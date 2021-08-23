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Технологии
Дамир Камалетдинов

В драйвере Razer нашли уязвимость — она позволяет стать администратором Windows при подключении мыши к компьютеру Статьи редакции

Система загружает сторонний драйвер и сразу выдаёт ему максимальные права доступа.

Клавиатура и мышь Razer Фото Razer

Исследователь по кибербезопасности Джон Хат рассказал в твиттере о критической уязвимости в драйвере Razer. Она позволяла получить права администратора в Windows, просто подключив к компьютеру мышь Razer.

Оказалось, что центр обновлений Windows автоматически подгружает сторонний драйвер Razer и по умолчанию назначает ему системные права доступа. Уязвимость в драйвере позволяет получить доступ к «Проводнику» с привилегиями уровня системы — это позволяет любому с физическим доступом к компьютеру и мышью Razer установить вредоносное ПО.

jonhat @j0nh4t
Need local admin and have physical access?
- Plug a Razer mouse (or the dongle)
- Windows Update will download and execute RazerInstaller as SYSTEM
- Abuse elevated Explorer to open Powershell with Shift+Right click

Tried contacting @Razer, but no answers. So here's a freebie https://t.co/xDkl87RCmz
«Нужны локальные админские права и есть прямой доступ к компьютеру? Соедините мышь Razer — центр обновлений загрузит и распакует RazerInstaller как системное приложение — используйте проводник с повышенными привилегиями, чтобы открыть Powershell комбинацией Shift+правый клик мыши. Пытался связаться с Razer, но не получил ответа, так что ловите халяву»

Уязвимость требует прямого доступа к компьютеру и не так опасна, как проблема безопасности, позволяющая взламывать компьютеры удалённо, но Хат считает находку тревожной. По его словам, Razer в итоге всё же связалась с ним и заверила, что работает над исправлением, но не сообщила деталей.

#новости #уязвимости #windows #microsoft

1873 просмотров
24 24 комментария
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21
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24 комментария
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Трансгендолёт

12

Любители игровых сральных ведер от Razer должны страдать, так что все верно

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Трансгендолёт

Yaroslaff Chekunov

6

A4tech - топ за свои деньги

Ответить
Yaroslaff

Argumenta

1

X7 one love

Ответить
Argumen…

Automatique

4

logitech сейчас делают годноту 

Ответить
Automat…

Argumenta

1

Тут уж что однажды выбрал так и идёт, ничего против логитеков не имею, но a4t со мной

Ответить
Automat…

Yaroslaff

0

Вторая их мышь сдохла за 3 года - у них качество сейчас никудышнее. Правда исправно реагируют - выслали новую по гарантии, и она тоже сломалась. Я не геймер, обычный пользователь. ред.

Ответить
Yarosla…

solawind

0

Просто покупаю раз в год одну и ту же мышку логитех за 1000руьлей, всем устраивает. Из плюсов — не надо чистить, не надо покупать батарейки, на год встроенной хватает. Через год они все равно уже все выглядят  как говно независимо от цены

Ответить
solawind

Max Mayers

0

Не все выглядят так, давайте без обобщения :) Владелец 4tech bloody за 1500₽ - истрепался только провод об стол за 6 лет (если не больше). Задрочу знатно и пизжу иногда, всё по канону так сказать. ред.

Ответить
Automat…

Артур Мудрик

0

самая дорогая и неудобная мышь что имел

Ответить
Артур

Automatique

0

Дорогая?))))))))
за 2к купил, работает без нареканий

Ответить
Automat…

Артур Мудрик

0

g502 купил за 1500грн со скидкой 50%. Там половина кнопок для маленькой руки, половина для большой, вообще хз кто ее придумал

Ответить
Automat…

Automatique

0

Логитеч одна из самых бюджетных и качественных фирм, хейт за хуйню что была раньше в основном.

Ответить
Argumen…

Andrew Sychev

1

Топ, да. Было 2 мыши и всегда х7. А две потому что живут долго. Первая лет 9, вторая уже 3

Ответить
Andrew

Феминизм

0

х7 удивительная хуета

Ответить

Чембельбес

9

Можно я спрошу: а вы знаете, что через вышки 5G Билл Гейтс читает ваш мозг, и от этого спасает только шапочка из фольги?

Заявили в Razer ред.

Ответить

Прошлый мангал

8

ФБК, конечно, безответственные...

Ответить

Yaroslaff Chekunov

4

А после как дадут права доступа сразу ломаются

Ответить

Владимир Климов

3

В Smartbuy за 200р такой хуйни нет

Ответить
Владимир

solawind

1

Есть, просто его нахуй никому не нужно исследовать

Ответить

Андрей

3

1. Дыра очень старая.
2. При физическом доступе к компу злоумышленник будет вставлять свою мышку в ваш комп, ага...
Зато качественная новость готова.

Ответить

Robutt

0

*выложил игровое сральное ведро рэйзер из корзины*

Ответить

Равный ихтиандр

0

Теперь в каждом Kit-наборе для хакеров

Ответить

Aleksandr Dolgikh

0

В заголовке «стать администратором», в статье «права системы». А давно в виндовс у драйверов права ниже чем администратор/система?

Давно не интересовался.

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hr

0

учитывая что 99% домашних пользователей шиндовс сидит в системе с правами администратора, эта новость не имеет никакого смысла.

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