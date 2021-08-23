В драйвере Razer нашли уязвимость — она позволяет стать администратором Windows при подключении мыши к компьютеру Статьи редакции
Система загружает сторонний драйвер и сразу выдаёт ему максимальные права доступа.
Исследователь по кибербезопасности Джон Хат рассказал в твиттере о критической уязвимости в драйвере Razer. Она позволяла получить права администратора в Windows, просто подключив к компьютеру мышь Razer.
Оказалось, что центр обновлений Windows автоматически подгружает сторонний драйвер Razer и по умолчанию назначает ему системные права доступа. Уязвимость в драйвере позволяет получить доступ к «Проводнику» с привилегиями уровня системы — это позволяет любому с физическим доступом к компьютеру и мышью Razer установить вредоносное ПО.
Уязвимость требует прямого доступа к компьютеру и не так опасна, как проблема безопасности, позволяющая взламывать компьютеры удалённо, но Хат считает находку тревожной. По его словам, Razer в итоге всё же связалась с ним и заверила, что работает над исправлением, но не сообщила деталей.
Любители игровых сральных ведер от Razer должны страдать, так что все верно
A4tech - топ за свои деньги
logitech сейчас делают годноту
Не все выглядят так, давайте без обобщения :) Владелец 4tech bloody за 1500₽ - истрепался только провод об стол за 6 лет (если не больше). Задрочу знатно и пизжу иногда, всё по канону так сказать. ред.
самая дорогая и неудобная мышь что имел
Дорогая?))))))))
за 2к купил, работает без нареканий
g502 купил за 1500грн со скидкой 50%. Там половина кнопок для маленькой руки, половина для большой, вообще хз кто ее придумал
Логитеч одна из самых бюджетных и качественных фирм, хейт за хуйню что была раньше в основном.
Топ, да. Было 2 мыши и всегда х7. А две потому что живут долго. Первая лет 9, вторая уже 3
Можно я спрошу: а вы знаете, что через вышки 5G Билл Гейтс читает ваш мозг, и от этого спасает только шапочка из фольги?
Заявили в Razer ред.
В Smartbuy за 200р такой хуйни нет
1. Дыра очень старая.
2. При физическом доступе к компу злоумышленник будет вставлять свою мышку в ваш комп, ага...
Зато качественная новость готова.
В заголовке «стать администратором», в статье «права системы». А давно в виндовс у драйверов права ниже чем администратор/система?
Давно не интересовался.
учитывая что 99% домашних пользователей шиндовс сидит в системе с правами администратора, эта новость не имеет никакого смысла.