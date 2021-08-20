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Технологии
Sasha Shambilova

Илон Маск анонсировал антропоморфного робота Tesla Bot. Его представят в 2022 году Статьи редакции

«Планируется, что он будет дружелюбным».

4 4 комментария
207 просмотров
Скриншот из презентации Tesla

Прототип робота ростом в 172 сантиметра и весом примерно в 57 килограммов оснастят системой искусственного интеллекта. Зрение обеспечат за счёт датчиков, применяемых в электромобилях Tesla, а вместо лица установят монитор, на который будет выводиться полезная информация. Об этом Илон Маск рассказал на выступлении, посвящённом Дню искусственного интеллекта.

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Прототип антропоморфного робота соберут из лёгких материалов, а благодаря примерно 40 приводным механизмам он сможет ходить со скорость 8 км/ч и поднимать предметы весом до 20 килограммов. По словам Маска, его можно использовать для выполнения «рутинных и скучных задач», например, для похода в магазин или переноски предметов.

Скриншот из презентации Tesla

Глава Tesla отметил, что «было бы логично облечь в человекоподобную форму» разработки компании, потому что они лидируют в сфере робототехники. Маск также пошутил: «Планируется, что робот будет дружелюбным».

Если задуматься, Tesla уже сейчас является крупнейшим в мире производителем роботов, лидером в сфере робототехники, потому что наши машины напоминают полуразумных роботов на колесах.

Илон Маск
глава компании Tesla
Скриншот из презентации Tesla

#новости #tesla #роботы

4 4 комментария
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Ночной фитиль

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Надеюсь будет умнее рогозина ред.

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Александр Воропаев

0

робот федор на максималках

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alexferman

0

Планируется, что он будет дружелюбным

Планируется

Но не факт что будет, ага.... ред.

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Персональный корабль

0

"...выполнения «рутинных и скучных задач»"
Если это так, то мне останется только лежать и постепенно набирать вес.

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