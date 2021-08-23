Долгосрочная цель компании — «спрятать» Face ID под дисплей.

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Презентация iPhone следующего поколения ожидается в сентябре, и в сети появляется всё больше информации об устройствах. Так, агентство Bloomberg сообщило, что Apple протестировала датчик отпечатка пальцев Touch ID под экраном iPhone 13, но отказалась от его внедрения.

По данным Марка Гурмана, компания по-прежнему делает ставку на Face ID. Технология распознавания лица подверглась критике во время пандемии и масочного режима, но Apple оптимизирует разработку и пытается встроить сенсоры TrueDepth под дисплей, как это уже делают некоторые производители с подэкранными камерами.

Однако, такая компоновка будет предназначена лишь для Pro-версий iPhone. В стандартных моделях компания либо сохранит «чёлку», либо всё-таки вернёт датчик Touch ID, но уже в подэкранной форме.