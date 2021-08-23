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Технологии
DTF

Bloomberg: Apple тестировала подэкранный Touch ID в iPhone 13, но отказалась от его внедрения Статьи редакции

Долгосрочная цель компании — «спрятать» Face ID под дисплей.

13 13 комментариев
551 просмотров

Презентация iPhone следующего поколения ожидается в сентябре, и в сети появляется всё больше информации об устройствах. Так, агентство Bloomberg сообщило, что Apple протестировала датчик отпечатка пальцев Touch ID под экраном iPhone 13, но отказалась от его внедрения.

По данным Марка Гурмана, компания по-прежнему делает ставку на Face ID. Технология распознавания лица подверглась критике во время пандемии и масочного режима, но Apple оптимизирует разработку и пытается встроить сенсоры TrueDepth под дисплей, как это уже делают некоторые производители с подэкранными камерами.

Однако, такая компоновка будет предназначена лишь для Pro-версий iPhone. В стандартных моделях компания либо сохранит «чёлку», либо всё-таки вернёт датчик Touch ID, но уже в подэкранной форме.

В любом случае, в этом году изменений ждать не стоит. По предварительным данным, в линейку iPhone 13 войдут четыре модели с усовершенствованным чипом A15 Bionic и новыми возможностями съёмки. Старшие версии оснастят LTPO-дисплеем с динамической частотой обновления до 120 Гц.

Bloomberg раскрыл предварительные детали осенних…
Компания вновь проведёт три мероприятия.
dtf.ru

#новости #apple

13 13 комментариев
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13 комментариев
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Итальянский алмаз

6

Как удобно. Напиздели про сканер пальцев под экраном, потом напиздели что его не будет ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

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Robutt

4

Ass ID

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Robutt

Промежуточный Даниль

1

по запаху? хм, эпплы как всегда впереди 

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Промежуточный

Промежуточный

1

ладно, тут уже с какой стороны смотреть

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Anton Zakharikhin

3

Перейти c Face id на Touch id будет просто фееричный шаг назад

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Anton

Промежуточный Даниль

0

хуй знает. толку от него сейчас на 50%. в маске не распознает. стоит девушке нанести стрелки тоже с третьего раза только определяет

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Алхимик

2

DTF

а ну вали отсюдова

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Александр Борродач

1

Ясно. Опять остаюсь с 8+. Эпол, алё. У меня есть деньги, но я вам их не дам потому что у вас тач айди нету.

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ouxen

0

еще бы, они же не лохи, как самса и тд

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ouxen

Хрусталёв

1

Они просто пидоры

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Жизненный меч

0

Пидарасы.

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Короткий коктейль

0

В чем проблема сканер на задней стенке?

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Короткий

Robutt

0

недостаточно прэмиально

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