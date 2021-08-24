В открытом доступе оказались 38 миллионов записей личных данных из-за халатности в настройке Microsoft Power Apps Статьи редакции
Сервис предоставлял анонимный доступ к базам данных веб-приложений.
Базовые настройки сервиса для создания бизнес-приложений Microsoft Power Apps привели к утечке в открытый доступ конфиденциальных записей 47 государственных и частных организаций. Специалист по безопасности компании UpGuard обнаружил проблему и предупредил о ней Microsoft, но та отказалась признавать это проблемой и отправила специалиста читать документацию, сообщает Wired.
Веб-приложения получают данные из Power Apps через интерфейс Open Data Protocol, при этом в конфигурации по умолчанию сервис не проверял права доступа. Из-за этой особенности любой желающий мог просмотреть записи в базах данных компаний American Airlines, Ford, JB Hunt и самой Microsoft, а также государственных учреждений Индианы, Мэриленда и Нью-Йорка. Эти записи включали персональные данные вроде ФИО, адресов, телефонов и номеров социального страхования.
Сотрудник UpGuard связался с центром безопасности Microsoft и попросил прокомментировать ситуацию. Спустя несколько дней переписки UpGuard получила окончательный ответ: специалисты Microsoft определили, что речь идёт не об уязвимости, а поведении, которое предопределено дизайном приложения, поэтому проблемы нет и обсуждать нечего — всё написано в документации к Power Apps.
После этого сотрудники UpGuard стали рассылать сообщения самим компаниям и госучреждениям — те начали принимать меры и закрывать анонимный доступ к своим базам данных. После такой огласки Microsoft всё же решила проблему: включила по умолчанию проверку доступа для Open Data Protocol и добавила в документацию выделенное розовым цветом предупреждение о небезопасности отключения этой опции.
ну да, там свежий косяк уже подъехал от них.
Почему, мистер Климов, почему? Во имя чего? Что вы делаете? Зачем, зачем снова набрасываете? Зачем продолжаете обсирать оппозиционеров? Неужели вы верите в какую-то миссию, или вам просто нехуй делать? Так в чем же миссия, может быть, вы откроете? Это свобода, безопасность, может быть, конфиденциальность, или вы боретесь за плюсы? Иллюзии, мистер Климов, причуды восприятия. Хрупкие логические теории слабого человека, который отчаянно пытается оправдать свое существование — бесцельное и бессмысленное! Но они, мистер Климов, как и сила нынешней власти, столь же искусственны. Только человек может выдумать скучное и безжизненное понятие "секьюрность"! Вам пора это увидеть, мистер Климов, увидеть и понять! Вы не можете победить, продолжать борьбу бессмысленно. Почему, мистер Климов, почему вы упорствуете?
Какие-то модули торчали открыто в интернет, но это хуйня полная.
да у вас всё хуйня полная, чтож вы голый без трусов не ходите по улице?
да ты заебал ныть, весь тж облил своими нюнями, всем похуй, а ты всё мурыжишь волкова. успокойся хоть на денёк
"Специалист по безопасности компании UpGuard обнаружил проблему и предупредил о ней Microsoft, но компания отказалась признавать это проблемой и отправила специалиста читать документацию, сообщает Wired."
я так компании, в которой работал, тоже указал ошибку в проекте на пару тысяч долларов (для нее тогда это было существенно), меня проигнорили, а через год директор рыдал, что приходится возвращать все деньги за хуевый проект клиентам)) и это было аргументом не повышать зарплату кек
я когда в начале карьеры пришел джуном работать в финтех, и начал делать всё типа по уму как положено в туториалах, и начали вылезать косяки тимлида - сеньора , когда он на отъебись настроил контроллеры в микросервисе, а я начал подавать входные данные, которые словили фатальные эксепшены, и меня этот тимлид уволил с формулировкой "ты не понимаешь что не надо вскрывать косяки команды , а если увидел - промолчи" ред.
нахуй мне надо было сидеть в этом болоте, если у меня буквально тут же был нормальный оффер в банк , в нормальную адекватную команду с нормальными процессами
у меня вообще проблема по жизни — я не умею убеждать людей совершенно
причём я говорю только тогда, когда на 100% уверен в своих словах и по итогу всё происходит именно так, как я говорил
за жизнь наверняка наберётся десяток случаев, когда по работе или бытовым / жизненным вопросам я лаконично и спокойно указывал на то, что нужно исправить, а даже когда я выдавал "ну я же говорил!!!", мне отвечали "ну мы не думали, что это так важно, так срочно и т.д."
блядь, если я что-то не в развлекательном диалоге говорю, значит это уже пиздец важно, мне надо кричать или что/как?)))) при этом есть люди с харизмой убеждения, которые говорят на совещании, что им надо купить новый комп просто потому что эппл круче для "чтения текста" и директор направляет в это русло весь бюджет)0
я не умею убеждать людей совершенно
я тоже не умею. обычно зубы начинают сразу скрипеть и в ход идут кулаки. безмозглых приматов иначе не научишь
при этом в конфигурации по умолчанию сервис не проверял права доступа
т.е. при начале работы в этом сервисе нужно было принудительно ставить галку о закрытии доступа к данным, но которую все просто игнорили? тогда вопрос не к майкам
Предлагать сервис для быстрого создания веб-приложений неспециалистами и по умолчанию давать анонимный доступ к базам - суперский подход
RTFM, LOL!@#
Причём изначально это был чисто линуксовый подход, за что мне и нравилась винда. Теперь МС его во всю адаптирует.
У них обычно в этом плане всё достаточно адекватно, например устанавливаешь SQL Server - и на него изначально попасть можешь ты и те люди которых ты указал. Хочешь больше - добавляешь отдельные разрешения. Но вот последние их продукты это печаль-беда, ощущение что там и тестеров и нормальных разработчиков уволили под песенку "По дороге с облаками".
Сами же и слили, это из-за нищенских зарплат и в целом низкого уровня жизни в стране такое происходит ред.