«ВКонтакте» объявила о крупнейшем обновлении «Видео» за 6 лет. Добавили поддержку 4К, фоновый просмотр и стриминг на TV Статьи редакции
Новые возможности позволят сервису конкурировать на одном уровне с YouTube и другими крупнейшими видеоплатформами.
«ВКонтакте» провела редизайн видеоплатформы — сервис впервые получил поддержку разрешения 4К, возможность стриминга на Smart TV через Chromecast или AirPlay, режим «картинка в картинке» для фонового просмотра и не только.
После обновления пользователи также смогут вести трансляции с неограниченным количеством зрителей. Это стало возможным благодаря технологии адаптивного видеостриминга с масштабируемой архитектурой.
Пользователи смогут выбрать качество изображения из семи вариантов, включая разрешение 4К. Поддержка Chromecast и AirPlay позволит транслировать контент в самом высоком качестве на телевизоры с технологией.
«ВКонтакте» также подняла лимит на максимальный объём загружаемого файла до 256 Гбайт из-за появления нового разрешения. В соцсети считают, что это откроет «широкие возможности для профессиональных и полупрофессиональных авторов».
Теперь соцсеть также поддерживает фоновый просмотр видео в режиме «картинка в картинке» на iOS и Android. Для этого видеоплеер можно будет свернуть в небольшое окно — в интерфейсе появилась отдельная кнопка.
В последний раз «ВКонтакте» заметно обновляла видеоплеер в 2015 году. Тогда соцсеть добавила поддержку разрешения Full HD с частотой до 60 кадров в секунду.
Чисто для порно
Зачем смотреть порно? И без него хорошо справляюсь.
Терпение это самое великое качество русского народа
Как связана дрочка без порно и терпение?
Да блин, моя шутка заключалось в том, что когда у тебя возникает либидо ты просто перебарываешь его терпением. ред.
Зачем для этого ВК?)
Какая разница, если, даже вынося за скобки товарища майора, у них перед видео в сорок секунд могут показать двухминутную непропускаемую рекламу? ред.
внатуре, в вк видео из-за этого почти больше не смотрю ред.
Мне недавно ютуб предложил посмотреть рекламный ролик длинной в 55 минут
жаль, на телефоне так вроде нельзя
но у нас баннеры - очень редкое явление
пока вк нелегален на территории Украины, там нет смысла и скорее всего нельзя продавать релевантную для аудитории рекламу
надо ли говорить, что у нас и аудиорекламы в вк нет? а в ленте раз в квартал что-то покажет и все
Подписка
А жареных гвоздей им не отсыпать?
Это про вк или ютуб?
это на телефоне?
Через браузер с ноутбука вроде тоже один разок такая херня всплывала. При включённом адблоке
Готовят почву для тех кто уйдет с Onlyfans
Когда они сделают тему, которая не позволит товарищу майору читать мои сообщения?
Один выходец из Вконтакте уже сделал, называется Телеграм
Хах, этот тот телеграмм который хранит переписку на сервере и товарищу майору достаточно получить код-подтверждение и залогиниться на устройстве, чтобы получить доступ ко всем чатам и сообщениям?
О да, крайне секьюрно
Можно же зашифровать устройство, сейчас это даже на андроиде есть.
И все же для телега не сливает твои данные силовикам по первому требованию. А силовикам нужно поработать что бы добраться до содержимого твоей переписки ред.
Вы там главное галочку "без ограничений" не трогайте!
Готовят Россию к блокировке Ютуба, не иначе ред.
Очередные оригинальные комменты про товарища майора через 3, 2, 1. Поехалли
Чем больше одинаковых шуток, тем несмешнее они становятся. К сожалению, это не работает в Интернете. Потому что всегда найдётся кто-то, кто считает, что он охуенно оригинально и смешно пошутил. ред.
Даже в приложении ВК теперь есть "картинка в картинке", а у Ютуба на iOS — болтом по губам. ред.
В Safari, не?
Это не настоящая картинка в картинке, её аналог и в ютьюбе есть в виде свернутого мини-плеера. Фича работает только внутри открытого приложения.
Видео плеер в контакте это худшее из худших решений.
Он не может
Включать видео по порядку в группе
Зависает на 6ой секунде на любом железе и браузере
Теперь также будет только в 4к скриньте. Вк умер, хватит пинать его труп