Система загружает сторонний драйвер и сразу выдаёт ему максимальные права доступа.

Клавиатура и мышь Razer Фото Razer

Исследователь по кибербезопасности Джон Хат рассказал в твиттере о критической уязвимости в драйвере Razer. Она позволяла получить права администратора в Windows, просто подключив к компьютеру мышь Razer.

Оказалось, что центр обновлений Windows автоматически подгружает сторонний драйвер Razer и по умолчанию назначает ему системные права доступа. Уязвимость в драйвере позволяет получить доступ к «Проводнику» с привилегиями уровня системы — это позволяет любому с физическим доступом к компьютеру и мышью Razer установить вредоносное ПО.

jonhat @j0nh4t

- Plug a Razer mouse (or the dongle)

- Windows Update will download and execute RazerInstaller as SYSTEM

- Abuse elevated Explorer to open Powershell with Shift+Right click



Tried contacting Need local admin and have physical access?- Plug a Razer mouse (or the dongle)- Windows Update will download and execute RazerInstaller as SYSTEM- Abuse elevated Explorer to open Powershell with Shift+Right clickTried contacting @Razer , but no answers. So here's a freebie https://t.co/xDkl87RCmz «Нужны локальные админские права и есть прямой доступ к компьютеру? Соедините мышь Razer — центр обновлений загрузит и распакует RazerInstaller как системное приложение — используйте проводник с повышенными привилегиями, чтобы открыть Powershell комбинацией Shift+правый клик мыши. Пытался связаться с Razer, но не получил ответа, так что ловите халяву»

Уязвимость требует прямого доступа к компьютеру и не так опасна, как проблема безопасности, позволяющая взламывать компьютеры удалённо, но Хат считает находку тревожной. По его словам, Razer в итоге всё же связалась с ним и заверила, что работает над исправлением, но не сообщила деталей.