщества.
302
Кино и сериалы
«Дюна» Дени Вильнёва выйдет в прокат РФ на месяц раньше запланированного — 16 сентября
Недавно дату выхода фильма сдвинули на 14 октября, а теперь поставили на 16 сентября. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
123
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null