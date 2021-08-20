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Технологии
Дамир Камалетдинов

«ВКонтакте» объявила о крупнейшем обновлении «Видео» за 6 лет. Добавили поддержку 4К, фоновый просмотр и стриминг на TV Статьи редакции

Новые возможности позволят сервису конкурировать на одном уровне с YouTube и другими крупнейшими видеоплатформами.

94 94 комментария
1716 просмотров
После обновления плеер «ВКонтакте» позволит выбрать из семи вариантов разрешения Изображение «ВКонтакте»

«ВКонтакте» провела редизайн видеоплатформы — сервис впервые получил поддержку разрешения 4К, возможность стриминга на Smart TV через Chromecast или AirPlay, режим «картинка в картинке» для фонового просмотра и не только.

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После обновления пользователи также смогут вести трансляции с неограниченным количеством зрителей. Это стало возможным благодаря технологии адаптивного видеостриминга с масштабируемой архитектурой.

Пользователи смогут выбрать качество изображения из семи вариантов, включая разрешение 4К. Поддержка Chromecast и AirPlay позволит транслировать контент в самом высоком качестве на телевизоры с технологией.

«ВКонтакте» также подняла лимит на максимальный объём загружаемого файла до 256 Гбайт из-за появления нового разрешения. В соцсети считают, что это откроет «широкие возможности для профессиональных и полупрофессиональных авторов».

Теперь соцсеть также поддерживает фоновый просмотр видео в режиме «картинка в картинке» на iOS и Android. Для этого видеоплеер можно будет свернуть в небольшое окно — в интерфейсе появилась отдельная кнопка.

Этот запуск — следующий логичный шаг после представленных ранее технологий раздачи видео, трансляций и звонков. Сейчас мы сконцентрированы над новыми технологиями в области доставки и потребления контента: до конца года планируем ещё несколько крупных нововведений

Александр Тоболь
технический директор «ВКонтакте»

В последний раз «ВКонтакте» заметно обновляла видеоплеер в 2015 году. Тогда соцсеть добавила поддержку разрешения Full HD с частотой до 60 кадров в секунду.

#новости #вконтакте #сервисы

94 94 комментария
3
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94 комментария
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Стабильный месяц

32

Им ещё кто-то пользуется?

Ответить

Automatique

38

Куда без этого комментария к любой новости о ВКонтакте

Ответить

Eugene

17

Чисто для порно 

Ответить
Eugene

Стабильный месяц

0

Зачем смотреть порно? И без него хорошо справляюсь.

Ответить
Стабиль…

Гриша Почуев

4

Терпение это самое великое качество русского народа

Ответить
Гриша

Стабильный месяц

0

Как связана дрочка без порно и терпение?

Ответить
Стабиль…

Гриша Почуев

0

Да блин, моя шутка заключалось в том, что когда у тебя возникает либидо ты просто перебарываешь его терпением.  ред.

Ответить
Стабиль…

некипишуй

0

используешь воображение?

Ответить
некипиш…

Стабильный месяц

0

Ну да.

Ответить
Eugene

Automatique

0

Зачем для этого ВК?)

Ответить
Automat…

Eugene

0

Рука набилась, так сказать 

Ответить

Евгений Марач

0

Им пользуются миллионы.

Ответить

Совместный диод

38

 Новые возможности позволят сервису конкурировать с YouTube

лол, нет

Ответить

Кирилл Вселенский

7

Позволят заблокировать

Ответить
Кирилл

ouxen

0

продукт заместитель

Ответить

Мисс Целлофан

11

Какая разница, если, даже вынося за скобки товарища майора, у них перед видео в сорок секунд могут показать двухминутную непропускаемую рекламу? ред.

Ответить

Alex P

2

внатуре, в вк видео из-за этого почти больше не смотрю ред.

Ответить
Alex

ouxen

0

а что там смотреть кроме порнухи? фильмы и серики выпилили еще в 2011

Ответить

Vld Mkrv

1

Мне недавно ютуб предложил посмотреть рекламный ролик длинной в 55 минут

Ответить
Vld

ouxen

0

тоже в ахуе был с такого

Ответить

Добрый корабль

0

всмысле? в вк есть реклама перед видео?

пацаны, включайте украинский впн, у нас нет ничего

Ответить
Добрый

ouxen

1

нужно сменить язык на дореволюцiонный и тогда баннеров тоже не будет даже ред.

Ответить
ouxen

Добрый корабль

0

жаль, на телефоне так вроде нельзя

но у нас баннеры - очень редкое явление

Ответить
Добрый

ouxen

0

да на мобиле, приходится страдать, пидарасы

Ответить
ouxen

Мисс Целлофан

0

Ложь и провокация, у меня стоит он и всё равно всё это говно имеется

Ответить
Добрый

Al

0

...пока что

Ответить
Al

Добрый корабль

0

пока вк нелегален на территории Украины, там нет смысла и скорее всего нельзя продавать релевантную для аудитории рекламу

Ответить
Добрый

Al

0

Ну будешь смотреть общемировую, кек. На 10 видео 30 минутная реклама. Пизданутые. 

Ответить
Al

Добрый корабль

0

кек, пока ниразу не встречался с рекламой там

и уверен, ее для нас еще долго там не будет

Ответить
Добрый

Al

1

Хотят догнать уровень ебанутости и навязчивости рекламы, как это было на рутьюбе. У них надо было еще тесты проходить ПОСЛЕ РЕКЛАМЫ ПРО РЕКЛАМУ...

Ответить
Добрый

Добрый корабль

0

надо ли говорить, что у нас и аудиорекламы в вк нет? а в ленте раз в квартал что-то покажет и все

Ответить

Дизайнер Павленко

0

Подписка

Ответить
Дизайнер

Мисс Целлофан

0

А жареных гвоздей им не отсыпать? 

Ответить
Мисс

ouxen

0

Мама собирает сына в поход:
— Вот положила тебе хлеб, масло и гвозди

Ответить

Al

0

Пиздец долбаебизм. 

Ответить

Владислав Егоров

0

Это про вк или ютуб?

Ответить
Владислав

Al

0

Про вк

Ответить

Tural

0

это на телефоне?

Ответить
Tural

Мисс Целлофан

0

Через браузер с ноутбука вроде тоже один разок такая херня всплывала. При включённом адблоке 

Ответить

Rusyabrr .

8

Готовят почву для тех кто уйдет с Onlyfans

Ответить

Добрый корабль

0

они анонсировали недавно, что будут платить авторам видеоконтента))

Ответить

Smaug The Terrible

2

Когда они сделают тему, которая не позволит товарищу майору читать мои сообщения?

Ответить

Гриша Почуев

8

Один выходец из Вконтакте уже сделал, называется Телеграм

Ответить
Гриша

Живой огонь

4

Бгггггг

Ответить
Живой

Стабильный месяц

1

Из прошлого пишешь??

Ответить
Стабиль…

Живой огонь

2
Ответить
Гриша

Серебряный

1

Хах, этот тот телеграмм который хранит переписку на сервере и товарищу майору достаточно получить код-подтверждение и залогиниться на устройстве, чтобы получить доступ ко всем чатам и сообщениям?
О да, крайне секьюрно

Ответить
Серебря…

Гриша Почуев

0

Можно же зашифровать устройство, сейчас это даже на андроиде есть.

И все же для телега не сливает твои данные силовикам по первому требованию. А силовикам нужно поработать что бы добраться до содержимого твоей переписки ред.

Ответить

▲ Dmitry

5

Вы там главное галочку "без ограничений" не трогайте!

Ответить

Конституционный щит

1

ахуеено, что ее сделали в мобильной версии сайта недавно

Ответить

Живой огонь

2

Прокремлевская п_м_йка

Ответить

Стабильный месяц

1

Помойка

Это когда кого-то моют??

Ответить
Стабильный

Smaug The

–1

Помойка - это место отдыха россиян на украинском

Ответить
Smaug

ouxen

0

крым?

Ответить
ouxen

Smaug The

0

Ты тоже заметил какой помойкой стал крым после 14го?

Ответить
Smaug

ouxen

0

лучше не стало

Ответить

Sage Pointer

1

Готовят Россию к блокировке Ютуба, не иначе ред.

Ответить

ouxen

0

always has been

Ответить

Добрый корабль

1

надеюсь их новая политика никак не повлияет на наличие порно

Ответить

Подробный алмаз

1

слыш а разве украинцам можно в вк заходить? 

Ответить
Подробный

Olegio Dr

1

Заходим заходим через впн, но честно говоря все реже , зачем вк когда есть тж?

Ответить
Olegio

Подробный алмаз

1

украинца забыли спросить

Ответить
Подробн…

Добрый корабль

1

извинись!

Ответить
Добрый

Подробный алмаз

1

@Olegio Dr прошу прощения

Ответить
Подробн…

Добрый корабль

1
Ответить
Подробн…

Olegio Dr

0

Да ладно, я хорошо знаю что украинцы и русские думают друг о друге, и принимаю это как факт, хули обижаться )

Ответить
Подробный

Добрый корабль

1

всегда было можно) это вк нельзя в Украине работать)

Ответить
Добрый

Подробный алмаз

1

тогда прошу прощения что быканул 

Ответить

Полина Заречная

1

Очередные оригинальные комменты про товарища майора через 3, 2, 1. Поехалли

Ответить

Аркадий Иванов

0

Чем больше одинаковых шуток, тем несмешнее они становятся. К сожалению, это не работает в Интернете. Потому что всегда найдётся кто-то, кто считает, что он охуенно оригинально и смешно пошутил. ред.

Ответить

Верхний мангал

0

Готовятся к блокировке YouTube.

Ответить

Оля Добровольская

–1

По ходу для нас подготовили альтернативу ютубу на случай чебурнетного будущего 

Ответить

Spid3r

0

Даже в приложении ВК теперь есть "картинка в картинке", а у Ютуба на iOS — болтом по губам. ред.

Ответить

Конституционный щит

0

за подписку эта функция работает

Ответить
Конституционный

Spid3r

1

С подпиской тоже нет.

Ответить

Groosha

0

В Safari, не?

Ответить
Groosha

Sail

0

На ютубе с сафари максимум 720

Ответить
Sail

Дмитрий Пермяков

0

ты правда чуешь разницу между 720 и 1080 в маленьком окошке?

Ответить

Александр Вересаев

0

Это не настоящая картинка в картинке, её аналог и в ютьюбе есть в виде свернутого мини-плеера. Фича работает только внутри открытого приложения.

Ответить

Добрый корабль

0

надеюсь с телефона тоже будет доступно

Ответить

Sail

0

Зачем смотреть видео с телефона

Ответить
Sail

Добрый корабль

1

дрочить сидя за компом слишком однообразно, иногда хочется залезть на мост или дерево, не вставать с кровати перед сном или с устреце

Ответить

Металлический единорожек88

0

Но зачем?

Ответить

Pavel Melikhov

0

Ммммм порно в 4K, спасибо )

Ответить

Пп Пп

0

Давно пора.

Ответить

Vladislav V

0

Видео плеер в контакте это худшее из худших решений.
 Он не может
Включать видео по порядку в группе 
Зависает на 6ой секунде на любом железе и браузере 
Теперь также будет только в 4к скриньте. Вк умер, хватит пинать его труп

Ответить

Андрей Николаев

0

Ну наконец-то можно бесплатно стримить 4К фуллы на телек!

Ответить

Андрей Заварзин

0

Надеюсь на то что порнуху тоже начнут в 4к заливать

Ответить

Горячий череп

0

если vk combo не отключает рекламу, то нахуй оно не нужно)
да и вообще весь ВК в текущем виде тоже

Ответить

Рыжий паук например

0

нахуя нам об этом знать? лихачевым запахло

Ответить

Молодой татарин

0

Гэбня пытается заменить ютуб. Хуй гэбне.

Ответить

Рыбный Валера

0

Новые возможности позволят сервису конкурировать на одном уровне с YouTube

Нет.

Ответить

Кирилл Вселенский

–1

До блокировки ютуба осталось 3 2 1

Ответить

Конституционный щит

–1

круто, как раз вчера снес к хуям аккаунт в этой параше. Хоть и не сидел там. Но покоя он мне не давал. Держу в курсе

Ответить
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