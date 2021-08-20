Илон Маск анонсировал антропоморфного робота Tesla Bot. Его представят в 2022 году Статьи редакции
«Планируется, что он будет дружелюбным».
Прототип робота ростом в 172 сантиметра и весом примерно в 57 килограммов оснастят системой искусственного интеллекта. Зрение обеспечат за счёт датчиков, применяемых в электромобилях Tesla, а вместо лица установят монитор, на который будет выводиться полезная информация. Об этом Илон Маск рассказал на выступлении, посвящённом Дню искусственного интеллекта.
Прототип антропоморфного робота соберут из лёгких материалов, а благодаря примерно 40 приводным механизмам он сможет ходить со скорость 8 км/ч и поднимать предметы весом до 20 килограммов. По словам Маска, его можно использовать для выполнения «рутинных и скучных задач», например, для похода в магазин или переноски предметов.
Глава Tesla отметил, что «было бы логично облечь в человекоподобную форму» разработки компании, потому что они лидируют в сфере робототехники. Маск также пошутил: «Планируется, что робот будет дружелюбным».